Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук
87-летний Витольд Фокин, возглавлявший правительство Украины с 1990 по 1992 гг., может войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин, его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.
По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.
Также на Цензор.НЕТ: "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО
"В понедельник в 15:00 будем собираться всей делегацией, поговорим, познакомимся, каждый выскажет свое мнение, что он видит, как он видит. Потому что у Зеленского есть одна цель - активное наступление по всем вопросам: политическим, идеологическим. Это означает, что мы не можем отставать, что мы заинтересованы, что мир должен быть не на словах, а на деле", - отметил политик.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да мы и без него знаем чего....русцкой водки и русцкого языка
https://twitter.com/IKlympush Ivanna Klympush https://twitter.com/IKlympush @IKlympush https://twitter.com/IKlympush/status/1289280235335114753 30 мин
Вітаю всіх, хто так прагнув нових облич!
Якщо виросло нове покоління, то добре забуте старе виявиться абсолютно новим.
Пан Зеленський просуває країну назад в совок семимильними кроками...
...
https://youtu.be/k3QD8UYO6No
31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211227/nabsovet_ukrnafty_naznachil_novogo_glavu_kompanii_bez_konkursa. Инициаторами такого решенияhttps://biz.censor.net/n3198279.
31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora.
https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210828/iz_natsbanka_uvolilsya_glavnyyi_yurist. Напомним, Национальный банк ведет сотни судебных процессов с бывшими владельцами обанкротившихся банков, а также с бывшими собственниками национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210823/sud_otmenil_poruchitelstvo_kolomoyiskogo_po_kreditam_refinansirovaniya_dlya_privatbanka
Это полный пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
зепоц, что там с новыми лицами, пардон мордами? )))) кого еще надо из нафталина вытащить ?))))
им бы о душе подумать, да место на кладбище подготовить а они в политику))))
такого недоумка клоуна у нас еще не было. всегда все бывает впервые))))
Якраз дуже гарно окреслене.
На букву ж.
Мене просто бать постійно за це літературне українське слово з трьох букв.
я помолчу......
-- He's Fokin, ex-Prime minister.
-- Excuse me, what?
(читати з кокні-акцентом )
До зебілів ніхто не хоче йти ?
Істерика ? криза ? запій ? кайф, чи, як там кажуть =прихід= на межі з овердозом ?
Зараз почитаю захоплення форумних зе-істот: мусять бути happy.
Так цікаво: на жінку 30+ ці самі зебіли кажуть =баба=, а тут - =пацанчики= під 90.
В зеУкраїні все шкереберть ...
Просто мрак.