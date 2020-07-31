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20 украинских моряков застряли в Турции: им обещали работу, но посредник оказался мошенником

20 украинских моряков застряли в Турции: им обещали работу, но посредник оказался мошенником

Посредник обещал морякам трудоустройства на 2 судна, но перестал выходить на связь. Моряки не могут вернуться в Украину, они задолжали за гостиницу и у них нет денег даже на еду.

Об этом "Громадському радіо" рассказал представитель Фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, моряки прибыли в турецкий город Карасу 7 июля. Посредник Артур Харатьян обещал им трудоустройство на судах "ARIF KAPTAN" (под флагом Турции) и "RICHARD BORCHARD" (под флагом Маршалловых островов), но перестал отвечать на звонки.

"К нам обратились 20 украинцев, которых наняли для посадки на судно в одном из портов Турецкой Республики. По полученной от них информации, мы знаем, у них закончились собственные средства, а посредник по трудоустройству не отвечает на их звонки. Говорят, у них большой долг за гостиницу и уже нет денег на еду. Поэтому просят помощи в возвращении домой", - рассказал Шевченко.

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По последним данным, 13 украинцам удалось получить материальную поддержку от родных и диаспоры, но 7 моряков находятся в затруднительном положении: нет средств, чтобы погасить долг за проживание и питание и оплатить возвращение в Украину.

Профсоюз работников морского транспорта сообщает, что посредник Артур Харатьян не впервые обманывает украинцев. "Уже несколько лет как в отношении Артура Харатьяна ведутся уголовные производства за вымогательство и получение от моряков неправомерной выгоды в виде денежных средств за оформление документов и отправку в рейс", - сообщили в профсоюзе.

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Автор: 

моряки (1079) Турция (3500) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+2
Доверчивые как дети?
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31.07.2020 17:33 Ответить
+2
Моряки, зарабатывающие немалые деньги и не платившие ни копейки налогов в Украине просят помощи у государства? А то, что домой из предыдущих рейсов привозили жена забрала?
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31.07.2020 17:52 Ответить
+1
Эка невидаль,у нас президент-мошенником оказался.
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31.07.2020 17:37 Ответить
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В Турции полно работы.
20 украинских моряков застряли в Турции: им обещали работу, но посредник оказался мошенником - Цензор.НЕТ 5117
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31.07.2020 17:32 Ответить
Доверчивые как дети?
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31.07.2020 17:33 Ответить
Тут одна хабалка с салоном свадебным с Пододессы кричала как много её морячок зарабатывает, наверное Артурчик-сказочник ей все мозги загадил...
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31.07.2020 17:34 Ответить
Эка невидаль,у нас президент-мошенником оказался.
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31.07.2020 17:37 Ответить
Моряки, зарабатывающие немалые деньги и не платившие ни копейки налогов в Украине просят помощи у государства? А то, что домой из предыдущих рейсов привозили жена забрала?
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31.07.2020 17:52 Ответить
Отсутствие правовых норм и ответственности крюингов за предоставление работы морякам,приводит к печальным последствиям.Большинство агентств работает честно и выполняет функции кадровиков в рамках закона,но отсутствие ответственности порождает преступления.Крюинг обязан нести ответственность за моряка от отправки до его возвращения домой
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31.07.2020 18:48 Ответить
 
 