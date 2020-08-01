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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировали 1172 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего - 71 056 инфицированных

За сутки в Украине зафиксировали 1172 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего - 71 056 инфицированных

По состоянию на утро 1 августа в Украине лабораторно подтверждены 1172 новых случая заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 71 056 человека, выздоровевших – 39 308, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 709 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 039 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (145), Ивано-Франковской (123), Одесской (101 областях) и в Киеве (101).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 676,7 тыс., инфицированных - 17,4 млн

Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.

карантин (16729) СНБО (4441) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Вот мне интересно, почему белорусы без карантина, до сих пор, не вымерли от этого ужасного вируса?
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01.08.2020 10:14 Ответить
+6
Походу уже все больны если такое количество каждый день обнаруживают заболевших. Просто сколько за сутки успели сделать тестов столько и больных записали
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01.08.2020 09:36 Ответить
+5
Вот из за таких козлов .и идет постоянный рост заболеваемости.
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01.08.2020 09:32 Ответить
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б*же, так за 1500 лет дойдем до депопуляции?
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01.08.2020 09:18 Ответить
Вот из за таких козлов .и идет постоянный рост заболеваемости.
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01.08.2020 09:32 Ответить
скажи мне кол-во тестов и как и кому их делают?
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01.08.2020 09:33 Ответить
На Западе, консерватарды отрицают существование коронавируса, а либералоиды предпочитают права негеров его опасности.

В то же время, в Украине, люди не могут выкристаллизовать, что именно суть происки Кремлина - отрицание вируса, или же борьба с ним.

"Маску одевают рабы!" - "Маску не одевают шпионы Кремлина!"

(Ах да, забыл, нужны ещё матерщина, миллион скобок или даже имоджи, да ещё и десткое коверкание слов (рюзке ***** ))))). Я горд Украиной.)
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01.08.2020 16:23 Ответить
Брешуть пси...1000500 зафіксовано...)))
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01.08.2020 09:28 Ответить
В общем всё плохо. Надеюсь хоть борщика успею навернуть.
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01.08.2020 09:36 Ответить
Скис твой борщ. Иди шаурму покупай у Ашота.
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01.08.2020 10:03 Ответить
Как он скис, если я его только варю?
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01.08.2020 10:08 Ответить
не забудь лимончиком приправить и болгарским перцем.
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01.08.2020 11:25 Ответить
Уже, только вместо перца взял укроп и соевый соус. Соседи возбуждённо принюхивается)))
https://d.radikal.ru/d26/2008/27/cbe72c3e4c0a.jpg
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01.08.2020 11:50 Ответить
Молодец!
Мне эти глашатаи и зачинщики "пандемии" напоминают персонажа с какого -то фильма где чукча говорит- счастье,это когда много-много мяса...
И нынешние власть имущие от него ни чем не отличаются,разве что слово мясо меняется на слово деньги. Недоумки какие-то! Тьфу!
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01.08.2020 20:16 Ответить
Походу уже все больны если такое количество каждый день обнаруживают заболевших. Просто сколько за сутки успели сделать тестов столько и больных записали
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01.08.2020 09:36 Ответить
Не, просто никому неизвестные люди, болеют по 20 кругу и портят в Украине статистику))
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01.08.2020 10:11 Ответить
Просто сколько за сутки успели сделать тестов столько и больных записали

Какие вы наивные- сколько попросили ( приказали) сколько и написали.
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01.08.2020 20:18 Ответить
Нигде в Европе врачам не дают по четыре зарплаты. А украинским врачам-паразитам Зеленский даёт из государственного бюджета по четыре зарплаты за должности. Так что пока люди не уберут Зеленского будут эпидемии.
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01.08.2020 09:39 Ответить
та чего тока по 4?! - ты пишы, что по 44 зарплаты!
бумага терпит.

