Аппарат искажения результатов отработан в деталях, - Шушкевич о президентских выборах в Беларуси
Популярность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко чрезвычайно низкая, утверждает Станислав Шушкевич, первый председатель Верховной Рады независимой Беларуси (1991-1994).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на Радио Свобода.
По словам Шушкевича, официальные службы, которые осуществляют опрос, утверждают, что Лукашенко способен получить едва не 82% на выборах президента. Но такие цифры не соответствуют действительности, говорит Шушкевич.
"Это ложь. Когда собирали подписи, то столики, где должны ставить подпись за Лукашенко, - никто туда даже не подходил. И то же будет на голосовании. Фальсификация отработана блестяще. На этот раз пойдут самым жестоким путем. Ни один представитель ни одной оппозиционной партиии не вошел в избирательную комиссию. Это смех. Совершенно однозначно, что Лукашенко проигрывает, но это не будет зафиксировано. Аппарат искажения результатов и аппарат фальсификации отработанн в деталях", - заявил Шушкевич в эфире программы Свобода LIVE.
Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа. 65-летний Александр Лукашенко руководит страной почти 26 лет.
Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, в 2015 лет), кроме первых (в 1994 году), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дото гож прийняті хитрі зміни в процедуру ("привідкриті списки") ,щоб люди частіше плутались і псували бюлетні
Протести в Білорусі, Хабаровськ - кому співчувати в Україні. Арешт бойовиків Вагнера. Рейтинг Зе
https://youtu.be/Un1jdxB6678
Бывший председатель Верховного совета Беларуси, один из "ликвидаторов" СССР Станислав Шушкевич предложил ввести в Беларусь российские войска для защиты жизней и здоровья людей.
Об этом он заявил в эфиреhttp://www.svobodanews.ru/ "Радио Свобода" , комментируя беспорядки, которые возникли в Минске после выборов Президента. https://censor.net/news/147988/shushkevich_predlojil_vvesti_v_belarus_rossiyiskie_voyiska Заметьте-это Цензор нет декабря 2010 года.Этот старый мудак давно с ума сошел
А мудак ты...
Он тут же обвинил РФ в поддержке узурпатора - Лукашенко, в признании фальсифицированных выборов. Так что это заявление следовало рассматривать как укор РФ - сошедшей с демократического пути развития.
Твои попытки обелить черного кобеля - Лукашенко тщетны.
У Шушкевича за плечами многолетний политический богаж демократа, либерала, морального авторитета.
А у твоего цыгана что?! Тьфу - мерзость одна...
Вы тут на форуме "двое из ларца" - полных дебила.
Тот выкакал бы про картошку...
..
..
Про выборы 1994 - ты упоротый баран (повторяюсь) Это ты сейчас про "об'еденяться" запел - когда Лукашенко монстром стал. А тогда он декларировал борьбу с коррупцией, свободу СМИ. В команде А Лебедько и впоследствии убиенный В Гончар. Шушкевич на выборах был самодостаточен - занимал свою политическую нишу наравне с Позняком, коммунистами, технократами.
Про слив партий - ты упоротый баран (извини за тавтологию). За 26 лет сменились все лидеры партий. Многие политические движения попали под кураторство КГБ. В диктаторской модели правления - удивительно, если бы это было не так. Где-то внедрили Гапона, кое-где шантажом, угрозами посадок сломали лидеров и подмяли под себя замов. И я не могу обвинять например Некляева - "говори правду" под спойлером Дмитриевым. Да и БНФ - тоже не занимает должных политических позиций.
Приглашение рос. войск - для меня тот рубикон, когда никакие уже былые заслуги в зачет не идут.
Парады участников агрессии против Грузии в Севастополе тоже.
Шушкевич в том заявлении сетует - России в идеале должна была помочь демократическим устремлениям беларусов. Свернуть бы шею обезумевшему диктатору. Вот как следует то заявление понимать.
..
..
..
...
..
..
У ЗМІ https://informnapalm.org/ua/u-bilorusi-zatrymaly-hrupu-gru/ повідомляли , що у Білорусь заїхала група чисельністю до 200 чоловік. Це як раз одна ротація - повноцінна рота, посилена снайперськими групами і, як для міських операцій, відділеннями візуального спостереження та інформаційної підтримки.Факт 2
Затримано поки тільки 32 бойовика, які були разом у одній групі + ще 1 окремо. Ця чисельність відповідає одному взводу. Серед затриманих був як мінімум 1 командир снайперської групи (https://myrotvorets.center/criminal/bakunovich-andrej-petrovich/ Андрій Бакунович ), що додатково підтверджує перший факт. Ймовірно, до кожного з їх 4-х взводів було придано по одній снайперській групі. Разом це не менше 12 снайперів.Факт 3
Група зайшла на територію Білорусі за кілька тижнів до початку активних електоральних процесів в Мінську. Точно так само як в кінці лютого 2014 року, особи, які перебувають в списках кадрового складу "групи Вагнера", організовано по 5-15 чоловік за раз заходили в АР Крим через поромну переправу «Кавказ-Керч» і спокійно так само компактно селилися в місцевих готелях.Факт 4
Російські дипломати та ЗМІ намагаються виставити нібито найманці перебували у Білорусі транзитом. Проте підрозділи "ПВК Вагнера" (проксі-формування ГУ ГШ ЗС РФ) ще задовго до карантину через COVID-19, при відкритих аеропортах в Росії, для того щоб добиратися до військових таборів на Близькому Сході та у Африці ніколи не користувалися регулярними авіарейсами. Всі перельоти здійснювалися бортами "223-го льотного загону" МО РФ, або спеціальними чартерами без проходження прикордонного контролю РФ. Це https://sbu.gov.ua/ua/news/1/category/304/view/5625 задокументовано українськими спецслужбами .
