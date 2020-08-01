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Новости
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Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, имевшего конфликт с "Оплотом"

Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, имевшего конфликт с

Киевский райсуд Харькова признал мертвым пропавшего без вести активиста, которого в 2015 году похитили в центре города вооруженные преступники.

Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 22 июля 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд рассмотрел заявление гражданской жены гражданина, которая просила признать ее мужа умершим. Она подтвердила, что неизвестные лица похитили его в апреле 2015 г., тогда же было открыто производство по факту похищения или незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). По ее словам, есть свидетели похищения ее мужа. Считает, что похищение связано с его общественной деятельностью, поскольку он был активным участником событий в Харькове в начале 2014 года и имел личный конфликт с активистами общественной организации "Оплот", поэтому похищение грозило ему смертью", - говорится в документе.

Как отмечается, розыск пропавшего результатов не дал. Мать мужчины также ничего о возможном месте его нахождения не знает.

Во время досудебного расследования, по данным полиции и СБУ, установлено, что пропавший за медицинской помощью в медицинские учреждения Харькова не обращался, к уголовной ответственности не привлекался, государственную границу не пересекал, актовые записи гражданского состояния о перемене имени и смерти отсутствуют.

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Товарищ пропавшего на допросе в суде пояснил, что знал его 15 лет, и в момент похищения был рядом. Вечером 20 апреля 2015 года в центре Харькова на улице Бажанова на них напали пятеро неизвестных, которые были вооружены автоматами, пистолетами и дубинками. Тогда пропавший побежал в сторону Академии городского хозяйства, нападавшие побежали за ним. С тех пор свидетелю не известно о его местонахождении.

Суд удовлетворил заявление вдовы и признал мужчину умершим.

Заявителю пояснили: в случае, если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.

смерть (9251) суд (25140) Харьков (7580) активист (632)


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Топ комментарии
+43
Общественной организации оплот! Вы понимаете смысл того что вы пишите? Бандой убийц из преступной группировки оплот.Или я ошибаюсь.Это не они убили сотни наших патриотов и воинов в Донбассе?
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01.08.2020 09:10 Ответить
+18
Аваков, а де рослідування? Життя українця має значення?
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01.08.2020 09:03 Ответить
+11
С каких пор сепарский "Оплот" стал общественной украинской организацией а рашистские у.**.аны активистами ?
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01.08.2020 09:57 Ответить
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Аваков, а де рослідування? Життя українця має значення?
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01.08.2020 09:03 Ответить
якщо посеред центру Харкова викрадають українського патріота, то це - саме для Рюкзакова! ЗЕбіли, ваш "найефективніший міністр"! хоча-а-а, і при Мальдіському Баризі теж солодко було Рюкзакову
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01.08.2020 09:43 Ответить
Заткнись,коментатор сран...й. Сам то що зррбив для України,пузирь диванний!?
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12.08.2020 04:17 Ответить
Общественной организации оплот! Вы понимаете смысл того что вы пишите? Бандой убийц из преступной группировки оплот.Или я ошибаюсь.Это не они убили сотни наших патриотов и воинов в Донбассе?
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01.08.2020 09:10 Ответить
Ты это знаешь или придумал на ходу? Прошло 5 лет.Не надо всех людей судить по своим действиям и мечтам!
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01.08.2020 09:28 Ответить
ты еврей?
\\\\\\\\Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, имевшего конфликт с "Оплотом"\\\\\\

он был Нашим!
возьми пивка, как вот я например и на пиши дурниць.
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01.08.2020 09:30 Ответить
*нЕ
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01.08.2020 09:31 Ответить
было бы очень здорово, если твой выкидыш исчез бы именно так и с такими последствиями! а мы с удовольствием скажем - коллекторы за долгом приходили
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01.08.2020 09:46 Ответить
Возможно очередная жена рэпера. Наверняка под шумок тех событий многие избавились от ненужных людей.
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01.08.2020 09:43 Ответить
С каких пор сепарский "Оплот" стал общественной украинской организацией а рашистские у.**.аны активистами ?
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01.08.2020 09:57 Ответить
Было бы неплохо узнать контактные данные родни Жилина, главы этого самого Оплота. Мамы, папы, жены, детей...
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01.08.2020 10:35 Ответить
К стати, эту организацию создали Кернес и Допкин. Вопрос: почему они ещё живы?
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01.08.2020 10:38 Ответить
https://censor.net/user/283967
К стати, эту организацию создали Кернес и Допкин. Вопрос: почему они ещё живы?

====================
Петро Порошенко їх прикрив і витяг з дупи. Як, власне, і поголовно всю наволоч, проти якої і виступив народ у 2014 році. Для чого, власне, Петра і делегували на цю посаду на сходняку у Відні від Фірташа - для консервації і реставрації олігархічної системи в Україні, яка, було, похитнулася.
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01.08.2020 17:50 Ответить
Мозг и памперс с утра смени ,идиот.
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03.08.2020 09:47 Ответить
Йди в сраку, проплачене шикаладне чмо. Я просто виклав факти. Загальновідомі. Є що заперечити проти фактів? Немає? Ну і йди.
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03.08.2020 20:17 Ответить
В голові "вава" чи "вова"? Чи все разом? Ще один " портнов із жванією та верещущкою" знайшовся! Хто яам таку срань в мізки вкладає?
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12.08.2020 04:26 Ответить
Таке враження що пишуть не про кримінальний злочин, не про вбивство беззбройного патріота, озброєним злочинним угрупуванням "оплот", а про якусь битовуху.
Вже більше року "правосуддям" рулить кацапський злочинець портнов. Наголосували. Поздоровляю.
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01.08.2020 10:43 Ответить
Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, --------- если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.Источник: https://censor.net/n3211381

Я фигею, от таких формулировок суда --- признать мёртвым --- отменяет решение ---- захотели умертвили захотели воскресили.
А может просто ------ считать мёртвым, ---- и ---- в связи с открывшимися новыми сведениями.
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01.08.2020 12:35 Ответить
Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, --------- если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.Источник: https://censor.net/n3211381

Я фигею, от таких формулировок суда --- признать мёртвым --- отменяет решение ---- захотели умертвили захотели воскресили.
А может просто ------ считать мёртвым, ---- и ---- в связи с открывшимися новыми сведениями.
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01.08.2020 12:35 Ответить
"з активістами громадської організації "Оплот", тому викрадення загрожувало йому смертю", - схоже автор любить руцький мир, міг би ще назвати ху@ла миротворцем і спасителем для України. Якщо сцикотно називати речі своїми іменами, для чого взагалі писати щоб тебе потім паскудили?.Джерело: https://censor.net/ua/n3211381
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01.08.2020 14:30 Ответить
Оплот общественная организация !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.08.2020 21:59 Ответить
Дані на 12.08.20. Відмічені активні пересування комплексів та систем військового пр значення по областям: Саратовська,Ставропілля, Краснодарський, Північна Осетія, схід та південь Ростовської, Тульська( на 13.08.20), Орловська. Хто скаже,що робить зараз наш главком я де він сам?
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12.08.2020 04:32 Ответить
 
 