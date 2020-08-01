Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова
Журналистка Ольга Бесперстова утверждает, что 2 года назад первый премьер-министр Украины Витольд Фокин убеждал ее, будто бы весной 2014-го года "восстал трудовой Донбасс".
Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Два года назад брала у него интервью. Три часа убеждал меня в том, что весной 2014-го "восстал трудовой Донбасс". Какие россияне? Аж из себя выходил: "Я лучше вас знаю, что там было". Спорила с ним отчаянно. Много чего рассказывала. Без толку", - написала Бесперстова
Интервью с Фокиным в итоге так и не вышло.
"В общем, очень удачный и правильный выбор. Поздравляю. Не подведет", - саркастически отмечает журналистка.
Читайте на Цензор.НЕТ: Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Кравчука, Фокин "с 16 лет в шахте" и "его знает Донбасс". Фокину 87 лет.
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Главой надо Обаму. Он эту "кашу" заварил , пусть и расхлебывает.
Кацапы негров боятся. Результат переговоров с Ху будет в течении 24 часов.
Переговоры - Не хотите ? Отключим газ, воду, свет, нефть, интернет, Визу, Свифт и т.п. и т.п.. (Брилиантовая рука).
Но ... они , *****, припалзут , .. потом ... и будут ...
А потом .... опять все по новой. .. Это кацапы.
За правління крави, кучми і інших - Україна мала меншу незалежність ніж УССР. Всі ці прези виконували забаганки Москви і все співали про безкровне здобуття "незалежно сті".
https://drama.kropyva.ch/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8F,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0 Отака *****, малята