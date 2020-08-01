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Новости Коронавирус и карантин
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В трех районах Черниговщины до сих пор не обнаружено ни одного случая COVID-19, - ОГА

В трех районах Черниговщины до сих пор не обнаружено ни одного случая COVID-19, - ОГА

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в трех из 22 районов Черниговской области до сих пор не выявлено ни одного случая инфицирования.

Об этом на пресс конференции сообщил заместитель председателя Черниговской ОГА, руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации Андрей Подорван, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть у нас территории, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Это - Коропской, Срибнянский и Талалаевский районы со сравнительно низкой плотностью населения. Да и удаленность от Киева сыграла свою роль, ведь, судя по географии распространения вируса, он к нам зашел фактически из столицы. Потому трудовая миграция - тоже одна из причин", - рассказал чиновник.

Он также предположил, что в отдаленных районах население, возможно дисциплинированно, чем в крупных городах. В частности, масочного режима в помещениях, как заметил Подорван во время рабочих поездок областью, там придерживаются лучше.

В то же время, по информации Черниговского областного совета, в регионе сохраняется высокая динамика инфицирования коронавирусом. В последние трое суток ежедневно регистрируется по 30 новых случаев.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 на Черниговщине было установлено 820 раз, 565 инфицированных выздоровели, 14 - умерли. Сегодня в области 231 активный случай коронавируса, 51 человек госпитализирован.

Также читайте: Черниговщина увеличила количество тестов на коронавирус, что позволяет ослабить в области карантинные органичения, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Дарма написали, бо потім туди приїде бубочка, Степанов з Ляшком і почнеться короновірусна карусель🙄
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01.08.2020 02:31 Ответить
+3
Забытые глухие районы куда не дошли дерективы и проапведники степаши. А на нет и карантина нет.
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01.08.2020 05:14 Ответить
+2
Надо поискать, может под стол закатился)
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01.08.2020 01:47 Ответить
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ихтамнет..
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01.08.2020 01:35 Ответить
вже навіть тута, це просто неймовірно.
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01.08.2020 01:45 Ответить
Надо поискать, может под стол закатился)
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01.08.2020 01:47 Ответить
Беспоедел
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01.08.2020 02:00 Ответить
Дарма написали, бо потім туди приїде бубочка, Степанов з Ляшком і почнеться короновірусна карусель🙄
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01.08.2020 02:31 Ответить
І хто з вище перерахованих наклав тобі в борщ? Чи всі втрьох?
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01.08.2020 11:13 Ответить
Забытые глухие районы куда не дошли дерективы и проапведники степаши. А на нет и карантина нет.
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01.08.2020 05:14 Ответить
Непорядок! Негайно завезти туди китайських безвізових заробітчан! Або повернути з якоїсь дірки усіх, кого ще не повернув бубєнчик.
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01.08.2020 05:50 Ответить
Подорвванный,ты-поц,кули вылез...
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01.08.2020 06:20 Ответить
На данный момент этих районов в Черниговвской области уже не существует.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-53456042 Верховная Рада их ликвидировала..
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01.08.2020 08:00 Ответить
И это всё высококачественный черниговский самогон. Главное - нельзя делать перерыв в употреблении. В эту брешь ворвётся вирус и тогда - моменто в море...
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01.08.2020 08:01 Ответить
Хороший у них самогон!
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01.08.2020 09:54 Ответить
У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 2998
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01.08.2020 10:41 Ответить
А в тих трьох районах взагалі люди живуть? Чи тільки лосі, зубри і кабани бігають?
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01.08.2020 11:55 Ответить
 
 