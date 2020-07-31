На выборах в Чикаго впервые можно будет проголосовать на украинском языке
Жители Чикаго и пригородов на выборах президента, конгрессменов и местной власти впервые в истории смогут проголосовать на украинском языке.
Решение приняли в администрации округа Кук, куда входит Чикаго и пригороды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.
"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - добавила она.
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Кроме украинского, избирательный процесс сделают доступным еще на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, ведь это дает им доступ к людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.
"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский - скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу", - считает Мила Луговая.
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Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты еще раз проверят его на соответствие.
Округ Кук в штате Иллинойс первым в США добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.
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Що це за дебільна тенденція ?
Українців і решту комусь хочеться виставити дебілами ?
До речі, я до цих пір не можу зрозуміти промов того, що займає посаду Президента, якщо він не читає з папірця чи промовляє завчений текст, а робить "експромти" або спілкується "на живо"... Хоча вважаю себе таким, що вільно володіє як українською, так і "московскім наречієм"
Нехай спочатку вивчать мову.
Голосувати вони полізуть за яким принципом ? По фейсу обиратимуть ?
Хоча, як на мене, в Україні, за умови агресії московії та претензій румунів, таке запроваджувати зарано.
Я розумію, що в Штатах - своя =свайба=, от хай напишуть ті з наших, хто живе там.
Але нормальним є (раз уже приїхав, живеш тут і працюєш) володіти мовою. У програмах кандидатів нема нічого надскладного, це - не медичний трактат і не який інший глибоко вузькоспеціалізований опус. І лексика там нормальна. Кожен притомний політик (кандидат) прекрасно розуміє, що його виборці - не нобелівські лауреати.
І громадянство отримується через кілька років: на те і дається цей час, щоб мову вивчити і розібратися в реаліях нової країни.
У такій же імігрантській країні, як Канада, місцеві дуже схвально ставляться до імігрантів, які опановують мову (а в Квебеку - то взагалі).
Це - моя думка.
Бо чмо, яке не володіє державною мовою, не має права подаватися на державну посаду.
Але в Україні все можливо, будь-який маразм, ідіотизм, дебілізм ..
Ласкаво просимо.
Как они гражданами США стали?
А простой люд, как и сейчас бараны баранами.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Москаль мэни нэ зэмляк.
Бендеровец? - Чего?
Якщо що!
А вот ранее ещё в начале оккупационной войны кремля против Украины, теперь ставший продажным - капитулянтом гадкий экс-коммуняка Л. Кравчук официально заявлял, дословно: никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: " Родную землю отдать или умереть?" - я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории - выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестаёт - вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила - они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85 - 90 процентов участников скажут: ни пяди родной земли не отдавать агрессору и бороться до полной победы над кровавым врагом оккупантом!
Вот и верь такому гнусному проклятому предателю, Кравчуку -Иуде, который последние время стал маниакально поддерживать продажных кремлёвских слуг- холуёв ЗЕбилов - капитулянтов в их преступной капитуляции Украины на милость проклятой паРаши..с потерей территориальной целостности потом и суверенитета нашей державы.
Это намёк ?