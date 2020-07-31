С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь возле Водяного и Пивденного, потерь нет - пресс-центр ОС
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие.
Огневые провокации противника были неприцельно, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Итоги за прошлые сутки
30 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник предпринял провокационные выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское и Орехово. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие враждебных провокаций не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 78 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 936 транспортных средств и 5 072 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 746 человек. В обратном направлении - 750 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.
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Ему ж не жалко еще раз поэкспериментировать
За місяць таких навчань ті, кого б вже знищили, пристріляються, звикнуть до зброї і тоді, на жаль, будуть і поранені, і загиблі. Але ж зелена бубочка бачила "бажання миру" в очах кремліна, та й війна в його голові вже закінчена, а на вогні у відповідь багатів "клятий папєрєднік-барьіга"... Коли ж всі ці недолугі та пустоголові зрозуміють, що "просто пєрєстать стрєлять" - є загибель! Хоча, мабуть, я погарячкував - "зрозуміють"... Вони не розуміють, що роблять, а зрозуміти те, що коїться навколо - то для них все одно що теормех для балерини!
Де реакція тлі і решти кагалу ?
Нашим повернули зброю ? використання безпілотників, розвідку і т.д. вже дозволено ?
Чому ми маємо це тримати, коли уроди чхати хотіли ?
Це зараз вони, типу, =неприцільно= стріляють ... Перевіряють просто.
Уроди кагальні, будуть тиснути виборами і змінами до Конституції.