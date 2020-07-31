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Новости Агрессия России против Украины Война
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Координатор Морской экспертной платформы Клименко: Вероятность войны на Черном море осенью - 70-80%

Координатор Морской экспертной платформы Клименко: Вероятность войны на Черном море осенью - 70-80%

Есть высокая вероятность того, что осенью Россия начнет военные действия на Черном море.

Об этом заявил во время Международного круглого стола "Вызовы и угрозы Черноморского региона" главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%, во всяком случае, более 50%. Сроки, когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", - отметил Клименко.

В частности, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ-2020" и о местных выборах в Украине.

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"Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", - считает Клименко.

Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, убежден эксперт.

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"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск. - Ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", - отметил Клименко, добавив, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с "авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру".

Автор: 

Черное море (1488) Клименко Андрей журналист (60)


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Топ комментарии
+15
Украине пора перебрасывать туда свой Средиземноморский флот....)
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6550
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31.07.2020 19:37 Ответить
+13
При шмаркле будет происходить только сдача и суши и моря, отступление, капитуляция и репарации.
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31.07.2020 19:18 Ответить
+7
А вероятность ...засухи на море?
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31.07.2020 19:15 Ответить
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А вероятность ...засухи на море?
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31.07.2020 19:15 Ответить
стопроцентная!
В КРЫМУ НЕТ ВОДЫ !

нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было 100, 20 или даже 10 лет назад.
Сейчас в Крыму зимой нет снега и в результате воды стало нехватать не только в степном Крыму, что нормально, но и в Горном.

Мои знакомые из предгорного Крыма говорят о пересохших ставках, водоемах и реках !!!!

война будет.......
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31.07.2020 19:34 Ответить
Ну выйдут они к Днепру, но канал-то до зимы 100% восстановить не успеют. А зимой он всё-равно не работал никогда. А в следующем году может весь Крым снегом засыпет и дождями тропическими зальёт - никто не знает. Так что вероятность нового вторжения в районе 0,1%.
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31.07.2020 19:50 Ответить
А в следующем году может весь Крым снегом засыпет и дождями тропическими зальёт

