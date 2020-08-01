Предприятия оказавшегося в "красной" зоне Тернополя с понедельника будут работать в обычном режиме, - горсовет

Горсовет Тернополя в понедельник проведет внеочередную сессию и обсудит законность решения центральной власти отнести город к "красной" карантинной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба тернопольского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сказано в сообщении.

В понедельник горсовет соберется на внеочередную сессию.

"На рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красную" зону", - говорится в сообщении.

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С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме, подчеркнули в горсовете.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в "красную" зону городе.

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Мэры Тернополя и Ивано-Франковска Надал и Марцинкив возмущены, что их города отнесли к "красной" и "оранжевой" зонам.