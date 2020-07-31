Попавший в "красную зону" Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук

Советник городского главы Луцка называет решение госкомиссии ТЭБ и ЧС "непонятным", говорит, что если власть хочет остановить транспорт и закрыть учреждения, то пусть вводит чрезвычайное положение.

Свою позицию Игорь Полищук изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""Красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и др., что, в свою очередь, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и вызовет огромные неудобства и проблемы для десятков тысяч жителей города", - написал Полищук.

Действия центральной власти против коронавируса советник мэра Луцка называет "непутевыми, несвоевременными и непрофессиональными".

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"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - добавил Полищук.

Напомним, ранее 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

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