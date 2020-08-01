За сутки в Украине зафиксировали 1172 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего - 71 056 инфицированных

По состоянию на утро 1 августа в Украине лабораторно подтверждены 1172 новых случая заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 71 056 человека, выздоровевших – 39 308, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 709 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 039 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (145), Ивано-Франковской (123), Одесской (101 областях) и в Киеве (101).

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Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.