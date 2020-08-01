Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что деление на зоны ввели из политических соображений. Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что его город хотят взять "в карантинную блокаду".

Свои позиции мэры озвучили на страницах в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш город хотят взять в карантинную блокаду. Не гневите тернополянам!" - написал Надал.

Решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он называет "сугубо политическим".

"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя. Пока я мэр, я не позволю бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка", - пишет мэр.

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По словам Надала, за последние дни показатели заболеваемости COVID-19 в городе пошли на убыль.

"Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. ... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - написал мэр.

Надалу вторит мэр Ивано-Франковска Марцинкив, город которого находится в "оранжевой" зоне.

"Это разделение на зоны является очень субъективным и уже попахивает политической целесообразностью!" - считает он.

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Марцинкив призывает центральные власти учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.

Ранее городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.





