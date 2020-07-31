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Новости Коронавирус и карантин
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Попавший в "красную зону" Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук

Попавший в

Советник городского главы Луцка называет решение госкомиссии ТЭБ и ЧС "непонятным", говорит, что если власть хочет остановить транспорт и закрыть учреждения, то пусть вводит чрезвычайное положение.

Свою позицию Игорь Полищук изложил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""Красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и др., что, в свою очередь, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и вызовет огромные неудобства и проблемы для десятков тысяч жителей города", - написал Полищук.

Действия центральной власти против коронавируса советник мэра Луцка называет "непутевыми, несвоевременными и непрофессиональными".

Читайте на Цензор.НЕТ: Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - добавил Полищук.

Напомним, ранее 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Также на Цензор.НЕТ: Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця"

Попавший в красную зону Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук 01
Попавший в красную зону Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук 02

Автор: 

карантин (16729) Луцк (594) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Игорь Полищук (4)


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Топ комментарии
+19
А сейчас за чей счёт лечат? Ах да, за счёт пациента..так что высер не защитан((( Вычитай в методичке ЗЕрмака аргументы посерьёзней..
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31.07.2020 23:23 Ответить
+13
Да вообще, современная зеленая власть несовместима с Украиной и жизнью украинцев. Зеленский на выборах уверял, что он с Беней не связан. Как оказалось - это была самая его большая ложь. Брехун привел в Украину Бенин анархиизм и лживый беспредел. Ну такой он есть - его не пределаешь, разве что в тюрьму.
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31.07.2020 23:37 Ответить
+12
Луцька область бунтує?
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31.07.2020 23:20 Ответить
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В прикордонних областях до 90тис родин живилися контрабандою та 15% тим що присилали заробітчани
СВЯТО ЗАКІНЧИЛОСЯ!! а тут ще й жебракувати забороняють... От і вилазять такі паскудні та хуцпаті популісти як полісчук.. Воно зараз "усім покаже як реагує потвора з спаплюженим дитинством і свавіллям вітчима"
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01.08.2020 06:58 Ответить
У кожного своя Луцька область. Тут обісрався вже сайт цензор нет і помилку не виправляє. В новині що там щось коментує Поліщук його назвали мером Луцька. Ну хіба що він мер в Луцьку в Луцькій області. У місті Луцьку тому, що у Волинській області немає три роки мера. А той що помер, ще півроку підписував документи на землю та інші мутки.Наптшіть краще про цю детективну історію, як у нас захопили владу, знищують архітектурний заповідник навколо замку, знищують робочі місця.

А цього Поліщука ніхто не обирав сам він ніхто і звати його ніяк. А ви ще його мером називаєте. Ганьба.ви хоч за це з того поліщука гроші беріть за рекламу.
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01.08.2020 07:23 Ответить
андґуша ЧИТАЙ КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
В УКРАЇНІ "меґів-ґубіґнатоґів кбояр та князів" НЕІСНУЄ.
Ти шо з головою не товаришуєш?
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01.08.2020 07:30 Ответить
вчора при "зонуванні" перемишлянський район назвали перемишльським.. )))

А Перемишль,як відомо,центр Воєводства у Польщі ))

Падіння рівня освіти в Україні триває не одне десятиліття (
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01.08.2020 07:37 Ответить
Впарювання штучної "новомови" по Орвел1984 це один з елементів гібрідної війни фєдєрастії проти УКРАЇНИ.
САМЕ тому в Україні бидлота повторює слідом за ґєбельсами пукіна-"мери-ґубірнатари-смисли-сланци..."
Гібрідна ідеологічна війна для богатьх непомітна, бо Ж мізки недорозвинуті у 23% громадян України
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01.08.2020 07:46 Ответить
Если Луцк это - Зона.
На зоне действуют другие законы.
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01.08.2020 08:49 Ответить
Вибачте, але Ігор Поліщук не мер. Він радник виконуючого обов"язки міського голови. пана Пустовіта. А мера чи міського голоіи у луцьку немає вже більше трьох років. Якось так.)))))
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01.08.2020 08:59 Ответить
Більш того! "мерів" в УКРАЇНІ НЕІСНУЄ
ти шо з головою не товаришуєш,? тоді читай КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
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01.08.2020 09:07 Ответить
США - культурный и тд. ориентир для многих людей. Там - "мэр", "губернатор" и тд. Этоже не российские термины как ты возможно знаешь. Потому люди и употребляют их вместо "міський голова" и "голова обласної державної адміністрації" (жесть вообще). Потому, понимая это, если ты конечно не бот и не дурак, не стоит переходить на оскорбления.
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01.08.2020 11:19 Ответить
Изолировать на хрен этот иточник заразы, Луцк!! Ни воды, ни хлеба, транспорт ни туда ни обратно и они очень быстро успокоятся!! Эта дерьмо -кратия до добра не Украину доведёт.! Итак почти весь мир с нами не контактирует!! А полищука в каталажку и конец!!
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01.08.2020 14:11 Ответить
Ти трохи недалекий, правда? Мабуть ще й за зєлю голосував
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01.08.2020 22:10 Ответить
и правильно, коллективный иммунитет надо нарабатывать быстро

да и дешевле это
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01.08.2020 14:17 Ответить
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