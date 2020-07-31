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За сутки в Черновицкой области 89 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель на последние недели, - ОГА
31 июля в Черновицкой области зафиксировали 89 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"89 случаев за сутки - это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса", - написал чиновник.
Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5 964 человека.
Также 31 июля 91 буковинец выздоровел, в общем 4 521 житель Буковины преодолел коронавирус.
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий31.07.2020 22:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Лаура Cинклер
показать весь комментарий31.07.2020 22:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
leshiy_com
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leshiy_com
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