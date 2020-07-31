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Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков, - Офис генпрокурора

Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора

Так, Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

"28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили правоохранители.

Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

По информации правоохранителей, сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси собирается пригласить послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Автор: 

Беларусь (7921) экстрадиция (568) ЧВК Вагнер (1334) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+11
А потом бубочка их подарит хутину?

Пусть в Белоруси срок отсидят сначала
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31.07.2020 18:14 Ответить
+9
Никогда не выдадут кацапов не будьте наивными ...
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31.07.2020 18:13 Ответить
+7
допустим . даже предположим ( фантастика конечно ) беларусы нам их передадут . так Зеля их при первой же возможности на донбасских таксистов и любопытных путешественников обменяет . ситуация такова что в ватной Белоруси у них больше шансов получить срок чем в воюющей с москалями Украине
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31.07.2020 18:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а бенядиктовна знает об этом?
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31.07.2020 18:12 Ответить
вот и проверим, постановка это или нет.
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31.07.2020 18:12 Ответить
28 панфиловцев, касабьськи герои ихнего часу
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31.07.2020 18:13 Ответить
Никогда не выдадут кацапов не будьте наивными ...
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31.07.2020 18:13 Ответить
А потом бубочка их подарит хутину?

Пусть в Белоруси срок отсидят сначала
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31.07.2020 18:14 Ответить
На грубость нарываетесь
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31.07.2020 18:20 Ответить
та да,будут просить...бубочка обещал на коленях..
бредятина.
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31.07.2020 18:14 Ответить
Сообщил о ..намерениях требовать..😃
А сразу потребовать...что религия не позволила???
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31.07.2020 18:16 Ответить
А чому лише будуть, а не вже вимагають?
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора. Источник: https://censor.net/n3211319
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31.07.2020 18:17 Ответить
За кадром остался вопрос - КАК ТУРКИ ПРОРЕАГИРОВАЛИ О ЖЕЛАНИИ 29 боевиков слетать в Стамбул ???

