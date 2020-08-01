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Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка

Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка

По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безуспешно.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывают доверия у местных жителей.

"Оккупационные власти, не имея поддержки и авторитета, просто внушают страх мужчинам призывного возраста. В свое войско они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы заставляют заключать контракты со своими вооруженными формированиями. Запугиванием также пытаются контролировать и остальную часть населения", - уточняют в разведке.

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Кроме того, комплектация личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ.

"О боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирства личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", - заключают в разведке.

Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка 01

разведка (4194) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+20
Конечно силой заставляют служить. А потом будет : "не виноватая я, он сам пришёл", "детей надо было кормить", "не стрелял, блок-пост охранял" и эти сказки будут бесконечны
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01.08.2020 15:36 Ответить
+12
Ну здесь возмущаться бессмысленно. Так уже в етом мире заведено, что не хочешь воевать за свою страну будешь воевать за окупантов. Но воевать так или иначе придется. Как и кормить армию свою или чужую. А такие маразматики как Кравчук будут утверждать что войны и крови можно избежать став на колени и подписав капитуляцию. Подпишите капитуляцию будете воевать ужа на стороне врага и крови прольете на порядок больше чем воюя за свою страну.
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01.08.2020 15:43 Ответить
+4
Можно делать и делают.... мыло.
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01.08.2020 15:39 Ответить
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Конечно силой заставляют служить. А потом будет : "не виноватая я, он сам пришёл", "детей надо было кормить", "не стрелял, блок-пост охранял" и эти сказки будут бесконечны
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01.08.2020 15:36 Ответить
Можно делать и делают.... мыло.
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01.08.2020 15:39 Ответить
ШО ???
а може з них виросла котлета з Г ?
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01.08.2020 15:39 Ответить
ага. ждут своего Пол Пота
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01.08.2020 15:44 Ответить
це ще шо за п'єрсонаж ?
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01.08.2020 15:45 Ответить
Китайские, те которые гнутся на 2-3 ударе молотка.
А еще пули неплохие получатся, из го..на отличные пули ...
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01.08.2020 15:40 Ответить
Сьогодні десант рашатролів?))
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01.08.2020 15:42 Ответить
Гвозди из говна не очень хорошие получаются
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01.08.2020 15:44 Ответить
всё правильно! совковое бараньё и кацапам не нужно, да и предатели своей земли должны по возможности быть ликвидированы на своей земле и как можно скорее...тем более что настоящие украинцы - как бы и не против этого!
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01.08.2020 15:38 Ответить
Перший президент України підкреслив, що його завдання полягає в тому, щоб закінчити війнуhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsociety%2Fkravchuk-zayaviv-pro-kompromisi-v-peregovorah-schodo-donbasu.htm%3Ffbclid%3DIwAR2z2azDjD_GBJHdSpDjzwl2PUGv6J6jbzMQtBPETTr8TVs3WTx7EjswCW0&h=AT04F9xNatxF19hEXVERJFPZQ-Vy9lTNTqn3Lj-9RmOoLUQYFKEHNGkgP9qEhRRZR8XMFFSEXG-DBc0aP8kyVRPdf5GXgighmddGa-ybwixMfDNc5HSqItlRrlIUrcS2psi1&__tn__=H-R&c[0]=****************************************************-HzzCdSrp0qQKy03FFWMkJTm8eQ9hRir3QYLGn_fGzuvmNXuJl_cAx3Ez5nA76MkLCwx146ztA8KgETIOmWTJUOaD79bKehTSkF6G16bpRBzdE282hNSsMxi65-sBl39WzLtTFKJXYovw3BtGkDRfa-xfwXv8ZH7MIA8tA Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка - Цензор.