"Луцкий террорист" Кривош объявил голодовку, в знак протеста против условий содержания в СИЗО, - адвокат
Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.
Об этом информагентству ВолиньPost заявил его адвокат Сергей Тиможинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Тиможинский сообщил, что Максим Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного", - пишет издание.
Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.
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"Между тем в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали", - пишет издание.
Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
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Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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"Рєбята ми так нє дагаваливались"
До речі, рекомендую - https://youtu.be/1TNBQBBakgk Зеленый Слоник (1999) | Украинский дубляж
(дубляж супер, фільм аж наповнився ґавтентичним українським колоритом)
оно ж денег стоит ))))
вот "землянне" ...это да...за прокат должно пожизненно капать ))) тут не поспоришь ))))
сертификат может и получиться у малюськи вымутить ))))
вегитарианцы трахают либертарианцев...наживо и задарма.
сезон пэршый.
А на сериал "Артист в СИЗО" не подписывался!!!
Чикагские бойни закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай.
Никто с самого начала не объяснил Страж-птицам, что вся жизнь на Земле опирается на строго уравновешенную систему убийств.
Считай, что фильм посмотрел ))))
Порушення контракту?
По всьому -дуже чемний та договороспроміжний "терорист"
Тому - класифікований по сумі дій та наслідків - може як "дрібне ***********"
На відміну від тих терористів - які несуть реальні смерті на сході України та зовсім недоговороспроміжні !
Доречі наша влада чомусь АТО вже перейменувала у ООС , де слово терористи - зрозуміле у всьому світі - пропало
Иначе, его подельники взорвут синагогу.
будет дураку наука - мусорам нельзя верить, а беркут-овцы, авак-овцы - какая разница(с)?