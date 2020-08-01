Кулеба о шагах по Донбассу: Контроль за границей, разоружение наемников и сохранение унитарности Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о вещах, которые останутся неизменными в переговорах по возвращению оккупированного РФ Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью "Главком", передает Цензор.НЕТ.

"Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина – унитарное государство, децентрализованное.

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Также глава МИД напомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружение боевиков.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть Нацгвардия, хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться. Можно подходить креативно, опираясь на опыт других стран. Но, в конце концов, там должен висеть украинский флаг, должны функционировать украинская полиция, украинские суды и украинские органы правопорядка", - добавил он.