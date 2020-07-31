Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК "Вагнер" на территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.
"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул Аваков.
"По информации наших источников, официально виселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операцию спецслужб, очевидно, Российской Федерации ", - отметил министр.
"Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.
Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.
МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ППК "Вагнер".
Украина также заинтересована в экстрадицию на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси ", - сказал глава МВД.
Аваков также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.
"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь! ", - подчеркнул министр внутренних дел Украины.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.
Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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ты считаешь, что просмотр телепередачи на ютьюбе отличается от просмотра этой же телепередачи на телевизоре ?
Не подскажешь, эти вопросы на референдум Кебич подкинул?
На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:О придании русскому языку статуса государственного;
Об изменении государственной символики;
О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;
О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.
Кстати, возврат советской символики был поперёк горла сРувесне?
Которому теперь вы выделили госохрану вместо пасадить.
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Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист - Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Директором ООО «ГардСервис» значится Евгений Чанов - бывший военнослужащий 5-й бригады специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке под Минском. Неофициальный сайт бригады сообщает, что Чанов создал эмблему и отличительный нарукавный знак военнослужащих особой роты специального назначения - «Черную лису», которая используется и по сей день. Там же рассказывается, что капитан запаса Евгений Чанов является председателем общественного объединения фонда ветеранов специальных подразделений «АСА».
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/05/86156-v-belarusi-poyavilsya-pervyy-chop-s-ognestrelnym-oruzhiem
к компании имеет отношение Виктор Шейман( пансионатом в котором задержали вагнеров руководит друг Шеймана)
по мнению опозиционных сми структура специально создавалась под выборы так как Лука не верит что милиция будет стрелять......согласно опозиционным сми в компанию планировалось нанимать боевиков из ЛНР-ДНР, Абхазии,кавказа
можно предположить что группа приехала по преглашению белоруских властей подзаработать на выборах но потом Лука переиграл и решил их использовать иначе
PS это только версия