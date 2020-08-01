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Новости Коронавирус и карантин
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Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что деление на зоны ввели из политических соображений. Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что его город хотят взять "в карантинную блокаду".

Свои позиции мэры озвучили на страницах в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш город хотят взять в карантинную блокаду. Не гневите тернополянам!" - написал Надал.

Решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он называет "сугубо политическим".

"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя. Пока я мэр, я не позволю бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка", - пишет мэр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Попавший в "красную зону" Луцк не будет останавливать транспорт и закрывать кафе и рестораны, - советник мэра Полищук

По словам Надала, за последние дни показатели заболеваемости COVID-19 в городе пошли на убыль.

"Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. ... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - написал мэр.

Надалу вторит мэр Ивано-Франковска Марцинкив, город которого находится в "оранжевой" зоне.

"Это разделение на зоны является очень субъективным и уже попахивает политической целесообразностью!" - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко

Марцинкив призывает центральные власти учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.

Ранее городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к красной и оранжевой зонам 01
Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к красной и оранжевой зонам 02
Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к красной и оранжевой зонам 03

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к красной и оранжевой зонам 04

Автор: 

Ивано-Франковск (833) карантин (16729) Тернополь (777) Марцинкив Руслан (99) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А нікому не здається дивним,що саме західну Україну перекривають? Після інциденту у Луцьку поліція посилила патрулювання.
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01.08.2020 16:08 Ответить
+8
Я теж вважаю що на Західній Україні взялися закручувати гайки.
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01.08.2020 16:31 Ответить
+6
Чему тут удивляться, если делами в стране заправляют узурпаторы.
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01.08.2020 16:33 Ответить
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На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
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Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…


На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!


На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
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01.08.2020 16:08 Ответить
Мэры возмущаются красной зоне? А чего вы не возмущались карантину с потолка? А зачем людей закрывали? А зачем маски заставляете носить? Скоро вам прививки сделают, чтобы передохли и чипы поставят, а вы будете только возмущаться.
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01.08.2020 16:19 Ответить
а чего вы возмущаетесь..болейте себе на здоровье..
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01.08.2020 21:37 Ответить
А нікому не здається дивним,що саме західну Україну перекривають? Після інциденту у Луцьку поліція посилила патрулювання.
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01.08.2020 16:08 Ответить
Більшість конспірологічних теорій, ймовірно, є хибними і не мають достатніх надійних доказів, щоб сприймати їх серйозно. Це піднімає цікаве питання про механізми їх виникнення і розповсюдження в поп-культурі. Соціологи, психологи й експерти фольклору займалися пошуком відповіді на це питання починаючи з 1960-х років, коли вбивство президента США Джона Ф. Кеннеді породило безпрецедентну кількість чуток.
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01.08.2020 16:10 Ответить
https://censor.net/user/20870 Це не конспірологічна теорія.
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01.08.2020 16:12 Ответить
но Славянск со своими 360 больными на 106 тысяч человек (при средних 50 чел по Украине) находится в зелёной зоне
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01.08.2020 16:23 Ответить
Две пары цвай, и оба дураки.
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01.08.2020 16:29 Ответить
Я теж вважаю що на Західній Україні взялися закручувати гайки.
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01.08.2020 16:31 Ответить
а може все простіше? Може це через те, що саме у Західній Україні вирує захворюваність? Якщо судити з цифр і статистичних даних, то так воно і є.

Якщо що, я теж із Західної України, і мені дико як тут всім "начхати" на прості правила.
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01.08.2020 17:26 Ответить
Нема ніякого вірусу на Західній Україні...не морочте людям голови...
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02.08.2020 01:47 Ответить
Ну-ну...
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02.08.2020 10:06 Ответить
Скорее всего да. Близость к границам ЕС, снующие туда-сюда трудовые мигранты, автоматически делают западные области зоной риска.
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02.08.2020 09:03 Ответить
Конечно, закручивают. Там бубочку не любят.
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01.08.2020 21:07 Ответить
Пора уже всем областям объявить зону свободной от короны - РБ вам для примера!
Когда уже эта галиматья от власти закончится?
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01.08.2020 21:43 Ответить
Чему тут удивляться, если делами в стране заправляют узурпаторы.
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01.08.2020 16:33 Ответить
Може хоч західняки зрозуміють нарешті, що являють собою зебандити.
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01.08.2020 16:35 Ответить
Зелена влада, точніше кодло, не буде допомагати заходу України. Вся її допомога направлена на схід, сєпарам, їхнім виродкам та їхнім прокацапленим старим.
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01.08.2020 16:38 Ответить
Иренка,или как тебя там?Ну при чем тут Запад и не Запад.Кто кого хочет щемить?Космические рассужденияс космической глупостью.Данные о заболевших в области и городе подают в МОЗ именно мэры и подчиненные им облздравы.И,на минуточку,на каждого заболевшего на область выделяется СХОДУ,по 23 тыс. гривен.Эти мэры решили заработать вместе с врачами,а обратки не ждали?
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01.08.2020 19:32 Ответить
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01.08.2020 19:56 Ответить
центральная прокремлевская власть пытается изолировать Западную Украину
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01.08.2020 16:41 Ответить
Местные царьки зажирели, обленились, жопами к креслам прикипели. А виновата "злочинна влада" естественно.. ((
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01.08.2020 16:42 Ответить
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 9769
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01.08.2020 16:47 Ответить
😁
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01.08.2020 17:25 Ответить
"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя."

