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Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова

Фокин говорил, что в 2014-м

Журналистка Ольга Бесперстова утверждает, что 2 года назад первый премьер-министр Украины Витольд Фокин убеждал ее, будто бы весной 2014-го года "восстал трудовой Донбасс".

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года назад брала у него интервью. Три часа убеждал меня в том, что весной 2014-го "восстал трудовой Донбасс". Какие россияне? Аж из себя выходил: "Я лучше вас знаю, что там было". Спорила с ним отчаянно. Много чего рассказывала. Без толку", - написала Бесперстова

Интервью с Фокиным в итоге так и не вышло.

"В общем, очень удачный и правильный выбор. Поздравляю. Не подведет", - саркастически отмечает журналистка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. По словам Кравчука, Фокин "с 16 лет в шахте" и "его знает Донбасс". Фокину 87 лет.

Фокин говорил, что в 2014-м восстал трудовой Донбасс, - журналистка Бесперстова 01

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+69
Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова - Цензор.НЕТ 5072
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01.08.2020 11:46 Ответить
+62
Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова - Цензор.НЕТ 3204
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01.08.2020 11:49 Ответить
+61
Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова - Цензор.НЕТ 4045.
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01.08.2020 12:57 Ответить
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Страница 3 из 3
Ну при Осле Оманском все старые совкодрочеры решили , что они еще хоть кому то нужны. Нормальные дедули на рыбалке время проводят или в парках на лавочках молодость вспоминают , а этим старым мудакам очень хочется и правнуков вернуть в ту жопу в которой они жили.
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01.08.2020 21:21 Ответить
Давайте, скребите по сусекам, может ещё какого-то колобка накребёте. Блин, ну действительно таки кадровый голод. По сути ТКГ превращается в дом престарелых.
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01.08.2020 21:47 Ответить
это какой то трешь .зе баран откопал из нафталина маразматиков краснопузых))))
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01.08.2020 21:52 Ответить
Ооо помню помню эту суку фокина в 90 е тварь комуняцкая карманы набил нехило когда был премьером
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01.08.2020 22:00 Ответить
кОгда-то мне рассказали, как ежи змей едят... Придавит лапами с хвоста и начинает есть. змея кидается ... об иголки стукается .. и так пока он её всю не сожрёт.... даже не знаю: зачем я вам это арссказал....
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01.08.2020 22:17 Ответить
Если сказать прямо и честно...
Главой надо Обаму. Он эту "кашу" заварил , пусть и расхлебывает.
Кацапы негров боятся. Результат переговоров с Ху будет в течении 24 часов.
Переговоры - Не хотите ? Отключим газ, воду, свет, нефть, интернет, Визу, Свифт и т.п. и т.п.. (Брилиантовая рука).
Но ... они , *****, припалзут , .. потом ... и будут ...
А потом .... опять все по новой. .. Это кацапы.
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01.08.2020 22:23 Ответить
Всё нормально, малороссы! Добро пожаловать взад, к матушке рассее! С поклоном,б...ди, а потом на колени, а лучше сразу - на четыре кости! И портки снять, суки!..
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01.08.2020 22:34 Ответить
Кацап он и в Африке кацап, но эта устоявшаяся практика журналистского доносительства не делает чести украинским медиа.
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02.08.2020 02:22 Ответить
Кравчук і Фокін - двійко червоно-сраких кремлядських маразматиків. Вони вбивали нашу надію і віру на краще майбутне України без ординського велико-російського шовінізму.
За правління крави, кучми і інших - Україна мала меншу незалежність ніж УССР. Всі ці прези виконували забаганки Москви і все співали про безкровне здобуття "незалежно сті".
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02.08.2020 08:45 Ответить
Глузували з нашого довірливого народу, їх треба було страчувати, як зрадників нації, а їх обирали президентами. Отака муйня ребяти -демократи.
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02.08.2020 08:54 Ответить
Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова - Цензор.НЕТ 9787

https://drama.kropyva.ch/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8F,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0 Отака *****, малята
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02.08.2020 12:20 Ответить
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