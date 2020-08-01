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Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

На борту самолета произошли 2 взрыва. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита. Российские следователи пытались это скрыть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио". В Сейме Польши озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года.

Комиссия выяснила, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Факт взрывов подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших.

Российские следователи пытались скрыть доказательства взрывов на его борту, считают в Сейме Польши.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет Ту-154М с Качиньским уничтожили взрывы, - Мацеревич о заключении британской экспертизы

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Также на Цензор.НЕТ: Польша требует от России как можно скорее вернуть обломки Ту-154М, разбившегося недалеко от Смоленска в 2010 году

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) взрыв (6813) Качиньский Лех (340) Польша (8511) самолет (3647) Смоленск (130)


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Топ комментарии
+57
За висновками комісії вибухові пристрої були вмонтовані під час ремонту нарасєї.
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01.08.2020 00:11 Ответить
+46
Что и требовалось доказать, ***** постарался. Иначе бы пустил международный експертов расследовать такую трагедию. ***** убило Качинского после того как тот отказал ***** в разделе Украины на 3 части.
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01.08.2020 00:10 Ответить
+43
организатор теракта на месте преступления Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма - Цензор.НЕТ 8562
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01.08.2020 00:21 Ответить
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Страница 4 из 4
"що їх туди возили". Смартфон...
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04.08.2020 13:04 Ответить
ну і чим все це закінчиться? та ні чим як завжди
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01.08.2020 11:02 Ответить
Кончится тем, что в один Ил-96 погрузят Пескова, Ротенбергов, Путина, Суркова, Козака, Жириновского, Рогозина - весь цвет грибка, поселившегося в кремле, наглухо закроют и поставят на краю аэродрома. И будет работать прямой эфир на весь мир пока они не перестанут шевелиться.
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01.08.2020 11:16 Ответить
Окей, отчёт огласили, а выводы где ?
Это - casus belli, повод к войне. Причём нападение сделано на страну НАТО, что должно поставить вопрос о применении ст. 5 договора, т.е. инициировать механизм коллективной безопасности.

Где это всё ?
Не будет, потому что у русских ядерное оружие.
Значит что делать ?
Единственный вариант - симметрично-гибридный ответ.
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01.08.2020 11:31 Ответить
а в главной стране НАТО президентом сейчас гэбешная консерва, оно же рыжий мудак трамп, подрывающий что есть силы западное единство, в Европе у власти в основном махровые популисты и набирают вес свихнувшиеся сумасшедшие леваки.

А обосРашка с пуйлом играют вдолгую, срут Западу по крайней мере с 2007 года, а уж соседям всегда... Усилия гэбни и шальные в прошлом 5 с лишним триллионов нефтебаксов паРаша потратила во многом на подрыв Запада и на коррумпирование его элиты.
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01.08.2020 12:57 Ответить
Hе факт. Tе, кто рвутся к власти в США при Бидоне, и которые разжигали миф о его "русском кейсе", куда опаснее Трампа. Не приведи Господь. У Леона Вайнстайна на ютубе всё разложено по полочкам.
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01.08.2020 18:28 Ответить
37 РАЗІВ, КОЛИ ТРАМП СТАВ НА БІК МОСКОВІЇ

Marshall Cohen, CNN, 29.07.2020

Примітка редактора: (Цю статтю вперше опубліковано 17.11.2019. Її оновлено, щоби додати 12 нових випадків, коли президент Трамп з легкістю пристав на бік Московії).

Президент Дональд Трамп щораз проявляє слабкість коли йдеться про Московію.

Протягом багатьох років Трамп довів, що у нього є слабкість щодо Московії та її авторитарного лідера, президента Владіміра Путіна. Трамп довів, що він є готовим відкинути загальноприйняті зовнішньополітичні погляди США та підлаштуватися до позицієї Кремля в усьому -- від втручання Московії в американські вибори до війни в Сирії.

Зовсім недавно Трамп заперечив правдивість звітів американської розвідки зі звинуваченням Московії в оплаті винагород бійцям "Талібану" за вбивство американських вояків в Афґаністані. Притиснутий цим питанням під час його останнього інтерв'ю з Axios, яке вийшло в етер у середу, Трамп заявив, що він не піднімав цієї теми під час нещодавнього телефонного дзвінка з Путіним, і продовжував говорити, що ці звіти є "фальшивою новиною".

