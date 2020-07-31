В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" путаются в своих показаниях

Задержанные под Минском наемники российской частной военной компании "Вагнер" дают противоречивые показания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусскому телеканалу ОНТ рассказал руководитель следственной группы Александр Агафонов.



"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси – противоречивы. 11 человек намеревались лететь [из Беларуси] в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", – поделился своими подозрениями представитель Следкома.



Агафонов добавил, что у задержанных при себе были билеты на рейс в Стамбул, однако они проигнорировали вылет. "Как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались", – сказал он, заявив, что покупка билетов была частью подготовленного алиби.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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