(на самом деле, не выплачивают и единственную, которая 7 тысяч гривень - денег нет, все слуги растащили)
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01.08.2020 09:58 Ответить
Пусть передохнут врачи-паразиты. Им вообще ничего нельзя платить из государственного бюджета за должности.
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01.08.2020 11:27 Ответить
В Сша,Бразилии,Индии...Тоже пройдет эпидемия после того как уберут Зеленского?
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01.08.2020 10:24 Ответить
Там врачи не затягивают людей силой в больницы. Украинцев эти сволочи затягивают в больницы.
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01.08.2020 11:30 Ответить
Веришь?В Израиле каждого выявленного больного видно на карте.
И я думаю,что у кого температура под 40,режущий бзостановочный кашель и тд-булет рад,если его силой затянут в больницу.
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01.08.2020 11:36 Ответить
Я знаю что в Украине людей силой затягивают в больнице. Человеку руку сломали -так тянули. Ты думаешь он был рад попасть в больницу. Что за бред. Не путай израильские больницы с украинскими. В Израиле нет инфекционных больниц. В Украине инфекционные больницы это концлагеря. Они предназначены для изоляции людей, а не для лечения.
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01.08.2020 11:45 Ответить
Ну ты мне такое рассказываешь..Я ж не родился в Израиле. А в Украине я про подобное не слышпл никогда.
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01.08.2020 11:49 Ответить
В Сша,Бразилии,Индии...Тоже пройдет эпидемия

ТНК греют руки на панике, продаже тестов,обнищании народов и ускоренном сокращении численности престарелых.Маскируют все под "пандемию"
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01.08.2020 20:40 Ответить
Нигде в Европе врачам не дают по четыре зарплаты.

Зарплаты наших врачей позволяют им быть на ступеньку выше бомжа
Операционная сестра в запорожской областной больнице получает на руки 3 900гр.
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01.08.2020 20:21 Ответить
Так почему украинские врачи не хотят работать, а паразитируют на государственном бюджете. Бомжи тоже ничего не делают, но не берут деньги из бюджета.
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01.08.2020 22:03 Ответить
При Порохе, корону уже давно бы победили!!!
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01.08.2020 09:46 Ответить
При Порохе короновируса не было. Это всё зебилы устроили.
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01.08.2020 10:05 Ответить
При Порохе короновируса не было. Это всё зебилы устроили.

Это все придумал Черчилль в 18-году!...
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01.08.2020 20:23 Ответить


Зачётный стёб!
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01.08.2020 11:52 Ответить
Ніхто не говорить, що лікарям не варто платити за їхню працю, тим більше в такий час, але доля правди є, в спекуляції, так як це було в Італії на страховив полісах...
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01.08.2020 09:56 Ответить
Зеленський лікарям дає гроші з державного бюджету за посади, а не за працю.
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01.08.2020 11:32 Ответить
Вас переклинило? Одно и то же постите по методичке
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01.08.2020 15:51 Ответить
Вот мне интересно, почему белорусы без карантина, до сих пор, не вымерли от этого ужасного вируса?
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01.08.2020 10:14 Ответить
Вони мають проголосувати і померти.
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01.08.2020 10:18 Ответить
Спасибо, теперь мне все ясно.
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01.08.2020 10:30 Ответить
)
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01.08.2020 11:25 Ответить
Якийсь Ви недоброзичливий ... )))
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01.08.2020 11:58 Ответить
Доки Києв не закриють і не запровадять там справжній карантин - кількість хворих зростатиме.
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01.08.2020 10:46 Ответить
Да, Киев надо закрывать, эта масса понаехов туда сюда валят.
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01.08.2020 10:57 Ответить
Більше того - "куївські керувальники" постійно викликають до себе людей з інших областей і самі вештаються по всій Україні!
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01.08.2020 11:03 Ответить
Киев низзя. А то бубочку сметут.
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01.08.2020 11:33 Ответить
Вам действительно этого хочется?
А еду как - подвозить, или с газонов соберете, что Бог пошлет, травку там какую?
Мельбурн (Австралия) закрыт 2 недели.
Число заболевших только растет/
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01.08.2020 12:50 Ответить
В Мельбурне, Австралия, городе, границы которого закрыты, 75% бизнесов существуют за счет поддежки федерального правительства Австралии.
Как Вы думаете, что будет с Киевом, если, как в Мельбурне, не смогут существовать без государственной поддержки 3 бизнеса из 4-х?
Какую поддержку оказывает правительство Украины бизнесам и почему оно должно содержать бизнесы Киева, а не иных городов (в Австралиии то платят всем)?
Как думаете, когда в Киев начнется голод, если закроются 3 бизнеса из 4-х?
Через месяц или уже через 2 недели?
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01.08.2020 13:02 Ответить
Когда ты, козломордый, свой поганый вонючий рот закроешь, тогда и количество больных уменьшится
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01.08.2020 18:57 Ответить
По-слухам, наш коммуняцкий Премьер штата Виктория, Австралия, таки собирается вводить ограничения уровня 4.
Предсказываю будущее: "банду 8" (так называют правительство штата Виктория в комментариях в австралийских СМИ) таки повесят.
Как я уже говорила, сделают это именно их избиратели.
"Банда 8" бесчинствует уже с марта(!) этого года.
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01.08.2020 12:41 Ответить
Австралия держалась прилично - до 2 июля, когда количество инфицированных выстрелило вверх. Погугли corona cases australia. Что было в июне? Протесты негрофилов?
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01.08.2020 16:28 Ответить
Две недели уже маски все носят в Мельбурне, а число заболевших все растет.
Может, дедушка Ротшильд не те маски выпустил?
А, может, на Премьера Эндрюса скафандр надеть да запульнуть его в безвоздушное пространство?