Під час кампанії 2016 року зв'язки Трампа з московитами були настільки тривожними, що ФБР вважає, що є всі вагомі підстави розслідувати потенційну змову між його кампанією 2016 року та Кремлем. Слідчі контррозвідки також перевіряли, чи був колись сам Трамп московським активом (спецпрокурор Роберт Мюллер не встановив кримінальноості змови).

На думку Трампа, ці звинувачення є доказом змови проти нього з боку депутатів-демократів та інших ворогів "глибинної держави" всередині уряду США. Він пишномовно заявив: "В нас ніколи не було такого жорсткого президента щодо Московії, як я", -- це дуже підозріла заява, яку він кілька разів повторив під час скандалу стосовно винагород Московії талібам.

Та ця оповідка Трампа є просто брехливою, якщо згадати про його власні вчинки протягом останніх років. Ось перелік 37 випадків, коли Трамп занадто м'яко поставився до Московії чи навіть підтримав Путіна.

• Трамп неодноразово хвалив Путіна

• Трамп найняв Манафорта для ведення своєї кампанії

• Трамп припустив, що Московія може залишити собі Крим

• Трампові помічники пом'якшили політичну позицію республіканців щодо України

• Трамп дав згоду на злом московськими гакерами сервера демократів

• Трамп скористався московським втручаннями для своєї перемоги

• Трамп заперечив, що Московія втручалася у вибори у 2016 році

• Трампова перехідна адміністрація зірвала анти-московські санкції

• Трамп був готовим скасувати анти-московські санкції

• Трамп відмовився говорити, що Путін є вбивцею

• Трамп обдумував повернення шпигунських баз Московії

• Трамп передав Московії секретну інформацію

• Трамп критикував і відштовхував союзників по НАТО

• Трамп вкрай неохоче підписував анти-московські санкції

• Трамп запропонував створити спільний кібер-підрозділ з Московією

• Трамп подякував Путіну за витурення американських дипломатів

• Трамп послабив санкції проти Олєґа Дєріпаски

• Трамп привітав Путіна з його фіктивним переобранням президентом

• Трамп перешкоджав застосуванню санкцій за отруєння Скрипалів

• Трамп у 2018 заблокував заяву США щодо війни Московії проти Сакартвело 2008 року

• Трамп хвалив промосковських лідерів (Орбана та Ле Пен) в Европі

• Трамп публічно не засудив напад Московії на українські кораблі в листопаді 2018 року

• Трамп у січні 2019 захищав радянське вторгнення в Афґаністан 1979 року

• Трамп просив союзників повернути Московію до групи G7

• Трампа у жовтні 2019 оголосив про вихід вояків США з Сирії, чим підтримав там Путіна

• Трамп повторив кремлівські меми щодо «Ісламської Держави»

• Трамп поширював московські міфи про Україну протягом свого імпічменту

• Трамп тимчасово заморозив допомогу США для України

• Трамп зацькував і відкликав посла США в Україні (Марі Йовановіч)

• Трамп у листопаді 2019 всерйоз обдумував відвідати військовий парад Путіна у травні 2020

• Трамп дозволив Путіну пропіаритись на «московській допомозі США» з медпрепаратами

• Трамп запросив Московію на саміт G7, який мав відбутися у США у 2020 році

• Трамп наказав ЦРУ поділитися інформацією з Московією

• Трамп проігнорував попередження про московську винагороду талібам

• Трамп назвав історію з московськими винагородами «міфом»

• Трамп ніколи не піднімав питання московських винагород талібам у своїх розмовах з Путіним

