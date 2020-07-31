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Новости Оборона
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Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направится более 16 тысяч новобранцев, - Генштаб

Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направится более 16 тысяч новобранцев, - Генштаб

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", всем 16 тыс. призывникам перед отправкой в войска были сделаны тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

"Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1,3 тыс. человек", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений 2020 года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КГГА сообщила о завершении весеннего призыва в Киеве: 603 человека уже выполняют свой воинский долг

Автор: 

Генштаб ВС (6479) оборона (5238) призыв (744)


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Топ комментарии
+2
есть контракт, а есть и срочники. Друг другу не мешают и служат как могут.
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31.07.2020 20:58 Ответить
+2
мы совок победили на бумаге а в жизни он остался! совок был не потому что партия приказала а потому что такая природа людей! если есть возможность где то урвать или кого то нагнуть (а у полканов таких возможностей вагон) то вы получаете совок!!
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31.07.2020 21:27 Ответить
+2
16 тисяч рабів, що будуть думати про власний порятунок і служитимуть для галочки, а потім втечуть (тобто стратегічно відступлять так би мовити) при першій реальній загрозі, кинувши техніку на мільйони гривень. Перемога!!!
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31.07.2020 22:33 Ответить
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молодцы...до заморозкив впоралысь.
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31.07.2020 20:49 Ответить
В связи с новой политической ситуацией, теперь на пятую повестку откликаются?
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31.07.2020 20:54 Ответить
Давайте на чистоту,на призовну службу йде тільки біднота і так в нас буде завжди.І більшість з призовників ненавидять армію.Якщо ми хочемо надсильну армію.то потрібен контракт.А бо потрібні умови і взаємодія між людьми як в Швеції,а це нереалістично взагалі.
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31.07.2020 20:54 Ответить
есть контракт, а есть и срочники. Друг другу не мешают и служат как могут.
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31.07.2020 20:58 Ответить
https://censor.net/user/473619 На строковій службі нічого доброго не навчать.Контракт сильно відрізняється.Строковики в більшості ненавидять армію.А повинно бути навпаки.Це узаконене ув'язнення.Я проти цього.Так ніколи не буде сильна армія.Це ширма і самообман.Звісно армія з 2014 року стали сильнішою,але не завдяки призову.
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31.07.2020 21:05 Ответить
из срочников не надо делать сильную армию. Это школа для молодежи, воспитание характера и здорового патриотизма. А захищать и воевать будут контрактники, нац. патриоты, добробаты и другие официальные лица.
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31.07.2020 21:08 Ответить
https://censor.net/user/473619 Ні,наша строкова це совок,в найгіршому прояві.Там нічого нормального не навчать.Там ламають психіку.
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31.07.2020 21:13 Ответить
Син дембельнувся півтора року тому. З психікою все гаразд. Не пишіть херні.
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01.08.2020 21:13 Ответить
https://censor.net/user/299232 Ну так хто як.
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01.08.2020 21:45 Ответить
Воспитание патриотизма с лопатой на огороде полковника! эй лаура наверно фильмов пересмотрела про армию! так я тебе скажу что кино и жизнь две большие разницы!!
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31.07.2020 21:22 Ответить
мы же совок победили, а вы опять тут про полковника и его огород.
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31.07.2020 21:24 Ответить
мы совок победили на бумаге а в жизни он остался! совок был не потому что партия приказала а потому что такая природа людей! если есть возможность где то урвать или кого то нагнуть (а у полканов таких возможностей вагон) то вы получаете совок!!
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31.07.2020 21:27 Ответить
ну хоть на бумаге победили. И то результат!
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31.07.2020 21:29 Ответить
І на папері не перемогли, доказ - наявність строкової служби. Вони дають техніку вартістью мільйони гривень рабам і думають що вони будуть ефективно воювати, а не кинуть її при першій нагоді. В кращому випадку строковики - лише гарматне м'ясо.
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31.07.2020 22:46 Ответить
Скоро запровадять призов для жінок через демографічну кризу, от тоді і поговориш. А до того моменту, в тебе немає ваги в дискусії про призов, бо він тебе не стосується.
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01.08.2020 00:45 Ответить
предатор , ты сам погоны не носил , наша армия без срочки не может , на срочку идут самые бедные , и нелюбят власть и генералов , тут ты прав , но и контрабасами всех не замениш , да и нехватка везде , кого у нас в достатке - старших офицеров , некоторых даже с запаса пригласили , те послужили год- два и обратно на пенсию с нехилой компенсацией
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31.07.2020 22:20 Ответить
https://censor.net/user/437040 Ну так армія з такою строчкою ніколи не буде сильна.Українці були в царській армії рабами,були в совєтській армії рабами.Може вже досить? Наша строкова служба це узаконене рабство.На українській строковій службі ніякими стандартами НАТО і не пахне.А смердить московитами.
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31.07.2020 22:38 Ответить
А який сенс давати рабу техніку на мільйони гривень, якщо він не мотивований щось робити? На реальній війні строковики просто кинуть гранату в палатку офіцера, що змушує їх воювати. І кінці в воду - ніхто не буде розслідувати і збирати докази на передовій. Навіть в нинішній позиційній війні з Росією злочини на лінії зіткнення не розслідуються.
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31.07.2020 22:50 Ответить
ХА ХА ХА
Через 2 месяца начнется осенний призыв! типа кто не спрятался я ни виноват!!
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31.07.2020 21:20 Ответить
16 тисяч рабів, що будуть думати про власний порятунок і служитимуть для галочки, а потім втечуть (тобто стратегічно відступлять так би мовити) при першій реальній загрозі, кинувши техніку на мільйони гривень. Перемога!!!
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31.07.2020 22:33 Ответить
На цих 16 тисяч будуть витрачені ресурси: на амуніцію, умови проживання, харчування, грошове забезпечення 450-600 грн в місяць. поломана і загублена техніка і тд. Україна бідна країна, а гроші пускає на вітер, вже б краще дали ці ресурси на резерв і тер. оборону.
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01.08.2020 00:24 Ответить
Ну от, іще один призов за плечима, залишилось 4. Літній призов продемонструав, що задум комісарів по зниженню призовного віку працює і працює добре, на прикладі Львівської області, де 3/4 призовників це 18-20рр. адже косити 9 років (18-27)не кожен зможе, а хто думає, що зможе то нехай читає:
{ De Jure} Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
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01.08.2020 00:20 Ответить
Лично бубочка к нам пожаловал?) Как там под юбкой?) Удобно?)
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01.08.2020 11:02 Ответить
До уваги всіх косарів і зацікавлених осіб! Восени буде прийнятий законопроект Зеленського
"Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" Це офіційно узаконить практику відлову поліцією призовників і доставлення їх в комісаріат:
ст 259 КуПАП "доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"У разі вчинення особою правопорушень,