НЕТ 4852 Так и Президент Зеленский говорил https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsociety%2Fkravchuk-zayaviv-pro-kompromisi-v-peregovorah-schodo-donbasu.htm%3Ffbclid%3DIwAR1eCP9xDbygwN1k3lKPhO4D0K--ZWgih2wqDhmYvyeVqTM1iTr_CT1ZRUI&h=AT04F9xNatxF19hEXVERJFPZQ-Vy9lTNTqn3Lj-9RmOoLUQYFKEHNGkgP9qEhRRZR8XMFFSEXG-DBc0aP8kyVRPdf5GXgighmddGa-ybwixMfDNc5HSqItlRrlIUrcS2psi1&__tn__=%2CmH-R&c[0]=****************************************************-HzzCdSrp0qQKy03FFWMkJTm8eQ9hRir3QYLGn_fGzuvmNXuJl_cAx3Ez5nA76MkLCwx146ztA8KgETIOmWTJUOaD79bKehTSkF6G16bpRBzdE282hNSsMxi65-sBl39WzLtTFKJXYovw3BtGkDRfa-xfwXv8ZH7MIA8tA
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01.08.2020 15:41 Ответить
Його завдання вчасно здавати аналізи. Може протягне ще кілька років.
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01.08.2020 17:46 Ответить
Дэд ушка старенький,емупох,один раз предал Украину ,зеленотвари поручили предать еще раз ,а они как бы будут не при чем
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01.08.2020 18:07 Ответить
у членограя в запасе есть еще шопкокрад с дедом хазиром.
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01.08.2020 21:22 Ответить
Ну здесь возмущаться бессмысленно. Так уже в етом мире заведено, что не хочешь воевать за свою страну будешь воевать за окупантов. Но воевать так или иначе придется. Как и кормить армию свою или чужую. А такие маразматики как Кравчук будут утверждать что войны и крови можно избежать став на колени и подписав капитуляцию. Подпишите капитуляцию будете воевать ужа на стороне врага и крови прольете на порядок больше чем воюя за свою страну.
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01.08.2020 15:43 Ответить
Родина-мать зовёт!
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01.08.2020 15:43 Ответить
вай-вай, оказывается, что они ниучем неуиноваты.. понять и простить (с)
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01.08.2020 15:46 Ответить
треба ще одне визнати, країна їх не змогла захистити..частина із них цього і не бажала..але факт залишається фактом..
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01.08.2020 16:20 Ответить
как там в савейскай песне: "...и как адин умрём в борьбе за ЭТО "
ЭТО - бянзин па 4 коп., калбаса па 2.20., пламбир па 20 коп. и вова пукин - 0.
Уря тащи!
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01.08.2020 15:56 Ответить
Пломбир тот пробовал? По 20 коп.
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01.08.2020 16:20 Ответить
а що з ним не так?
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01.08.2020 16:54 Ответить
Как раз все так! Натуральный и вкусный сейчас такого почти нет.
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01.08.2020 17:11 Ответить
Тогда пломбир стоил 19 копеек, что вы все знали!!!
Говно, а не пломбир.
Натуральный пломбир (рецепт) был привезен в ссср из США в 30-х годах специальной делегацией во главе с Анастасом Микояном. И ещё несколько сортов: эскимо, фруктовое и т. д..
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01.08.2020 17:32 Ответить
я пригадаю в упаковці синьо-білій і коштував він такі 20 коп., а не 19. І чомусь завжди був його дефіцит. Хоча в СРСР все було дефіцитом.
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01.08.2020 18:51 Ответить
Ты просто был маленький тогда и еще не лысый.
Тогда всё казалось таким вкусным! И колбаса по 2:20 тоже.
Впечатления детства. Моей тетке (её тогда лет 5 было) немецкий шоколад в 1943 запомнился.
Никогда больше такого не пробовала...
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01.08.2020 21:54 Ответить
вот патаму ты и лысый шо не фсё пробавал...езжай в ДыРу, там наши кармильцы , ани угастят тя луччим в в мире пламбирам па 20 кап.
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01.08.2020 17:28 Ответить
вотка па 3. 62 , вотка по 5.70, біле- міцне та плодово-выгодное па 1.08, - шмурдяк для пипла, а самолёты. камазы вазы нивы лазы -фсё или почти всё адинаковое, фсе технологии -варованные, фсе должны быть адинакавые как спички в коробке, а также фсе должны быть очень бедны (кроме кпSS и тех каму павезло в спортлато)... такая вот справедливость и прагресс в который ДыРовцев пазвал их крававый дрюк-пукин вова в 2014 гаду