• Трамп у червні 2020 наказав третині американських вояків покинути Німеччину
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02.08.2020 10:29 Ответить
Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму - Цензор.НЕТ 2372
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02.08.2020 10:30 Ответить
не будет, потому что Китай, а не яо. цапы - бандиты, их в расход можно всегда, условно. Китай - идеология и экономика. поэтому казусы Белли идут лесом до тех пор, пока право не будет основополагающей структурой.
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01.08.2020 13:40 Ответить
Ха-ха-ха! Рассмешили - симметрично-гибридный ответ! Полетит ***** в Варшаву, а поляки подсуетятся, нашпигуют тротилом путинский самолёт, напустят туману, выключат всё новое импортное оборудование в аэропорту, а взамен установят советское старьё! И Путен перед смертью вспомнит обо всём и пожалеет о содеянном? Эх, детство золотое, святая наивность!
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03.08.2020 14:23 Ответить
Коллективная безопасность как раз и работает: Московию отсекли от технологий, отсекают от рынка нефти и газа, наготове отключение от SWIFTи полное торговое эмбарго, краник санкций до конца не закручивают, демонстрируя открытость к диалогу.
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01.08.2020 11:44 Ответить
А все переговоры экипажа между собой, с диспетчерами, с другим польским бортом (который приземлился чуть раньше) выходит поддельные?
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01.08.2020 12:05 Ответить
Я так понимаю,что тогда по приказу кровавого маньяка Путина преднамеренно российские военные совершили страшное злодеяние,сбив самолет президента Польши с правительственной делегацией. Россия - государство-террорист фашисткого типа, к которому и отношение в мире должно быть соответствующее.
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01.08.2020 12:24 Ответить
Не сбили, а заминировали во время планового ремонта на территории РФ.
а подвернулся случай, когда на борту был цвет нации и взорвали, там же не только Качинский тогда погиб.
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01.08.2020 17:39 Ответить
Отвратительно ,мерзско ,что тогда поляки и др мировые лидеры не били во все колокола , и не доказали , что это теракт! путлер безнаказанно развязывается войны ,убивая тысячи людей
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01.08.2020 19:54 Ответить
Я Вам открою страшную тайну - в политике всегда так: каждый за себя, и лишь один Господь Бог за всех. Вы только никому не рассказывайте, это сведения из документа с грифом "особой важности", с тремя нулями, чтобы каждый мог ознакомиться, сразу вынуть йух и застрелиться.
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03.08.2020 14:30 Ответить
Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму - Цензор.НЕТ 4191
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01.08.2020 12:44 Ответить
Сеанчс массового психоза. В нем принимает участие все население мокшандии.
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01.08.2020 13:11 Ответить
Все це вчергове доводить,що кацапія- це найголовніша в світі держава- терорист. Ракова пухлина на тілі людства. І видалити цю пухлину можна тільки хірургічним способом. Напалмом,наприклад...
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01.08.2020 13:38 Ответить
Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму - Цензор.НЕТ 6397
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01.08.2020 13:50 Ответить
А Дагестан зачем утопили? ОН НАЗЫВАЛСЯ ТОЖЕ Од(Аз)эрбэйджаном.И ТУДА ВЕРНЕТСЯ С НАШИМИ ОБЩИМИ СВОИМИ СВЯТЫМИ МЕСТАМИ, ГДЕ В ГОРАХ МЫ ВМЕСТЕ ВОЕВАЛИ ДО 1938г.
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01.08.2020 17:59 Ответить
Потом офицеры "Муссавата"были спрятаны в составе войска Польского.И сталиняно-микояны,узнав об этом, уничтожили в Катыни всех.Завистливые звери.
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01.08.2020 18:04 Ответить
ув.Мора Цфайфер,

ваш географический атлас "Мир без проблем" - это нечто гениальное в плане политической сатиры. Смеялся до счастливых слёз. Респект.
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02.08.2020 20:14 Ответить
РФ - страна-террорист!
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01.08.2020 16:55 Ответить
А что же сделает Европа?? А-а, знаю: выразит решительную обеспокоенность данным фактом и голову в песок!
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01.08.2020 17:38 Ответить
Кацапы много лет не передавали в Польшу обломки самолета.
Первая экспертиза тел погибших была много лет назад и уже тогда были обнаружены следы взрывчатки.

