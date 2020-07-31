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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Обвинительный акт в отношении 2 киевских беркутовцев направлен в суд, - Офис генпрокурора

Дела Майдана: Обвинительный акт в отношении 2 киевских беркутовцев направлен в суд, - Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 г. правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

Также под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, и предоставлены заведомо ложных показаний , совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

По данным следствия, 22 января 2014 бывший милиционер с целью препятствования проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности.

Также читайте: По делам Майдана сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Автор: 

Беркут (8690) преступления против Майдана (293) ГБР (3049) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+4
нормально , чо .. тут головне - не поспішати
до речі - скільки їх посадили за останні 6 років ?
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31.07.2020 22:29 Ответить
+3
скоро посивіє наймолодший та помре решта учасників Майдану..ой як не хоче "еліта" це розслідувати..стільки спливе кумів, братів та сватів..та і їх самих..
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31.07.2020 22:29 Ответить
+3
Классика, чем дальше тем выше шанс во время следствия выйти на самих себя. Старые кадры прибывают...
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31.07.2020 22:32 Ответить
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скоро посивіє наймолодший та помре решта учасників Майдану..ой як не хоче "еліта" це розслідувати..стільки спливе кумів, братів та сватів..та і їх самих..
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31.07.2020 22:29 Ответить
нормально , чо .. тут головне - не поспішати
до речі - скільки їх посадили за останні 6 років ?
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31.07.2020 22:29 Ответить
Тих кого посадили, сцикло виміняв на таксистів з даунбасу.
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31.07.2020 22:39 Ответить
Скільки беркутівців пішли воювати проти росіїСкільки беркутівців втекло з України? ?Скільки беркутівців привселюдно просили пробачення у людей України? Так скільки беркутівців поміняло сцикло на даунбасітів?
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31.07.2020 22:48 Ответить
Мабуть стілько ж, скільки й добробатів. От тіко з тих сотен тисяч посаджених добробатів (як казали прихильники ЗЕ! у його передвиборчий кампанії) найвеличніший (виходячи з новин у ЗМІ) не звільнив жодного...
NB_1: аргумент без підтвердження може бути відхилений (спростований) без обґрунтування
NB_2: Інформація про обмін "Беркутів" на таксистів була в загальних ЗМІ, а скільки з тих, що перебували під слідством, посаджені за останній рік - не було. Але регулярно є повідомлення про звільнення з-під варти їм подібних під різною мотивацією.
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31.07.2020 22:51 Ответить
Классика, чем дальше тем выше шанс во время следствия выйти на самих себя. Старые кадры прибывают...
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31.07.2020 22:32 Ответить
У кого то есть спецназ Полиции Корд.Найдите 10 отличий от Беркута
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31.07.2020 22:51 Ответить
Зеля, справу лише двох ментів передали до суду? Повчись у Петра Олексійовича, який майже щодня по сто штук беркутів саджав!
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31.07.2020 22:58 Ответить
 
 