Попавший в "красную зону" Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук
Советник городского главы Луцка называет решение госкомиссии ТЭБ и ЧС "непонятным", говорит, что если власть хочет остановить транспорт и закрыть учреждения, то пусть вводит чрезвычайное положение.
Свою позицию Игорь Полищук изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
""Красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и др., что, в свою очередь, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и вызовет огромные неудобства и проблемы для десятков тысяч жителей города", - написал Полищук.
Действия центральной власти против коронавируса советник мэра Луцка называет "непутевыми, несвоевременными и непрофессиональными".
Читайте на Цензор.НЕТ: Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА
"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - добавил Полищук.
Напомним, ранее 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Также на Цензор.НЕТ: Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СВЯТО ЗАКІНЧИЛОСЯ!! а тут ще й жебракувати забороняють... От і вилазять такі паскудні та хуцпаті популісти як полісчук.. Воно зараз "усім покаже як реагує потвора з спаплюженим дитинством і свавіллям вітчима"
А цього Поліщука ніхто не обирав сам він ніхто і звати його ніяк. А ви ще його мером називаєте. Ганьба.ви хоч за це з того поліщука гроші беріть за рекламу.
В УКРАЇНІ "меґів-ґубіґнатоґів кбояр та князів" НЕІСНУЄ.
Ти шо з головою не товаришуєш?
А Перемишль,як відомо,центр Воєводства у Польщі ))
Падіння рівня освіти в Україні триває не одне десятиліття (
САМЕ тому в Україні бидлота повторює слідом за ґєбельсами пукіна-"мери-ґубірнатари-смисли-сланци..."
Гібрідна ідеологічна війна для богатьх непомітна, бо Ж мізки недорозвинуті у 23% громадян України
На зоне действуют другие законы.
ти шо з головою не товаришуєш,? тоді читай КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
да и дешевле это