С марта (!) этого года про-китайская прокладка Эндрюс бесчинствует.
Ничего, как закончат федералы деньги за ковид платить, так с вилами избиратели к оффису Эндрюса и придут, самоизоляция или не самоизоляция. А куда же им еще идти, дороги в Канберру закрыты и закрыла их не Канбера, а Эндрюс, а жрать то надо, да и по счетам платить.
Как там с вилами в китайском магазине Bunnings?

Как же быстро слетела обертка демократии то.
Nаш Премьер Эндрюс вообще не собирал никаких сессий Парламента штата Виктория уже сколько времени, правит единолично, со своей бандой 8-ми. Человек, отличающийся хоть малой толикой разума, попытался бы размазать ответственность на всех, а этот один за всех ответить хочет.
Не будем ему мешать, предоставим товарищу Эндрюсу (именно товарищу) такую возможность за всех одному ответить.
Если Лейбористкая партия штата Виктория хочет вообще хоть как-то сохратниться, сместите его сами.
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01.08.2020 12:49 Ответить
Хорошо англичанам хватило ума не избрать лейбористов перед брекзитом и ковидом...
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01.08.2020 20:07 Ответить
Выборы в штате Виктория будут раньше или позже.
На этих выборах я напишу, что в "демократию" в штате Виктория я больше не играю, раз Премьер штата может НЕ собирать сессии Парламента, а править единолично, то какая разница, кто мой кандидат?
(заметьте, что голосуют не за Премьера, а за кандидата от партии)
Напишу на бюллетене именно так, как ясказал, укажу причину (так как проголосовать я обязана по закону) и распишусь: число, подпись.

Когда откроют границы, из Мельбурна начнется исход.
Если уже сейчас, без 4-го уровня ограничений, 75% бизнесов, то есть 3 бизнеса из 4-х, существуют за счет поддежки федералов, то после ограничений 4-го уровня таких бизнесов будут 9 из 10. Как вы думаете, что будет делать население, когда федералы прекратят платить? А они прекратят, у них кошелек не бездонный.
С2едят они премьера штата или не съедят?

Правлению Эндряса приходит законный конец. Экономика Виктории за последнии 10 лет, то есть время правления Эндрюса, существовала за счет кредитов из Китая, их Эндрюс набрал на 70 миллиардов. Сейчас этот канал перекрыт, и платить населению Эндрюсу нечем.

Какие районы Мельбурна грохнутся первыми?
Новостройки на окраинах, ясное дело, там население закредитовано по самые кончики ушей, и иних источников дохода, кроме зарплаты отродясь не имело. Достаточно будет мааааааленього "толчка" в каком-нибудь "лавертоне" - и понесется, и рванет.
Будем посмотреть.
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01.08.2020 12:59 Ответить
А сколько китайских бизнесов из 4-ех? Левачьё - зло. Гоните левачьё. Лучше Трамп в оковах скрытого государства, чем леваки на выгуле.
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01.08.2020 20:10 Ответить
Еще раз:
Лейбористкая партия штата Виктория, "выносите козла"(С) сами, иначе вы прекратите свое существование, как партия.
Кто должен это сделать?
Кокус, конечно:

"Australian Labor Party Caucus

The federal Australian Labor Party Caucus comprises all the elected members of the https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Labor_Party Australian Labor Party (ALP) in both Houses of the national Parliament. The https://en.wikipedia.org/wiki/Caucus Caucus determines some matters of policy, parliamentary tactics, and disciplinary measures against disobedient MPs.
The Caucus is also involved in the election of the federal https://en.wikipedia.org/wiki/Leaders_of_the_Australian_Labor_Party parliamentary leaders from among its members, as well as his or her dismissal"
(Wikipedia)

Какого еще хрена нужно для нарушений, если Парламент штата Викториа вообще не заседает???
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01.08.2020 13:09 Ответить
"Самоизоляция" в Мельбурне, Австралия - это уписяться, икскьюз май френч.
Детям до 12 лет официально(!) раазрешено не носить масок!.
Ну, представьте себе: в стране эпидемия оспы, родители в масках, дети - нет. Верите вы в такое???
Велосипедистам и бегунам официально(!) разрешено не носить масок!
Они и не носят, по 10 человек велосипедистов стоят рядышком и разговоры ведут.
Кто бегал, те в курсе, КАК именно дышит бегущий человек.
Тка почему же детям, бегунам и велосипедистам официально разрешено не носить масок?
Да потому, чтобы денежных компенсаций родственникам не платить, если дети, бегуны или велосипедисты окочурятся в масках из-за нагрузки на дыхательную систему или сердце, вот почему!
Ведь в Китае двое детей умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры в школе, оттого и разрешение в Мельбурне данным категориям граждан масок не носить.

Все поняли про "самоизоляцию" в штате Виктория?
Все поняли, про премьера-фуфлыжника?

Еще пример вам?
Власти закрыли не только детские площадки, но и велосипедные площадки, где по искусственным "холмикам" на великах молодежь и пОдростки гоняли. Но, поскольку такие велосипедисты без любимого развлечения жить не могут, то выход они еще с марта нашли: в переулках города, где никто не хотит, установили доски, завалили их землей, утрамбовали - и создали себе трассу с препятствиями, где и гоняют компаниями по 10 человек.
Ну что, Премьер Эндрюс, получил?
Никому и никогда не удавалось изменить природу человека, не удастся и вам, коммунякам

С огромным интерсом я слежу за развитием этого спектакля "макароновирус в Мельбурне".
Правда, страшно представить, сколько было бы смертей, если бы был настоящий вирус/бактерия, а не это сезонное фуфло с таким то уровнем умстевенного развития властей штата и их лохтората.
Премьер штата Викотория, карьера которого закончится на нарах (бо к тому все дело идет) из-за сезонного гриппа, не перенесла карьера премьер гриппа сезонного. Это заслужвает книги Гинесса.
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01.08.2020 13:41 Ответить
Тобі не надокучило? Кому тут цікаві австралійські проблеми, в кожного своїх вистачає.
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01.08.2020 15:51 Ответить
Я понимаю, вам страшно.
Страшно, что можно подставить любое правительство, у которого нет ни денег, ни подчиняющейся ему армии, устроив такую "засаду' с макароновирусом, что этот вирус локализовать нельзя.
И тогда контроль над страной/щтатом/городом берет ВСУ (для Украины).
Ну, прими что нибудь успокоительное, арсеник какой или яд крысиный.
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02.08.2020 15:19 Ответить
Это заслуживает книги Гинесса.

Золотые слова!
"Корона" заслуживает, как всемирное надувательство доверчивых,недалеких , впечатлительных и умственно отсталых
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01.08.2020 20:32 Ответить
Объясните мне логику Премьера штата Виктория, Австралия:
на велосипедах можно кататься группами без масок, стоять и киздеть группами по 10 человек хоть сколько угодно часов (без масок!!!), но в супермаркет по двое из одной семьи заходить за покупками нельзя?
А Премьер Эндрюс башкой не *бнулся окончательно, случаем???
То, что у него больпие проблемы с интеллектом, можно сказать по его всегда открытому рту (типа "бубочка"), но, судя по последним событиям, он совсем ку-ку?

P.S. Как написал один йчеловек в комментариях к статье в австралийских СМИ :диктаторы сами не уходят, их сносят", то, судя по всему, премьер штата Виктория очень таки хочет, чтобы его снесли (или вынесли).
Интересно, у него есть вертолет, как у ПроФФесора и хватит ли ему горючего до Новой Гвинеи?
Скот китайский.
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01.08.2020 15:50 Ответить
Пора закупать вилы. Лучше в Украине. Касапам самим скоро понадобятся.
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01.08.2020 20:14 Ответить
У меня вилы есть, а также колун.
Меня спросили:
- А ты ими профессионально владеть умееешь?
А я ответила:
- А кто-то захочет проверить, насколько я ими профессионально владею?

P.S. Вилы у меня старые, но острые, сделаны в Австралии потому что.
Нынче такие не купишь.
Сегодня китайская прокладка, CEO сети хозмагов Bunnings (про-китайская сеть), взмолился:
- Не закрывайте нас, мы хорошие собаки, мы не переживем карантина, разоримся.
Забыл, ****, как провокации устраивал.
А ведь и пары недель не прошло, а оба-на - прилетела гавнюку ответка.
Разорится сеть, для них онлайн торговля не подходит, товары тяжелые, объемные, доставка - пол-цены товара, кому нужно?

Вот и с тобой так, котик.
Кому ты нужен,
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02.08.2020 15:24 Ответить
Zachem Bunnings esli est' Aliexpress, free shipping included.
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02.08.2020 22:57 Ответить
Вы в себе?
Вы отдаете себе отчет, сколько стоит доставка шкафа для кухни или нескольких литров краски?
Не срамитесь, не демонстрируйте публично, что руками Вы ничего делать не можете.

P.S. На кой и китайский Алиэкспресс (никогда не покупала я там китайские дешевки), ни Bunnings (тоже китайский, но таки и с австралийскими товарами, удобрениями и растениями, например), когда есть
- австралийские садовые магазины
- австралийские магазины, продаюэие краску
- lumber yards
- а также магазины для сантехников и прочих tradies
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03.08.2020 06:40 Ответить
ves'ma poznavatel'no. Esli zhizn' zastavit vesti hozjajstvo v Avstralii, to obraschus'.
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03.08.2020 07:02 Ответить
Ну, слава труду, я то я так поняла, что Вы навоз с компостом и щебенку на Алиэкспрессе покупаете, благо доствка бесплатная.
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03.08.2020 14:50 Ответить
Какая еще может быть "бесплатная доставка" для мешков удобрений и компоста из Китая???
Да из Китая даже кирпичи не возят, а не то что навоз.
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03.08.2020 06:41 Ответить
, но, судя по последним событиям, он совсем ку-ку?

Это можно сказать о правительстве очень многих стран...
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01.08.2020 20:33 Ответить
Так сценаристы, то есть ваятели ("я выстрогал его из полена", как сказал сам Беня) одинаковые, потому и "буратины" получатся под одну копирку. Слишком много чести для "'папуасов" "буратин" различных клепать, есть одна модель - она и сгодится для всех.
Модель называется "буратино говорящий с вечно раскрытым ртом", или "всемирный бубочка",
Бессайзовый, безрамерный, интернациональный, всемирный "бубочка".
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02.08.2020 15:17 Ответить
Касапчег, ты не устал тут чужие простыни копипастить?
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01.08.2020 20:47 Ответить
Что, зайчик, страшно тебе, что подставят вас, как Премьера Штата Виктория Эндрюса?
Что будут очаги макароновируса, неизвестно откуда взявшиеся, так, что инфекцию не остановить и контроль над страной возьмет ВСУ, поскольку правительство с инфекцией справиться не способно?
Ну, прими 300 капель валерьянки.
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02.08.2020 15:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU https://www.youtube.com/watch?v=x9_inV7Gy7U

800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:15 Ответить
леводибилы.
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01.08.2020 20:15 Ответить
ага, не те, що масочники та віруни в вірус, існування якого навіть не є доведеним науковим фактом
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01.08.2020 20:46 Ответить
угу, гладким извилинам легше верится в плоскую землю...
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01.08.2020 20:53 Ответить
цей набір штампів з якої методички? з тієї, що тобі видав сабаков? і ти пишеш свою дурню за півмиски супу в день?
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01.08.2020 21:28 Ответить
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах

Все идет к тому, что зачинщиков"пандемии" начнут вешать на столбах, если не образумятся...
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01.08.2020 20:36 Ответить
 
 