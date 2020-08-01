Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны
За текущие сутки по состоянию на 12.00 нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что продолжается объявленный с 27 июля 2020 полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
По данным разведки, за прошедшие сутки в составе 9 отдельного мотострелкового полка 1 АК российско-оккупационных войск есть небоевые потери: одна безвозвратная и одна санитарная.
Как сообщалось, в пятницу российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.
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+6 Sophia-Maria Duglass
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показать весь комментарий01.08.2020 13:26 Ответить Ссылка
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"Розпочалося активно анонсоване перемир'я. Через годину після цього, ворог продовжує обстрілювати наші позиції. Нащо забороняти відповідати? Пам'ятаєте реакцію Пескова: "А до чого тут Росія? Нехай ведуть перемовини з "Л\ДНР"". Росія цими угодами так званими, все одно починає втягувати українське керівництво в прямі стосунки з їхніми маріонетками, з якими спілкуватись взагалі не варто", - заявив Турчинов.
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
01.08.20 08:12 Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь
01.08.20 13:22 Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны
Сегодня до 12-00 нарушений не было.
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
01.08.20 08:12https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter