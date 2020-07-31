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Новости Агрессия России против Украины
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Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК "Вагнер" на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул Аваков.

"По информации наших источников, официально виселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операцию спецслужб, очевидно, Российской Федерации ", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков, - Офис генпрокурора

"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.

Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ППК "Вагнер".

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Украина также заинтересована в экстрадицию на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси ", - сказал глава МВД.

Аваков также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.

"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь! ", - подчеркнул министр внутренних дел Украины.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Беларусь (7921) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+10
Вот зелёных человечков и посадил бы за убийство Шеремета.
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31.07.2020 19:07 Ответить
+8
у нас и нарушений ПДД кортежем Зеленского ИХТАМНЕТ
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31.07.2020 19:08 Ответить
+5
Аваков уже звільнив Марківа? Ні? А тем р береться за "вагнерівців"?
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31.07.2020 19:09 Ответить
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Вот зелёных человечков и посадил бы за убийство Шеремета.
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31.07.2020 19:07 Ответить
у нас и нарушений ПДД кортежем Зеленского ИХТАМНЕТ
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31.07.2020 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YxcLKCzw6tk&feature=youtu.be «А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?»Задержание боевиков под Минском: россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков. Панорама 1 канал Беларусь.Вот как происходило задержание вагнеровцев группой А КГБ Беларуси)
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31.07.2020 19:09 Ответить
https://censor.net/user/471728, неужели БТ, в конце концов, стало правду говорит!?
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31.07.2020 19:19 Ответить
БТ в основном правду говорит,но не всю)Ну,до российских пропагандистских каналов им еще далеко,конечно.
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31.07.2020 19:22 Ответить
Я так и понял, что ты - ТВ-головый.
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31.07.2020 19:28 Ответить
Я телевизор вообще не смотрю.Некоторые ролики БТ на ночь-да.Успокаивает)
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31.07.2020 19:30 Ответить
https://censor.net/user/471728, я так и понял, что ты телевизор не смотришь, а ссылку на 1 канал БТ кошка на клавиатуре нассала.
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31.07.2020 19:33 Ответить
В ютубе смотрю.Ссылка ведь на ютуб.А телевизор-не..
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31.07.2020 19:38 Ответить
ты - даун ?

ты считаешь, что просмотр телепередачи на ютьюбе отличается от просмотра этой же телепередачи на телевизоре ?
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31.07.2020 20:05 Ответить
Аваков уже звільнив Марківа? Ні? А тем р береться за "вагнерівців"?
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31.07.2020 19:09 Ответить
Там и без твоих советов справятся.
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31.07.2020 19:10 Ответить
гвынтокрыл за орками высылай...министр фейсьбука...
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31.07.2020 19:10 Ответить
Куда же без Авакова? Его и сюда занесло? Психа в Полтаве уже нашли?
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31.07.2020 19:13 Ответить
нет, но уже получили гнорар за сценарий к "Дети кукурузы"
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31.07.2020 19:35 Ответить
Авакян - чёрт, а чёрт, как известно, всюду свой шнобель сунет.
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31.07.2020 20:28 Ответить
У нас тоже всё начиналось с нарушения Конституции, разгона Верховного совета и преследования оппозиции как лидеров, так и прессы (я не персонально о Шеремете сейчас говорю)...
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31.07.2020 19:13 Ответить
И правильно сделал Лука,что разогнал.Иначе ты бы жил сейчас в Белорусском федеральном округе и пописывал на Руссвесне То же самое произошло бы,если бы победил Кебич.Тихо бы слил страну РФии и дело с концом)
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31.07.2020 19:25 Ответить
https://censor.net/user/471728, разгонять Лука Мудищев начал, когда в здании Верховного совета избивали депутатов оппозиции?

Не подскажешь, эти вопросы на референдум Кебич подкинул?

На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:О придании русскому языку статуса государственного;
Об изменении государственной символики;
О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;
О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.