передбачених статтями 210 та 210-1, та в разі наявності обставин, зазначених у
частині першій цієї статті, за зверненням військового комісара порушник доставляється
поліцейськими до територіального центру комплектування та соціальної підтримки"
Що це означає? Найближчим часом поліція теж стане ворогом, вони будуть везти не у відділок, як раніше, а прямо в комісаріат для складання протоколу і само собою ви залишаєтесь там сидіти в клітці до відправки на збірно-призовний пункт, тобто через виклик поліції тепер не відбитись.
Але є і добрі новини. З новою адміністративною реформою, буде зменшено кількість районів в областях, а ті що залишаться будуть укрупненні. Що це означає? Комісарів стане менше, роботи в них стане більше, отже косити стане легше, але тільки тим з нас хто живе в провінції. А нам хто в містах лишається швидко бігати...Источник: https://censor.net/r3202606
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01.08.2020 00:38 Ответить
В голові влади і громадян повна каша. Вони думають, що хтось піде за них на смерть воювати під обстріли "Гвоздик" "Пілнів" і "Буратіно".. Шановні, контрактна армія це армія мирного часу, це армія невеликих локальних конфліктів, а коли велика війна, коли вибивають цілі дивізії то тут запускають змішану систему комплектації, яка складається з професіоналів офіцерів і молодших командирів і призовників, спочатку з числа резеву а потім всіх кому стукне 18 років.Задача ж професійної армії, це утримати ворога три дні для проведення мобілізації. А система де злидарі воюють за статки космополітичних чи хабадних бобрів не пройде. І це всі повинні зрозуміти і зробити нормальну дієздатку армію і не тішитись ілюзіями що хтось полізе в пекло добровільно. .
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01.08.2020 06:06 Ответить
Попрошу ознайомитись із працею " ******** досвід призову на строкову службу та формування військового резерву", авторства Філіпа.Флурі та Валентина Бадрака. Тоді зрозумієте, що призовна система і є системою коли злидарі воюють за статки і владу еліт, як було задумано при переході від кабінетних воєн до народних. Так було в революційній Франції, яка першою в історії запровадила масову мобілізацію, так було в Американську Громадянську війну, де багаті півночі і півдня купляли собі звільнення від призову. Так є і зараз в Україні.
Вбивати і помирати нехоче ніхто, ні бідний ні багатий і якщо вже справа дійшла до обстрілів "Гвоздик" "Піонів" і "Буратіно" то треба капітулювати і жити, а не померти героєм за Україну.
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01.08.2020 12:16 Ответить
Дуже коротко, все залежить від стратегії війни - по перше, зараз знищення потенційних ворогів, досягається сДуже коротко - по перше, зараз знищення потенційних ворогів, досягається сильними країнами шляхом гібридних кроків, держпереворотами, знищенням їх населення, розвалом ключових галузей і підкупом їх керівників і еліт, тощо. Це найдешевший шлях і без втрат своїх військ. По-друге війна виключно професійними арміями об'єднаної коаліції країн з війною проти маленьких чи слабких країн. По третє війна маленької країни проти коаліції чи потужної країни потребує максимізувати свої можливості за рахунок тотального залучення громадян до військової служби -як в мирний, так і у воєнний час. Ця вимога і призвела до того, що всупереч ******** західній моделі основну частину армії таких країн складають «строковики». Наприклад, в сухопутних військах вони складають 80% від їхньої загальної чисельності в мирний час. Строкова служба також забезпечує накопичення необхідного запасу військовонавчених на випадок мобілізації. У відповідь на «гібридну» форму ведення Росією війни, Україна, що суттєво залежна від західних партнерів і має обмежений ресурс, фактично сформувала «гібридну» форму призову та мобілізації резерву. Це, серед іншого, створило умови для роз'єднання суспільства в частині сприйняття форм участі населення у визволенні країни, що призвело до розколу суспільства щось типу - "Краще вмерти стоя ніж жити на колінах ": і навпаки "Краще бути згвалтованим лежаці перед окупантом, ніж вмерти стоя за чужу власніть і землю бариг.
