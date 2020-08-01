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Новости Коронавирус и карантин
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Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет

Предприятия оказавшегося в

Горсовет Тернополя в понедельник проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба тернопольского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сказано в сообщении.

В понедельник горсовет соберется на внеочередную сессию.

"На рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэры Тернополя и Ивано-Франковска возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам

С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме, подчеркнули в горсовете.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

Также на Цензор.НЕТ: Украина двигается уже по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, - Ляшко

Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.

Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) Тернополь (777) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Местные власти просто "имели ввиду" Зелю и его власть. Оно уже ничто, хоть еще и пыжится.
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01.08.2020 19:28 Ответить
+12
Нужно оздоравливать нацию, а не держать её в страхе, запретах и депрессивном состоянии.
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
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01.08.2020 19:42 Ответить
+10
Короче все ложат на зеленую власть с прибором... Начало конца зебилов=)
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01.08.2020 19:22 Ответить
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Верхи не могут-низы не хотят
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01.08.2020 19:09 Ответить
Некоторые историки утверждают, что эту хрень импотент Ленин придумал, когда влез на фригидную Крупскую.
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01.08.2020 19:32 Ответить
крупская уже знала , что ленин - , сифилитик , потому и не давала ему . И прожила молча , аж пока не сдохла своей смертью . ( Но это не к теме , модер , надеюсь , за это не забанит ) .
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01.08.2020 20:49 Ответить
и как? если в транспорт только по спецпропускам можно, а остальным по домам на самоизоляции?? или что-то уже поменялось?
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01.08.2020 19:12 Ответить
Местные власти просто "имели ввиду" Зелю и его власть. Оно уже ничто, хоть еще и пыжится.
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01.08.2020 19:28 Ответить
(без уже!)
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01.08.2020 19:33 Ответить
еврейская хунта начала мстить Западу 90% Украины позеленела
КАКАЯ РАЗНИЦА МЫ ЖЕ НЕ ЛОХИ ...
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01.08.2020 19:39 Ответить
***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
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01.08.2020 19:44 Ответить
В такій ситуація був би кожний хто знаходився б при владі в даний час.
Влада мала б зрозуміти, не маю чи можливості
соціально захистити населення в такий час, іти білоруським сценарієм...
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03.08.2020 10:41 Ответить
Степашка и Словакию отнёс К красной зоне , хотя она в зелёной зоне с момента карантина
И возникает вопрос - а знает ли Степашка ГДЕ ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ СЛОВАКИЯ?

Складывается впечатление что кто-то путает Латвию с Литвой 😀😀😀
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01.08.2020 19:13 Ответить
Короче мы имеем НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ в документах
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01.08.2020 19:15 Ответить
Зато он знает страну Йти )))))
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01.08.2020 19:45 Ответить
Когда въезжаешь из Украины в Словакию , подписываешься под всеми бумагами , что будешь сидеть дома 5 дней и потом делаешь тест . В Украине СТЕПАШКА все это отменил - вот какого хера ?
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01.08.2020 19:17 Ответить
Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки

Наприклад забовьязуюся виходити на вулицю та пересуватися в громадських місцях з прикритими верхніми дихальними шляхами ( респіратор ., маска, шарф)
Частіше мити руки , користуватися дезінфікуючим засобом дотримувати соціальну дистанцію

Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
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01.08.2020 19:19 Ответить
Свободолюбиві українські дурантинофіли,прихожани московського патріархату ,наслухавшись про чіпування через вакцини народу Білом Гейтсом,послали Степашку на...уй..
ВОНИ МРІЮТЬ ЗДОХНУТИ ВІЛЬНИМИ !!!
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01.08.2020 22:10 Ответить
Короче все ложат на зеленую власть с прибором... Начало конца зебилов=)
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01.08.2020 19:22 Ответить
О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все Мелики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
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01.08.2020 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xOledoZ0jDc

В Берліні вже більше 1 мільйона людей на акції проти брехливої пандемії.
А українцям, мабуть, подобається жити в зонах.
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01.08.2020 19:26 Ответить
и что теперь?... обосрамшись долбодятлы из центральной влады Тернополь будут прессовать и Луцк вместо ОРДЛО?
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01.08.2020 19:36 Ответить
Какое отношение у Центральной власти к гражданам, так и граждане относятся к этой власти.
"Какая разница, что там в Офисе и в Раде решили?" Велюр и Эпицент, как индикатор
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01.08.2020 19:38 Ответить
Нужно оздоравливать нацию, а не держать её в страхе, запретах и депрессивном состоянии.
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
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01.08.2020 19:42 Ответить
а Епіцентри чи рошени позакривали під час карантину? ні,ну тоді йдіть нах!
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01.08.2020 19:50 Ответить
Драть надо местечковых гениев, ввести режим ЧП и военную администрацию п...рам, которые только бациллу плодить умеют.
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01.08.2020 19:55 Ответить
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1

https://twitter.com/Lelka_1 Olka https://twitter.com/Lelka_1 @Lelka_1 https://twitter.com/Lelka_1/status/1289575244173254656 2 ч

Ринок. Літо. Салатні помідори 35-45 грн.
*******, правда,мої маленькі любителі низьких цін на цибулю в минулому році?

https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5 Tеtiana Olshanska https://twitter.com/UkraineForever5 @UkraineForever5

Київ. Сьогодні була на щонедільній ярмарці.
Найдешевші "дубові сливки" 25 грн, гарні рожеві, жовті помідори - 55 грн, огірки 32 грн, баклажани - 20 грн, абрикоси 60 грн.
Де там борці з зубожінням?
Наче в рота води панабирали, сидять по ніркам, як миші.
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01.08.2020 20:00 Ответить
борщовий набір уже ніхто не рахує .
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01.08.2020 20:16 Ответить
В порівнянні з червнем ціни на сезонні овочі та фрукти зросли близько 20%
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01.08.2020 23:12 Ответить
https://twitter.com/saturnu_5_gramm

https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью https://twitter.com/saturnu_5_gramm @saturnu_5_gramm https://twitter.com/saturnu_5_gramm/status/1289311310744698881 19 ч

Для мене головним доказом кінця зубожіння стали яблука по 52 гривні за кілограм.
Яблука. 52 гривні. Кілограм. В Україні.
Порошенко зі своєю "золотою цибулею" "нєрвна куріт в сторонкє"
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01.08.2020 20:02 Ответить
https://twitter.com/chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://twitter.com/chemodanov_di/status/1289599900070469632 2 ч

Дожились.
Літом в Україні найдешевша пропозиція у відділі овочі/фрукти це - банани. 22грн/кг.
Літом.
В Україні.
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01.08.2020 22:05 Ответить
Статистика за 5 днів буде визначати "колір" карантинної зони.
Не треба бути великим провидцем, що стверджувати, що тепер місцева влада буде корегувати от ту статистику.
Власне, воно буде вігідно і центральній владі. Для них стануть малювати їхні перемоги в боротьбі з коронавірусом. І всі будуть задоволені.
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01.08.2020 20:06 Ответить
Сколько же здесь идиотов пасется! Просто никто из здешних геройских мачо не встречался близко с этой заразой. У меня, кстати, два коллеги и партнера заразились именно из Тернополя! Один уже и на СМСки не отвечает... И в Мечникова насмотрелся! Та и "выздоровевшие" не совсем здоровые мягко говоря...
Во всем мире дураки, от у нас полно умников. Зеленые клоуны уроды, конечно, но не хер последние устои страны разваливать горшконосам из суперпатриотичных Тернополей и Луцков. В Польше побыковать не дают?
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01.08.2020 20:22 Ответить
Точно Чернобыль на мозги стал действовать!
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01.08.2020 20:41 Ответить
Корсунский,это ты о своих мозгах говоришь? Соболезнуем,сиди на карантине ,одень маску и не выползай из квартиры.
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01.08.2020 23:28 Ответить
Если ты умер, то это надолго, если дурак (дура), то это - навсегда...
Все, бувайте.
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02.08.2020 06:59 Ответить
Айвазян..
я так бачу,у вас В Лахті була відпустка ? ))
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02.08.2020 11:44 Ответить
что ты "насмотрелся в Мечникова"? больных с ковидом там начали принимать с 23 июня. в отдельном корпусе куда нет доступа никому кроме врачей. ты врач?
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01.08.2020 20:37 Ответить
Мы с ВАМИ знакомы?
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01.08.2020 20:39 Ответить
сомневаюсь
а что смущает? обращение на "ты"? так тут интернет. откуда я знаю кто по ту сторону экрана? может житель Днепра по фамилии Корсунский, а может девочка Маша из Ольгино. В интерернете принято обращение на "ты" с начала начал.
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01.08.2020 20:48 Ответить
Не знаю,как у вас в Лахти принято,"Стрелок"... ))))
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01.08.2020 22:12 Ответить
Это у кацапов так принято всегда было. Убедился в этом в 1982 году в армии (Псковская область).
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02.08.2020 06:57 Ответить
Дивишся на наші маршрутки,електрички останнім часом і розумієш -карантин буде тривати мінімум до нового року"..А карта зонування буде набувати все більш теплих відтінків.. ((
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01.08.2020 22:06 Ответить
Мудрее надо быть Ляшко: закройте красным Киев и остальные не будут гавкать.
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01.08.2020 20:26 Ответить
Что Луцк отказался подчиняться центральной власти, что Тернополь . . .
Можно спорить относительно наличия или отсутствия оснований для карантинных мер (введено чрезвычайное положение или нет), но тут надо либо менять законодательство, чтобы ни у кого сомнений не возникало относительно законности ограничений (т.е. не только чрезвычайное положение, но и карантины прописывать как основание ограничения прав граждан), либо жёстко прессовать в таких случаях руководство органов местного самоуправления по соответствующим уголовным статьям (нарушение карантинных мероприятий и т.п.), возможно тоже скорректировав Уголовный кодекс (вернув в него Юлькину статью 365 о превышении власти не только для правоохранителей, а для любых представителей власти).
Потому что бессилие центральной власти перед открытым неповиновением - налицо. И проблема не в распределении компетенции, потому что охрана общественного здоровья в случае всемирной пандемии - явно в компетенции центральных властей. То есть никто на права местного самоуправления не покушается в данном случае. Проблема в управляемости государством.
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01.08.2020 20:40 Ответить
Проблема в том, что центральная власть манипулирует цифрами по ковиду, то есть ведет себя нечестно по отношению к гражданам.
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01.08.2020 21:35 Ответить
Влада пробує "причесати всіх" одним "соборним гребенем"...А ..уй це получиться !
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01.08.2020 22:03 Ответить
Луцьк,Тернопіль послали на.уй "Владу ЗЕ".
ЗЕ "утерся".

