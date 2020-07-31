Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направится более 16 тысяч новобранцев, - Генштаб
В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", всем 16 тыс. призывникам перед отправкой в войска были сделаны тесты на выявление коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.
"Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1,3 тыс. человек", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
"Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности", - сказано в сообщении.
Кроме того, особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений 2020 года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.
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Через 2 месяца начнется осенний призыв! типа кто не спрятался я ни виноват!!
{ De Jure} Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
{De Facto} Комісарам наплювати на законність і правову процедуру,вони виконують план любою ціною, поліцейським наплювати на свавілля комісарів, бо вони є частиною однієї структури - України, а сам себе не вдариш. Тому надіятись варто лише на свої сили і на Бога. Як показує аналіз полювання на призовників наряд комісарів це 4-5 осіб + 1 поліцейський, з них 3 комісари полюють разом з поліцейським, 1 сидить в машині і охороняє здобич, ще один може бути в резерві. За умови, що вас впіймали,ваше завдання, це пройти в сторону машини з супроводжуючим, але не дійшовши до неї вирватись і втекти. Для цього:
1. Ходіть на стадіон і тренуйтесь бігати спринт.
2. Не носіть рюкзаків, сумок і інших речей за які вас можна схопити, на час призову
3. Комісари ******* полювати вночі,не гуляйте по ночам на час призову
4. Уникайте людних місць на час призову: ж-д, автостанції, метро і тд.
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді, обовязково вимагайте дублікат на руки.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя і не хочете взагалі в це все занурюватись, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
"Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" Це офіційно узаконить практику відлову поліцією призовників і доставлення їх в комісаріат:
ст 259 КуПАП "доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"У разі вчинення особою правопорушень,
передбачених статтями 210 та 210-1, та в разі наявності обставин, зазначених у
частині першій цієї статті, за зверненням військового комісара порушник доставляється
поліцейськими до територіального центру комплектування та соціальної підтримки"
Що це означає? Найближчим часом поліція теж стане ворогом, вони будуть везти не у відділок, як раніше, а прямо в комісаріат для складання протоколу і само собою ви залишаєтесь там сидіти в клітці до відправки на збірно-призовний пункт, тобто через виклик поліції тепер не відбитись.
Але є і добрі новини. З новою адміністративною реформою, буде зменшено кількість районів в областях, а ті що залишаться будуть укрупненні. Що це означає? Комісарів стане менше, роботи в них стане більше, отже косити стане легше, але тільки тим з нас хто живе в провінції. А нам хто в містах лишається швидко бігати...Источник: https://censor.net/r3202606
Вбивати і помирати нехоче ніхто, ні бідний ні багатий і якщо вже справа дійшла до обстрілів "Гвоздик" "Піонів" і "Буратіно" то треба капітулювати і жити, а не померти героєм за Україну.