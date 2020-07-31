20 украинских моряков застряли в Турции: им обещали работу, но посредник оказался мошенником

Посредник обещал морякам трудоустройства на 2 судна, но перестал выходить на связь. Моряки не могут вернуться в Украину, они задолжали за гостиницу и у них нет денег даже на еду.

Об этом "Громадському радіо" рассказал представитель Фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, моряки прибыли в турецкий город Карасу 7 июля. Посредник Артур Харатьян обещал им трудоустройство на судах "ARIF KAPTAN" (под флагом Турции) и "RICHARD BORCHARD" (под флагом Маршалловых островов), но перестал отвечать на звонки.

"К нам обратились 20 украинцев, которых наняли для посадки на судно в одном из портов Турецкой Республики. По полученной от них информации, мы знаем, у них закончились собственные средства, а посредник по трудоустройству не отвечает на их звонки. Говорят, у них большой долг за гостиницу и уже нет денег на еду. Поэтому просят помощи в возвращении домой", - рассказал Шевченко.

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По последним данным, 13 украинцам удалось получить материальную поддержку от родных и диаспоры, но 7 моряков находятся в затруднительном положении: нет средств, чтобы погасить долг за проживание и питание и оплатить возвращение в Украину.

Профсоюз работников морского транспорта сообщает, что посредник Артур Харатьян не впервые обманывает украинцев. "Уже несколько лет как в отношении Артура Харатьяна ведутся уголовные производства за вымогательство и получение от моряков неправомерной выгоды в виде денежных средств за оформление документов и отправку в рейс", - сообщили в профсоюзе.

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