МИД Украины может это объяснить ?
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31.07.2020 18:19 Ответить
Никто не собирался ни куда лететь. Кстати пусть покажут контракты с фирмой заявление о приеме на работу и тд... Я думаю что так глубоко им легенду не создавали!
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31.07.2020 18:34 Ответить
А чего МИД Украины будет рассказывать о реакции турок. Нашему МИДу нужно совместно с компетентными органами работать над тем чтоб те орки попали в Украину под конвоем в наручниках.
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31.07.2020 18:51 Ответить
Лукашенко никого не выдаст.
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31.07.2020 18:20 Ответить
И правильно сделает. Тут 100% вероятность что их просто обменяют на всякую шваль!
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31.07.2020 18:22 Ответить
Як то кажуть "Не кажи гоп пака не перскочиш". Час покаже. І так вже там в Білорусі зроблено більше чим тут більша частина думала.
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31.07.2020 18:53 Ответить
Пусть сидят в Белоруси! Ватная Венедиктова отдаст их *****! Отсидят в Белоруси потом можно и в Украину выдать. Тогда я думаю у нас будет Украинская власть!
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31.07.2020 18:21 Ответить
допустим . даже предположим ( фантастика конечно ) беларусы нам их передадут . так Зеля их при первой же возможности на донбасских таксистов и любопытных путешественников обменяет . ситуация такова что в ватной Белоруси у них больше шансов получить срок чем в воюющей с москалями Украине
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31.07.2020 18:22 Ответить
А что он не правильно сказал? В последнем обмене разве были военнопленные? были таксисты и прочая шваль! А отдали матерых боевиков!
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31.07.2020 18:32 Ответить
Да ты что а ты вспомни Агеева и ещё одного кацапа (серии вдв рассеи) на кого обменяли. И это кстати было при бариге?
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31.07.2020 18:36 Ответить
Обменяли на депутата ВР и героя Украины Савченко! Что не так?
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31.07.2020 18:40 Ответить
что прям небыло военых?
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31.07.2020 18:58 Ответить
Прям не было из 20 человек последнего обмена при бубочке, где Сивохо пицей объедался там только один мусор был и всё!
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31.07.2020 19:15 Ответить
Мусор это милиционер!
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31.07.2020 19:16 Ответить
А тебе говорили что врать это плохо?
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31.07.2020 19:25 Ответить
А что я соврал?
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31.07.2020 20:06 Ответить
Те що при обміні не було жодного війскового з тиз 19 осіб, поліціанта не вважаємо війсковим.
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31.07.2020 20:57 Ответить
Требовать выдачи.
Это граждане Украины, совершившие преступление на территории Украины.
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31.07.2020 18:22 Ответить
так у них и срузькие паспорта есть, ********* тоже будет требовать
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31.07.2020 18:31 Ответить
Краще видати їх сирійцям ("вусатим", Демократичній опозиції.)
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31.07.2020 18:23 Ответить
І буде на випередження,хто скорше їх ********* ***** ,лука чи зеля.
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31.07.2020 18:25 Ответить
Лукашенко не отдаст! Могу поспорить!
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31.07.2020 18:32 Ответить
Да никто и не спорит)
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31.07.2020 18:35 Ответить
По результатам останніх обмінів полонених ,то нехай краще не віддає
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31.07.2020 22:29 Ответить
Не выдадут.Там у всех российские паспорта в кармане.«А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?» На БТ рассказали о задержании «боевиков»
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/694810.html
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31.07.2020 18:34 Ответить
какое развитие событий? Что объясняют задержанные?
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31.07.2020 18:38 Ответить
Допрашивают в СИЗО КГБ)Оттуда информации нет)Скорее всего отправят в РФ после выборов.Лукашенко взял заложников,можно сказать,шобы братья не слишком наглели)))
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31.07.2020 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YxcLKCzw6tk&feature=youtu.be Задержание боевиков под Минском: россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков. Панорама 1 канал Беларусь
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31.07.2020 18:37 Ответить
Трудно представить, что сделает ***** с Лукашенко если батько Украине вагнеровцев отдаст.
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31.07.2020 18:55 Ответить
как обычно отсосет твое *****
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31.07.2020 20:30 Ответить
За Зеленского голосовал?
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31.07.2020 21:22 Ответить
Бенедиктова своих будет выручать?
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31.07.2020 18:56 Ответить
Панараме першага канала БТ нельга давяраць як і усяму БТ, што ім у вушы увялі тоя яны і плеўуць.
Запрасілі трупу на выступ, яны адыгралі пастаноуку і цераз некаторы час іх ціхенька адпусцяуь.
Гарвыканкамы , абвесцілі аб тым, што пад час галасавання на кабінках шторкі не будуць зачыняцца і фатаграфаваць бюлетэнь нельга.
Вось як улада баіцца страціць сваи месцы пры лукашэнкауским карыце, з якога их вельми смачна кормяць.
Некаторыя тут у каментах распавядаюць пра тоя, што лкуа гэта гарант незалежнасци, так, ён дэкларуе яе, але гэта да тых пор пакуль яму не выпадзе шанец узлезци на улуски трон. Вось кошт яго незалежнасци.
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31.07.2020 19:03 Ответить
конкретно по \той банде, что будет
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31.07.2020 19:31 Ответить
Там им срок повесят, а в Украине их отпустят.
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31.07.2020 19:09 Ответить
За што іх за краты? Дзе доказы іх супрацьпраўных дзей ? Няма.усё тое што плешча кгб гэта бла бла бла. Не пасвдзяць іх і не спадзявайцеся. Зроблена гэта і ужо па троху пачынаюць прывязваць да гэтых турыстау альтэрнатыуных і арыштаваных прэтэндэнтау на пасаду прэзыдэнта.
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31.07.2020 19:21 Ответить
та ладно, найдут патроны от нагана и карту укреплений полосы Сталина
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31.07.2020 19:32 Ответить
Охренеть.Белнационалисты-за Вагнера и его собак,а я-сторонник Луки против..Все смешалось в доме Облонских..И это,товарисч-рекомендую на Цензоре писать по русски.Украинцы нашу мову слабо понимают Тем более-с грамматическими ошибками)
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31.07.2020 21:01 Ответить
Охренеть.Белнационалисты-за Вагнера и его собак,а я-сторонник Луки против

----------------------------------
Очень дёшево.
Номерной, тебя устраивает всё.?
Ну конечно, вы же сударь пашете стирая пот с лица на ОАЦ, ГБ, троллей рф или бырысымы.
Вы за таракана, вкусно и сытно хрюкать с корыта от усатого?
Вы из той гогорты, что прикрываясь красивыми словами оправдывают беспредел властей.
Что свято верит в ложь вашего кумира и его лживой пропаганде. И причисляет людей говорящих на Роднай матчынай мове к белнационалистам.
Я ещё раз вам повторю. Эти 33 барбоса, действо спектакля под названием "Кругом ураги".
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01.08.2020 08:51 Ответить
Я разумєю.
Навіть з "очіпатками".
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03.08.2020 12:34 Ответить
"СЛУГА" должен требовать, а не кто-то просить!
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31.07.2020 19:12 Ответить
Почему будет?
Уже должна была запросить.
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31.07.2020 19:23 Ответить
ьудуть "просити" для блюзіру. Бо бубочка дуже боїться образити чи чимось незадоволити *****.
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31.07.2020 19:25 Ответить
То 28 панфіловців чи бакинських комісарів чи ще якась примара
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31.07.2020 20:25 Ответить
ЗеМразь хочет им ордена дать???
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31.07.2020 21:23 Ответить
иди голубей корми, раб кацапский
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01.08.2020 06:51 Ответить
Почему просить. Нужно требовать.
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01.08.2020 06:49 Ответить
 
 