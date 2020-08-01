Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности.

Об это заявил в своей статье для интернет-издания ZN.UA глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе", - отмечает Кондратюк.

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Глава СВР подчеркивает, что политическая цель РФ – это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Кондратюк подчеркнул, что "фирменными инструментами" спецслужба РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.