дядя, все меняется в одну сторону - ЗАСУХИ !
ты еще не понял ?
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31.07.2020 20:28 Ответить
Поки існує московія вірогідність війни завжди висока.
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01.08.2020 16:23 Ответить
ПНХ рашист
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31.07.2020 19:41 Ответить
а кто этот так называемый координатор? он то хоть море видел?
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31.07.2020 21:46 Ответить
Нападать когда холодно, классика жанра. Особенно если еще и на рассвете, когда все уставшие. Опять короче страсти сгущают.
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31.07.2020 19:17 Ответить
Этот "эксперт" не думает что для войны на море, нужен хотя бы флот?
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31.07.2020 19:17 Ответить
Он же не говорит, что мы будем наступать. Для наступлени нужен флот. А если отступление и капитуляция, то флот не нужен.
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31.07.2020 19:19 Ответить
Смысл кацапам начинать "Войну на Черном море"?
Есть все условия продвинуться вдоль побережья Азовского к Крыму.
Тут и десант не нужен: просто снабдить быдлоту из лугандонии еще большим количеством оружия и погнать вперед!
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31.07.2020 19:23 Ответить
Да еще назвать это "вынужденными мерами", тк Украина "воду перекрыла".
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31.07.2020 19:25 Ответить
А фуйло не напало?
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31.07.2020 19:43 Ответить
Да тошна нада так, а то чирваки сгаладалисся кушамц хатят, а с лугандонов кампост гарный.
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01.08.2020 00:26 Ответить
"босфор" будуть "брать" ...
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31.07.2020 20:11 Ответить
На ржавых расейских корытах могут разместить обезьян с ядерными дубинками, рогатками и батутами.
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31.07.2020 20:47 Ответить
При шмаркле будет происходить только сдача и суши и моря, отступление, капитуляция и репарации.
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31.07.2020 19:18 Ответить
Он уже давно президент.Нет доллара по сто.Нет малороссийского округа.Или ты вместе с лайкателями об этом мечтаешь?А теперь(голосом покойного Ворошилова),внимание,правильный ответ:это работа на петю.постыдно,но деньги не пахнут.Правильный ответ!
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31.07.2020 21:37 Ответить
Зато по-прежнему идет война, которую он обещал закончить, прекратив стрелять, зато не снижены тарифы, которые он обещал понизить. Экономика в )(опе, безработица растет семимильными шагами, продукты и товары дорожают, повытаскивал кравчуков и пискунов из нафталина, в правительстве и раде - дилетанты, сдает территории на донбасе, сажает патриотов и добровольцев...и т.д.
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01.08.2020 09:03 Ответить
Не буду даже всей хрени уделять внимание.Принципиально:Какие территории он сдал?Каких патриотов посадил?Этого с головой хватит.
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01.08.2020 13:21 Ответить
Ну так что по принципиальным вопросам?Авдеевка сдана?Ярош сидит?Фактаж в студию.
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01.08.2020 22:45 Ответить
приблизительно такая же вероятность,шо эксперт к осени сменит ориентацию..."по нашим ощущениям"
мож яку медаль, чы орден для клоунов запровадыты?
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31.07.2020 19:19 Ответить
А Ослик только мир видет в глазах у *****!
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31.07.2020 19:19 Ответить
Он просто не в ту дырку заглянул, и там не просто мир был, а "рюсский мир", он там всегда и находился.
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31.07.2020 19:38 Ответить
Нужно подводную лодку солярой начинать заправлять.
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31.07.2020 19:20 Ответить
Потім посадить тебе у підводний човен і залягти на дно.
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31.07.2020 19:53 Ответить
зелёные эксперды и курс мырыканського шекеля по ощущениям устанавливают..
пора ощущала укорачивать.
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31.07.2020 19:25 Ответить
Не пильна робота у ексертів)
Так і я можу прогнозувати що завгодно
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31.07.2020 19:31 Ответить
У ЧФ есть возможности обстрелять побережье, но совершенно недостаточно сил для хоть сколько то масштабной десантной операции. Так что война на море это очередной экспертный бред.
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31.07.2020 19:35 Ответить
Почему не достаточно сил для десанта?
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31.07.2020 20:25 Ответить
Да потому что на ходу 4-5 БДК. Это допустим 60-70 танков + пехота, которые нужно погрузить и осуществить морской переход. Разумеется сделать это незаметно не получится. Так что нет никакого смысла усложнять вторжение привлечением флота - выхлоп ничтожный, проблем куча.
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31.07.2020 21:11 Ответить
70-тьма танками можна пів побережжя захопити
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31.07.2020 23:40 Ответить
Дешевле, быстрее, безопасней, скрытней их пригнать по земле.
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31.07.2020 23:52 Ответить
У мардовии на мехесрань мудянскам палоте. Адын залп смирча.
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01.08.2020 00:28 Ответить
Х*ня, скоро получим джавелины.
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01.08.2020 01:48 Ответить
Бойові дії на Чорному морі? Без бойових дій на суходолі? Московити, звичайно, хворі на своє "вялічіє", але не такі тупі, як нам намагаються розповісти. Яка мета бойових дій на морі, якщо це не збільшить територію володінь московії? Що там, на узбережжі моря? Туреччина, Болгарія, Румунія (в жодну з цих країн вони не сунуться) і Грузія, Україна. Захоплення територальних вод? А як зберегти над ними контроль? Солдата не поставиш, "Гради" не розвернеш, арту не вкопаєш...
Але мене не це бентежить, а те, що й ця "говорящая голова" каже про жовтень. Саме тоді, коли в Україні вибори...
Чекаю на воплі "То Порошенко Зєлєнський домовився з Путіним, щоб виграти вибори!"
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31.07.2020 19:36 Ответить
Украине пора перебрасывать туда свой Средиземноморский флот....)
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6550
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31.07.2020 19:37 Ответить
Если эти игрушечки олигархов отжать, и правильно нафаршировать под оффициальным статусом пассажирского судна...то можно поиметь гешефт в гибридной войне...
Например набрать на борт подешевле российской ваты для круиза, и установить средства разведки и связи..и пусть только ***** откроет по ним огонь
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31.07.2020 21:17 Ответить
Что имели - не ценили ...
Корабль управления "Славутич" U510. Был заложен, как большой разведывательный корабль проекта 12884 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в июле 1988 года. Был спущен на воду в октябре 1990 года
"Славутич" - уникальное, единственное в своем роде судно. Это целый завод со своей электростанцией, хлебозаводом, общежитием для сменных вахт. На судне размещается зона строгого режима, где должна идти работа над внутренним содержимым атомных реакторов. В зоне мощнейшая свинцовая защита, специальные сплавы из стали, трубы особой прокатки и высшей степени чистоты."

