Суд разрешил экс-нардепу Татьяне Чорновол ездить за пределы Киева и области, - адвокат Кузина

В Киеве суд снял с экс-нардепа Татьяны Чорновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста - с 23:00.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает Цензор.НЕТ.

"И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00. - Ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине", - сказала Кузина.

По ее словам, такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках дела, которое объединено - о событиях 2014 относительно офиса Партии регионов и относительно препятствования Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с "Правовым контролем" и сайтом "Шарий.нет", которые связывают с пророссийским блогером Анатолием Шарием. - Ред.) в журналистской деятельности.

"У нее (Чорновол - ред.) сейчас одно дело, оно объединено: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.

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Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.