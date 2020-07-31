Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков, - Офис генпрокурора
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников вооруженной агрессии РФ на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора
Так, Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.
"28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили правоохранители.
Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.
По информации правоохранителей, сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть в Белоруси срок отсидят сначала
бредятина.
А сразу потребовать...что религия не позволила???
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора. Источник: https://censor.net/n3211319
МИД Украины может это объяснить ?
Это граждане Украины, совершившие преступление на территории Украины.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/694810.html
Запрасілі трупу на выступ, яны адыгралі пастаноуку і цераз некаторы час іх ціхенька адпусцяуь.
Гарвыканкамы , абвесцілі аб тым, што пад час галасавання на кабінках шторкі не будуць зачыняцца і фатаграфаваць бюлетэнь нельга.
Вось як улада баіцца страціць сваи месцы пры лукашэнкауским карыце, з якога их вельми смачна кормяць.
Некаторыя тут у каментах распавядаюць пра тоя, што лкуа гэта гарант незалежнасци, так, ён дэкларуе яе, але гэта да тых пор пакуль яму не выпадзе шанец узлезци на улуски трон. Вось кошт яго незалежнасци.
----------------------------------
Очень дёшево.
Номерной, тебя устраивает всё.?
Ну конечно, вы же сударь пашете стирая пот с лица на ОАЦ, ГБ, троллей рф или бырысымы.
Вы за таракана, вкусно и сытно хрюкать с корыта от усатого?
Вы из той гогорты, что прикрываясь красивыми словами оправдывают беспредел властей.
Что свято верит в ложь вашего кумира и его лживой пропаганде. И причисляет людей говорящих на Роднай матчынай мове к белнационалистам.
Я ещё раз вам повторю. Эти 33 барбоса, действо спектакля под названием "Кругом ураги".
Навіть з "очіпатками".
Уже должна была запросить.