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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иранцы хотят провести следующий раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ в октябре в Тегеране, - МИД

Иранцы хотят провести следующий раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ в октябре в Тегеране, - МИД

Иранская сторона подтвердила заинтересованность в скорейшем завершении переговоров, связанных со сбитым самолетом рейса PS752 авиакомпании МАУ.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана по юридическим вопросам и международному праву, глава делегации Ирана на переговорах в Украине Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Он (Бахарванд. - Ред.) подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за то, что сбила украинский самолет и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций", - сказано в сообщении.

Кулеба отметил положительную позицию Ирана во время переговоров 30 июля. Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет строить переговорный процесс конструктивно, и выразил надежду на соблюдение Ираном этой позиции в течение переговоров.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Иран (1829) компенсации (483) МИД (7001) переговоры (5073) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
очевидно что там будет удобнее подмасливать переговорщиков украинской делегации, а если надо то и провокацию какую нибудь устроить в Тегеране им будет проще.... Ну и очевидно что идет сознательная затяжка времени.
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01.08.2020 12:08 Ответить
+1
кто-нибудь верит сумасшедшим фанатикам?... там нет мозгов, только ненависть
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01.08.2020 12:08 Ответить
+1
Сказать - миллиард евро. и все.
ибо Восток, как грится, дело не толстое.
Ну там же Москва за Тегераном, т.е. будут подкупать и т.д.
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01.08.2020 12:08 Ответить
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кто-нибудь верит сумасшедшим фанатикам?... там нет мозгов, только ненависть
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01.08.2020 12:08 Ответить
Сказать - миллиард евро. и все.
ибо Восток, как грится, дело не толстое.
Ну там же Москва за Тегераном, т.е. будут подкупать и т.д.
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01.08.2020 12:08 Ответить
очевидно что там будет удобнее подмасливать переговорщиков украинской делегации, а если надо то и провокацию какую нибудь устроить в Тегеране им будет проще.... Ну и очевидно что идет сознательная затяжка времени.
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01.08.2020 12:08 Ответить
Та давайте уже лет через 10 проведем переговоры
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01.08.2020 12:11 Ответить
Вы сначала заплатите виру за убиённых, говоруны.
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01.08.2020 12:14 Ответить
А почему не в Северной Корее через 20 лет? Надеются что родственники и свидетели скопытятся и некому будет судиться?
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01.08.2020 12:18 Ответить
Обязательно участие Коломойского в переговорах.У Ирана ему есть шекотливые вопросы.
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01.08.2020 12:25 Ответить
Еврей персу не друг
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01.08.2020 12:40 Ответить
время тянут как могут....
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01.08.2020 14:17 Ответить
Следующий раунд переговоров в октябре. Они же не сказали в каком году.
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01.08.2020 20:18 Ответить
 
 