Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка
По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безуспешно.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывают доверия у местных жителей.
"Оккупационные власти, не имея поддержки и авторитета, просто внушают страх мужчинам призывного возраста. В свое войско они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы заставляют заключать контракты со своими вооруженными формированиями. Запугиванием также пытаются контролировать и остальную часть населения", - уточняют в разведке.
Кроме того, комплектация личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ.
"О боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирства личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", - заключают в разведке.
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а може з них виросла котлета з Г ?
А еще пули неплохие получатся, из го..на отличные пули ...
ЭТО - бянзин па 4 коп., калбаса па 2.20., пламбир па 20 коп. и вова пукин - 0.
Уря тащи!
Говно, а не пломбир.
Натуральный пломбир (рецепт) был привезен в ссср из США в 30-х годах специальной делегацией во главе с Анастасом Микояном. И ещё несколько сортов: эскимо, фруктовое и т. д..
Тогда всё казалось таким вкусным! И колбаса по 2:20 тоже.
Впечатления детства. Моей тетке (её тогда лет 5 было) немецкий шоколад в 1943 запомнился.
Никогда больше такого не пробовала...
гаду 45 лет давке в «сакольниках» - 21 погибший, десятки пастрадавших... давка тада началась из-за враждебной для ссср жвачки... каторую савок не спасобен был наделать, так как
презервативы, а презервативы вроде были, но сексу ж не было, а страна , так нуждалась в различных хероях, чтобы атправлять их «памагать спасать»
какую- нибуть забугорную галытьбу в какой нибуть дыре от не дай бог какого - нибудь развития и прагресса…
Специально для тех кто "не хотел умирать в войнах НАТО".