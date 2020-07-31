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Новости Силовики
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В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция

В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция

В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, который снимал деньги с банковских карточек покупателей. С помощью специального устройства он незаметно копировал реквизиты карточных счетов покупателей, а затем снимал все средства. PIN-коды карт злоумышленник получал, внимательно наблюдая за тем, как клиенты вводили их в POS-терминале, расплачиваясь за товар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

Правоохранители установили, что для реализации своей преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта одного из супермаркетов. Готовясь к преступлению, он через интернет приобрел специальное устройство для считывания информации с магнитных лент банковских карт. С его помощью продавец, отвлекая внимание клиента, осуществлял копирования реквизитов их карточных счетов.

В дальнейшем злоумышленник с помощью специальных программ записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карточки, фактически, изготавливая дубликат карты обманутого покупателя, и снимал деньги со счетов потерпевших через банкоматы. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. гривен.

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Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по чч. 1, 2 ст. 185 (кража) и чч. 1,2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины направлены на рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда.

Автор: 

взятка (6185) киберпреступление (762) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Хмельницький (479) киберполиция (327)


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забавно, сейчас от приватбанка типа "акция" - на сайте ввести данные карточек, причем не только 16 цифр, но и дату и ...CVV
мол, лотерея - и без сививи вас туда не возьмут))
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31.07.2020 17:29 Ответить
Не от ПриватБанка, а от псевдо ПриватБанка.
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31.07.2020 18:22 Ответить
Ну и что? На многих сайтах расплачиваясь картой нужно вводить CVV, от банка приходит сообщение с кодом, который затем нужно ввести для подтверждения платежа, так что злоумышленнику нужен ещё и ваш телефон.
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31.07.2020 18:41 Ответить
вводь, виграєш 100500%
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31.07.2020 23:00 Ответить
Ваші карточки ще й дотепер без чіпа?
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31.07.2020 17:43 Ответить
Тут такі: В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2516
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31.07.2020 17:45 Ответить
є й такі, привєт за таку додаткову плату бере, а звичайні з магнітною стрічкою ще дуже поширені
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31.07.2020 23:02 Ответить
А за що там брати, чіп декілька центів коштує, думаю що менше 5-ти. Сімки до телефона напр. даром дають деякі оператори, досить попросити в магазинах TABAC.
Але для таких карточок треба мати відповідні термінали, карта всовується на стільки щоб чіп прочитати. Незважаючи на то один молодик знайшов спосіб чіпи надувати і брати в банкоматі скільки завгодно грошей, і повідомив банку. А банк подав на нього в суд і хлопця посадили на 2 роки. Думаю що на час поки на карточках помилку виправлять. То було кілька років тому.
Є карточки які "контакт" називаються, досить прикласти до терміналу щоб заплатити покупку, не всовуючи в термінал і не набираючи код.

Я думав що у вас то всьо є і навіть крутіше як тут, бо ви любите електронні новинки і дуже швидко до них пристосовуєтесь.
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31.07.2020 23:43 Ответить
пацан к успеху шёл
Не фартануло (с)
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31.07.2020 17:44 Ответить
 
 