А теперь следим за руками - одним из выгодополучателей был тогдашний премьер-министр Польши Туск... и впоследствии именно он руководил ЕС, когда за агрессию РФ против Украины ЕС отделывалась легкими санкциями. Кроме того, можно вспомнить вялую реакцию других европейских лидеров... А еще не лишне вспомнить, что Качинскому, в отличии от руководителей других стран ЕС, удалось провести Польшу, через кризис 2009-го года почти без негативных последствий!

Да, и про все это писали аналитики еще в те давние времена...

Вот потому и такая реакция Европы. Однако в Польше победил Дуда и судя по тому, что информацию озвучили, то начнут чистить Туска и его пособников. Начнут с Польши и потянут весь клубок дерьмократов-пособниковКремля в других странах ЕС, потому как убийство Главы европейской страны, с практически всей его командою, это совсем не европейская норма ведения политики.
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01.08.2020 17:43 Ответить
ніхто не буде воювати з озброєним ядерною боєголовкою шизіком. Якби хотіли, то прибрали б вже давно по-тихому *****. Але цього не відбувається вже 20 років, тож, робимо висновок, ***** шкодить не всім. А деякі взагалі живуть за його рахунок. Немає сенсу ховатися від правди.
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01.08.2020 22:38 Ответить
А вы внимательно прочитали то, что я написал?
Разборки, в первую очередь, будут в самой Польше, а потом и в ЕС.
После этого, когда расставят все точки над "і", начнутся разборки по теме - "можно ли торговать со страною террористом, которая сбивает гражданские Боинги и взрывает самолеты руководителей европейских стран. В такой ситуации отдельным еврочиновникам будет крайне трудно лоббировать интересы Кремля и волей неволей слушать то, что им говорят из Вашингтона!
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01.08.2020 22:50 Ответить
Это где видано чтоб обломки самолёта передавались стране которая: 1) не является производителем самолёта. 2) не является страной на территории которой произошло крушение?!

Надо быть безумцем чтоб имея полный контроль над самолётом, вплоть до проведения тех обслуживания - пытаться угробить его БОМБОЙ. Следы от которой непременно найдут.
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03.08.2020 01:30 Ответить
А техническую неисправность скрыть проще? А если бы в момент, когда неисправность сработает, на борту не было руководства Польши? А вы считаете, что польские инженеры не проверяют самолет руководства страны? А вот тогда-то Качинский остался бы жив и скандал был бы гораздо сильнее, да еще привлекли бы экспертов из США, ВБ, ФРГ и Качинский ЛИЧНО с трибуны ООН заявил, что Путин международный террорист!!! Вот тогда бы вы и получили санкции выше ноздрей и захлебнулись бы. Да тот же Качинский просто перекрыл бы все трубы газо и нефтепроводов из РФ!!!

Все обломки отмывали много лет, но первые следы взрывчатки, микроскопические следы, обнаружили на трупах, которые передала РФ для захоронения. Просто ваши технологии фуфло, а поляки могут себе позволить купить самые современные лаборатории и лучших в мире экспертов.

Именно бомба и не должна была оставить следы, в отличии от технического вмешательства, которое должно было РАЗРУШИТЬ самолет в воздухе, иначе пилоты могли и суметь спасти пассажиров.
Да и на ТАКИХ самолетах есть глушилки от сигналов, в тоже время подрыв на вашей территории взрывчатки, по радиосигналу при посадке, на малой высоте, как раз и давал максимально возможный вариант теракта.
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03.08.2020 18:49 Ответить
Да разве один Туск? А фрау? Она же в прошлом студентка, комсомолка и спортсменка! А любитель женщин с пониженной социальной ответственностью мистер Трамп? В Московской госдуре с большим размахом праздновали его победу - Жирик шампанское на стены лил, пропагандистка Симоньян с американским флагом по Москве каталась, народные гулянья были: как же - Трампнаш, Украинанаш, Роисся вперде!
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03.08.2020 14:41 Ответить
Разве Меркель скрывала свое комсомольское прошлое? Она может симпатизировать РФ, но уж никак не быть агентом Кремля. И немцы не участвовали в теракте, они просто выгодополучатели от Северных потоков.

