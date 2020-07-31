Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця"
С 3 августа поезда дальнего следования временно не будут останавливаться в Луцке и Тернополе. Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, а значит, там запрещается работа общественного транспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзализныця.
Ограничение касается таких поездов:
№41 / 42 Днепр - Трускавец,
№98 / 97 Ковель - Киев,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
№12 / 11 Одесса - Львов,
№81 / 82 Киев - Ужгород,
№49 / 50 Киев - Трускавец,
№136 / 135 Черновцы - Одесса,
№108 / 107 Одесса - Ужгород,
№110 / 109 Львов - Херсон,
№86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
№715 / 716 Киев - Львов.
Пассажирам, которые должны были ехать в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця возобновит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям.
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В Ковелі більше коронавірусних, а поїзди в них ходять
Должны останавливаться, и стоять до тех пор, пока не зона не позеленеет!