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 5579
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31.07.2020 21:47 Ответить
По ощущениям? Каким, интересно - у икспердов где-то свербит? Подмыться не пробовали?
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31.07.2020 19:40 Ответить
Як одразу рашкоботи все на *********** почали списувати. Зараз іде дестабілізація по всім напрямках, якщо дебіл Зеленський, піде на анти-українські поступки Путлеру - агентура ініціює новий Майдан 3 - це буду означати втрату ще декількох областей.
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31.07.2020 19:40 Ответить
_Ну так враг действует прогнозируемо и старается усыпить бтительность. Кроме всего прочего.
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31.07.2020 19:44 Ответить
А мы у них ХНР, БНР и чукоцкую ымперию.
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01.08.2020 00:30 Ответить
Шо прогноз погоди прочитав...
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31.07.2020 19:54 Ответить
Идет компания по втюхиванию лохам нужды покупки французских катеров.
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31.07.2020 20:08 Ответить
Хер они будут сосать, а не на море воевать...ах да а теперь - вопрос а с кем?
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31.07.2020 20:17 Ответить
Осенью будет война с Хабаровском, а не с Крымом.
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31.07.2020 20:54 Ответить
Именно поэтому мы получим от США самое современное морское вооружение.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256125/
зрада опять не состоялась.
меня в спам.
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31.07.2020 20:54 Ответить
А кто воевать собирается? Десептиконы против рептилоидов?
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31.07.2020 20:57 Ответить
Вот теперь то и повоюем на Черном Море новой техникой !
https://www.segodnya.ua/ukraine/ssha-peredali-vsu-pyat-vysokoskorostnyh-naduvnyh-lodok-genshtab-588336.html
*****

США передали ВСУ пять высокоскоростных надувных лодок - Генштаб

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6573
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31.07.2020 21:52 Ответить
вот чего у нас дофига , так это всевозможных экспердов))))
как по мне ,этим экспердам надо морды лица полировать, что бы знали, за базар надо отвечать))))
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31.07.2020 22:02 Ответить
Только за деньги на яхту, что сп.здило чмо Бородатая Баба Беня можно было приобрести не менее 100!!! единиц торпедных и ракетных катеров, которые дали бы по гнилым зубам паРаши в Черном и Азовском море.
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31.07.2020 22:19 Ответить
Как кузя басфор и дарданелы прайдёть ниприменна ваина путет.
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01.08.2020 00:23 Ответить
Кацахи відпрацьовують морську блокаду Українських портів (Чорного моря)

https://mil.in.ua/uk/rosiya-perekryla-chvert-chornogo-morya/ Росія перекрила чверть Чорного моря 2019

https://mind.ua/news/20187814-rosiyani-zablokuvali-pivnichno-zahidnu-chastinu-chornogo-morya Росіяни заблокували північно-західну частину Чорного моря 2018
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 4670

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 2037
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01.08.2020 02:03 Ответить
 
 