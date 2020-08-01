Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова

Журналистка Ольга Бесперстова утверждает, что 2 года назад первый премьер-министр Украины Витольд Фокин убеждал ее, будто бы весной 2014-го года "восстал трудовой Донбасс".

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года назад брала у него интервью. Три часа убеждал меня в том, что весной 2014-го "восстал трудовой Донбасс". Какие россияне? Аж из себя выходил: "Я лучше вас знаю, что там было". Спорила с ним отчаянно. Много чего рассказывала. Без толку", - написала Бесперстова

Интервью с Фокиным в итоге так и не вышло.

"В общем, очень удачный и правильный выбор. Поздравляю. Не подведет", - саркастически отмечает журналистка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Кравчука, Фокин "с 16 лет в шахте" и "его знает Донбасс". Фокину 87 лет.