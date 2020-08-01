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Новости Операция Объединенных сил
1 141 28

Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны

Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны

За текущие сутки по состоянию на 12.00 нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что продолжается объявленный с 27 июля 2020 полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

По данным разведки, за прошедшие сутки в составе 9 отдельного мотострелкового полка 1 АК российско-оккупационных войск есть небоевые потери: одна безвозвратная и одна санитарная.

Смотрите также: Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе. ФОТО

Как сообщалось, в пятницу российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.

Минобороны (9425) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
01.08.20 08:12 Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерьЭТО КАК ПОНИМАТЬ ?

https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
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01.08.2020 13:32 Ответить
+6
Во дают! А как же
01.08.20 08:12https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
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01.08.2020 13:35 Ответить
+3
а ОБСЄ каже, що були перестрілки... Навіть сліпе ОБСЄ щось бачить.
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01.08.2020 13:26 Ответить
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а ОБСЄ каже, що були перестрілки... Навіть сліпе ОБСЄ щось бачить.
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01.08.2020 13:26 Ответить
А где же отчет миссии ОБСЕ, описывающие 31.07. или 1.08.? Телепатически только тебе свежие данные передают?
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01.08.2020 15:02 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/07/31/quotce_uzhe_ye_faktychno_zlochynquot_turchynov_zayavyv_scho_pidpysannya_dokumentu_zi_zgadkoyu_quotlnrquot_i_quotdnrquot_porushuye_zakon_pro_deokupaciyu екссекретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на каналі Еспресо.TV.заявив:
"Розпочалося активно анонсоване перемир'я. Через годину після цього, ворог продовжує обстрілювати наші позиції. Нащо забороняти відповідати? Пам'ятаєте реакцію Пескова: "А до чого тут Росія? Нехай ведуть перемовини з "Л\ДНР"". Росія цими угодами так званими, все одно починає втягувати українське керівництво в прямі стосунки з їхніми маріонетками, з якими спілкуватись взагалі не варто", - заявив Турчинов.
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01.08.2020 13:30 Ответить
Походу катсапы таки пойдут в наступление в конце августа - начале сетября... в крысм нада вода, но лезть через перещеек это самоубисйство. даже наши силы в таком случае смогут навалять им пистов, это как в 300 спартанцах. но кацапы хоть и тупые, но не идиоты. знач пойдет в ход авиация и арта...
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01.08.2020 13:30 Ответить
Ніфіга не буде.
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01.08.2020 13:33 Ответить
01.08.20 08:12 Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерьЭТО КАК ПОНИМАТЬ ?

https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
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01.08.2020 13:32 Ответить
Одна інформація суперчить іншій, та для тупого бидла проканає?
01.08.20 08:12 Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь

01.08.20 13:22 Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны
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01.08.2020 14:02 Ответить
4 - за минувшие сутки.
Сегодня до 12-00 нарушений не было.
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01.08.2020 14:19 Ответить
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
показать весь комментарий
01.08.2020 14:20 Ответить
Во дают! А как же
01.08.20 08:12https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
показать весь комментарий
01.08.2020 13:35 Ответить
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
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01.08.2020 13:53 Ответить
Це значить, що факт "пострілювання" не завадить визнати війну "громадянськю", кацапів- "спостерігачами", позбавивши їх відповідальноті, як політичної та і матеріальної, і провести вибори в ордло. У мокшан гроші на сепарню закінчились. Час пересаджувати "кАрмільцев", з їх бандформуваннями, на шию хАхлам.
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01.08.2020 13:58 Ответить
Ага. даже если из танков и арты будут лупить рашисты по нас то у нас будут рассказывать что режим тишины не нарушался, чтобы не показать как ОП обосрался с договорняками с врагом
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01.08.2020 13:50 Ответить
Обычно у нас о обстрелах, убитых и раненных рассказывают через пару дней. Чтобы народ уже не так возмущался, мол все давно случилось и нужно жить и надеяться на будущее
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01.08.2020 13:52 Ответить
По ТВ сказали что 4 раза нарушали, а эти брехуны свою мантру гундосят.
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01.08.2020 15:03 Ответить
Такое впечатление, что власти спешат объявить, что в результате провокционных обстрелов жертв не было. Потом оказывается жертвы были. А через пол-дня узнаём что кучу раненных людей завезли в Днепр или в Киев. А позже получается. что были трупы, но люди сами умерли типа от старости или Ковид-19. Ну продолжайте ! Break the news gently !
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01.08.2020 15:32 Ответить
Хомчак переспав без 120 мм міни під ковдрою, значить обстріло не було.
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01.08.2020 16:26 Ответить
 
 