Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

На борту самолета произошли 2 взрыва. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита. Российские следователи пытались это скрыть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио". В Сейме Польши озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года.

Комиссия выяснила, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Факт взрывов подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших.

Российские следователи пытались скрыть доказательства взрывов на его борту, считают в Сейме Польши.

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Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

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Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.