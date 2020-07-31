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Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

87-летний Витольд Фокин, возглавлявший правительство Украины с 1990 по 1992 гг., может войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин, его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.

Также на Цензор.НЕТ: "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО

"В понедельник в 15:00 будем собираться всей делегацией, поговорим, познакомимся, каждый выскажет свое мнение, что он видит, как он видит. Потому что у Зеленского есть одна цель - активное наступление по всем вопросам: политическим, идеологическим. Это означает, что мы не можем отставать, что мы заинтересованы, что мир должен быть не на словах, а на деле", - отметил политик.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+40
"Новые лица это Старые сморщенные задницы"
Владимир Зеленский
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31.07.2020 20:35 Ответить
+37
Які цікаві ;нові обличчя;!
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31.07.2020 20:35 Ответить
+35
От думаю ... Сміятися чи плакати?
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31.07.2020 20:35 Ответить
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Та запрошуйте вже Дімона-"дєнєг нєт" (наче колись був Прем'єром на московії)! Хоча нє, він же не наш громадянин. Може бубочка йому громадянство терміново випише? А якщо ні, то беріть Азірова, Я-не-овоча та інших "душею за країну"... Тіко спочатку з'ясуйте - за чию країну!
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31.07.2020 20:52 Ответить
это стеб такой или они серьезно??
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31.07.2020 20:52 Ответить
нє, ето маразм крєпчаєт! а мозгі наркомана размягчаются...
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31.07.2020 21:05 Ответить
Осел...и его команда старперов..
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31.07.2020 20:53 Ответить
Восставшие из Ада? Живые мертвецы? Новые серии скоро!
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31.07.2020 20:54 Ответить
Из зада
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31.07.2020 23:29 Ответить
чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут"Источник: https://censor.net/n3211348

Да мы и без него знаем чего....русцкой водки и русцкого языка
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31.07.2020 20:54 Ответить
Нехай вже обидва на цвинтар ідуть.
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31.07.2020 20:54 Ответить
Полный список престарелых маразматиков. Такие подпишут что угодно...
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31.07.2020 20:56 Ответить
Кирила Тимошенко і Юлію Мендель зловили на Байковому кладовищі при спробі ексгумації Щербицького
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31.07.2020 20:59 Ответить
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31.07.2020 22:08 Ответить
https://twitter.com/IKlympush

https://twitter.com/IKlympush Ivanna Klympush https://twitter.com/IKlympush @IKlympush https://twitter.com/IKlympush/status/1289280235335114753 30 мин

Вітаю всіх, хто так прагнув нових облич!
Якщо виросло нове покоління, то добре забуте старе виявиться абсолютно новим.
Пан Зеленський просуває країну назад в совок семимильними кроками...
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31.07.2020 22:53 Ответить
Токої комісії треба вже доски для труни шукати.Таке фото в аду вже років 30 висить.
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31.07.2020 20:59 Ответить
Сурков, відсторонений від справ у Кремлі , видає сценарії Єрамаку за спиною Козака... Сурков же ще й пісатєль.
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31.07.2020 20:59 Ответить
Мені це нагадало післябрежнєвські роки, коли один за одним, старі пєрдуни, намагались хоч годину до смерті поцарювати...
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31.07.2020 21:02 Ответить
Этот человек - отдал ядерно оружие (было бы это оружие, не одна с@ка не полезла к нам), оставил руский флот в Криму (благодоря которому был окупирован Крим), убил всю экономику Украины, распродал весь флот, бывший коммунист ...... "это будут прекрасные переговоры" ......... что он в этот раз завалит !!!
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31.07.2020 21:03 Ответить
Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1630

...
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31.07.2020 21:04 Ответить
ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕНЦИЯ ?

https://youtu.be/k3QD8UYO6No
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31.07.2020 21:04 Ответить
Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7582
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31.07.2020 21:04 Ответить
А тим часом ...
31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211227/nabsovet_ukrnafty_naznachil_novogo_glavu_kompanii_bez_konkursa. Инициаторами такого решенияhttps://biz.censor.net/n3198279.

