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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто въезжает с оккупированных территорий

Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто въезжает с оккупированных территорий

Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную украинскому правительству территорию через линию разграничения в Донбассе,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативно-военного управления Восточного регионального управления в соцсети Фейсбук Госпогранслужбы в пятницу вечером

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+5
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 7498
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01.08.2020 07:32 Ответить
+4
Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений. Орфография сохранена.

......................
Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
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01.08.2020 01:39 Ответить
+4
Дякую за інформацію.
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01.08.2020 02:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А зачем граждане, находящиеся в терминальной стадии "русского мира" головного мозга, вообще едут толпами к фашистам?
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01.08.2020 01:11 Ответить
Чуток поправлю, толпы ездят в обе стороны и не один год!
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01.08.2020 01:30 Ответить
Русичи едут к фашистам за многочисленными выплатами, жратвой и лекарствами ( сейчас ещё на халявную учёбу ломанутся ), а вот зачем бендеровцы мотаются в молодые республики?
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01.08.2020 01:51 Ответить
Тільки ОРДЛОвці не русичи, а в основному потомки тих, кого заселяли на місце українців з усіх усюд. Їдуть у недореспубліки лише ті, хто там жив чи має родичів у цих бандустанах.
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01.08.2020 02:40 Ответить
Некуй болтаться туда-сюда,было время определиться...
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01.08.2020 07:14 Ответить
Короче , Степашка у военных доверия не заслуживает 😀😀😀
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01.08.2020 01:31 Ответить
Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений. Орфография сохранена.

......................
Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
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01.08.2020 01:39 Ответить
Дякую за інформацію.
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01.08.2020 02:09 Ответить
Упс, я теж нижче виклав не подивившись Ваше повідомлення. Видаляю його, тільки залишу посилання на відео: https://youtu.be/vePBCXLPNlM?t=2
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01.08.2020 02:15 Ответить
Не видаляйте. Хай все буде.
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01.08.2020 02:18 Ответить
Добре.
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01.08.2020 02:21 Ответить
Прошу у всіх вибачення, що не за темою:

Roman Donik - "Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений...."
Повний текст під відео. Натисніть там (див. скрін, обведене червоним).
https://youtu.be/vePBCXLPNlM
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6909

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01.08.2020 01:56 Ответить
Навіть не думайте перепрошувати.
Я прочитала текст, відео не дивилася.
Тепер треба поставити цю інформацію у статтю ЮБ (у лівій колонці).
Питань, в принципі, не було і нема.

Тільки цікаво, спецназівці прибули за чиїм наказом ? Свого командира
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01.08.2020 02:13 Ответить
З Вашого дозволу, ще таке додам:

https://www.facebook.com/donikroman/?comment_id=Y29tbWVudDozMzE5NTY3NDY0NzYwOTE2XzMzMTk5OTUxNTEzODQ4MTQ%3D&__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R Роман Донік - Roman Donik

******** как оно есть "За дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун виїхав у Дніпропетровську область для того, щоб поспілкуватися з батьком загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля та розповісти йому реальну історію загибелі сина" https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/?__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/
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01.08.2020 02:17 Ответить
Прокоментуйте хоч, тут тирнет роками відкриваєтся, хрін що подивися...
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01.08.2020 08:29 Ответить
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 7498
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01.08.2020 07:32 Ответить
Ну да,донбасяни,що на кілька днів приїжджають зняти готівку,скупитись,оформити документи,будуть замість цього самокарантинитись два тижні.
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01.08.2020 08:48 Ответить
Так выгоднее... Самоизоляция это не банкомат с пенсией, которую заработали жители ОРДЛО.
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01.08.2020 11:54 Ответить
Из Лугандона вообще никого нельзя пропускать на территорию Украины, еще свободной от российских оккупантов , пока есть короновирус. Эти игрища с пропуском террористов и их марионеток, которые устроила зеленая власть, представляют громадную угрозу для здоровья всего населения Украины и есть несомненно преступлением.
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01.08.2020 12:16 Ответить
 
 