Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба
Второй президент Украины Леонид Кучма раздумывал об уходе с должности главы украинской делегации в Минске минимум с февраля 2020 года.
Об этом в интервью "Главкому" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Когда я еще работал в должности вице-премьера, зашел в Офис президента в один кабинет, а там как раз находился Леонид Кучма. Это было примерно в конце февраля этого года. Он сказал, что, наверное, пора ему уходить... Я его спросил: "Как же так? Неужели вы нас оставите?" Он ответил, что размышляет о том, чтобы уйти. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию, за что мы ему очень благодарны", - отметил министр.
Он добавил, что заменивший Кучму первый президент Леонид Кравчук также обладает большим политическим опытом.
"Думаю, это только усилит работу украинской делегации в контактной группе. Вообще если вспомнить прошлое, поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза... Шучу", - сказал Кулеба.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Он сдал ядерное оружие в обмен на "будапештский меморандум" (его приготовили при Кравчуке, а Кучма только подписал).
- Это он разрешил черноморскому флоту РФ остаться и потерял контроль над Севастополем.
- Это он же разрешил Сбербанку ******* всех со всеми советскими сбережениями на счетах во время гайдаровской реформы и в ходе обмена денег.
- Это он подписал отказ от прав на имущество СССР за рубежом в котором явно была и наша доля.
- Это Кравчук завел сюда московский патриархат и отдал им все храмы и Лавры.
- Развалил торговый флот.
- Самое главное, что запомнится всегда - это инфляция и ручная тележка на колесиках - кравчучка.
По факту его судить нужно. Мало кто сделал для Украины так много плохого. И мало кто сдавал интересы Украины так сильно как этот старый подлец.
Я тихенько і спокійно до Вашої думки приєднуюсь.
Перечитую свої минулі коментарі і пов'язані з ними.
Майте гарний день.
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1289536977453363200 2 ч
"На недельку до второго
Закопаем Горбачева,
Откопаем Брежнева -
Будем жить по прежнему"
- Владимир Александрович, а Вы уверены, что именно так нужно обновлять состав Минской ТГК ?
Нагадайте Кулебі, що 1-го грудня 1991 року відбувся референдум щодо проголошення Незалежності України. «За» тоді проголосувало більше 84% населення.
\\\\\\\\\Але дасть Бог\\\\\\\\\\\\
"бох" "дав" голодомори, війни та інше, тобі ще треба такої "данини"? мені - ні.
тьху!
отай і живемо "як Боб "дасть""
Чи можете зі мною згодитись?
бог чого? примітивні віруни вже дістали зі своїм божком, не читаючи що він наробив. тупо в писанині пише про такі звірства божка, шо Сралін тихенько курить люльку в куточку
І не буду з Вами сперечатись.
https://krainanews.co.ua/filatov-napysh/ Філатов: Напишу правду. Нічого святого. Вічний флюгер, падлюка і негідник, що зрадив і продав всіх і вся.
тварей таких даже я не хочу говорить таки за кое-какую страну, но и там такого нет.
див. відео з хв. 14:16 https://www.youtube.com/watch?v=Qv9el3INMzY
То, что мы решали в Беловежской пуще - мы говорили о государстве. Да, союзе государств, но фактически о едином государстве.
Идём дальше.
15 лет назад кум Путина Медведчук вместе с Кравчуком и Шуфричем агитировали против НАТО и за Россию. "НАТО в Украине не будет", - прямая речь Кравчука.
Я не считаю Медведчука врагом - он умный и образованный человек… Я поддерживаю Тимошенко. Она - один из лучших менеджеров в Украине… Я горячо поддерживаю партию "Слуга народа" и то, что делает Зеленский…
Эти высказывания также принадлежат старому лису. Совковый приспособленец, будучи в душе за СССР, постоянно примыкал к тем политсилам, которые были ориентированы на потерю Украиной государственности. Честолюбивый и беспринципный. Эти два качества в полной мере характеризуют Кравчука. Они, помноженные на старческий маразм, образуют ту гремучую смесь, которая как будто создана для того, чтобы сдавать в словоблудной упаковке интересы Украины.
История помнит каждый шаг. У деда была возможность уйти на покой более-менее достойно. Он выбрал другой путь. Но мне пофуй, что он выбрал, главное, что мы с вами выбираем свободу. История Украины перемолола не одного кравчука-коллаборанта, перемелет и этого. А пепел развеет над украинским Донецком.
https://tverezo.info/post/119784
О чем теперь жалеют 70% тех, кто в 1991 голосовал за развал.
⚡️По нашей информации Лукашенко несколько дней назад перенёс инфаркт
Пресс-служба хранит молчание и в спешном порядке ищет старые видеокадры, чтобы показывать активность президента. Отменены все мероприятия с его участием.
В последний раз Лукашенко показывали три дня назад
Информация уточняется.
Инсайдер (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw)
А диссонанса, на самом деле, никакого нет. Ведь задержанные боевики и вправду могли быть наёмниками "Вагнера", но сейчас, будучи на вольных хлебах, стать сборной солянкой для дестабилизации РБ. Причем, их участие в боевых действиях на Донбассе, так или иначе, но приплетает украинский след. Ведь мало кто из потребителей информационного фаст-фуда углубляется в подробностях этого самого "участия в боевых действиях", на чьей стороне - главное нарратив.
В копилку созданного эфемерного образа собраны: призывы о "точке сбора", звучавшие от одиозного куховара, и политтехнолог, работавший в западных командах и олицетворяющий собой "западный след". Вот только без особого упоминания того, кто был у этого политтехнолога одним из последних клиентов и, что задержали его в компании с коллегами из ГРУ.
А потому, история на самом деле не настолько сложная и загадочная, да и конспирологией здесь не пахнет и близко. И главное, в очередной раз кирзачи провалили свой очередной государственный переворот. Очередная "Черногория 2.0" в беларуском исполнении. - https://uc.od.ua/news/politic/1228406