В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция

В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, который снимал деньги с банковских карточек покупателей. С помощью специального устройства он незаметно копировал реквизиты карточных счетов покупателей, а затем снимал все средства. PIN-коды карт злоумышленник получал, внимательно наблюдая за тем, как клиенты вводили их в POS-терминале, расплачиваясь за товар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

Правоохранители установили, что для реализации своей преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта одного из супермаркетов. Готовясь к преступлению, он через интернет приобрел специальное устройство для считывания информации с магнитных лент банковских карт. С его помощью продавец, отвлекая внимание клиента, осуществлял копирования реквизитов их карточных счетов.

В дальнейшем злоумышленник с помощью специальных программ записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карточки, фактически, изготавливая дубликат карты обманутого покупателя, и снимал деньги со счетов потерпевших через банкоматы. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. гривен.

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Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по чч. 1, 2 ст. 185 (кража) и чч. 1,2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины направлены на рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда.