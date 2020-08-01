В трех районах Черниговщины до сих пор не обнаружено ни одного случая COVID-19, - ОГА

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в трех из 22 районов Черниговской области до сих пор не выявлено ни одного случая инфицирования.

Об этом на пресс конференции сообщил заместитель председателя Черниговской ОГА, руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации Андрей Подорван, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть у нас территории, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Это - Коропской, Срибнянский и Талалаевский районы со сравнительно низкой плотностью населения. Да и удаленность от Киева сыграла свою роль, ведь, судя по географии распространения вируса, он к нам зашел фактически из столицы. Потому трудовая миграция - тоже одна из причин", - рассказал чиновник.

Он также предположил, что в отдаленных районах население, возможно дисциплинированно, чем в крупных городах. В частности, масочного режима в помещениях, как заметил Подорван во время рабочих поездок областью, там придерживаются лучше.

В то же время, по информации Черниговского областного совета, в регионе сохраняется высокая динамика инфицирования коронавирусом. В последние трое суток ежедневно регистрируется по 30 новых случаев.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 на Черниговщине было установлено 820 раз, 565 инфицированных выздоровели, 14 - умерли. Сегодня в области 231 активный случай коронавируса, 51 человек госпитализирован.

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