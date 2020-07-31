Дела Майдана: Обвинительный акт в отношении 2 киевских беркутовцев направлен в суд, - Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 г. правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

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Также под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, и предоставлены заведомо ложных показаний , совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

По данным следствия, 22 января 2014 бывший милиционер с целью препятствования проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности.

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