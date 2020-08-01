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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней

Ляшко о причинах попадания Луцка в

Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.

Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.

"Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд", - сказал он.

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карантин (16729) Киев (25683) Луцк (594) Львов (4599) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ни кого не волнует нужно народу запретить выходить на улицы и митинги как при принятии закона о продаже земли и разрешении казино ...
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01.08.2020 16:09 Ответить
+5
Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 9612
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01.08.2020 16:22 Ответить
+4
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали. И пандемия с карантином для этого придумана. Когда такое было? Что этот коронавирус чума? Обычный вирус, типа гриппа, смертность не повышает ни на копейку. А теперь зоны придумали. Будете возбухать - намордник и в красную зону, будете мычать и молчать - в зеленую. Давно нужно этих сатанистов гнать, а не смотреть на их эксперименты по превращению людей в рабов.
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01.08.2020 16:12 Ответить
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А якщо в наступні 5 днів кількість хворих зменшиться, а ми місяць будемо жити в червоній зоні ?
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01.08.2020 16:07 Ответить
ни кого не волнует нужно народу запретить выходить на улицы и митинги как при принятии закона о продаже земли и разрешении казино ...
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01.08.2020 16:09 Ответить
А народ разрешил зеленой сатанве землю раздать по дешевке, даже не митинговали. Его все устраивает. Нахрена ему земля? Пусть зеленые рептилии разбирают всю.
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01.08.2020 16:16 Ответить
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали. И пандемия с карантином для этого придумана. Когда такое было? Что этот коронавирус чума? Обычный вирус, типа гриппа, смертность не повышает ни на копейку. А теперь зоны придумали. Будете возбухать - намордник и в красную зону, будете мычать и молчать - в зеленую. Давно нужно этих сатанистов гнать, а не смотреть на их эксперименты по превращению людей в рабов.
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01.08.2020 16:12 Ответить
Антиколорадос говорит шо вирус опасен. даже у переболевших детей есть патологии в мозге, чет такое исследовали то.
а ведь Антиколорадос поумней тебя и тем более меня, правда?
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01.08.2020 18:01 Ответить
Ходи в маске и бойся, до конца жизни.
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01.08.2020 20:06 Ответить
тока шо ходил по "боярку", маска в кармане, но на улицах люди даже иногда в масках, я в аптеку - без нее зашел, аптекарша в маске за стеклом. так шо мне вирус, кхи-кхи, о б*же(бросается к ыконкам с мантрами)
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01.08.2020 21:10 Ответить
Боря, ты спалился кацап "Боярка" в Украине не продается
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02.08.2020 00:00 Ответить
любая аптека, только спроси. "настоянка глоду"
"умник", ты слишком широко шагаешь - на таком примитивном вопросе и я - "спалился"?.... (поправляет лапти, протирает матрешку)
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02.08.2020 07:58 Ответить
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали.

Золотые слова! Слушайте умного человека!
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01.08.2020 21:23 Ответить
Дніпро.
2020 рік.
Сепаратисти повертаються.

Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 375

https://twitter.com/baraban088/status/1289260377230831617/photo/1
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01.08.2020 16:07 Ответить
Західну частину України перекрили.В мене є думки з цього приводу,та й в багатьох напевне,також є.
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01.08.2020 16:11 Ответить
Перекрыли, потому что на западной Украине патриоты, а они, сатанисты, их боятся. Будет Запад в красной зоне постоянно, пока не поймут что их за быдло держат.
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01.08.2020 16:13 Ответить
Перекрыли, потому что на западной Украине патриоты, а они, сатанисты, их боятся.

Все эти цветные зоны придуманы для подавления инакомыслия и сдерживания протестов.
Карантин ограничен во времени. Это узурпация власти .
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01.08.2020 21:20 Ответить
Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 9612
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01.08.2020 16:22 Ответить
В фильме "Война и мир" эпический пожар москвы отражен. Но нечисть от своего гнезда так просто не откажется.
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01.08.2020 16:28 Ответить
Печерский район Киева в какую зону попал?
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01.08.2020 16:29 Ответить
В свободную от беспристрастного правосудия.
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01.08.2020 16:43 Ответить
Выступил Ляшко. Рассказал о достижениях Украины за последние 30 лет. Сразу все понятно.
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01.08.2020 16:40 Ответить
Шо у Луцьку террик все таки фон подпортил, пердаки подшмалил некоторым функционерам.
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01.08.2020 16:42 Ответить
ляшко-дурко.
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01.08.2020 16:55 Ответить
ясно шо дурко, но побогаче таких 100 как вы и таких 1000 как я
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01.08.2020 18:03 Ответить
ясно шо дурко, но побогаче таких 100 как вы и таких 1000 как я

Когда народ кого не любит- его войска и деньги - прах!
Ближайший пример - Барыга.
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01.08.2020 21:27 Ответить
Ляшко, скоро лікарів почнуть бити за так званих безсимптомних хворих, що звернулися всього навсього з піднятим тиском...
Зробіт вибіркову перевірку діагнозу по ковід, думаю будете здивовані, а бо ви і так в долі...
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01.08.2020 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU

800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:13 Ответить
... когда тебя, долбодятла, уже в мусорную корзину выкинут, Ляшко
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01.08.2020 19:55 Ответить
https://censor.net/news/3211418/lyashko_o_prichinah_popadaniya_lutska_v_krasnuyu_zonu_est_prevysheniya_normy_za_poslednie_5_dneyi

И пока уходит лето превратим страну всю в гетто!
Я поражаюсь тупости власти и покорности подопечных!...
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01.08.2020 21:15 Ответить
"Ничего не понял, но очень интересно" (с).
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01.08.2020 22:02 Ответить
 
 