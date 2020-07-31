В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция
В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, который снимал деньги с банковских карточек покупателей. С помощью специального устройства он незаметно копировал реквизиты карточных счетов покупателей, а затем снимал все средства. PIN-коды карт злоумышленник получал, внимательно наблюдая за тем, как клиенты вводили их в POS-терминале, расплачиваясь за товар.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.
Правоохранители установили, что для реализации своей преступной деятельности фигурант временно трудоустроился на должность продавца-консультанта одного из супермаркетов. Готовясь к преступлению, он через интернет приобрел специальное устройство для считывания информации с магнитных лент банковских карт. С его помощью продавец, отвлекая внимание клиента, осуществлял копирования реквизитов их карточных счетов.
В дальнейшем злоумышленник с помощью специальных программ записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карточки, фактически, изготавливая дубликат карты обманутого покупателя, и снимал деньги со счетов потерпевших через банкоматы. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. гривен.
Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по чч. 1, 2 ст. 185 (кража) и чч. 1,2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины направлены на рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда.
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мол, лотерея - и без сививи вас туда не возьмут))
Але для таких карточок треба мати відповідні термінали, карта всовується на стільки щоб чіп прочитати. Незважаючи на то один молодик знайшов спосіб чіпи надувати і брати в банкоматі скільки завгодно грошей, і повідомив банку. А банк подав на нього в суд і хлопця посадили на 2 роки. Думаю що на час поки на карточках помилку виправлять. То було кілька років тому.
Є карточки які "контакт" називаються, досить прикласти до терміналу щоб заплатити покупку, не всовуючи в термінал і не набираючи код.
Я думав що у вас то всьо є і навіть крутіше як тут, бо ви любите електронні новинки і дуже швидко до них пристосовуєтесь.
Не фартануло (с)