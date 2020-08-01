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Новости Янтарная мафия
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23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА

23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА

В ближайшее время в Житомирской области реализуют на аукционе спецразрешения на добычу янтаря на 23 участках. Об этом на пресс конференции, посвященной года пребывания в должности, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас через электронные аукционы системы Prozorro готовится 23 участка на легальную добычу янтаря", - отметил председатель ОГА.

При этом Бунечко отметил, что сейчас на Житомирщине не ведется добычи янтаря.

Как сообщалось, Житомирская ОГА подготовила для аукционов 200 участков с залежами янтаря.

19 декабря 2019 Верховная Рада приняла закон о регулировании добычи янтаря. Новый закон предусматривает продажу единых разрешений на этот вид деятельности через электронные аукционы системы Prozorro.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешения на добычу янтаря впервые продали на Ривненщине

Автор: 

янтарь (582) Prozorro (213) Житомирская область (1413)


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Топ комментарии
+5
А в пуляресі (гаманець ) ..носити іконку св.Пеці ! ..
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01.08.2020 08:10 Ответить
+5
Они будут платить в бюджет. Плюс их обяжут следить за экологией. Или вас устраивала пожизненная бойня и чёрная дыра?

Или вы розенблат?
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01.08.2020 08:18 Ответить
+3
23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА - Цензор.НЕТ 1997
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01.08.2020 07:06 Ответить
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хм, это и все? Кто знает тот понимает. Очень жаль. Давайте, не обляпайтесь.
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01.08.2020 02:25 Ответить
Поліція вбила "полтавського Рембо" Романа Скрипника
Вночі 1 серпня поліція на околиці селища Опішня на Полтавщині знищила Романа Скрипника, який більше тижня переховувався від правоохоронців.Про це повідомив речник поліції Артем Шевченко.

нет тела нет дела
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01.08.2020 04:27 Ответить
Правильно сделали.
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01.08.2020 07:56 Ответить
Ну вот. Теперь янтарь будет доступен только тем, кто способен заплатить немалые деньги за лицензию, а именно - государственным бандитам. Кормушка открыта!
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01.08.2020 05:40 Ответить
Они будут платить в бюджет. Плюс их обяжут следить за экологией. Или вас устраивала пожизненная бойня и чёрная дыра?

Или вы розенблат?
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01.08.2020 08:18 Ответить
Все розпродують...
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01.08.2020 06:13 Ответить
И назовут Житомирскую область пустыней Гоби-2 с неповторимым лунным пейзажем.
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01.08.2020 07:59 Ответить
23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА - Цензор.НЕТ 1997
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01.08.2020 07:06 Ответить
горилку пить днем, вечером и опохмелятся утром что бы забыться - какое нахрен кофе после того как ты и такие как ты выбрали нам в презики зеленого ******....?
Летим в п**ду...
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01.08.2020 07:54 Ответить
"какое кофе"
Не утруждай себя, пиши проще.
"горилкупитьднем,вечеромиопохмелятсяутромчтобызабыться-************************************************************************....?"
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01.08.2020 08:00 Ответить
Вспомнился анекдот про один кофе и один булка.

Все это мелочи по сравнению с дырой в его башке.
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01.08.2020 08:22 Ответить
"вилька, тарелька,
сол, фасол"
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01.08.2020 08:36 Ответить
Він зрозуміло сказав "кава для тих, хто не москаль".
А для таких, как ты, только водка круглосуточно.
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01.08.2020 08:05 Ответить
А в пуляресі (гаманець ) ..носити іконку св.Пеці ! ..
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01.08.2020 08:10 Ответить
Ну нормально... перекопають всю область вже легально. Бо олбодоб Зеля продасть землю через аукціон !
Сил немає споглядати оце все лядство
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01.08.2020 09:08 Ответить
Давайте не добувати взагалі ніяких корисних копалин.
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01.08.2020 09:15 Ответить
Добре що нова влада нарешті наводить порядок у цій сфері.
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01.08.2020 09:16 Ответить
Какой такой аукцион? Опять богатым все можно, так и до классовой ненависти недалеко осталось.
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01.08.2020 09:25 Ответить
Головнe питання такe: Ділянки, що будуть продаватися, цe ті, дe природу вжe зіпсували нeзаконні добувачі, чи природу почнуть псувати в нових місцях.
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01.08.2020 10:52 Ответить
а відновлення території після копачів - теж на прозоро виставлять? Цікаві будуть торги!
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01.08.2020 11:25 Ответить
Там уже давно конверты занесены и победители определенв. Кто имел дело с Прозоро, тот знает,что все там коррумпированно и покупается.
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01.08.2020 17:23 Ответить
 
 