Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк
Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности.
Об это заявил в своей статье для интернет-издания ZN.UA глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию "искусственности украинской идентичности и государства". Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и "киевскую власть", которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе", - отмечает Кондратюк.
Глава СВР подчеркивает, что политическая цель РФ – это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".
"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.
Кондратюк подчеркнул, что "фирменными инструментами" спецслужба РФ чаще всего становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства.
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А где ж СБУ? Спит в оглоблях?
«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые.
Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно...
Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот.
Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину.
И тогда мы пройдем через открытые ворота» (Китай, 5 ст. до н.э.)
Не делай из кого-то того, кем он не является.
Здесь делают тоже самое.
А также канал Г+Г...и говноквартал 95..
Это шоб не перенапрягать перзиндента анализами импорта, экспорта, инвестиционной экспансии прессингом или демпингом на энергорынке.
По-гиниральски прямо и коротко: "Возьмут за яйка и в дверь!"
Росіянців не хвилюють конкретні деталі західних соціальних та політичних проблем, коли вони тролять американців. Їх метою є протиставляти людей одне одному незалежно від їх ідентичності й політичних уявлень.
З цієї причини росія намагається проникнути одночасно і в Black Lives Matter, і до білих націоналістів онлайн.
Ми не відаємо, як спрацюють ці зусилля, але знаємо, що росія намагається розділити американське суспільство, породжуючи екстремістські погляди.
******* політичне середовище разом з особливостями соцмедій роблять боротьбу з цими зусиллями не надто простою. - Posard M.N. a.o. How You Can Fight Russia's Plans to Troll Americans During Campaign 2020 https://www.rand.org/blog/2020/07/how-you-can-fight-russias-plans-to-troll-americans.html
це здебільшого лише масовка..справжні мутили більш прагматичні та нечисленні..
грать назад в совок-2 но на условиях сохранения должностей и доступа к распилам потомушо
если случится триумф законности и прозрачности то очень многие "бизнесмены" раззорятся и
очень многие чиновники навсегда потеряют должности и возможность использовать админре-
сурс.... для них это реально будет шторм которого многие не переживут.