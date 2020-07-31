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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Замгенпрокурора Мамедов о расследовании крушения МАУ в Иране: "Нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества"

Замгенпрокурора Мамедов о расследовании крушения МАУ в Иране:

Офис генерального прокурора и военная прокуратура Тегерана 31 июля обсудили ход уголовной части расследования о крушении украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по инициативе заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова состоялись переговоры с прокурором военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки и заместителем руководителя аппарата вице-президента Исламской Республики Ирана Пежманом Махаммади.

Так, украинские и иранские делегации обсудили конкретные виды и условия сотрудничества для налаживания оперативного и эффективного двустороннего процессуального связи.

"Украина не может отказаться от права расследовать это преступление, ведь оно особо тяжкое и совершено против украинских граждан. И это наша обязанность как перед Украиной и обществом, так и обязательства в рамках международного права. Поэтому нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества, уважая принципы суверенитета и законов наших стран", - подчеркнул Мамедов.

Заместитель генпрокурора также проинформировал представителей Ирана об опыте прокуроров и следствия в расследовании уголовных производств с ограниченным доступом к территории, где произошло преступление как например уничтожение самолета "MH17" в небе над Донбассом.

"Стороны выразили готовность к сотрудничеству и оказанию необходимой для следствия информации в рамках национального законодательства обеих стран", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Иран (1829) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+7
Компромисс-- сдача интересов своих сограждан, а просто -- капитуляция.
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31.07.2020 18:02 Ответить
+4
Нынешняя власть-это коллаборантская власть. Нужны новые выборы и президента и ВР.
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31.07.2020 18:21 Ответить
+3
Суки компромисные...за бабки компромисят...
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31.07.2020 18:13 Ответить
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Компромисс-- сдача интересов своих сограждан, а просто -- капитуляция.
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31.07.2020 18:02 Ответить
Вчера в Киеве поздно ночью, завершилось совещание координационной группы при участии Афганистана, Британии, Канады, Украины и Швеции по вопросам компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752.
На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.

в общем, за долю "малую" - примут на себя ответственность/вину, как в своем время кучма.
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31.07.2020 18:25 Ответить
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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31.07.2020 20:00 Ответить
Для начала пусть заплатят компенсации родственникам погибших.
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31.07.2020 18:04 Ответить
Суки компромисные...за бабки компромисят...
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31.07.2020 18:13 Ответить
мамед получил от иранцев свою доляху и теперь готов к любым компромиссам...
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31.07.2020 18:20 Ответить
единоверцы..
азербайджанцы (мамедов) и Иран - шииты...
для украинцев Вера не важна как оказалось.., а для мусульман одного течения это очень и очень важно...
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31.07.2020 18:41 Ответить
Нынешняя власть-это коллаборантская власть. Нужны новые выборы и президента и ВР.
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31.07.2020 18:21 Ответить
Через год когда будет другой президент эти соглашения с Ираном тоже отменим.
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31.07.2020 19:16 Ответить
"Поэтому нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества" Источник: https://censor.net/n3211315
Ця фраза тіко мені нагадує "сойтісь где-то посєрєдінє"?
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31.07.2020 18:29 Ответить
Чуркун, який на-й компроміс? Ти з дуба упав? Компроміс будеш шукати, як свою дружину з сусідом застукаєш. Аятоли повинні стати раком, возити гроші вагонами і слізно просити пробачення. А також признатись, хто там із кацапні лупонув по літаку і по чиєму розпорядженню.
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31.07.2020 19:38 Ответить
кампраміс:
Іран вибачається, а Україна сплачує компенсації загиблим
"Нада сайтісь гдє-та па сєрєдінє" /хтось із вєлічнєйших/
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31.07.2020 23:15 Ответить
 
 