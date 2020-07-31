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На выборах в Чикаго впервые можно будет проголосовать на украинском языке

На выборах в Чикаго впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Жители Чикаго и пригородов на выборах президента, конгрессменов и местной власти впервые в истории смогут проголосовать на украинском языке.

Решение приняли в администрации округа Кук, куда входит Чикаго и пригороды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - добавила она.

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Кроме украинского, избирательный процесс сделают доступным еще на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, ведь это дает им доступ к людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский - скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу", - считает Мила Луговая.

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Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты еще раз проверят его на соответствие.

Округ Кук в штате Иллинойс первым в США добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.

Автор: 

выборы (24760) диаспора (350) США (27149) украинский язык (1192) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+7
А яке право мають =люді=, які не володіють англійською мовою на притомному рівні, брати участь у виборах ???
Що це за дебільна тенденція ?
Українців і решту комусь хочеться виставити дебілами ?
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31.07.2020 21:01 Ответить
+6
Благодаря усилиям зеленой нечисти, на украинском языке скоро можно будет голосовать только в Чикаго.
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31.07.2020 21:01 Ответить
+6
Правильно.
Бо чмо, яке не володіє державною мовою, не має права подаватися на державну посаду.
Але в Україні все можливо, будь-який маразм, ідіотизм, дебілізм ..
Ласкаво просимо.
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31.07.2020 21:18 Ответить
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Та ясно, що в Україні новин нема, тобто позитивних. Хіба в Чикаго їхати за позитивом.
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31.07.2020 21:00 Ответить
А яке право мають =люді=, які не володіють англійською мовою на притомному рівні, брати участь у виборах ???
Що це за дебільна тенденція ?
Українців і решту комусь хочеться виставити дебілами ?
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31.07.2020 21:01 Ответить
Для того, щоб достеменно зрозуміти про що говорять (пишуть) будь-де треба досконало володіти мовою. Більш того, думати нею. Без цього можливо лишень загальний зміст зрозуміти (більш чи менш)... В нас торішні вибори вже показали цю відмінність наочно.
До речі, я до цих пір не можу зрозуміти промов того, що займає посаду Президента, якщо він не читає з папірця чи промовляє завчений текст, а робить "експромти" або спілкується "на живо"... Хоча вважаю себе таким, що вільно володіє як українською, так і "московскім наречієм"
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31.07.2020 21:14 Ответить
Такі =люді= не можуть обирати владу.
Нехай спочатку вивчать мову.
Голосувати вони полізуть за яким принципом ? По фейсу обиратимуть ?
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31.07.2020 21:17 Ответить
Я казав не про те. Знання мови на побутовому рівні, скоріш за все, достатньо для отримання громадянства, але для розуміння всіх тонкощів та відмінностей політичних програм кандидатів цього замало. І тут або "какая разніца" (наслідки цього в Україні будуть ще років 50 розгрібати), або забезпечити можливість розумного голосування, переклавши все на рідну мову виборця (під гучним гаслом "дотримання прав і свобод кожного громадянина").
Хоча, як на мене, в Україні, за умови агресії московії та претензій румунів, таке запроваджувати зарано.
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31.07.2020 21:32 Ответить
Як людина, яка живе за кордоном, мушу сказати, що зовсім не підтримую подібне "досягнення". Це - тупо. Навіть сказала б - принизливо.
Я розумію, що в Штатах - своя =свайба=, от хай напишуть ті з наших, хто живе там.
Але нормальним є (раз уже приїхав, живеш тут і працюєш) володіти мовою. У програмах кандидатів нема нічого надскладного, це - не медичний трактат і не який інший глибоко вузькоспеціалізований опус. І лексика там нормальна. Кожен притомний політик (кандидат) прекрасно розуміє, що його виборці - не нобелівські лауреати.
І громадянство отримується через кілька років: на те і дається цей час, щоб мову вивчити і розібратися в реаліях нової країни.
У такій же імігрантській країні, як Канада, місцеві дуже схвально ставляться до імігрантів, які опановують мову (а в Квебеку - то взагалі).
Це - моя думка.
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01.08.2020 02:32 Ответить
Правильно.
Бо чмо, яке не володіє державною мовою, не має права подаватися на державну посаду.
Але в Україні все можливо, будь-який маразм, ідіотизм, дебілізм ..
Ласкаво просимо.
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31.07.2020 21:18 Ответить
вперше ставлю вам лайк, дивина
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31.07.2020 21:15 Ответить
Благодаря усилиям зеленой нечисти, на украинском языке скоро можно будет голосовать только в Чикаго.
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31.07.2020 21:01 Ответить
Понятно...идут на встречу быдлу которое не хочет учить язык страны своего проживания...
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31.07.2020 21:01 Ответить
Ну это уже перебор.
Как они гражданами США стали?
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31.07.2020 21:02 Ответить
Решение приняли в администрации округа Кук, куда входит Чикаго и пригороды, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://ukrainian.voanews.com/a/ukrainian-language-us-elections/5525109.html "Голос Америки" .Источник: https://censor.net/n3211351
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31.07.2020 21:11 Ответить
то українці - бидло..? треба скрін зробити..
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31.07.2020 21:03 Ответить
Особенное быдло те, кто вырывает слово из контекста и строит на этом свой высер.
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31.07.2020 21:24 Ответить
а ви - "еліта"..? Гарвард, Кембрідж чи зажопське ПТУ при ольгіно..?
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31.07.2020 21:35 Ответить
От ти не вивчив досі, мову країни проживання.
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31.07.2020 21:10 Ответить
тобто у жыдоугрофинобурятов шансы растут..
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31.07.2020 21:01 Ответить
фетиш, але не погано..і не Луговая, а Лугова..
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31.07.2020 21:01 Ответить
А багато хохломанкуртів в Україні, все ще й досі, комизяться розмовляти українською.
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31.07.2020 21:03 Ответить
У нас президент такий
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31.07.2020 21:05 Ответить
та три попередніх..
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31.07.2020 21:13 Ответить
Захарченко і Плотницький, не наші президенти.
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31.07.2020 21:31 Ответить
новость унизительная и позорная.
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31.07.2020 21:21 Ответить
Для кого принизлива? Для кацапів і малоросів?
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31.07.2020 21:44 Ответить
если ты не понимаешь то поясню - новость унизительна для нас, потому что после такого требовать от кацапов учить украинский не имеет смысла. А кацапы и малоросы теперь могут тыкать нас в это быдло, что не в состоянии овладеть языком страны проживания. И требовать такого же отношения к себе как к нашим в Чикаго. ты теперь понял?
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01.08.2020 21:37 Ответить
а тим часом В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКИЙ конституційний суд розглядає чи має право держава УКРАЇНА встановлювати УКРАЇНСЬКУ МОВУ ДЕРЖАВНОЮ???? бо бачите язикомовних це пригнічує....
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31.07.2020 21:28 Ответить
"И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества" ) Видатне, це щоб за українськими паспортами можна було б голосувати. Але на жаль цього Америка непередбачила.
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31.07.2020 21:38 Ответить
Историческое решение это будет тогда, когда Украина станет такой мощной, как 30 лет назад и без кровососов-олигархов.
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31.07.2020 21:41 Ответить
А чим мощною була Україна 30 років тому? Пустими магазинами? Ковбасою і тортами по-блату? А може італьянськими сапогами із комісіонки чи тримісячними чергами за румунською стєнкою?
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31.07.2020 21:46 Ответить
Ты умный? До сих пор не могут никак растащить то, что было в основе могущества Украины. Торгаши все попрятали в конце 90-х при перестройке, все уже знали на какие рельсы становится Украина.
А простой люд, как и сейчас бараны баранами.
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31.07.2020 22:26 Ответить
Ура снизошли или снизошли Ура.
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31.07.2020 21:39 Ответить
Ми вчимо англійську, американці вчать українську - нічого тут принизлового не вбачаю. Міжкультурний діалог.
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31.07.2020 21:44 Ответить
Це не американці вчать, а українська діаспора виборола право голосувати рідною мовою.
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31.07.2020 21:48 Ответить
В будь-якому випадку я вбачаю тут лише позитив.
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31.07.2020 21:53 Ответить
Братан, как до города добраться? - На такси.

Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

Москаль мэни нэ зэмляк.

Бендеровец? - Чего?
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31.07.2020 21:54 Ответить
Таксисты так не говорят, они аполлитичны в основной массе, им семью кормить надо, а на остальное плевать.
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31.07.2020 22:28 Ответить
То цитата з Фільма "Брат 2"
Якщо що!
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01.08.2020 07:38 Ответить
Нарешті знайшов зраду "Кроме украинского, избирательный процесс сделают доступным еще на 12 разных языках, в том числе польском и русском" Тоді все нормально, перемога+зрада = гармонія. От що значить неуважно читати текст новини.
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31.07.2020 21:55 Ответить
На виборах у Чикаго в США вперше можна буде проголосувати і українською мовою. А в окупованій кремлем" лугандонії " Україна також вперше не можна проголосувати рідною українською мовою, а тільки окупаційною кацапскою ( російською).
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31.07.2020 22:02 Ответить
-
А вот ранее ещё в начале оккупационной войны кремля против Украины, теперь ставший продажным - капитулянтом гадкий экс-коммуняка Л. Кравчук официально заявлял, дословно: никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: " Родную землю отдать или умереть?" - я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории - выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестаёт - вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила - они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85 - 90 процентов участников скажут: ни пяди родной земли не отдавать агрессору и бороться до полной победы над кровавым врагом оккупантом!
Вот и верь такому гнусному проклятому предателю, Кравчуку -Иуде, который последние время стал маниакально поддерживать продажных кремлёвских слуг- холуёв ЗЕбилов - капитулянтов в их преступной капитуляции Украины на милость проклятой паРаши..с потерей территориальной целостности потом и суверенитета нашей державы.
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31.07.2020 22:06 Ответить
Дві біди в Україні, або є гроші, та не має чого купити, або все є в магазинах, але немає коштів за що все це можна купити.
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31.07.2020 22:32 Ответить
В Чикаго.
Это намёк ?
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01.08.2020 08:55 Ответить
Называется почувствуй ращницу. В миллионом Чикаго есть возможность голосовать на укр для 40 тыщ жителей, зато миллионам русскоязычных запрещают на своём языке голосовать в Киеве. А потом удивляются что все тащат, разворовывают и уезжают в Чикаго. Правильно делают надо ехать там где комфортней жить, а здесь все спыздыть.
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01.08.2020 14:39 Ответить
 
 