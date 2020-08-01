Коронавирус в Киеве за сутки выявили у 101 человека, 40 выздоровели, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки еще у 101 жителя Киева подтвердили заболевание Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Днем ранее сообщалось о 110 новых инфицированных киевлян.

За минувшие сутки два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян.

"В настоящее время в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - проинформировал мэр.

Среди заболевших: 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет; 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет; три девочки - 12, 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки в Украине зафиксировали 1172 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего - 71 056 инфицированных

Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16, в Дарницком – 15, в Соломенском районе - 14 случаев.