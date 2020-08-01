С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина
В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
Как передает Цензор.НЕТ, 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона, кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает:
- запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона кроме ограничений желтой зоны, предусматривает запреты:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.
Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.
Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.
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Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
онкохвороби,ДТП,інфаркти НЕ ЗАРАЗНІ.
ПС Ви сильно обурювались, коли в дитинстві Вас привчали мити руки перед їдою? Що, то Вас так в стійло заганяли?
Чума
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Инкубационный период - 2-6 дней (реже до 12 дней). Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
Порахуємо летальність ковіду 683266*100/17771308=3.85%
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Не набагато менше. Але коеф. розповсюдження (Базове репродукційне число R0) навіть легеневої чуми рази в 2-2,5 менше за таке у ковіда.
Пол дела уже сделано а теперь в любой момент любая из так называемых "зон" по их желанию превращается в красную и вуаля.