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Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности.

Об это заявил в своей статье для интернет-издания ZN.UA глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе", - отмечает Кондратюк.

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Глава СВР подчеркивает, что политическая цель РФ – это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.

Кондратюк подчеркнул, что "фирменными инструментами" спецслужба РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.

россия (96200) СВР (141) спецслужбы (470) Кондратюк Валерий (21)


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Топ комментарии
+21
Пуйло просто хочет вернуть старину Порошенко на пост президента вместо этого злогого гнусавого карлика наподеона зеленского который патриот Украины не навидит парашу и садил Кадырова на бутылку😁😁😁
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01.08.2020 14:06 Ответить
+15
пока не будет национализации всех телеканалов, все это пустые разговоры..
действовать нужно предельно решительно и на опережение..
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01.08.2020 14:05 Ответить
+14
ПаРашка стабильна в своем стремлении утопить всех соседей в дерьме, в котором сама постоянно находится...
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01.08.2020 14:04 Ответить
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Страница 2 из 2
Якщо Україна залишиться Україною.
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01.08.2020 18:27 Ответить
Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов....

А где ж СБУ? Спит в оглоблях?
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01.08.2020 14:23 Ответить
Обложили со всех Сторон и уже разлагают изнутри .А кто же будит бороться , вы получаете деньги налогоплательщиков , а Они в лице Волонтеров будут работать за Вас . Народ выбрал , будте добры защищайте суверенитет и целостность Украины , а не сопли жуя жалуясь .
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01.08.2020 14:25 Ответить
А кто разлагает? Инопланетяне что ли? Кто постоянно бегает за своей свиноматкой и кричит "зрада"?

«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые.
Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно...
Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот.
Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину.
И тогда мы пройдем через открытые ворота» (Китай, 5 ст. до н.э.)
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01.08.2020 14:28 Ответить
Хороший Пост .Его можно трактовать по Обе стороны Баррикады и везде имеет Место Быть.Но те которые живут в Украине и поносят землю которая их Носит и проклинают свою Родину и наровятся открыть ворота , - не место на этой Земле , даже удобрение их с большим содержанием Яда.Они травят друг на друга , клевещут и заражают Ненавистью.Сначала было Слово , -но они превратили в Пропаганду, скупая телеканалы и радиоэфиры как Горячие пирошки и запихивают в Глотки не жуя, а те давятся но глотают и поносят на сем свет Стоит.Но не все и есть адекватные и питают с Других источников. Все есть .
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01.08.2020 14:45 Ответить
Как написано в писании не сотвори себе кумира.
Не делай из кого-то того, кем он не является.
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01.08.2020 14:54 Ответить
Та по харе видно, что жуёт не сопли, а что-то более калорийное
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01.08.2020 17:29 Ответить
Однако, какой смысл Кремлю менять руководство Украины, если любое будет бегать за инструкциями к послу США? Пока у наших олигархов на Западе заныкано в 5 раз больше капитала, чем у них есть в Украине, пока США могут в любой момент это бабло отобрать, до тех пор Украина будет через олигархо-политические кланы управляться посольством США и все чаще - напрямую.
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01.08.2020 14:26 Ответить
если валерчик и сам верит во что говорит то психиаторы всех стран безсильны
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01.08.2020 14:27 Ответить
Странно...
Здесь делают тоже самое.
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01.08.2020 14:28 Ответить
То же самое тут делали и делаю зебилы и зрадоботня всех мастей с 2014-го года не переставая...
А также канал Г+Г...и говноквартал 95..
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01.08.2020 14:34 Ответить
Шатунов развелось,как моли.
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01.08.2020 14:29 Ответить
Как прохффесионально и емко выразился "перекрыть кислород"!
Это шоб не перенапрягать перзиндента анализами импорта, экспорта, инвестиционной экспансии прессингом или демпингом на энергорынке.
По-гиниральски прямо и коротко: "Возьмут за яйка и в дверь!"
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01.08.2020 14:42 Ответить
Хорошо что есть 0,3% не пророссийских. Если бы не они, то туши свет.
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01.08.2020 14:43 Ответить
Это такая хитрая леща, да ещё и под "американским флагом", но прямо из Ольгино ? Каких "0,3% не проророссийских"? Забудьте и мечтать, москали- даже русскоговорящие в Украине - проукраинские в своем большинстве!"Пророссийских" маргиналов в Украине - меньшинство.И в бан пригожинского провокатора.
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02.08.2020 08:47 Ответить
Разобщает и дестабилизирует Украину прежде всего власть Зеленского и его банды, нагло игнорируя все требования патриотической, проукраинской части населения страны, веру и язык нашего народа. Думают,что им все сойдет с рук и они вовремя смоются.
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01.08.2020 14:44 Ответить
в твого народу навіть прапора немає
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01.08.2020 15:48 Ответить
V alter B erwalter с тобой согласен.
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01.08.2020 16:01 Ответить
ой, ой , тролю, я тебе не впізнала, бо ти певно із зором маєш проблеми, якщо літери плутаєш )))
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01.08.2020 16:04 Ответить
зачьотна харя у глави развєдкі.
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01.08.2020 14:49 Ответить
где то я уже єту куйню слышал
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01.08.2020 14:52 Ответить
для разжигания вражды и всякой прочей дестабилизационной хрени во всем мире рашистские спецслужбы всегда используют"местных и локальных слуг"
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01.08.2020 14:54 Ответить
Наши, штатовские спецслужбы, в этом коварном деле им конечно не переплюнуть. Но пытаются.
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01.08.2020 15:00 Ответить
что уже в Минске есть кум Байдена . который представляет интересы Украины,прикупив тройку каналов...?
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01.08.2020 17:50 Ответить
Where are you from, man?
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01.08.2020 18:09 Ответить
He is from Kozlostan
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01.08.2020 18:14 Ответить
I know. He's my "old buddy". Just checking
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01.08.2020 18:33 Ответить
Твои ФСБшные спецслужбы.Думаешь, ослиные ушки Кремля не видны в твоих постах ?
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02.08.2020 08:55 Ответить
Я! Натюрлих.
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01.08.2020 16:23 Ответить
Мета росії - створити ілюзію глибинного розколу між такими людьми, як ви, і людьми, котрі не такі, як ви, щоб ви ні в чому не змогли дійти згоди.
Росіянців не хвилюють конкретні деталі західних соціальних та політичних проблем, коли вони тролять американців. Їх метою є протиставляти людей одне одному незалежно від їх ідентичності й політичних уявлень.
З цієї причини росія намагається проникнути одночасно і в Black Lives Matter, і до білих націоналістів онлайн.
Ми не відаємо, як спрацюють ці зусилля, але знаємо, що росія намагається розділити американське суспільство, породжуючи екстремістські погляди.
******* політичне середовище разом з особливостями соцмедій роблять боротьбу з цими зусиллями не надто простою. - Posard M.N. a.o. How You Can Fight Russia's Plans to Troll Americans During Campaign 2020 https://www.rand.org/blog/2020/07/how-you-can-fight-russias-plans-to-troll-americans.html
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01.08.2020 16:51 Ответить
так вот ано че михалычь, барыги то аказываются на стороне лишнехромасомно-скрепного биоматериала.
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01.08.2020 14:57 Ответить
Сменять руководство государства лучше до капитуляции, чем после капитуляции.
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01.08.2020 14:59 Ответить
Та иди ты в жопу аналитик хренов. Они все гавно на Пороха вылили чтоб абы кто был только не Порошенко.
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01.08.2020 15:00 Ответить
Какая адекватная оценка ! хотя эти выводы может сделать каждый думающий украинец.
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01.08.2020 15:01 Ответить
Зелений плагіат, соєвий барига, чуть що, кричав, фуйло нападе.
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01.08.2020 15:20 Ответить
Цікаво, невже зелена сопля про це не чув?
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01.08.2020 15:16 Ответить
Та ну. Українці двічі в одне і те саме гівно не ступають.
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01.08.2020 15:18 Ответить
так зване "керівництво держави", само дуже охоче сприяє кремлівським бажанням
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01.08.2020 15:24 Ответить
Це нормальна стратегія країни-агресора. Розпалити суспільний безлад, а в цей час щось поцупити і урвати для себе. Так, наприклад провели спецоперацію із захопленням Криму і Донбасу, так діють імперіалісти при захваті - нафтопромислів, прісноводних джерел, стратегічних об'єкті типу проливів, каналів, золотих і алмазних копалень, , тощо. Цей шлях є самий безкровний для агресора і окупанта. А поставити собі на службу колаборантів щоб їх обкрадати, а вони ще й скандували во славу окупанта і лизали радо московський чобіт, та говорили, а зачем нам мова, свобода, просто надо нам пєрестать стрєлять, а какая разніца..., ну це пік досягнень .
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01.08.2020 15:33 Ответить
А нафиг им напрягаться. Наша власть сама всё для этого делает, нету резона рашке её менять.
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01.08.2020 17:18 Ответить
А чому в таких органах,такі мордаті працюють? Я особисто вважаю,що в таких органах.такі не повинні працювати.Тепер щодо теми,це раніше московити намагалися дискредитувати все українське.Тепер їх майже все влаштовує.Бо йде за їх планом.
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01.08.2020 15:34 Ответить
і хто ж ці шатуни - дестабілізатори..? кожна проблема має прізвище..
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01.08.2020 15:40 Ответить
сектанты "Дякулы" и "Свидетели второго прихода"
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01.08.2020 17:10 Ответить

