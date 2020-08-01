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Кулеба о шагах по Донбассу: Контроль за границей, разоружение наемников и сохранение унитарности Украины

Кулеба о шагах по Донбассу: Контроль за границей, разоружение наемников и сохранение унитарности Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о вещах, которые останутся неизменными в переговорах по возвращению оккупированного РФ Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью "Главком", передает Цензор.НЕТ.

"Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина – унитарное государство, децентрализованное.

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Также глава МИД напомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружение боевиков.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть Нацгвардия, хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться. Можно подходить креативно, опираясь на опыт других стран. Но, в конце концов, там должен висеть украинский флаг, должны функционировать украинская полиция, украинские суды и украинские органы правопорядка", - добавил он.

Донбасс (26957) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+20
ТОЛЬКО РАЗОРУЖЕНИЕ ? А УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ СУДИТЬ БУДЕМ ? ИЛИ ОНИ В КИЕВ БУДУТ НА ДЖИПАХ ПРИЕЗЖАТЬ ЗА ДАНЬЮ ?
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01.08.2020 10:18 Ответить
+19
Кулеба о шагах по Донбассу: контроль за границей, разоружение наемников и сохранение унитарности Украины - Цензор.НЕТ 9552
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01.08.2020 10:25 Ответить
+16
А имеет ли значение откуда эта фраза и кто ее сказал?? Разве от этого изменится ен смысл??
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01.08.2020 10:34 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=gOf1FAlkn1A
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01.08.2020 16:05 Ответить
А має бути: Перше - подальша і назавжди історія невозєднання... України.... окремих регіонів Донецької та Луганської областей... та Крим." бо, хатєлі русскій мір - жрітє.
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01.08.2020 16:54 Ответить
Надо прежде всего понимать, что Роssия это вечный враг Украины, столетиями уничтожавшая украинскую культуру и язык, и не будет нам не мира не покоя, пока она существует в нынешнем виде. Только распад Роssии на отдельные "царства" даст Украине возможность развиваться и стать полноценной европейской страной.
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01.08.2020 17:42 Ответить
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