Ну одалживали Трампу денег. Однако он в такой позиции, что может на это плевать через губу.
А может Кремль шампанским прикрывал свое поражение на выборах? Ведь ставили они тогда на Хиллари Клинтон, а Трампа почти никто не считал проходным....
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03.08.2020 18:52 Ответить
Кремль ставил на Трампа. Об этом трубили все путинские СМИ. Как это Вы пропустили?
Ну, и, конечно, "Раша тудэй" с Маргаритой Симоньян: https://twitter.com/m_simonyan/status/796281481874329600
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03.08.2020 20:32 Ответить
Выборы когда были? 4 года назад, то есть уже после нападения РФ на Украину, то есть в глазах американцев Путин был тем человеком, который их унизил, ведь они не сдержали данного Украине обещания защитить, а трусливым никто не любит выглядеть. Путин открыто поддерживал Трампа, чтобы помочь Хиллари выиграть - это азы.
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03.08.2020 22:43 Ответить
Ну что Вам сказать... Унижение - это когда дают по лицу, либо оскорбляют словесно. Нападение на какую-либо третью страну, к которой нет оборонных обязательств, оскорблением не является априори, это может рассматриваться лишь как нарушение международного права. А может и не рассматриваться - в зависимости от геополитических, имущественных, финансовых и иных интересов власть имущих. Меморандумы не заменяют военно-политические союзы, это всего лишь ни к чему не обязывающие декларации. Даже государство-член НАТО не может быть вполне уверено, что в случае нападения его будут защищать другие члены военно-политического союза. Единственным способом обеспечить свою безопасность является наличие собственных Вооружённых Сил, способных если не победить, то хотя бы нанести агрессору неприемлемый ущерб, тогда жертве агрессии и помогать будут намного охотнее.
Но главное не это. Главное - настроение избирателей. Когда Россия напала на Украину, ни в США, ни в других Западных странах не прокатились многотысячные митинги солидарности с Украиной, народы не требовали оказать нам военную помощь, как это было, например, во время Второй мировой войны. Власть - сладкий наркотик, и решения политиков зависят от мнения избирателей.
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04.08.2020 11:29 Ответить
Вы не правы. Те конгрессмены, что приезжали к нам тогда в Украину, на прямой вопрос - "что будет после смены Президента?" прямо отвечали - "Конгресс США никогда не допустит, чтобы его слово ничего не стоило". Как видите - не стало стоить.
Меморандум - это международный договор, согласно действующего в тот год международного права, это Порошенко, подыгрывая Путину умышленно смазал этот момент.