це здебільшого лише масовка..справжні мутили більш прагматичні та нечисленні..
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01.08.2020 17:19 Ответить
ага, и зеля в этом сильно преуспел
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01.08.2020 15:43 Ответить
опять штормит опять качает лодку.... я так понимаю что весь наш истаблишмент не прочь оты
грать назад в совок-2 но на условиях сохранения должностей и доступа к распилам потомушо
если случится триумф законности и прозрачности то очень многие "бизнесмены" раззорятся и
очень многие чиновники навсегда потеряют должности и возможность использовать админре-
сурс.... для них это реально будет шторм которого многие не переживут.
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01.08.2020 15:50 Ответить
Тут и без мацковии "проигравшие гетьманы" спят и видят себя в кресле президента!
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01.08.2020 15:52 Ответить
Кресло же пустое. Жалко что ли?
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01.08.2020 16:08 Ответить
Заявление нашей СВР относительно того, что "спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства", кажутся преувеличенными. Особенно если учесть и взвесить "продукцию" отечественных олигархических СМИ. Столько негатива, сколько выплескивается разноцветной оппозицией на действующую власть, не наскрести из однообразных рупоров Москвы. В стране ведется ожесточенная война так называемой "элиты" с "новыми лицами". Эта война за самое дорогое, за подступы к государственному бюджету, к государственной власти и к управлению страной.
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01.08.2020 16:03 Ответить
Всех против всех это кого против кого?
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01.08.2020 16:07 Ответить
"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи" - це ніби про наших лідерів сказано, про Зеленського, Разумкова і всю їхню гоп-компанію.
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01.08.2020 18:02 Ответить
головный розвиднык наверна так же харашё кушяет как и разведывает...
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01.08.2020 18:11 Ответить
разведывает...где еда...
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01.08.2020 18:12 Ответить
А ніфіга тим спецлужбам РФ в Україні після 21.04.19 робити не потрібно. Все за них вже зробили 73% ідіотів, разом.
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01.08.2020 18:12 Ответить
Ви би ще за кравчуком слідкували. Старий гедзь вже ********* в Київ запросив.
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01.08.2020 18:15 Ответить
Я так понимаю, что у нас нет другого выхода , кроме как только вокруг булочки консолидироваться .?
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01.08.2020 18:19 Ответить
"создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности", - разве не этим занимается сама нынешняя власть?
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01.08.2020 22:55 Ответить
Генерале, твій ******* для сопливих бурсаків. Ти скажи хто разжигает ? Підказую рабіновічі, мєдвєдчуки, а далі сам шукай .. ***, теж мені пророк-ясновідящій. А хто по твоєму ЗЄля, може самий главний разжигатель
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01.08.2020 23:21 Ответить
Головний показник стану в країні- це показник дій самого голови держави по укріпленню державності і Конституції. Без цього не можливо щось і на щось надіятись. Ось це зараз і є тим критерієм безпеки і стабільності взагалі. А вона на....
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02.08.2020 01:15 Ответить
Судя по количеству троллей под этой статьёй, СВР говорит правду.
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02.08.2020 02:29 Ответить
а когда это внешняя разведка начала подменять СБУ в вопросах защиты государственности... или уже и сказать нечего, кроме этой "новости"...обнищали разветчики, обнищали...
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02.08.2020 03:51 Ответить
Интересно, почему большинство начальников из "силовиков", такие мордатые?
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02.08.2020 11:25 Ответить
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