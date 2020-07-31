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Суд разрешил экс-нардепу Татьяне Чорновол ездить за пределы Киева и области, - адвокат Кузина

Суд разрешил экс-нардепу Татьяне Чорновол ездить за пределы Киева и области, - адвокат Кузина

В Киеве суд снял с экс-нардепа Татьяны Чорновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста - с 23:00.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает Цензор.НЕТ.

"И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00. - Ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине", - сказала Кузина.

По ее словам, такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках дела, которое объединено - о событиях 2014 относительно офиса Партии регионов и относительно препятствования Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с "Правовым контролем" и сайтом "Шарий.нет", которые связывают с пророссийским блогером Анатолием Шарием. - Ред.) в журналистской деятельности.

"У нее (Чорновол - ред.) сейчас одно дело, оно объединено: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.

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Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

Киев (25683) суд (25140) Чорновол Татьяна (654)


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Топ комментарии
+7
правильно, гуманно. Больничка-то под Киевом в Глевахе находится.
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31.07.2020 18:09 Ответить
+5
Я считаю это правильно, пусть ездит, ей мозги нужно регулярно проветривать
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31.07.2020 18:24 Ответить
+4
Было бы что проветривать... ))
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31.07.2020 18:32 Ответить
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Намёк, мол гоняйся за Портновым до 23-00?
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31.07.2020 17:45 Ответить
теперь в табличку суда добавят слово "демократический"...
талоны на усиленное питание пожизненные судэйкам не забудьте.
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31.07.2020 17:50 Ответить
И что?
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31.07.2020 17:55 Ответить
а разве бесноватое животное может без намордника гулять?
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31.07.2020 17:56 Ответить
тсссс ,не говори про её дефекты , она любимая ЦА ЦН
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31.07.2020 18:15 Ответить
та к она же соска пашинскага, соратника и однопартийца яйценюка, пастора и прочих
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31.07.2020 18:31 Ответить
правильно, гуманно. Больничка-то под Киевом в Глевахе находится.
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31.07.2020 18:09 Ответить
Татьяне в этой больничке делать нечего.
Она психически здорова, просто истероид, а это вариант нормы и это не лечится, как и любой другой вариант психической нормы.
У нас вон целый президент такого же типа, как Татьяна и ничего, истероидность даже помогает играть роль президента.
Кстати, артисты в большинстве своём вообще принадлежат к этому психотипу.
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31.07.2020 19:22 Ответить
Не согласен с диагнозом Черновол. Согласен с диагнозом про потужного сывочолого.
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31.07.2020 19:30 Ответить
Соглашаться или нет с диагнозом Черновол, это ваше дело.
Я просто психиатр и понимаю о чем говорю.
Про какого сивочолого Вы пишите, не поняла. Зеленский вроде бы еще не седой, только начинает пробиваться первая седина.
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01.08.2020 00:53 Ответить
Ничего себе "просто истероид". Видал я девиц с истерически расстройством личности, их терпеть можно. Эта же на людей нападает регулярно, там, видать, ещё и диссоциальное расстройство.
Короче, если пока не в Глевазу, то в Павловку в хорошее чистенькое женское отделение.
Для не очень острых больных.
Понаблюдают, поспит месяцок-другой. Не помешает.
Второй вопрос - сывочолый потужный попередник - тот еще артист, народный.
Зе до него, как куцому до зайца.
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01.08.2020 07:16 Ответить
Да успокойтесь вы уже со своими фантазиями.
Я как раз в Павловке и работаю и говорю вам, Татьяна не наш пациент.
Ну а ваши познания видны даже в ваших предложениях о том, куда её помещать.
Больница в Глевахе и Павловская больницы абсолютно идетнтичны по профилю и перечню обслуживаемых пациентов, просто наша киевская городская, а Глеваха обслуживает пациентов из области.
А здоровых людей никакая психбольница не госпитализирует, а если у них есть личностные проблемы или трудности адаптации, они могут обращаться к психологам.
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01.08.2020 12:14 Ответить
у меня нет фантазий. я спокоен.
в вот вы уже успокойтесь со своими фантазиями.
Действительно, чтоб поместить её в Павловку не нужно снимать подписку о невыезде.
Глеваха пока не нужна, туда лет 25 назад, помню, совсем уже овощей отвозили.
Павловка справится, возьмите под её крылышко.
Хотя, нет, политической вони много будет, главврач не возьмёт её.
А психолог с болтовнёй ей не поможет, там нужен психиатр, пилюльки принимать курсами, стабилизировать, химию мозга улучшать.
Это пожизненно.
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01.08.2020 22:35 Ответить
Не нужен Татьяне никакой психиатр.
А здоровых людей никто не разрешит помещать в психбольницу.
Да и чтобы человек прошел курс лечения в психбольнице, нужно его добровольное согласие, которое он подписывает, никто никого в психбольницу просто так не помещает.
Вы, как я понимаю, никаких представлений ни о правилах оказания психиатрической помощи, ни о показаниях для её оказания не имеете, вот и перестаньте здесь писать всякие глупости.
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02.08.2020 00:12 Ответить
У меня тётушка была психиатр.
На полке библиотека её стоит.
А я в студенчестве в 90-е напрактиковался в нескольких отделениях в Павловке.
А Вас я просто поддразниваю.
А своего соседа-психиатра я прям до бреда преследования довёл своими подшучиваниями.
Так, что психиатр иногда нужен всем, в том числе и психиатрам (профдеформация).
Давайте глотнём что-нибудь мягенькое, например гидазепамчик и баяньки.
Шутим.
Без обид.
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02.08.2020 08:14 Ответить
Ну да, психические заболевания могут быть у кого угодно, они не спрашивают ни о социальном статусе, ни о профессии, ни о возрасте манифеста.
Ну а чтение психиатрической литературы без знаний общей медицины и основ высшей нервной деятельности может сформировать только поверхностный взгляд на психиатрию, что и порождает такие легковесные как у вас суждения о том, кто чем болен и кому какая помощь нужна.
Ну слава Богу, пока вопросы оказания психиатрической помощи решаются все-таки врачами-психиатрами, а не широкими народными массами.
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02.08.2020 13:21 Ответить
Согласен с Вами полностью.
А что бы Вы ей посоветовали амбулаторно попить, от мишигаса. чтоб остроту истерических припадков снять? Чтоб по заборам не прыгала и на людей с когтями не кидалась?
Тизерцинчик не помешает?
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02.08.2020 20:09 Ответить
Психиатрвы заочно никому ничего принимать не советуют и не имеют права этого делать.
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02.08.2020 21:30 Ответить
Скучно... зеваю....
Встречал я психиатров и поюмористее.
.
Короче, назначаю лечение.
Всех этих депутатов да провластных паразитов клептоманов, нарциссов, истеричек, социопатов, психопатов, пограничников, нариков, эротоманов, извращенцев всех мастей -
всех на принудлечение.
Всех зафиксировать грязными детскими колготками к пружинным продавленным загаженным кроватям и колоть, колоть, пилюльки, пилюльки.
И электрошок, электрошок.
А кто не будет исправляться - подключить методы лечения душевнобольных из 18-19 века.

