Суд разрешил экс-нардепу Татьяне Чорновол ездить за пределы Киева и области, - адвокат Кузина
В Киеве суд снял с экс-нардепа Татьяны Чорновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста - с 23:00.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает Цензор.НЕТ.
"И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00. - Ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна Николаевна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине", - сказала Кузина.
По ее словам, такая мера пресечения для Чорновол действует в рамках дела, которое объединено - о событиях 2014 относительно офиса Партии регионов и относительно препятствования Дмитрию Кучеру (его СМИ связывают с "Правовым контролем" и сайтом "Шарий.нет", которые связывают с пророссийским блогером Анатолием Шарием. - Ред.) в журналистской деятельности.
"У нее (Чорновол - ред.) сейчас одно дело, оно объединено: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - сообщила Кузина.
Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Она психически здорова, просто истероид, а это вариант нормы и это не лечится, как и любой другой вариант психической нормы.
У нас вон целый президент такого же типа, как Татьяна и ничего, истероидность даже помогает играть роль президента.
Кстати, артисты в большинстве своём вообще принадлежат к этому психотипу.
Я просто психиатр и понимаю о чем говорю.
Про какого сивочолого Вы пишите, не поняла. Зеленский вроде бы еще не седой, только начинает пробиваться первая седина.
Короче, если пока не в Глевазу, то в Павловку в хорошее чистенькое женское отделение.
Для не очень острых больных.
Понаблюдают, поспит месяцок-другой. Не помешает.
Второй вопрос - сывочолый потужный попередник - тот еще артист, народный.
Зе до него, как куцому до зайца.
Я как раз в Павловке и работаю и говорю вам, Татьяна не наш пациент.
Ну а ваши познания видны даже в ваших предложениях о том, куда её помещать.
Больница в Глевахе и Павловская больницы абсолютно идетнтичны по профилю и перечню обслуживаемых пациентов, просто наша киевская городская, а Глеваха обслуживает пациентов из области.
А здоровых людей никакая психбольница не госпитализирует, а если у них есть личностные проблемы или трудности адаптации, они могут обращаться к психологам.
в вот вы уже успокойтесь со своими фантазиями.
Действительно, чтоб поместить её в Павловку не нужно снимать подписку о невыезде.
Глеваха пока не нужна, туда лет 25 назад, помню, совсем уже овощей отвозили.
Павловка справится, возьмите под её крылышко.
Хотя, нет, политической вони много будет, главврач не возьмёт её.
А психолог с болтовнёй ей не поможет, там нужен психиатр, пилюльки принимать курсами, стабилизировать, химию мозга улучшать.
Это пожизненно.
А здоровых людей никто не разрешит помещать в психбольницу.
Да и чтобы человек прошел курс лечения в психбольнице, нужно его добровольное согласие, которое он подписывает, никто никого в психбольницу просто так не помещает.
Вы, как я понимаю, никаких представлений ни о правилах оказания психиатрической помощи, ни о показаниях для её оказания не имеете, вот и перестаньте здесь писать всякие глупости.
На полке библиотека её стоит.
А я в студенчестве в 90-е напрактиковался в нескольких отделениях в Павловке.
А Вас я просто поддразниваю.
А своего соседа-психиатра я прям до бреда преследования довёл своими подшучиваниями.
Так, что психиатр иногда нужен всем, в том числе и психиатрам (профдеформация).
Давайте глотнём что-нибудь мягенькое, например гидазепамчик и баяньки.
Шутим.
Без обид.
Ну а чтение психиатрической литературы без знаний общей медицины и основ высшей нервной деятельности может сформировать только поверхностный взгляд на психиатрию, что и порождает такие легковесные как у вас суждения о том, кто чем болен и кому какая помощь нужна.
Ну слава Богу, пока вопросы оказания психиатрической помощи решаются все-таки врачами-психиатрами, а не широкими народными массами.
А что бы Вы ей посоветовали амбулаторно попить, от мишигаса. чтоб остроту истерических припадков снять? Чтоб по заборам не прыгала и на людей с когтями не кидалась?
Тизерцинчик не помешает?
Встречал я психиатров и поюмористее.
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Короче, назначаю лечение.
Всех этих депутатов да провластных паразитов клептоманов, нарциссов, истеричек, социопатов, психопатов, пограничников, нариков, эротоманов, извращенцев всех мастей -
всех на принудлечение.
Всех зафиксировать грязными детскими колготками к пружинным продавленным загаженным кроватям и колоть, колоть, пилюльки, пилюльки.
И электрошок, электрошок.
А кто не будет исправляться - подключить методы лечения душевнобольных из 18-19 века.
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Да здравствует карательная психиатрия на благо прогресса и благополучия человечества!
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Глядя на это всё вокруг - вот такой юмор сегодня, увы...
Всех душегубов обязательно проверяют на вменяемость, если здоров - в тюрьму, если болен - принудка.
А для фиксации применяются специальные мягкие фиксаторы, причем ТОЛЬКО врач имеет право назначить их применение.
Ну и пружинных загаженных кроватей в наших больницах найти уже невозможно.
Вот такая реальность.
А методами из 18-19 века мы уже не владеем, сейчас такому в мединститутах не обучают. Увы.
Что-то Вы не спите в ночь глухую, на суточном дежурстве?
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Детскими колготками и кроватями обеспечим, чай не на курорте.
Методики прошлых веков есть в моей библиотеке.
Судебные решения наша тайная тоталитарная ложа берёт на себя.
Нам нужны надёжные грамотные психиатры, с последующим
посвящением в магистры нашей организации.
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Будем строить светлое счастливое будущее психического здоровья.