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01.08.2020 14:13 Ответить
Всю цю хєрню товкли в голови солдатам ще більшовики. Вони теж звізділи про капітуляцію в Першій світовій, але, лише до того, доки самі не прийшли до влади. Тому, після капітуляції, тебе загребуть в армію вже кацапи і пошлють вмирати туди, куди вони скажуть. І при кацапах в Польщі вже не відсидишся. Не віриш, пропагандон кацапський? То спитай в кримчан.
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01.08.2020 21:18 Ответить
То значить якщо Потрох не пустив свого синка в строковики, та замутив контракт та туристичний варіант атошної ксіві - таким чином він виразив зневагу до української армії - зрозуміло.
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01.08.2020 16:33 Ответить
Таким козлам як ти завжди все зрозуміло. А якщо не зрозуміло - то вони дивляться в кацапську методичку))))
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01.08.2020 21:20 Ответить
https://censor.net/user/413294 Ці війни залишилися в минулому.Це політологи брешуть з екранів,які до речі також не служили.Ви думаєте,що якщо буде велика війна,то швейцарці зможуть виставити мільйони солдат? Привів саме цю країну в приклад,бо за неї експерти часто кажуть,що мовляв там всі служать.Зараз вік технологій і в кого вони кращі,то й перемагає.Україні потрібно купляти технології,а не вбухувати в старий хлам,через фірми прокладки.Щоб якийсь чиновник заробляв великі статки.Так точно нікого не перемогти.
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01.08.2020 21:56 Ответить
Село Нежинское, под Нежином. Приехали с полицией и забрали двух 18-ти летних пацанов. Один из них мой сосед, учился в бурсе, оставалось доучиться последний год-не дали. Доучивается в Десне. В команде обнаружили 2 чел с короной. Их отпрпвили на Киев, остальные сидят в карантине. Личные вещи - разграбили. А вы говорите - 18-ти летние служат по желанию. Влась опять совравши....
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01.08.2020 09:05 Ответить
Странно, с моего села тоже двое... Правда без полиции... Учитывая количество сел и городов и всего 16 тыс призывников?)
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01.08.2020 11:08 Ответить
Проект Потроха развалить армию и вернуть строчку до уровня советской накрылся медным тазом, ещё границу с РФ охраняют срочники, но в следующем году как в странах НАТО снова будут когда трактники Путлер Потроха за провал миссии "Армия" - не похвалит.
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01.08.2020 16:05 Ответить
По-друге війна виключно професійними арміями об'єднаної коаліції країн з війною проти маленьких чи слабких країн. Якщо б Україна була б в НАТО то ви звісно праві, а коли ми один на один з величезною імперією то пувпок треба напрягти, хоче хтось цього чи ні, правда є і інший варіант вазелін в пряму кишку і капітуляція.
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01.08.2020 16:35 Ответить
Та нах з пропагандоном кацапським полемізувати? Півтора року у нас президент Зєльцман, а це притрушене при борщі і при каші все Пороха згадує)))))
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01.08.2020 21:22 Ответить
https://censor.net/user/413294 Ну ок.Як ви переможете великою кількістю людей без техніки? Ви що думаєте,тут люди будуть бігти з калашами на танки? В нас не ісламські чи інші фанатики живуть.щоб так робити.Чи може ви зробите штрафбати? Це також в нас неможливо зробити.Ми не один на один з імперією,нам багато хто допомагає,причому сильно.Якби не всі санкції і допомога,то московити би більшу територію захопили.Московити не будуть по іншому воювати,ніж зараз,їх більш менш влаштовує сьогоднішня ситуація.
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01.08.2020 22:03 Ответить
 
 