Координатор Морской экспертной платформы Клименко: Вероятность войны на Черном море осенью - 70-80%
Есть высокая вероятность того, что осенью Россия начнет военные действия на Черном море.
Об этом заявил во время Международного круглого стола "Вызовы и угрозы Черноморского региона" главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%, во всяком случае, более 50%. Сроки, когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", - отметил Клименко.
В частности, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ-2020" и о местных выборах в Украине.
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"Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", - считает Клименко.
Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, убежден эксперт.
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"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск. - Ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", - отметил Клименко, добавив, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с "авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру".
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В КРЫМУ НЕТ ВОДЫ !
нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было 100, 20 или даже 10 лет назад.
Сейчас в Крыму зимой нет снега и в результате воды стало нехватать не только в степном Крыму, что нормально, но и в Горном.
Мои знакомые из предгорного Крыма говорят о пересохших ставках, водоемах и реках !!!!
война будет.......
дядя, все меняется в одну сторону - ЗАСУХИ !
ты еще не понял ?
Есть все условия продвинуться вдоль побережья Азовского к Крыму.
Тут и десант не нужен: просто снабдить быдлоту из лугандонии еще большим количеством оружия и погнать вперед!
мож яку медаль, чы орден для клоунов запровадыты?
пора ощущала укорачивать.
Так і я можу прогнозувати що завгодно
Але мене не це бентежить, а те, що й ця "говорящая голова" каже про жовтень. Саме тоді, коли в Україні вибори...
Чекаю на воплі "То
ПорошенкоЗєлєнський домовився з Путіним, щоб виграти вибори!"
Например набрать на борт подешевле российской ваты для круиза, и установить средства разведки и связи..и пусть только ***** откроет по ним огонь
Корабль управления "Славутич" U510. Был заложен, как большой разведывательный корабль проекта 12884 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в июле 1988 года. Был спущен на воду в октябре 1990 года
"Славутич" - уникальное, единственное в своем роде судно. Это целый завод со своей электростанцией, хлебозаводом, общежитием для сменных вахт. На судне размещается зона строгого режима, где должна идти работа над внутренним содержимым атомных реакторов. В зоне мощнейшая свинцовая защита, специальные сплавы из стали, трубы особой прокатки и высшей степени чистоты."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256125/
зрада опять не состоялась.
меня в спам.
https://www.segodnya.ua/ukraine/ssha-peredali-vsu-pyat-vysokoskorostnyh-naduvnyh-lodok-genshtab-588336.html
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США передали ВСУ пять высокоскоростных надувных лодок - Генштаб
как по мне ,этим экспердам надо морды лица полировать, что бы знали, за базар надо отвечать))))
https://mil.in.ua/uk/rosiya-perekryla-chvert-chornogo-morya/ Росія перекрила чверть Чорного моря 2019
https://mind.ua/news/20187814-rosiyani-zablokuvali-pivnichno-zahidnu-chastinu-chornogo-morya Росіяни заблокували північно-західну частину Чорного моря 2018