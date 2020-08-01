Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны

За текущие сутки по состоянию на 12.00 нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что продолжается объявленный с 27 июля 2020 полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

По данным разведки, за прошедшие сутки в составе 9 отдельного мотострелкового полка 1 АК российско-оккупационных войск есть небоевые потери: одна безвозвратная и одна санитарная.

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Как сообщалось, в пятницу российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.