Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней
Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.
Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.
"Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд", - сказал он.
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а ведь Антиколорадос поумней тебя и тем более меня, правда?
"умник", ты слишком широко шагаешь - на таком примитивном вопросе и я - "спалился"?.... (поправляет лапти, протирает матрешку)
Золотые слова! Слушайте умного человека!
2020 рік.
Сепаратисти повертаються.
https://twitter.com/baraban088/status/1289260377230831617/photo/1
Все эти цветные зоны придуманы для подавления инакомыслия и сдерживания протестов.
Карантин ограничен во времени. Это узурпация власти .
Когда народ кого не любит- его войска и деньги - прах!
Ближайший пример - Барыга.
Зробіт вибіркову перевірку діагнозу по ковід, думаю будете здивовані, а бо ви і так в долі...
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
И пока уходит лето превратим страну всю в гетто!
Я поражаюсь тупости власти и покорности подопечных!...