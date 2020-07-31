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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь возле Водяного и Пивденного, потерь нет - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь возле Водяного и Пивденного, потерь нет - пресс-центр ОС

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие.

Огневые провокации противника были неприцельно, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: С начала недели трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - пресс-центр ОС

Итоги за прошлые сутки

30 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник предпринял провокационные выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское и Орехово. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие враждебных провокаций не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 78 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 936 транспортных средств и 5 072 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 746 человек. В обратном направлении - 750 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.

Также читайте: Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

Автор: 

обстрел (27874) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Новый тренд: неприцельные провокационные обстрелы!
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31.07.2020 17:43 Ответить
+13
А завтра жду новости о внезапных смертях от ухудшения здоровья и раненых до перемирия.
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31.07.2020 17:45 Ответить
+12
Потерь нет...но солдаты умирают от болезней сердца...вот такое оно зеленое перемирие от осла...
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31.07.2020 17:51 Ответить
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31.07.2020 17:42 Ответить
Новый тренд: неприцельные провокационные обстрелы!
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31.07.2020 17:43 Ответить
угум... нарушение тишины... это все равно, как испортили воздух...
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31.07.2020 17:54 Ответить
Це ніщітаіцца. ЗЕ перемирюється.
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31.07.2020 17:45 Ответить
А завтра жду новости о внезапных смертях от ухудшения здоровья и раненых до перемирия.
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31.07.2020 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YjpPzw--c6M А вот я люблю песню про зайцев.
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31.07.2020 17:47 Ответить
Я не верю ни в кол-во обстрелов ни в то что они не прицельные! Ещё наверняка беспилотники кацапов летают и они подвигают позиции к нашему переднему краю!
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31.07.2020 17:47 Ответить
Потерь нет...но солдаты умирают от болезней сердца...вот такое оно зеленое перемирие от осла...
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31.07.2020 17:51 Ответить
Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3234
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31.07.2020 18:03 Ответить
Не правда ли как две капли воды?Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5418
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31.07.2020 18:07 Ответить
потерь нет в офисе зебила...пока.
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31.07.2020 17:53 Ответить
Ждут пока кто-то из наших бойцов заплатит жизнью, за очередное перемирье.
Ему ж не жалко еще раз поэкспериментировать
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31.07.2020 18:07 Ответить
Так это уже да, или ещё нет?
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31.07.2020 18:09 Ответить
це поодинокі провокаційні постріли, поки зеленські відлизують скабєтовим
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31.07.2020 18:14 Ответить
Наших військовиків перетворили на нерухомі мішені, по яких вчаться стріляти сєпари та московити.
За місяць таких навчань ті, кого б вже знищили, пристріляються, звикнуть до зброї і тоді, на жаль, будуть і поранені, і загиблі. Але ж зелена бубочка бачила "бажання миру" в очах кремліна, та й війна в його голові вже закінчена, а на вогні у відповідь багатів "клятий папєрєднік-барьіга"... Коли ж всі ці недолугі та пустоголові зрозуміють, що "просто пєрєстать стрєлять" - є загибель! Хоча, мабуть, я погарячкував - "зрозуміють"... Вони не розуміють, що роблять, а зрозуміти те, що коїться навколо - то для них все одно що теормех для балерини!
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31.07.2020 18:39 Ответить
головне не забувайте дописувати "несистемно" до кожного повідомлення про обстріл і тоді буде все НОРМ! бо "несистемні" обстріли не рахуються і приймаються. Потім почнуться "несистемні" втрати в ЗСУ, а з часом ********* спробує "несистемно" захопити ще більше української землі....
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31.07.2020 19:08 Ответить
Отже, зе-перемир*я не дотримується: порушене з першого ж дня.
Де реакція тлі і решти кагалу ?
Нашим повернули зброю ? використання безпілотників, розвідку і т.д. вже дозволено ?
Чому ми маємо це тримати, коли уроди чхати хотіли ?
Це зараз вони, типу, =неприцільно= стріляють ... Перевіряють просто.
Уроди кагальні, будуть тиснути виборами і змінами до Конституції.
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31.07.2020 20:58 Ответить
 
 