"Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба"

Второй президент Украины Леонид Кучма раздумывал об уходе с должности главы украинской делегации в Минске минимум с февраля 2020 года.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.



"Когда я еще работал в должности вице-премьера, зашел в Офис президента в один кабинет, а там как раз находился Леонид Кучма. Это было примерно в конце февраля этого года. Он сказал, что, наверное, пора ему уходить... Я его спросил: "Как же так? Неужели вы нас оставите?" Он ответил, что размышляет о том, чтобы уйти. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию, за что мы ему очень благодарны", - отметил министр.

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Он добавил, что заменивший Кучму первый президент Леонид Кравчук также обладает большим политическим опытом.



"Думаю, это только усилит работу украинской делегации в контактной группе. Вообще если вспомнить прошлое, поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза... Шучу", - сказал Кулеба.

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Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.