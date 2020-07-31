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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области 89 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель на последние недели, - ОГА

За сутки в Черновицкой области 89 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель на последние недели, - ОГА

31 июля в Черновицкой области зафиксировали 89 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук председателя Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"89 случаев за сутки - это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса", - написал чиновник.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5 964 человека.

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Также 31 июля 91 буковинец выздоровел, в общем 4 521 житель Буковины преодолел коронавирус.

За сутки в Черновицкой области 89 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель на последние недели, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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на конную тягу переведите паровозы из черновцов...чы то табу,бо там зюзя на выборах победило..
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31.07.2020 22:57 Ответить
гастарбайтеры возвращаются с заработков.
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31.07.2020 22:59 Ответить
и что?
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31.07.2020 23:28 Ответить
мало на варили?
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31.07.2020 23:30 Ответить
 
 