С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь возле Водяного и Пивденного, потерь нет - пресс-центр ОС

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Пивденного враг использовал стрелковое оружие.

Огневые провокации противника были неприцельно, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Итоги за прошлые сутки

30 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник предпринял провокационные выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское и Орехово. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие враждебных провокаций не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 78 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 936 транспортных средств и 5 072 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 746 человек. В обратном направлении - 750 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.

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