ЧИ ВПЕРШЕ ?
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01.08.2020 22:02 Ответить
Героїчні дупомиї!
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02.08.2020 07:05 Ответить
ось ти і проколовся,"Корсунський" з Лахті..
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02.08.2020 11:46 Ответить
прокремлевская власть пытается изолировать Западную Украину
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01.08.2020 21:37 Ответить
до сраки їх розмальовка районів України! В Тернополі в рази, якщо не в десятки разів менше вірусних ніж в Києві, але Київ чомусь при цьому не закривають, бо ж бачите там ВІДСОТОК хворих менший....
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01.08.2020 21:42 Ответить
ЦІкаво..про що Садовий і Кличко домовились з Єрмаком щодо виборів мерів цих міст...
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01.08.2020 22:04 Ответить
береться СУТО формально відсоток на 100 000..

Але дебілізм цього формалізму куди менший,ніж те,що Україна (точніше ЗЕЛЕНІ ВЛАДНІ ДОВБО...ОБИ) віднесла Білорусь до "зеленої зони" країн.. (((((((((((((((((((((((
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01.08.2020 22:15 Ответить
Це СЕПАРАТИЗМ !!!
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01.08.2020 22:00 Ответить
Тане мешайте уже им умирать своей смертью. Они же сами так решили.
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01.08.2020 22:15 Ответить
Як би мало бути "В ідеалі".
Як у країні,яка найкраще справляється з Ковід.
В НІмеччині..

ТАм рішення приймає головний санітарний лікар певної Землі.Не Берлін.

На ньому і відповідальність..
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02.08.2020 11:47 Ответить
В результате этой пандемии останутся только адекватные, остальные вымрут. Жаль, но - ничего личного, только естественный отбор.
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01.08.2020 22:20 Ответить
У нас вся Одесса адекватная. 2 миллиона город и никто не болеет.В магазинах все одеваем маски.
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01.08.2020 22:38 Ответить
А сколько дебилов в Тернополе проголосовало за Зеленского?
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01.08.2020 23:21 Ответить
цікаво,це якось би вплинуло на розвиток епідемії,як би вибрали Порошенко І ЗАЛИШИЛИ УЛЯНОЧКУ СУПРУН ("доктор Смерть")?Нагадаю,у такому випадку вже 1 квітня 2020 р. інфекційні лікарні передані "на баланс" областей,тобто ЗАКРИТІ.
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02.08.2020 11:50 Ответить
советы и нквд..выборность окружных судей кто сделает ..судья мер шериф выборные что ещё нужно общине и 10 % на нэньку шоб жили вместе София и Оранта
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02.08.2020 06:33 Ответить
 
 