.
Да здравствует карательная психиатрия на благо прогресса и благополучия человечества!
.
Глядя на это всё вокруг - вот такой юмор сегодня, увы...
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04.08.2020 00:29 Ответить
Как юмор годится. Но как врач могу сказать, что принудительное лечение возможно только по решению суда после преступления, если выяснится, что человек, его совершивший психически болен.
Всех душегубов обязательно проверяют на вменяемость, если здоров - в тюрьму, если болен - принудка.
А для фиксации применяются специальные мягкие фиксаторы, причем ТОЛЬКО врач имеет право назначить их применение.
Ну и пружинных загаженных кроватей в наших больницах найти уже невозможно.
Вот такая реальность.
А методами из 18-19 века мы уже не владеем, сейчас такому в мединститутах не обучают. Увы.
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04.08.2020 01:14 Ответить
Уже повеселее.
Что-то Вы не спите в ночь глухую, на суточном дежурстве?
.
Детскими колготками и кроватями обеспечим, чай не на курорте.
Методики прошлых веков есть в моей библиотеке.
Судебные решения наша тайная тоталитарная ложа берёт на себя.
Нам нужны надёжные грамотные психиатры, с последующим
посвящением в магистры нашей организации.
.
Будем строить светлое счастливое будущее психического здоровья.
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04.08.2020 01:52 Ответить
Я считаю это правильно, пусть ездит, ей мозги нужно регулярно проветривать
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31.07.2020 18:24 Ответить
Было бы что проветривать... ))
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31.07.2020 18:32 Ответить
Так таких порохоботы как она очень много
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31.07.2020 18:32 Ответить
Без намордника???
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31.07.2020 18:42 Ответить
Скільки зелених подонків вже відмітились. Ви, чорнороті, нігтя її не вартуєте.
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31.07.2020 18:52 Ответить
Шо в Києві чи області немає дурдому, аби вона нікуди не їздила... не повірю.
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02.08.2020 20:13 Ответить
 
 