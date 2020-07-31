На выборах в Чикаго впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Жители Чикаго и пригородов на выборах президента, конгрессменов и местной власти впервые в истории смогут проголосовать на украинском языке.

Решение приняли в администрации округа Кук, куда входит Чикаго и пригороды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - добавила она.

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Кроме украинского, избирательный процесс сделают доступным еще на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, ведь это дает им доступ к людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский - скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу", - считает Мила Луговая.

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Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты еще раз проверят его на соответствие.

Округ Кук в штате Иллинойс первым в США добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.