Кстати, возврат советской символики был поперёк горла сРувесне?
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31.07.2020 19:32 Ответить
А ты спроси местных,будут ли они против,чтобы Раду дубиналами и слезоточивым газом разогнали.Резульат тебя удивит.Да,в то время Лука пытался занять московский трон.Но все изменилось,как видишь)Теперь он гарант независимости)
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31.07.2020 19:49 Ответить
https://censor.net/user/471728, где же я твоих местных найду, если БТ 1 у тебя только на youtube!?
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31.07.2020 19:52 Ответить
Начиналось у нас с портнова, писавшего "конституцию" Крыма под анексию.
Которому теперь вы выделили госохрану вместо пасадить.
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31.07.2020 19:14 Ответить
Зря плешивый всех против себя настраивает, этот вабанк ему боком вылезет) Высокосный же)
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31.07.2020 19:15 Ответить
Через 10 дней сам убедишься.Лука останется.Ну,взял в заложники несколько десятков,чтобы братья не сильно вы.бывались.Это не Янык-в Ростов эвакуироваться не будет)
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31.07.2020 19:28 Ответить
https://censor.net/user/471728, расскажи конкретно про судьбу вагнеровцев, которых взяли почти полтора года назад.
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31.07.2020 19:54 Ответить
«ЧВК Вагнера», для Луки з Путіним, те ж, що «Луцький терорист».
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31.07.2020 19:18 Ответить
Редактор білоруської мовної версії сайту InformNapalm Денис Івашин на своїй сторінці у https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10223140258445325 Facebook виклав цікаву карту, де прокоментував, що санаторій «Белорусочка», у якому затримали російських диверсантів, знаходиться на березі водосховища Дрозди на відстані всього 5200 метрів від резиденції президента Білорусі. Неузгоджене розміщення умовно біля подвір'я Лукашенка російських найманців та снайперів також могло спровокувати паніку у президента Білорусі і цим також може бути обумовлена така жорстка реакція на дії росіян та винесення цих подій у публічну площину.

Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов" - Цензор.НЕТ 1658
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31.07.2020 19:44 Ответить
https://censor.net/user/471728 и https://censor.net/user/278725 такой вопрос к вам. Как-то обозначила свою позицию Тихановская и др. опозиционеры по поводу наемников Вагнера?
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31.07.2020 19:54 Ответить
она заскулила что ни сама ни ее муж не имеют отношения к вагнеровцам . кандидату в президенты не обязательно знать что происходит за кадром . ее назначение обещать райскую жизн после избрания .

..
..
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01.08.2020 02:16 Ответить
У нас і кончілось всьо ЗЕЛЕНИМ НЕЛОХОМ
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31.07.2020 20:00 Ответить
в Беларуси все кончиться очередным сроком лукашенко .

..
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01.08.2020 02:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yhc0aYActW0 война РБ и РФ вот мнение
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31.07.2020 20:18 Ответить
В пятницу Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «безосновательном задержании российских граждан». То есть, это просто какие-то обычные граждане, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали злобные белорусы. Как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор». Еще отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.
Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист - Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.
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31.07.2020 22:30 Ответить
Лукашенко показал как должен был действовать Турчинов в 2014 году.
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31.07.2020 20:46 Ответить
Рюкзаков, куда ти свій смердячий ніс пхаєш!!! Ти вже "терориста" тиждень ловеш!!! Хоча це тоже не твоя парафія. Ти можеш тільки яйця Медведчукові і Ко лизати і бюджет грабити!!!
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31.07.2020 20:48 Ответить
Как по мне, то это дело СБУ и МИД, авакову бы за скоростным режимом кортежей наблюдать. Чё ты лезешь в каждую дырку?
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31.07.2020 22:26 Ответить
мне кажется есть более реалистичное обьяснение появлению боевиков в Беларуси
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Директором ООО «ГардСервис» значится Евгений Чанов - бывший военнослужащий 5-й бригады специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке под Минском. Неофициальный сайт бригады сообщает, что Чанов создал эмблему и отличительный нарукавный знак военнослужащих особой роты специального назначения - «Черную лису», которая используется и по сей день. Там же рассказывается, что капитан запаса Евгений Чанов является председателем общественного объединения фонда ветеранов специальных подразделений «АСА».
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/05/86156-v-belarusi-poyavilsya-pervyy-chop-s-ognestrelnym-oruzhiem
к компании имеет отношение Виктор Шейман( пансионатом в котором задержали вагнеров руководит друг Шеймана)
по мнению опозиционных сми структура специально создавалась под выборы так как Лука не верит что милиция будет стрелять......согласно опозиционным сми в компанию планировалось нанимать боевиков из ЛНР-ДНР, Абхазии,кавказа
можно предположить что группа приехала по преглашению белоруских властей подзаработать на выборах но потом Лука переиграл и решил их использовать иначе
PS это только версия
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31.07.2020 23:42 Ответить
начиналось? оно и продолжается! Все ветки власти захвачены зелеными человечками, ихтамнетами и тойстороной
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01.08.2020 00:49 Ответить
Арсене Борисовичу, як так сталося, що ви при Зеленському перетворилися на корупційну смердючку?
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01.08.2020 03:46 Ответить
 
 