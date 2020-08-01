Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что деление на зоны ввели из политических соображений. Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что его город хотят взять "в карантинную блокаду".
Свои позиции мэры озвучили на страницах в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш город хотят взять в карантинную блокаду. Не гневите тернополянам!" - написал Надал.
Решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он называет "сугубо политическим".
"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя. Пока я мэр, я не позволю бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка", - пишет мэр.
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По словам Надала, за последние дни показатели заболеваемости COVID-19 в городе пошли на убыль.
"Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. ... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - написал мэр.
Надалу вторит мэр Ивано-Франковска Марцинкив, город которого находится в "оранжевой" зоне.
"Это разделение на зоны является очень субъективным и уже попахивает политической целесообразностью!" - считает он.
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Марцинкив призывает центральные власти учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.
Ранее городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
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революція іде.
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за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі,-
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Закипіло, зашуміло -
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На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!
На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
Якщо що, я теж із Західної України, і мені дико як тут всім "начхати" на прості правила.
Когда уже эта галиматья от власти закончится?
Я не сторонник Ляшко/Степанова, но я не понимаю, зачем правительству, по словам мэров этих городов, уничтожать экономику Тернополя и Ивано-Франковска. Даже если мэры Тернополя и Ивано-Франковска пытаются вести относительно независимую от Киева политику, ссылаясь на право самоуправления, это не настолько может повредить политике центральной власти, чтобы у неё появилось желание вообще уничтожать экономику этих городов. Трудно поверить в то, что в Киеве этого хотят даже если кто-то из киевских преследует личные цели смещения этих мэров. Мэры призывают не верить статистике, несмотря на большое количество заболевших, которая отправляет их города в красную зону.
Врач - пациенту: "У Вас температура 38 градусов". Пациент - врачу: "Это Ваше политическое решение!"
Легче поверить в то, что мэры этих городов просто хотят, чтобы экономика этих городов не пришла в упадок из-за вируса даже ценой некоторого повышения уровня заболеваемости и смертности. Вопрос дискуссионный: готовы ли мы сохранить экономику страны при условии некоторого повышения количества заболевших и опасности их резкого увеличения.
Крім базарів і генделиків?
Крім базарів і генделиків?
Больше казино на душу населения, а вы за какую-то экономику!...
Очевидно,Зєльою підписані певні зобов'язання перед рф,щодо здачі суверинітету до кінця року.
До речі,той режим ще не відмінили ?:https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Потрудись.У охякогоміністра тільки на тебе вся надія.
А протестом я називаю протест,до якого й готується кремлівсько-коломойсько-аваківська шайка.
ШАНОВНІ Українці - Ви ВСЕ бачите і РОЗУМІЄТЕ ... на гарячому - МІСЦЕВІ вибори - ось ТОДІ Нам треба дати ОЦІНКУ Зе ..По ..і іншим АНТИукраїнцям ..НАСНАГИ
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах