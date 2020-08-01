Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней

Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.

Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.

"Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд", - сказал он.

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