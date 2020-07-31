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Новости Коронавирус и карантин
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Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця"

Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную

С 3 августа поезда дальнего следования временно не будут останавливаться в Луцке и Тернополе. Эти города попали в "красную" зону по уровню распространения COVID-19, а значит, там запрещается работа общественного транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзализныця.

Ограничение касается таких поездов:

№41 / 42 Днепр - Трускавец,
№98 / 97 Ковель - Киев,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
№12 / 11 Одесса - Львов,
№81 / 82 Киев - Ужгород,
№49 / 50 Киев - Трускавец,
№136 / 135 Черновцы - Одесса,
№108 / 107 Одесса - Ужгород,
№110 / 109 Львов - Херсон,
№86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
№715 / 716 Киев - Львов.

Пассажирам, которые должны были ехать в или из Луцка или Тернополя, вернут полную стоимость билетов. Укрзализныця возобновит остановку на этих станциях после решений региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2762) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Які дрібниці. Головне що поїзд Київ-москва вже шість років регулярно курсує.
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31.07.2020 22:06 Ответить
+2
Чергова «чудова» новина для західних областей.. спочатку автомобільні шляхи а тепер і залізницю . Далі напевно газ і електроенергія .
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31.07.2020 22:08 Ответить
+2
Правильно. на ходу пускай спрыгивают. Ето и есть уже диджитализация, децентрализация и оптимизация? Идиоты.
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31.07.2020 22:08 Ответить
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Кабы в Тернополе и так не останавливались.
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31.07.2020 22:02 Ответить


Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 6445
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31.07.2020 22:05 Ответить
как в поезде в Калининград....
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31.07.2020 22:18 Ответить
Які дрібниці. Головне що поїзд Київ-москва вже шість років регулярно курсує.
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31.07.2020 22:06 Ответить
спрос рождает предложение.
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31.07.2020 22:08 Ответить
Ну і маразм( Та перекрийте вже адмінкордони Волинської області КПП і перевіряйте на температуру. Більше половини безсимптомних із 1 тис. за день, 15 померлих, в основному із хронічними захв.
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31.07.2020 22:07 Ответить
Чергова «чудова» новина для західних областей.. спочатку автомобільні шляхи а тепер і залізницю . Далі напевно газ і електроенергія .
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31.07.2020 22:08 Ответить
Правильно. на ходу пускай спрыгивают. Ето и есть уже диджитализация, децентрализация и оптимизация? Идиоты.
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31.07.2020 22:08 Ответить
"Загалом у лікарнях Тернополя - 59 хворих на COVID-19" з te.20minut.ua Тобто 59 хворих в Тернополі - і його ЗАКРИЛИ, в той самий час в Києві ТИСЯЧІ хворих, але Київ в "зеленій" зоні???? НУ ЧО? ЛОГІЧНО!!! Продовжуйте в тому ж дусі....
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31.07.2020 22:30 Ответить
Нормально...
В Ковелі більше коронавірусних, а поїзди в них ходять
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31.07.2020 22:39 Ответить
У Луцьку на сьогодні 23 хворих
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31.07.2020 22:40 Ответить
Якби це зробили Львову, тут логіка зрозуміла, але ж Луцьк і Тернопіль голосували правильно! За щьо ж ви так зі своїми людьми то так? 😁
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31.07.2020 22:45 Ответить
Кажуть що в Тернополі лікарі придумали схему, писали діагноз ковід щоб підзаробити. Догралися!
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31.07.2020 23:25 Ответить
Запрещена работа а не остановка по расписанию транспорта!
Должны останавливаться, и стоять до тех пор, пока не зона не позеленеет!
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01.08.2020 08:52 Ответить
 
 