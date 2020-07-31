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Новости
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"Луцкий террорист" Кривош объявил голодовку, в знак протеста против условий содержания в СИЗО, - адвокат

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Об этом информагентству ВолиньPost заявил его адвокат Сергей Тиможинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Тиможинский сообщил, что Максим Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного", - пишет издание.

Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это"

"Между тем в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали", - пишет издание.

Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Также на Цензор.НЕТ: Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать". ВИДЕО

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

Автор: 

голодовка (829) СИЗО (1365) терроризм (18692) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+12
Хочет в платную камеру ????
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31.07.2020 21:09 Ответить
+10
Третя серія: "Кривош балотується в президенти "
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31.07.2020 21:10 Ответить
+9
но бесплатно )))
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31.07.2020 21:12 Ответить
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та мабуть отримав не те що пообіцяли
"Рєбята ми так нє дагаваливались"
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31.07.2020 21:10 Ответить
Пусть курва вип камеру берет с вип питанием. Зелю рекламировать заставил же.
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31.07.2020 21:07 Ответить
Тогда получится только Зелёный слоник
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31.07.2020 21:08 Ответить
Братишка покушать-то принесет... сладкого хлеба...

До речі, рекомендую - https://youtu.be/1TNBQBBakgk Зеленый Слоник (1999) | Украинский дубляж
(дубляж супер, фільм аж наповнився ґавтентичним українським колоритом)
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31.07.2020 23:21 Ответить
Спасибо, но мне больше 5 бутылок водки у Басковой понравилось, там как-то поугарнее. Ну, или студия Алибастер.
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31.07.2020 23:30 Ответить
"5 бутылок водки" теж тема. Але у "Слоніку" більше сюру та вище градус божевілля.
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01.08.2020 00:30 Ответить
Друга серія: "За гратами".
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31.07.2020 21:07 Ответить
Третя серія: "Кривош балотується в президенти "
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31.07.2020 21:10 Ответить
Історія повторюється(?) .
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01.08.2020 00:32 Ответить
Хочет в платную камеру ????
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31.07.2020 21:09 Ответить
но бесплатно )))
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31.07.2020 21:12 Ответить
Такой влегкую может платную хату захватить.
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31.07.2020 21:09 Ответить
та не... там за сертификат на камеру или место... пасть порвут )))
оно ж денег стоит ))))
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31.07.2020 21:13 Ответить
гонорар должны пересмотреть за книгу 2014 года, плюс роялти за землян, хватит что бы этаж выкупить.
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31.07.2020 21:15 Ответить
та пагадите...преЗЕдент тоже как бы не за одну славу отработал))) там то секундное выступление (уже почти раритет, хрен найдешь))) тоже как бы не дворник блеял)))....
вот "землянне" ...это да...за прокат должно пожизненно капать ))) тут не поспоришь ))))
сертификат может и получиться у малюськи вымутить ))))
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31.07.2020 21:19 Ответить
Пусть заставит нелоха рекламировать фильм "Недоумки"
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31.07.2020 21:09 Ответить
приспіть його..
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31.07.2020 21:09 Ответить
молодца )))). Обратил внимание на всю систему.
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31.07.2020 21:09 Ответить
На языке кинематографии это называется: сиквел.
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31.07.2020 21:09 Ответить
малюську сильно хочет...
вегитарианцы трахают либертарианцев...наживо и задарма.
сезон пэршый.
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31.07.2020 21:09 Ответить
Он согласился сниматься в блокбастере "Президент спасает АВТОБУС".
А на сериал "Артист в СИЗО" не подписывался!!!
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31.07.2020 21:10 Ответить
А співкамерників у заручники з вимогами слабо? З гранатами і стволами всі герої.
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31.07.2020 21:12 Ответить
надо пару Хачиков подсадить,пусть кормят кацапсину через верхние и задние проходные отверстия
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31.07.2020 21:16 Ответить
Всем смотреть фильм "Земляне".
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31.07.2020 21:17 Ответить
Смотрел. Бред зоошизиков. Мне больше понравилась Подопытная свинка
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31.07.2020 21:24 Ответить
Я,если честно фильма не смотрел и смотреть не буду.Я просто процитировал зепрезента.
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31.07.2020 21:30 Ответить
Всю суть этой двух с четвертью часовой тягомотины можно описать словами Шекли:
Чикагские бойни закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай.
Никто с самого начала не объяснил Страж-птицам, что вся жизнь на Земле опирается на строго уравновешенную систему убийств.

Считай, что фильм посмотрел ))))
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31.07.2020 21:47 Ответить
Спасибо за сэкономленное время.
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31.07.2020 22:47 Ответить
Да я сам глянул на перемотке
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31.07.2020 23:04 Ответить
«Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.Источник: https://censor.net/n3211352»

Порушення контракту?
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31.07.2020 21:17 Ответить
Порушення райдеру.
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31.07.2020 21:22 Ответить
Глянуть бы райдер.
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31.07.2020 21:24 Ответить
Якийсь дивний "сценарій", за версією альтернативно обдарованих Кривош отримає срок і просидить декілька років у тюрмі також за сценарієм
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31.07.2020 21:25 Ответить
Факт!
По всьому -дуже чемний та договороспроміжний "терорист"
Тому - класифікований по сумі дій та наслідків - може як "дрібне ***********"
На відміну від тих терористів - які несуть реальні смерті на сході України та зовсім недоговороспроміжні !
Доречі наша влада чомусь АТО вже перейменувала у ООС , де слово терористи - зрозуміле у всьому світі - пропало
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01.08.2020 21:52 Ответить
Требует что бы перед сном ему бубочка сказочку читал, а мендель плясала.
Иначе, его подельники взорвут синагогу.
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31.07.2020 21:26 Ответить
Дайте цьому актору з бродячого цирку сєльотку!
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31.07.2020 21:27 Ответить
А також молока і солоний вогірок.
"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 9318
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01.08.2020 00:45 Ответить
Кинул Ослик коллегу!
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31.07.2020 21:28 Ответить
Зебіл-шоу маст гоу он!
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31.07.2020 21:30 Ответить
Ну почему же? Это....перфоманс....
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31.07.2020 21:32 Ответить
Похоже Студия квартал95 решила снять продолжение фильма Земляне ,но уже 2020 года!
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31.07.2020 21:34 Ответить
Не пишите дурацкие комментарии, у мужика не все нормально с головой, но под психа не конает, значит пускай сидит, как все под страхом заражения туберкулёзом, СПИДом и гепатитом С.
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31.07.2020 21:37 Ответить
Шо мусора контракт паприколу не выполняют?
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31.07.2020 21:46 Ответить
Чувак, правильно!требуй плейстейшин и новый видосик от ЗЕбила
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31.07.2020 22:03 Ответить
Администрации СИЗО остаётся только содействовать до полного издоха может давать бог и до суда пдло не дотянет, ну и какая не какая экономия на харчах.
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31.07.2020 22:27 Ответить
Я так понял он уже заказал сертификат на платную камеру
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31.07.2020 22:53 Ответить
рюкзак тяни!
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31.07.2020 23:32 Ответить
сказал бы прямо: "мы так не договаривались.. обещали почти сразу отпустить")
будет дураку наука - мусорам нельзя верить, а беркут-овцы, авак-овцы - какая разница(с)?
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01.08.2020 08:39 Ответить
а что черт-аваков, кинул?
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01.08.2020 13:30 Ответить
 
 