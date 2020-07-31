Во время проведения ВНО было допущено 268 нарушений процедуры тестирования, - Центр качества образования

Во время проведения ВНО-2020 было обнаружено 268 нарушений процедуры прохождения тестирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"У нас были нарушители. В общем обнаружено 268 нарушений процедуры прохождения тестирования. Мобильный телефон, холодное оружие, средства считывания информации, шпаргалка, попытки фотографировать тетради в аудитории, чтобы выложить их потом в Интернет, мешал другому, пытался списать - это все фиксируется в аудиторном протоколе, и такой абитуриент досрочно прекращает работу над тестом и его изымают из аудитории ", - рассказал он.

93 участника не были допущены в пункт тестирования из-за нехватки одного из обязательных документов.

По словам Бойко, для таких нарушителей в этом году все закончилось, фактически, они потеряли право на участие в конкурсе.

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"Особенно, если у тебя обнаружили нарушения на украинском языке и литературе, или на профильном предмете, то тебе надо в спешном порядке перестраивать свой жизненный сценарий", - сказал Бойко.

Руководитель Центра отметил, что выявить всех нарушителей они просто не в состоянии, поскольку на ВНО работает 82 000 890 аудиторий в 5 тысячах 185 пунктах тестирования и проверить каждого на наличие запрещенного к использованию в пункте тестирования очень сложно.

127 человек не было допущено к пункту тестирования через обнаруженные признаки острого респираторного заболевания, но эти дети смогли воспользовались правом на дополнительную сессию.

Детей, которые из-за хронических заболевания имеют субфебрильную температуру, но имели справку, что это подтверждала, допускали в пункт тестирования.

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