У https://sbu.gov.ua/ua/news/1/category/304/view/5632 матеріалах СБУ також містяться докази того, що саме група "Вагнера" брала участь у придушенні демократичних протестів у Судані (операція в міських умовах). Були опубліковані списки тих, хто там був безпосередньо. І серед тих «вагнеровців», які були затримані зараз в Мінську, як мінімум двоє (https://myrotvorets.center/criminal/volgin-aleksej-vladimirovich/ Олексій Волгін та https://myrotvorets.center/criminal/li-vladimir-aleksandrovich/ Володимир Лі ) були в Судані під час розгону протестів.
Факт 6
У кадр на https://www.youtube.com/watch?v=oAOQwhadb-4 відео затримання , потрапив не тільки листок з написами арабською молитви прощення, а й скетч-карта для поповнення мобільного телефону суданського оператора зв'язку. На ній зображена мечеть Хатмія в місті Кассала (Судан). Купити «поповняшки» суданських мобільних операторів в РФ і в Білорусі дуже складно, щоб з ними потім, припустимо, летіти у Судан. Це може означати тільки одне, що в Білорусь прибули не для того, щоб полетіти в умовний Судан, а навпаки - прибули з Судану ті, хто раніше там був (якраз з минулого відрядження у Волгіна і Лі могли завалятися в сумках папірці на арабському і суданська картка для поповнення мобільного).
Редактор беларуской языковой версии сайта InformNapalm Денис Ивашин на https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10223140258445325 своей странице в Facebook выложил интересную карту, где прокомментировал, что санаторий «Белорусочка», где были задержаны российские диверсанты, находится на берегу водохранилища Дрозды, на расстоянии всего 5200 м от резиденции президента Беларуси. Несогласованное размещение практически возле жилища Лукашенко российских наемников и снайперов могло напугать президента Беларуси, вызвать его жесткую реакцию на действия русских и повлечь вынесение этих событий в публичную плоскость.
Українські спецслужби останні 6 років тісно співпрацюють з розвідками країн-членів НАТО. Вочевидь, що у кожної країни НАТО, в тому числі і Туреччини, якій особливо цікаві російські найманці, бо вони воюють проти їх солдат в Лівії, в розпорядженні є повні списки кадрового складу групи "Вагнера", не кажучи вже про таких осіб, як Олексій Волгін, дані якого взагалі вказані на офіційному сайті СБУ. Тому версія, що російські бойовики нібито могли планувати переліт у Туреччину зовсім не витримує критики.Факт 8
У затриманих бойовиків були знайдені персональні армійські жетони з особистими номерами, як раз тієї серії «М», яка і використовується в групі "Вагнера". Детальніше про це можна https://www.facebook.com/watch/?v=423641501938402 прочитати тут .
Факт 9
Всі підконтрольні російським спецслужбам телеграм-канали та російські нібито опозиційні експерти, пропагандистські канали (RT) та інші підконтрольні ЗМІ, в тому числі і українського сегмента (Страна.ua), а так само офіційні особи (посол РФ в Білорусі) у властивій їм істеричній манері почали пропихати фейкові версії та робити заяви, які повинні виправдовувати затриманих громадян РФ, мовляв це "страйкболісти", або взагалі прості охоронці, які легально летіли через Туреччину.Висновки
Спецслужби Білорусі, можливо завдяки західним колегам, затримали одну з декількох груп, що працюють на російську військову розвідку, яка ймовірно планувала спровокувати ескалацію під час прогнозованих протестів на тлі електоральних процесів, в тому числі з використання снайперського вогню по мирному населенню (як в Києві в лютому 2014 року). Це були плани РФ дестабілізувати ситуацію в Білорусі до тієї міри, щоб у диктатора Путіна були підстави ввести "миротворчий" контингент для "наведення ладу", а по суті - зробити аншлюс Білорусі. Значний суспільний розголос, можливо, змусить РФ відкласти цей план та відкликати інших членів групи, хоча не виключені і інші сценарії дестабілізації, коли Путін вирішить йти ва-банк.
Наделяете его мышлением политика.
Я бы сказал жестче - поставил страну в полную экономическую и политическую зависимость. Что бы сладко с разными "мисс" спать, что бы вкусно жрать, что бы четверть века на троне сидеть этот хам распродавал по частям суверенитет, предавал народ, мову.
Это не политик - это чмо.
https://www.youtube.com/watch?v=R4rk0kQ3KgI Граница РБ и РФ
1. Лукашенко
2. Русская весна
3. Майдан
И, как я вижу сейчас Русская весна с Майданом объединились против Лукашенко.
Скинут Лукашенко, потом дадут пинок Майдану и получите Русскую весну под БЧБ флагом.
И, откровенно, меня это не радует
Как бы вы вместо свободы не получили "русский мир".
Посмотрим. Я думаю, что Лукашенко проиграет выборы. А, в итоге выиграет вата.
Буду рад ошибиться.
А, взагалі, білоруси дивні. Самі голосували за Лукашенка, за його референдуми, а тепер і національно налаштовані, і проросійська вата об"єдналися проти Батьки.
І це єднання довгим не буде.
Вам это не открывает глаза?
В 1994 году президентами стали Кучма и Лукашенко. Кучма запустил дерибан и имеем морды олигархов, которые обворовывают народ и деньги выводят в офшоры, все суды выигрывают и т.д. Лукашенко же не допустил этого и те кто намеревались раздерибанить, очень злые на него.