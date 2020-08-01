\\\\\\\\Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, имевшего конфликт с "Оплотом"\\\\\\

Киевский райсуд Харькова признал мертвым пропавшего без вести активиста, которого в 2015 году похитили в центре города вооруженные преступники.

Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 22 июля 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд рассмотрел заявление гражданской жены гражданина, которая просила признать ее мужа умершим. Она подтвердила, что неизвестные лица похитили его в апреле 2015 г., тогда же было открыто производство по факту похищения или незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). По ее словам, есть свидетели похищения ее мужа. Считает, что похищение связано с его общественной деятельностью, поскольку он был активным участником событий в Харькове в начале 2014 года и имел личный конфликт с активистами общественной организации "Оплот", поэтому похищение грозило ему смертью", - говорится в документе.

Как отмечается, розыск пропавшего результатов не дал. Мать мужчины также ничего о возможном месте его нахождения не знает.

Во время досудебного расследования, по данным полиции и СБУ, установлено, что пропавший за медицинской помощью в медицинские учреждения Харькова не обращался, к уголовной ответственности не привлекался, государственную границу не пересекал, актовые записи гражданского состояния о перемене имени и смерти отсутствуют.

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Товарищ пропавшего на допросе в суде пояснил, что знал его 15 лет, и в момент похищения был рядом. Вечером 20 апреля 2015 года в центре Харькова на улице Бажанова на них напали пятеро неизвестных, которые были вооружены автоматами, пистолетами и дубинками. Тогда пропавший побежал в сторону Академии городского хозяйства, нападавшие побежали за ним. С тех пор свидетелю не известно о его местонахождении.

Суд удовлетворил заявление вдовы и признал мужчину умершим.

Заявителю пояснили: в случае, если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.