А не помогли потому, что видели договорняки Яценюка, Турчинова, Порошенко, Авакова с агрессором!
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05.08.2020 18:07 Ответить
"Конгресс США никогда не допустит, чтобы его слово ничего не стоило". - Чьё слово? Американского Конгресса? Но причём тут Конгресс? Он никакого слова никому не давал, т.е. Будапештский меморандум не проходил (и не должен был проходить) процедуры ратификации Конгрессом США.
И поймите: я не являюсь сторонником теорий заговоров, конспирология - не моя сфера.
Меморандум это дипломатический документ, демонстрирующий позицию действующего правительства по какому-либо вопросу, и только. Т.е. правительство, подписывая какой-либо меморандум, как бы заявляет: "Мы так считаем, это наше мнение". При этом, поскольку меморандумы не проходят ратификацию, они не имеют силы закона; другое правительство может иметь совершенно другое мнение, занимать другую позицию, оно может не разделять мнение своих предшественников по любому подобному вопросу. Лишь законы и другие акты, прошедшие ратификацию, являются обязательными к исполнению всеми гражданами, президентами и правительствами США, пока эти законы и акты не отменит (или не изменит) Конгресс (американская Верховна Рада)). Вы хотя бы в Википедию загляните, что ли, прочитайте, что это такое - меморандум.
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05.08.2020 20:06 Ответить
Вы просто не знаете международного права. В 1996-м году ратификация НЕ ТРЕБОВАЛАСЬ!
Ну да ладно, считайте ошибочно, коль вам так нравится.
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05.08.2020 22:10 Ответить
Кем и каким именно международно-правовым актом был изменён статус меморандумов? Пожалуйста, не пишите глупостей.
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06.08.2020 02:08 Ответить
https://twitter.com/M_Simonyan/status/796283155384823808
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03.08.2020 20:46 Ответить
Ну всё кацапы - песда вам. И мы полякам, всячески будем помогать вас щемить...
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01.08.2020 22:00 Ответить
Да-а-а! А потом поляки из благодарности нас щемить начнут! Весело!
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03.08.2020 14:43 Ответить
якби кокошнік не стирчав з цієї трагедії, то приховувати вибухи на борту літака кацапам не було б навіть сенсу. На весь світ би розсмерділись про підрив польского літака з найвищим керівництвом. А так, десять років мовчать і ані пари з вуст про вибухи, та ще й уламки не віддавали сім років.
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01.08.2020 22:34 Ответить
Список всіх міжнародніх злочинів Московії - має висіти та бути упорядочним у ООН !
1- розвязування війн
2-вмішування у виборчі процеси демократичних країн
3-збройна , фінансова , інформаційна і т.п і т.д. підтримка злочинних режимів
4-упавші літаки ...
5-інші терористияні дії - і з полонієм , і з "новичком" і т.п. і т.д.
6-багато чого іншого - що є непризнаним у нормальному світі
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01.08.2020 23:05 Ответить
Обов'язково упорядочат (упорядкують). Ось як тільки Путину Нобелевку за мир у всьому мирі дадут, і відразу упорядочат.
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03.08.2020 14:47 Ответить
А на фиг надо было покупать ТУ-154?
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02.08.2020 02:45 Ответить
Подрыв не спрашивает марку самолёта.
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03.08.2020 09:52 Ответить
Вы думаете, Боинг бы в той ситуации уцелел?
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03.08.2020 14:49 Ответить
Ти ба,як швидко сірожа змінює саою"точку зрєнія". Тепер він, начебто, і не заперечує факт вибуху на самальотє.Цікаво, чи знає він , що таке флюгер, чи 3.14здобол?
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03.08.2020 20:12 Ответить
Придурок, открою тебе большой секрет: при столкновении с поверхностью "Боинг" рассыпается точно так же, как и "Ту". И люди при этом точно так же гибнут:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Перми
Ты просто не представляешь себе, что такое авиационное происшествие, иначе не писал бы здесь свои глупые комментарии.
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04.08.2020 11:43 Ответить
До катастрофы, когда уже была напряжённая ситуация ТУ-шка провела очередную "медпроверку" в России.И вы и я могли бы сделать с врагом подобное. Вот поэтому я и написал.Зрите в корень.
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04.08.2020 01:37 Ответить
На сході кажуть: "Один дебіл може задати стільки запитань і нагородити стільки нісенітниць, що сто мудреців не зможуть все це розібрати". А ми спробуємо.
Починаючи з 80-х років минулого століття на заході, і янкі в тому числі, почали активно застосовувати в авіабудуванні волоконні матеріали такі як, скловолокно, вуглеволокно. При чому із цих матеріалів виготовляють зараз силові елементи конструкції крила, фюзеляжу, лопаті гвинтів гелікоптерів. На сьогоднішній момент фірма Боїнг 60% силових елементів конструкції своїх літаків виготовляє із скло-, вуглецево- волоконних матеріалів. Робиться все це для зменшення ваги літального апарату при обов'язковому збереженні його механічних властивостей. Тому при падінні Боїнгу він при зіткненні із землею, вочевидь, сприймає при всіх інших рівних умовах менші перенавантаження, ніж "чіста" металеві літаки. Правда, це їм не дуже допомагає. Що допомагає,так це - в рази, а іноді, на порядок більша надійність блоків і агрегатів Боїнгів в порівнянні з радянськими, чи спаси боже кацапським чи,там, китайськими ліатаками. Напрацювання до відмови у літаків Боїнгу в (3-5) разів більше, ніж у косорилих і в 10 разів більше, ніж у китайців. Така от сумна для представників бувшого комуно-соцтабору статистика. Тому то й кількість аварій і катастроф у перерахунку на літакогодини в рази більша у кацапів і в 10 разів більша у Китайців.
П.С. Не читайте і не вірте пресі косорилих...
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04.08.2020 13:00 Ответить
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