31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora.
https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210828/iz_natsbanka_uvolilsya_glavnyyi_yurist. Напомним, Национальный банк ведет сотни судебных процессов с бывшими владельцами обанкротившихся банков, а также с бывшими собственниками национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210823/sud_otmenil_poruchitelstvo_kolomoyiskogo_po_kreditam_refinansirovaniya_dlya_privatbanka
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31.07.2020 21:07 Ответить
Сьогодні передивлюсь фільм братів Коен « Старікам тут нє мєсто». Чомусь навіяло.
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31.07.2020 21:08 Ответить
Ну дальше попёрло великолепно. Ржака с этих дедов. Осталось Ганьку и грузина найти на роль цыгана. Вот вам и неуловимые. Пошёл сюжет---кино, вино и домино! Кстати братаны северные могут тоже стёба вкинуть---зюгана косолапого выставить. И Терешкову. Супротив нашей ганьки та совсем мумия. Может хоть смех и стёб нас спасёт от тупика.
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31.07.2020 21:09 Ответить
Маразм крепчал
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31.07.2020 21:14 Ответить
Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1623
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31.07.2020 21:16 Ответить
Такое впекчатление, что ЗЕ некрофил и собирает панноптикум.
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31.07.2020 21:17 Ответить
Зє треба замовити шамана і оживити Щербицького.
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31.07.2020 21:39 Ответить
Собирается политбюро??!!
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31.07.2020 21:41 Ответить
Что происходит????????
Это полный пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.07.2020 21:43 Ответить
Старі кадри КДБ, в у крові, що Захід зло. І після цього ви думаєте про напрямок розвитоку країни?
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31.07.2020 21:45 Ответить
*в них у крові є
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31.07.2020 21:46 Ответить
"Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук" - ещё надо Медведчука с Рабиновичем взять.
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31.07.2020 21:45 Ответить
Эх, Масол совсем немного не дожил!
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31.07.2020 21:47 Ответить
ще Хрущова позвіть
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31.07.2020 21:49 Ответить
Политбюро ЦК КПУ.
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31.07.2020 22:00 Ответить
ТКГ плавно превращается в дом престарелых.)
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31.07.2020 22:03 Ответить
Расеянам для паритета остаётся пригласить Горбачева, а ОБСЕ пускай тащит мумию фараона, будет клуб восковых фигур.
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31.07.2020 22:05 Ответить
Клуб , " кому за 85" Кравчук которому уже 86 пригласил Фокина, что бы выглядеть помоложе, тому то 88. Кстати член ЦК КПСС и премьер министр Украинской ССР.. Соратник Макарыча по руководящей партийной работе. В общем Украина семимильными шагами идет обратным курсом в прошлое.. Правда СССР уже давно нет и не будет, есть Раша ( а это уже не то), это для тех кто ностальгирует.. В общем дожились.. "реинкарнация" с того света.
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31.07.2020 22:07 Ответить
Кремлёвская ЗЕсепар шобла откопала нафталиновых НКВДешников, значит переходят к активной фазе ликвидации государственности Украины.
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31.07.2020 22:07 Ответить
Специфіка радянського керівництва - геронтократія і вона ще жива...

Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2205
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31.07.2020 22:08 Ответить
Создается клуб старых шитоф-маразматиков? Жгите дальше, следующего откопать Юхновского, а потом и Фиму Звягильского. Будет полный набор шитофского кодла, которое в начале 90-х чуть не угробило Украину. Это как раз при этих ублюдках и была гиперинфляция и все поневоле стали "миллионерами"
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31.07.2020 22:08 Ответить
Юхновського не приплітайте до цього кодла, будь ласка.
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31.07.2020 22:45 Ответить
Звягильскому приготовиться. Тоже с 16-ти в шахте.
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31.07.2020 22:20 Ответить
Су*а, ну дом престарелых, а не тгк
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31.07.2020 22:21 Ответить
капец. в какой палате откопали этих старперов маразматиков?)))

зепоц, что там с новыми лицами, пардон мордами? )))) кого еще надо из нафталина вытащить ?))))

им бы о душе подумать, да место на кладбище подготовить а они в политику))))
такого недоумка клоуна у нас еще не было. всегда все бывает впервые))))
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31.07.2020 22:28 Ответить
зельц и новые лица. 73% голосовали за старперов из совка.
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31.07.2020 22:31 Ответить
Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5081
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31.07.2020 22:31 Ответить
это новое издевательство над Украиной, старцев одной ногой в могиле еще не пробовали...
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31.07.2020 22:35 Ответить
85, 87 лет... Байден и Трамп тихо завидуют в сторонке
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31.07.2020 22:36 Ответить
зеленские куражаться
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31.07.2020 22:39 Ответить
Новые лица это хорошо забытые старые ))))
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31.07.2020 22:41 Ответить
"Старики-разбойники" -капец, куда страна катится?
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31.07.2020 22:42 Ответить
Витольд Павлович Фокин назвал только что созданное Содружество Независимых Государств (СНГ) каким то совражеством после первого газового выпендрежа Ельцына. Человек умный уравновешенный .
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31.07.2020 22:42 Ответить
Кравчук выступает в шоу Скабеевой.. Где она елозит его мордой по полу.... .На чьей стороне он переговорщик?
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31.07.2020 22:43 Ответить
Якесь глузування над країною.
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31.07.2020 22:43 Ответить
Чому якесь ?
Якраз дуже гарно окреслене.
На букву ж.
Мене просто бать постійно за це літературне українське слово з трьох букв.
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01.08.2020 00:49 Ответить
А-а-а! Гордона ще туди включіть, Гордона.
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31.07.2020 22:43 Ответить
Надо крч пенсов подтягивать. Тренд пошел. Ждём Александра Мороза с Петром Симоненко)))
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31.07.2020 22:51 Ответить
о покойниках говорят или хорошо или ничего..
я помолчу......
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31.07.2020 23:02 Ответить
А потом очень хитрый ...резидент ЗЕбил - капитулянт будет истерично верещать что это не он виноват в федерализации -капитуляции державы с последующим уничтожением суверенитета Украины. А виновны в этом только эти два явно что выживших по старости с ума маразматика -коммуняки, а значить что это им а не ему главарю капитулянтов надо срочно бежать от гнева украинского народа в паРашу в Ростов к ЗЕКУ- Иуде.
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31.07.2020 23:08 Ответить
Молодше 85 не беруть.
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31.07.2020 23:20 Ответить
Вот это реально новое шоу - восставшие из ада.
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31.07.2020 23:23 Ответить
-- Who's that man?
-- He's Fokin, ex-Prime minister.
-- Excuse me, what?