Я не сторонник Ляшко/Степанова, но я не понимаю, зачем правительству, по словам мэров этих городов, уничтожать экономику Тернополя и Ивано-Франковска. Даже если мэры Тернополя и Ивано-Франковска пытаются вести относительно независимую от Киева политику, ссылаясь на право самоуправления, это не настолько может повредить политике центральной власти, чтобы у неё появилось желание вообще уничтожать экономику этих городов. Трудно поверить в то, что в Киеве этого хотят даже если кто-то из киевских преследует личные цели смещения этих мэров. Мэры призывают не верить статистике, несмотря на большое количество заболевших, которая отправляет их города в красную зону.
Врач - пациенту: "У Вас температура 38 градусов". Пациент - врачу: "Это Ваше политическое решение!"
Легче поверить в то, что мэры этих городов просто хотят, чтобы экономика этих городов не пришла в упадок из-за вируса даже ценой некоторого повышения уровня заболеваемости и смертности. Вопрос дискуссионный: готовы ли мы сохранить экономику страны при условии некоторого повышения количества заболевших и опасности их резкого увеличения.
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01.08.2020 17:17 Ответить
А там є економіка?
Крім базарів і генделиків?
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01.08.2020 17:23 Ответить
Багато країн у світі не мають важкої промисловості і непогано тримаються за рахунок, наприклад, туристичної галузі. Не можна допускати втрати навіть такої можливості. Інша справа в тому, що Зе-команда не має жодної уяви про те, як розвивати важку або легку промисловість у будь-яких районах. Бо ця горе-команда має знання лише у сфері шоу-бізнесу. Нас чекає втрата не лише стратегічних підприємств, а й будь-яких.
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01.08.2020 17:42 Ответить
А там є економіка?
Крім базарів і генделиків?

Больше казино на душу населения, а вы за какую-то экономику!...
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01.08.2020 21:46 Ответить
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 3574
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01.08.2020 17:19 Ответить
А чого "возмущатися"? Мер Франківська ще хай дякує, що його місто не у червоній а в помаранчевій зоні. Як на мене то в червону зону треба було заганяти і Франківськ, і Львів, і Ужгород, і Рівне, і столицю. З таким байдужим ставленням громадян до елементарних правил гігієни, носіння масок у людних громадських місцях, до соц. дистанції, ми з карантину не вийдемо ще найближчих півроку точно.
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01.08.2020 17:23 Ответить
На носу, що? Вибори (с)
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01.08.2020 17:23 Ответить
Все делают что хотят, так что ничего хорошего из этого не выйдет.
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01.08.2020 17:35 Ответить
Про це одразу й казали. Перекриватимуть регіони з найбільшим протестним потенціалом.
Очевидно,Зєльою підписані певні зобов'язання перед рф,щодо здачі суверинітету до кінця року.
До речі,той режим ще не відмінили ?:https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
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01.08.2020 17:48 Ответить
Да,Макаренко,приедь в Киев там на каждом заборе подписаны эти твои обязательства перед кацапами.Самые популярные ПТН ПНХ вместе с Макаренко Юрой.Где ты видишь протестные настроения?На вырубке леса Карпат?На челноках на границе?На рытье янтаря?Или съездь во Львов,там никто не пользуется и не носит масок.Ни в транспорте ни в общественных местах.Это ты называешь протестом?
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01.08.2020 19:39 Ответить
Ти можеш пояснити розширення повноважень поліції в цих регіонах ?
Потрудись.У охякогоміністра тільки на тебе вся надія.
А протестом я називаю протест,до якого й готується кремлівсько-коломойсько-аваківська шайка.
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 4444
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01.08.2020 19:53 Ответить
Не бреши, козломорде. Я тиждень тому була у Львові. Майже всі носять маски у магазинах, на вулицях, обслуговуючий персонал всі у масках.
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01.08.2020 19:55 Ответить
...що РАДУЄ .. кількість ТРОЛІВ ( бувше мінСРЕЦЬ - перейшло до Зе ..ко ) .. по САМИМ самим ТОЧНЯКАМ .. викликає тільки СМІХ ...


ШАНОВНІ Українці - Ви ВСЕ бачите і РОЗУМІЄТЕ ... на гарячому - МІСЦЕВІ вибори - ось ТОДІ Нам треба дати ОЦІНКУ Зе ..По ..і іншим АНТИукраїнцям ..НАСНАГИ
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01.08.2020 18:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU https://www.youtube.com/watch?v=x9_inV7Gy7U

800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:16 Ответить
долбоепские решения центральной влады расшатывают страну!
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01.08.2020 19:39 Ответить
страну гробят политики причем всех мастей.меры долбодятлы в том числе.
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01.08.2020 20:36 Ответить
...пост для ВСІХ .. ..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ...

Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 9644
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01.08.2020 23:33 Ответить
Ковид это намордник, теперь укаждого своего цвета и больше ничего. И с этим надо бороться, а то ярмо появится на шее. Яким чином? А кожный будинок снаряжает себе тиутушку или героя и отправляет отстаивать свои права. Самооборона называется. Или всех будут грабить по одному.
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02.08.2020 07:45 Ответить
 
 