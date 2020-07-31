Координатор Морской экспертной платформы Клименко: Вероятность войны на Черном море осенью - 70-80%

Есть высокая вероятность того, что осенью Россия начнет военные действия на Черном море.

Об этом заявил во время Международного круглого стола "Вызовы и угрозы Черноморского региона" главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%, во всяком случае, более 50%. Сроки, когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", - отметил Клименко.

В частности, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ-2020" и о местных выборах в Украине.

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"Октябрь - это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, а эти местные громады у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", - считает Клименко.

Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, убежден эксперт.

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"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск. - Ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", - отметил Клименко, добавив, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с "авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру".