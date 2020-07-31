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В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" путаются в своих показаниях

В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК

Задержанные под Минском наемники российской частной военной компании "Вагнер" дают противоречивые показания.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом белорусскому телеканалу ОНТ рассказал руководитель следственной группы Александр Агафонов.

"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси – противоречивы. 11 человек намеревались лететь [из Беларуси] в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, два – на Кубу, один – в Сирию. один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", – поделился своими подозрениями представитель Следкома.

Агафонов добавил, что у задержанных при себе были билеты на рейс в Стамбул, однако они проигнорировали вылет. "Как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались", – сказал он, заявив, что покупка билетов была частью подготовленного алиби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил выдать задержанных в Беларуси боевиков Украине.

Посольство России заявило, что не получало от Беларуси официальных данных о задержании граждан РФ под Минском.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о задержании боевиков в Беларуси: в РФ де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Обвинений в участии этих россиян в боевых действиях на Донбассе не слышали

Автор: 

Беларусь (7921) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+18
нее.. поездка в Ливию через Турцию из Белорусии, это "прикрытие", а в реале приехали Бацьку свергать..
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31.07.2020 23:57 Ответить
+14
ПОСМЕЕМСЯ С 14 ГРАЖДАН УКРАИНЫ В ЧВК ВАГНЕРА....в Белоруссии существует смертная казнь расстрел я не удивляюсь если запахнет реально к стенке то они начнут петь Гимн Украины кричать Слава Украине! и допроситься в Украину даже как бывшие солдаты на Донбассе на стороне России...
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31.07.2020 23:52 Ответить
+13
Может это съезд ********** им Петрова и Баширова
https://www.youtube.com/watch?v=607CAW6RhJY
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31.07.2020 23:55 Ответить
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Лукашенко очень сильно боится потерять власть, поэтому затеял эту комедию, в которую никто не верит.
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01.08.2020 17:56 Ответить
чергова відмазка -"Бацька их сам пригласил" ?

Можливо ... та по результату - побачимо ...
Скільки з них передадуть Україні - за вже задокументовані злочини ...
А скільки будуть під судом у Білорусії - де смертну кару ще не відминили
Час все покаже !
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01.08.2020 22:24 Ответить
https://charter97.link/ru/news/2020/8/1/387863/

Ну вот и всё ясно. театральная труппа по приглашению (договорняк для картинки).
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01.08.2020 19:33 Ответить
https://www.mk.ru/politics/2020/08/01/lukashenko-zayavil-o-umolkshikh-izza-zaderzhannykh-rossiyan-starykh-bratyakh.html в тему
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01.08.2020 20:08 Ответить
У Турцию ане магли литеть тока на утилизацию.
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01.08.2020 20:29 Ответить
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