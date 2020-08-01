Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто въезжает с оккупированных территорий
Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную украинскому правительству территорию через линию разграничения в Донбассе,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативно-военного управления Восточного регионального управления в соцсети Фейсбук Госпогранслужбы в пятницу вечером
Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение социальной дистанции.
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Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.
Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.
На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!
Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
Roman Donik - "Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений...."
Повний текст під відео. Натисніть там (див. скрін, обведене червоним).
https://youtu.be/vePBCXLPNlM
Я прочитала текст, відео не дивилася.
Тепер треба поставити цю інформацію у статтю ЮБ (у лівій колонці).
Питань, в принципі, не було і нема.
Тільки цікаво, спецназівці прибули за чиїм наказом ? Свого командира
https://www.facebook.com/donikroman/?comment_id=Y29tbWVudDozMzE5NTY3NDY0NzYwOTE2XzMzMTk5OTUxNTEzODQ4MTQ%3D&__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R Роман Донік - Roman Donik
******** как оно есть "За дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун виїхав у Дніпропетровську область для того, щоб поспілкуватися з батьком загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля та розповісти йому реальну історію загибелі сина" https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/?__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/