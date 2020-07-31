Аппарат искажения результатов отработан в деталях, - Шушкевич о президентских выборах в Беларуси

Популярность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко чрезвычайно низкая, утверждает Станислав Шушкевич, первый председатель Верховной Рады независимой Беларуси (1991-1994).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на Радио Свобода.

По словам Шушкевича, официальные службы, которые осуществляют опрос, утверждают, что Лукашенко способен получить едва не 82% на выборах президента. Но такие цифры не соответствуют действительности, говорит Шушкевич.

"Это ложь. Когда собирали подписи, то столики, где должны ставить подпись за Лукашенко, - никто туда даже не подходил. И то же будет на голосовании. Фальсификация отработана блестяще. На этот раз пойдут самым жестоким путем. Ни один представитель ни одной оппозиционной партиии не вошел в избирательную комиссию. Это смех. Совершенно однозначно, что Лукашенко проигрывает, но это не будет зафиксировано. Аппарат искажения результатов и аппарат фальсификации отработанн в деталях", - заявил Шушкевич в эфире программы Свобода LIVE.

Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа. 65-летний Александр Лукашенко руководит страной почти 26 лет.

Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, в 2015 лет), кроме первых (в 1994 году), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

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