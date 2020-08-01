Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет
Горсовет Тернополя в понедельник проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.
Об этом сообщает пресс-служба тернопольского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сказано в сообщении.
В понедельник горсовет соберется на внеочередную сессию.
"На рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красную" зону", - говорится в сообщении.
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С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме, подчеркнули в горсовете.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.
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Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.
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КАКАЯ РАЗНИЦА МЫ ЖЕ НЕ ЛОХИ ...
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
Влада мала б зрозуміти, не маю чи можливості
соціально захистити населення в такий час, іти білоруським сценарієм...
И возникает вопрос - а знает ли Степашка ГДЕ ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ СЛОВАКИЯ?
Складывается впечатление что кто-то путает Латвию с Литвой 😀😀😀
Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
Наприклад забовьязуюся виходити на вулицю та пересуватися в громадських місцях з прикритими верхніми дихальними шляхами ( респіратор ., маска, шарф)
Частіше мити руки , користуватися дезінфікуючим засобом дотримувати соціальну дистанцію
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
ВОНИ МРІЮТЬ ЗДОХНУТИ ВІЛЬНИМИ !!!
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.
Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все Мелики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
В Берліні вже більше 1 мільйона людей на акції проти брехливої пандемії.
А українцям, мабуть, подобається жити в зонах.
"Какая разница, что там в Офисе и в Раде решили?" Велюр и Эпицент, как индикатор
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1 Olka https://twitter.com/Lelka_1 @Lelka_1 https://twitter.com/Lelka_1/status/1289575244173254656 2 ч
Ринок. Літо. Салатні помідори 35-45 грн.
*******, правда,мої маленькі любителі низьких цін на цибулю в минулому році?
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5 Tеtiana Olshanska https://twitter.com/UkraineForever5 @UkraineForever5
Київ. Сьогодні була на щонедільній ярмарці.
Найдешевші "дубові сливки" 25 грн, гарні рожеві, жовті помідори - 55 грн, огірки 32 грн, баклажани - 20 грн, абрикоси 60 грн.
Де там борці з зубожінням?
Наче в рота води панабирали, сидять по ніркам, як миші.
https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью https://twitter.com/saturnu_5_gramm @saturnu_5_gramm https://twitter.com/saturnu_5_gramm/status/1289311310744698881 19 ч
Для мене головним доказом кінця зубожіння стали яблука по 52 гривні за кілограм.
Яблука. 52 гривні. Кілограм. В Україні.
Порошенко зі своєю "золотою цибулею" "нєрвна куріт в сторонкє"
https://twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://twitter.com/chemodanov_di/status/1289599900070469632 2 ч
Дожились.
Літом в Україні найдешевша пропозиція у відділі овочі/фрукти це - банани. 22грн/кг.
Літом.
В Україні.
Не треба бути великим провидцем, що стверджувати, що тепер місцева влада буде корегувати от ту статистику.
Власне, воно буде вігідно і центральній владі. Для них стануть малювати їхні перемоги в боротьбі з коронавірусом. І всі будуть задоволені.
Во всем мире дураки, от у нас полно умников. Зеленые клоуны уроды, конечно, но не хер последние устои страны разваливать горшконосам из суперпатриотичных Тернополей и Луцков. В Польше побыковать не дают?
Все, бувайте.
я так бачу,у вас В Лахті була відпустка ? ))
а что смущает? обращение на "ты"? так тут интернет. откуда я знаю кто по ту сторону экрана? может житель Днепра по фамилии Корсунский, а может девочка Маша из Ольгино. В интерернете принято обращение на "ты" с начала начал.
Можно спорить относительно наличия или отсутствия оснований для карантинных мер (введено чрезвычайное положение или нет), но тут надо либо менять законодательство, чтобы ни у кого сомнений не возникало относительно законности ограничений (т.е. не только чрезвычайное положение, но и карантины прописывать как основание ограничения прав граждан), либо жёстко прессовать в таких случаях руководство органов местного самоуправления по соответствующим уголовным статьям (нарушение карантинных мероприятий и т.п.), возможно тоже скорректировав Уголовный кодекс (вернув в него Юлькину статью 365 о превышении власти не только для правоохранителей, а для любых представителей власти).
Потому что бессилие центральной власти перед открытым неповиновением - налицо. И проблема не в распределении компетенции, потому что охрана общественного здоровья в случае всемирной пандемии - явно в компетенции центральных властей. То есть никто на права местного самоуправления не покушается в данном случае. Проблема в управляемости государством.
ЗЕ "утерся".
ЧИ ВПЕРШЕ ?
Але дебілізм цього формалізму куди менший,ніж те,що Україна (точніше ЗЕЛЕНІ ВЛАДНІ ДОВБО...ОБИ) віднесла Білорусь до "зеленої зони" країн.. (((((((((((((((((((((((
Як у країні,яка найкраще справляється з Ковід.
В НІмеччині..
ТАм рішення приймає головний санітарний лікар певної Землі.Не Берлін.
На ньому і відповідальність..