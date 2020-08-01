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Новости Коронавирус и карантин
16 110 28

С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина

С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Как передает Цензор.НЕТ,  1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона, кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает:

- запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона кроме ограничений желтой зоны, предусматривает запреты:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых смен в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:

- работа общественного транспорта;

- посещение учебных заведений;

- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Напишу знову.

Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
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01.08.2020 01:18 Ответить
+9
У нас одна зона - зона ЗЕ-покращення...
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01.08.2020 00:59 Ответить
+6
Було б цікаво почути інше з вуст шановних журналістів. Яким чином були використані мільярдні кошти, виділені з бюджету України і західними донорами на боротьбу з корона-вірусом в Україні?
Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
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01.08.2020 00:58 Ответить
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Було б цікаво почути інше з вуст шановних журналістів. Яким чином були використані мільярдні кошти, виділені з бюджету України і західними донорами на боротьбу з корона-вірусом в Україні?
Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
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01.08.2020 00:58 Ответить
У нас одна зона - зона ЗЕ-покращення...
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01.08.2020 00:59 Ответить
Напишу знову.

Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
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01.08.2020 01:18 Ответить
Нееее....так дело не пойдет! Их нужно троллить, желательно очень толсто...

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
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01.08.2020 01:23 Ответить
Часто ввечері (21-22 години) повертаюсь з роботи. Кафе відчинені, на терасах відвідувачі без масок, у великому парку всі тотально без масок, людей повно, батьки з дітьми, ніякої дистанції, тренажери і спортивні майданчики ніхто не дезинфікує. Чи всі думають, що вірус небезпечний тільки з 9 до 18?
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01.08.2020 06:06 Ответить
Нехай зелена влада засуне свій дурантін собі у сраку, бо інакше це невдовзі зроБЛЯТЬ люди.
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01.08.2020 08:22 Ответить
особливо тупим.
онкохвороби,ДТП,інфаркти НЕ ЗАРАЗНІ.
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01.08.2020 09:00 Ответить
https://censor.net/user/140746 Особливо тупим.Ви на смертність від онкологій в Україні подивіться.Ви хоч розумієте це?
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01.08.2020 09:41 Ответить
Так що, по Вашому, не слід боротися з явищами, від яких смертність нижча, за смертність від онкології?
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01.08.2020 09:59 Ответить
https://censor.net/user/95229 Де ви бачили боротьбу? Просто всіх заганяють в стійло.І пофіг що в людей грошей немає.І це не тільки в нас так.
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01.08.2020 10:32 Ответить
Носіння масок та дезінфекція рук знижує базове число репродукції інфекції.
ПС Ви сильно обурювались, коли в дитинстві Вас привчали мити руки перед їдою? Що, то Вас так в стійло заганяли?
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01.08.2020 10:47 Ответить
Ви кількість смертей від всіх видів онкології, яка не є заразною, порівнюєте з кількістю смертей від одного виду віруса? Де логіка? Треба одне заразне захворювання прівнювати з іншим.
Чума
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Инкубационный период - 2-6 дней (реже до 12 дней). Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0

Порахуємо летальність ковіду 683266*100/17771308=3.85%
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Не набагато менше. Але коеф. розповсюдження (Базове репродукційне число R0) навіть легеневої чуми рази в 2-2,5 менше за таке у ковіда.
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01.08.2020 09:37 Ответить
https://censor.net/user/95229 Я порівнюю те,від чого люди помирають найбільше.А чуми в нас взагалі немає.
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01.08.2020 09:39 Ответить
Ви настільки молодий, що не пам"ятаєте, як замість Борисполя в Озерному саджали літаки з Індії, де був спалах легеневої чуми? Тоді ії спалах був вельми реальним. Це було в 1994 році.
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01.08.2020 09:44 Ответить
https://censor.net/user/95229 Багато в нас від чуми померло?
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01.08.2020 10:33 Ответить
Ні. Але тоді весь світ переполошився. Бо до небезпечних інфекційних хвороб відносяться як до пожежі - навіть невеликий спалах має бути якнайшвидше ліквідований.
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01.08.2020 10:51 Ответить
Ще одне.Чому ніде окуляри не згадуються,як засіб захисту? Казали ж,що без окуляр захист не повноцінний.Питання до ярих прихильників карантину.
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01.08.2020 01:21 Ответить
Розумники при владі навіть не знають, що звичайна марлева маска - неповноцінний захист від коронавірусу, чи ще чогось. Так що вдягай респіратор, а краще армійський протигаз! Він не тільки очі захистить, а ще й вуха! А лякатися один одного в такому "одіянні" якось потихеньку перестанемо!
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01.08.2020 05:55 Ответить
https://censor.net/user/118601 Та краще вже ходити в костюмі біологічного захисту і непотрібно нічого видумувати.То дійсно найкращий захист.
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01.08.2020 10:34 Ответить
Ага, і шапка-вушанка кроляча влітку. І валянки.
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01.08.2020 08:23 Ответить
С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 830
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01.08.2020 03:21 Ответить
А что слышно из Китая по этому поводу?Там уже,похоже и забыли про эту "пандемию"?
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01.08.2020 07:11 Ответить
згідно китайської комуністичної "статистики" так.
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01.08.2020 09:02 Ответить
Теперь все будут жить в ЗОНАХ, кто-то в красных, а кто-то и в зелёных.
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01.08.2020 07:33 Ответить
краще в зоні ніж на цвинтарі,чи не так ?
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01.08.2020 09:01 Ответить
Коротше: більшість так званих лікарів,будуть разом із попами,політиками і т.п паразитами в одному казані пектися...)))..і журнашлюги туди ж ....
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01.08.2020 09:17 Ответить
Разделяй и властвуй.
Пол дела уже сделано а теперь в любой момент любая из так называемых "зон" по их желанию превращается в красную и вуаля.
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01.08.2020 12:38 Ответить
 
 