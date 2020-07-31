Структура погранотрядов в 6 областях оптимизирована с учетом децентрализации и сокращения аппарата, - Госпогранслужба
Госпогранслужбой Украины оптимизированы участки ответственности пограничных отрядов во Львовской, Волынской, Житомирской, Ривненской, Херсонской и Запорожской областях. Реорганизация происходит с учетом европейских норм и реформы децентрализации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во Львовской области ликвидирован Мостиский пограничный отряд. Почти 280-километровый участок границы с Польшей в пределах Львовской области перешел в зону ответственности обновленного Львовского погранотряда. Объединение двух отрядов в один позволило высвободить около 500 управленческих должностей для подразделений, осуществляющих непосредственную охрану границы.
Отделы пограничной службы "Амбуков" и "Морозовичи", которые были в составе Львовского отряда, но дислоцируются в Волынской области, перешли в управление Луцкого пограничного отряда. В свою очередь Луцкий пограничный отряд передал в управление Житомирского отряда подразделения, охранявшие границу с Беларусью в Ривненской области (отделы "Березовое", "Дубровица", "Вичевка") и отдел "Ривне-аэропорт". Теперь участок ответственности Луцкого отряда - более 440 километров границы с Польшей и Беларусью в пределах Волынской области, а Житомирского - более 630 километров границы с Беларусью в пределах Ривненской, Житомирской и Киевской областей, а также более 140 километров по тыловой границе Зоны отчуждения.
Оптимизация участков в Запорожской и Херсонской областях позволила передать в управление одного пограничного отряда все КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. После реорганизации Бердянскому отряду определен участок протяженностью почти 630 км по побережью Азова в пределах Запорожской области. А отделы "Чонгар" и "Благовещенка" перешли в Херсонский отряд, который сегодня отвечает за участок админграницы и побережье, протяженностью более 780 километров в пределах Херсонской и Николаевской областей.
Оптимизация структуры Государственной пограничной службы продолжается. Ранее в этом году ликвидирован Лисичанский пограничный отряд, участок ответственности которого вошел в управление Луганского отряда. А в прошлом году масштабное сокращение управленческой составляющей происходило на уровне Администрации и региональных управлений Госпогранслужбы. Так, из 8 региональных управлений осталось 4. В центральном аппарате ведомства количество департаментов сократилось с 15 до 5, самостоятельных структурных подразделений на треть. Количество генеральских должностей уменьшено на 21%.
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