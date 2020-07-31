Замгенпрокурора Мамедов о расследовании крушения МАУ в Иране: "Нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества"
Офис генерального прокурора и военная прокуратура Тегерана 31 июля обсудили ход уголовной части расследования о крушении украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Отмечается, что по инициативе заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова состоялись переговоры с прокурором военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки и заместителем руководителя аппарата вице-президента Исламской Республики Ирана Пежманом Махаммади.
Так, украинские и иранские делегации обсудили конкретные виды и условия сотрудничества для налаживания оперативного и эффективного двустороннего процессуального связи.
"Украина не может отказаться от права расследовать это преступление, ведь оно особо тяжкое и совершено против украинских граждан. И это наша обязанность как перед Украиной и обществом, так и обязательства в рамках международного права. Поэтому нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества, уважая принципы суверенитета и законов наших стран", - подчеркнул Мамедов.
Заместитель генпрокурора также проинформировал представителей Ирана об опыте прокуроров и следствия в расследовании уголовных производств с ограниченным доступом к территории, где произошло преступление как например уничтожение самолета "MH17" в небе над Донбассом.
"Стороны выразили готовность к сотрудничеству и оказанию необходимой для следствия информации в рамках национального законодательства обеих стран", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.
в общем, за долю "малую" - примут на себя ответственность/вину, как в своем время кучма.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
азербайджанцы (мамедов) и Иран - шииты...
для украинцев Вера не важна как оказалось.., а для мусульман одного течения это очень и очень важно...
Ця фраза тіко мені нагадує "сойтісь где-то посєрєдінє"?
Іран вибачається, а Україна сплачує компенсації загиблим
"Нада сайтісь гдє-та па сєрєдінє" /хтось із вєлічнєйших/