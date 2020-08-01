23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА
В ближайшее время в Житомирской области реализуют на аукционе спецразрешения на добычу янтаря на 23 участках. Об этом на пресс конференции, посвященной года пребывания в должности, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Сейчас через электронные аукционы системы Prozorro готовится 23 участка на легальную добычу янтаря", - отметил председатель ОГА.
При этом Бунечко отметил, что сейчас на Житомирщине не ведется добычи янтаря.
Как сообщалось, Житомирская ОГА подготовила для аукционов 200 участков с залежами янтаря.
19 декабря 2019 Верховная Рада приняла закон о регулировании добычи янтаря. Новый закон предусматривает продажу единых разрешений на этот вид деятельности через электронные аукционы системы Prozorro.
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