(читати з кокні-акцентом )
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31.07.2020 23:30 Ответить
Держава Коломойского, Медведчука и старых маразматиков.
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31.07.2020 23:45 Ответить
бессмертный полк мля...а! только палки в сраки повставлять
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31.07.2020 23:58 Ответить
Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2832
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01.08.2020 00:14 Ответить
???
До зебілів ніхто не хоче йти ?
Істерика ? криза ? запій ? кайф, чи, як там кажуть =прихід= на межі з овердозом ?

Зараз почитаю захоплення форумних зе-істот: мусять бути happy.

Так цікаво: на жінку 30+ ці самі зебіли кажуть =баба=, а тут - =пацанчики= під 90.
В зеУкраїні все шкереберть ...
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01.08.2020 00:42 Ответить
Вчора була щаслива лише одна зебілка, сьогодні і її немає.
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01.08.2020 00:53 Ответить
А ! Не подужала стільки щастя ! Не підйомне, виглядає.
Просто мрак.
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01.08.2020 01:00 Ответить
кто-то увлекся некромантией
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01.08.2020 01:11 Ответить
Как посмотрю, пепельница таких "окурков жизни" скоро будет переполнена. Благо подобного добра у фалоимитатора навалом. Да и делается это им по старой привычке, чисто для прикола, ну типа "для поржать"! А украинский народ он спросил? Может быть такое ржание в моде по прежнему только в Офисе Предателей Украины?
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01.08.2020 05:07 Ответить
Маразм крєпчаєт! Хочуть із України зробити якесь посміховисько. Цю владу потрібно гнати сраною мітлою. Негайно! Усіх.
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01.08.2020 06:04 Ответить
Відкопали масонські фартушки високгого градусу від ордену Свят. Станіслва. Креатури від хабаду все завалили от і запахло нафталіном. .
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01.08.2020 06:20 Ответить
Все говно собирается в одну кучу. Нашему дегенерату ЗЕянелоху нужно пригласить еще и Януковича.
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01.08.2020 06:58 Ответить
І що це буде за делегація....самі сєпарнуті рашизди.
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01.08.2020 12:06 Ответить
два брата,член и лопата...подельники из СССР,дали им кормило в руки,тогда "Back in the USSR" до встречи на коммунистическом субботнике в обнулённом союзе кому нести куда.
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01.08.2020 12:12 Ответить
зеленая антиукраинская шваль возвращает к жизни "совковую" партноменклатуру, чтобы с ее помощью воплотить мечту кремлевского ботоксного гнома - представить агрессию московской орды как типа "гражданский конфликт" в Украине... Уже подоставали из чулана даже присыпанные нафталином "консервы"...
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01.08.2020 13:12 Ответить
ржу не могу, хотели цирк, получите.
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01.08.2020 13:33 Ответить
Всё шобло комунистическо -фашисткое в лице фокина и кравчука возвращаются в политику , для очередного предательства Украины!! Они уже один раз сделали в 1991год. Хотя нашему ничтожному клоуну из кривого рога наверное это нравится!!?
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01.08.2020 14:17 Ответить
Рух назад до УРСР вийшов на фінішну пряму. Коли буде відмінено Акт про Незалежність?
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01.08.2020 14:33 Ответить
Історія не вчить.На історії вчаться.Але не клоуни та мародери.В 17-му прийшли до "влади"-за півроку так роздратували українців посадками та "ідиш-одна з державних мов",що народ відмовився таку "владу"захищати.В результаті-профукали усе і невдовзі їх почали вирізати.Через сотню років-те ж саме чекає Україну.Готуйте ватники!
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01.08.2020 15:55 Ответить
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