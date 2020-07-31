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Новости Силовики
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Структура погранотрядов в 6 областях оптимизирована с учетом децентрализации и сокращения аппарата, - Госпогранслужба

Структура погранотрядов в 6 областях оптимизирована с учетом децентрализации и сокращения аппарата, - Госпогранслужба

Госпогранслужбой Украины оптимизированы участки ответственности пограничных отрядов во Львовской, Волынской, Житомирской, Ривненской, Херсонской и Запорожской областях. Реорганизация происходит с учетом европейских норм и реформы децентрализации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во Львовской области ликвидирован Мостиский пограничный отряд. Почти 280-километровый участок границы с Польшей в пределах Львовской области перешел в зону ответственности обновленного Львовского погранотряда. Объединение двух отрядов в один позволило высвободить около 500 управленческих должностей для подразделений, осуществляющих непосредственную охрану границы.

Отделы пограничной службы "Амбуков" и "Морозовичи", которые были в составе Львовского отряда, но дислоцируются в Волынской области, перешли в управление Луцкого пограничного отряда. В свою очередь Луцкий пограничный отряд передал в управление Житомирского отряда подразделения, охранявшие границу с Беларусью в Ривненской области (отделы "Березовое", "Дубровица", "Вичевка") и отдел "Ривне-аэропорт". Теперь участок ответственности Луцкого отряда - более 440 километров границы с Польшей и Беларусью в пределах Волынской области, а Житомирского - более 630 километров границы с Беларусью в пределах Ривненской, Житомирской и Киевской областей, а также более 140 километров по тыловой границе Зоны отчуждения.

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Оптимизация участков в Запорожской и Херсонской областях позволила передать в управление одного пограничного отряда все КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. После реорганизации Бердянскому отряду определен участок протяженностью почти 630 км по побережью Азова в пределах Запорожской области. А отделы "Чонгар" и "Благовещенка" перешли в Херсонский отряд, который сегодня отвечает за участок админграницы и побережье, протяженностью более 780 километров в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Оптимизация структуры Государственной пограничной службы продолжается. Ранее в этом году ликвидирован Лисичанский пограничный отряд, участок ответственности которого вошел в управление Луганского отряда. А в прошлом году масштабное сокращение управленческой составляющей происходило на уровне Администрации и региональных управлений Госпогранслужбы. Так, из 8 региональных управлений осталось 4. В центральном аппарате ведомства количество департаментов сократилось с 15 до 5, самостоятельных структурных подразделений на треть. Количество генеральских должностей уменьшено на 21%.

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Госпогранслужба (6583) пограничники (1583) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
Я начинал службу когда были заставы ещё по инерции от совка осталось,нас было 40 рыл на участок 20 км,но и у нас и вооружение было,4 СВД .4 РПГ-7 АГС17.2 пулемета станковых и ручные 3 или 4.И каждый знал что делать.А уже в 2010 были одни ПМ и то как придурки ходили с опломбированы и затворами))))))
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31.07.2020 21:47 Ответить
+2
З поглибленням децентралізації свою прикордонну службу буде мати кожна область ...
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31.07.2020 22:27 Ответить
+1
Одни реформы уже были,укрепляли западные границы,зато юговосточные дыра дырой была ) Заставы сократили,на участках где было 4 заставы и около 150- 200 рыл,сделали 3-4 пограничников инспекторов))Мы себя Бэтменами называли)) Тепловизоры выдали,ну видишь тело в море сетку снимает,делаешь доклад в Відділ,И поступает команда Задержать!!! Я шо Исус Хрестос по воде ходить не умею! Плюнул и пошёл своей дорогой))
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31.07.2020 21:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
границы оптимизировали, пора территорию подгонять под границы.
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31.07.2020 21:31 Ответить
Оптимізують Україну.
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31.07.2020 21:44 Ответить
Глазам своим не верю, управленцев сокращать и охранять границу отправить? Покусились на святое. Главное, чтобы не было как наРаше при Нургалиеве, "сокращали" центральный аппарат МВД : было 3800, стало 5200. Сократили получается
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31.07.2020 21:31 Ответить
Одни реформы уже были,укрепляли западные границы,зато юговосточные дыра дырой была ) Заставы сократили,на участках где было 4 заставы и около 150- 200 рыл,сделали 3-4 пограничников инспекторов))Мы себя Бэтменами называли)) Тепловизоры выдали,ну видишь тело в море сетку снимает,делаешь доклад в Відділ,И поступает команда Задержать!!! Я шо Исус Хрестос по воде ходить не умею! Плюнул и пошёл своей дорогой))
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31.07.2020 21:35 Ответить
Сейчас придётся возвращаться к системе близкой к Совку : пограничник со своим Мухтаром и границу охраняет и обороняет от "ихтамнетных шахтёров-трактористов", и разведку ведёт, и контрразведку подавай, ещё и взятки не бери. Кароче 150 обязанностей за скромную зарплату и почётную грамоту
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31.07.2020 21:42 Ответить
Раньше на одно региональное управление а их было всего 3 ,было 1-2 генерала при этом в Южное региональное ещё и Крым входил.После реформ сделали штук 7 плюс Борисполь отдельное ,и в каждом аж по 4 генерала)) На одного индейца пять вождей)))
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31.07.2020 21:39 Ответить
31 июля 2020
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным.
«......на памятнике выбиты данные капитана Сил специальных операций Сергея Суслова. Его могилу в 2016 году обнаружила группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в подмосковном Солнечногорске. «Русская служба Би-би-си» пишет, что при жизни Суслов был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена Мужества. Где погиб офицер, не указано, однако дата его смерти - 14 июня 2014 года, когда на востоке Украины шли бои за Мариуполь.»
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31.07.2020 21:42 Ответить
На 91 рік був один Львівський на 31 заставу і справлявся цілком в усякому разі не шастали.
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31.07.2020 21:45 Ответить
Я в 1994 на Ягодине начинал,а потом дебил Кастюк воспитатель метр с папахой,до меня и ещё там пару человек,Мол вы з юга і поїдете на юг служить ,запхали аж в Керчь)))
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31.07.2020 21:50 Ответить
89-91 на заставі (29 -та,Сянки) ще фланги топтали і москвич ,і чечени)
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01.08.2020 06:16 Ответить
Я начинал службу когда были заставы ещё по инерции от совка осталось,нас было 40 рыл на участок 20 км,но и у нас и вооружение было,4 СВД .4 РПГ-7 АГС17.2 пулемета станковых и ручные 3 или 4.И каждый знал что делать.А уже в 2010 были одни ПМ и то как придурки ходили с опломбированы и затворами))))))
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31.07.2020 21:47 Ответить
З поглибленням децентралізації свою прикордонну службу буде мати кожна область ...
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31.07.2020 22:27 Ответить
кино
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31.07.2020 23:31 Ответить
 
 