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01.08.2020 17:51 Ответить
а ишо в ентам
гаду 45 лет давке в «сакольниках» - 21 погибший, десятки пастрадавших... давка тада началась из-за враждебной для ссср жвачки... каторую савок не спасобен был наделать, так как
презервативы, а презервативы вроде были, но сексу ж не было, а страна , так нуждалась в различных хероях, чтобы атправлять их «памагать спасать»
какую- нибуть забугорную галытьбу в какой нибуть дыре от не дай бог какого - нибудь развития и прагресса…
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01.08.2020 22:42 Ответить
Картавый? Сходи к логопеду.
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01.08.2020 21:13 Ответить
Живу там.
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01.08.2020 21:14 Ответить
пробовал,гавно,сейчас лучше
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01.08.2020 21:26 Ответить
Одна запятая лишняя.
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02.08.2020 21:34 Ответить
Анди,ты дурачек?Какая советская песня?До СССР еще лет да лет,а умереть хотели именно за ЭТО.И многие умерли.Но получили совсем другое.
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01.08.2020 19:45 Ответить
Что в Бурятии трактористы закончились?
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01.08.2020 15:59 Ответить
законтаченно-апущенный биоматериал перестал верить лишнехромасомно-скрепному))))))))))
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01.08.2020 16:03 Ответить
2мл населения из них пенсионеры, женщины и дети, а под штык осталось всего и ничего . 30 тыс группировка и всевозможное железо, 500 танков , больше чем в какой то развитой стране.Ну общим испытательный полигон , а люди расходный материал.Милитаризованный анклав .
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01.08.2020 16:08 Ответить
Силою вступати? У кожно є вібір і він формує долю, а доля - життя. І каждому воздастя по ділам його.
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01.08.2020 16:20 Ответить
Все правильно делают. А за отказ служить - расстрел! По закону военного времени!
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01.08.2020 16:48 Ответить
скальпы,скальпы мокшанские пусть заготавливают , може простим
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01.08.2020 21:33 Ответить
Местные жители, смотря какие паспорта у вас на руках, добро пожаловать к нам на Родину или за поребрик, а ребята быстро освободят территорию от нечисти!
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01.08.2020 16:50 Ответить
А кто ж тогда стреляет? Янукович выстрелами извнутри?
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01.08.2020 17:42 Ответить
за паспорт треба відробити
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01.08.2020 18:08 Ответить
пачпарт ДыРы дарагова стоит патамушта онъ с двумя куритсами, а ЛыРы - проста звиздатый , патамушта там нешахтёры, а нешахтёры прынцыпияльна куритсов не едять...
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01.08.2020 18:27 Ответить
Все закономерно. Никто добровольно не хочет вступать в .... дерьмо
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01.08.2020 18:29 Ответить
Это карма.
Специально для тех кто "не хотел умирать в войнах НАТО".
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01.08.2020 18:37 Ответить
ЛЮДИ , время ИГРАЕТ на корысть Украине !!! Нам АРМИЮ свою ПОЛЮБОМУ надо возраждать и усилять т.к. не с ЛУГАНДОНОМ надо воевать , а МОРДОРУ рускому противостоять !!! а МОРДОР уже по ходу выдыхается содержать "народные безобразия" и в придроченцев он ТУППО кидает на деньги !!! так что ТРЫМАЙМОСЬ браття !!! Слава УКРАИНИ !!!
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01.08.2020 20:42 Ответить
Не играет . Что-то в Приднестровье , Абхазии не сыграло .
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01.08.2020 22:21 Ответить
Дэбилы !!!Жили не тужили при Украине!А сейчас воюют против Украины за 15000 рублей ( 200$) в месяц!!!Таких дэбилов еще и поискать нужно!!!Ненавижу и презираю этих мразей.Лучше бы свалили в рф или Польшу на заработки,если им в Украине мало платят.
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01.08.2020 22:20 Ответить
 
 