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Новости Агрессия России против Украины
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Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ

Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ

Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, согласно опубликованному, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма.

"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э… Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя", - говорится во фрагменте переговоров.

По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович - заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

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В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.

"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". - Да, слушаю. - Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. - (...) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. (…) Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", - сказано в еще одной части переговоров.

Отмечается, что "Первым", видимо, был Сергей Аксенов, а Михаил - его помощником.

Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: ""Первому" даю. - Здорово, Гир. - Привет. Желаю здоровья. - (...) Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. - Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".

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В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.

"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", - подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

В свою очередь в Офисе Генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.

Автор: 

Донбасс (26957) Аксенов Сергей (361) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+9
Украина не сделала выводов с того, что сделала Россия в Крыму и Донбассе. Украина не уничтожила сепаратистов в других регионах, как Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Запорожье и т.д. Россия туда вторгнется и там будет сепары их встречать. Украина не сделала выводов от влияния психологической войны России оказываемой, через СМИ и все каналы Украины под Россией. Россия планомерно готовит захват Украины, а Украина вместо того, чтобы реагировать на все это, она не защищается, а значит больше урона получит. Спецслужбы Украины не зачищены от агентуры России. Не созданы новые спецслужбы. Коллаборанты во властях городов, как Кернес, Труханов, и во остальных городах тоже. И они ведут подготовку всего под вход Российских наемников. Население готовится тоже, чтобы они могли скрываться за ним. Олигахи тоже все завербованы российскими спецслужбами и у них на олигархов компроматы. Тоже самое власти все Украины на крючке, кто продался, на кого компромат, а кто вообще идейно про российский. И я вижу море угроз и их думаю все видят и нет никакой антихрупкости у Украины. То бишь читаю Антихрупкость сейчас - Нассима Талеба и он пишет, что есть антихрупкость - это когда происходят разные кризисы допустим и банки хрупкие и работники банков потеряв работу тоже хрупкие и им сложно найти работу, а таксист он антихрупкий и он будет всегда и на него кризисы сильно не скажутся. Или человеческий организм, который заболев вирусом начинает бороться с ним и вырабатываются антитела и иммунитет на будущие, чтобы реагировать мгновенно в будущем, а у Украины не выработался иммунитет от России и угрозы, которые уже заражали Украину. То бишь антихрупкий становиться сильнее от пережитой беды, а хрупкий становиться слабее и разбивается. Украина должна быть антихрупкость и беды должны делать Украину сильнее! Украина должна реагировать на угрозы! Нужно уничтожить агентуру русскую, СМИ агентуры России, меров уничтожить, которые коллаборанты, культуру запретить русскую, бизнес и деньги из России запретить потому что мы видим кучу примеров, как русские деньги зашли и обанкротили предприятия в Украине. РПЦ в Украине нужно ликвидировать потому что они работают на спецслужбы России и они управляют прихожанами в интересах России. Визовый режим надо ввести с РФ, потому что русские диверсанты продолжают ездить для подрывной деятельности. Спецслужбы нужно создать новые из воевавших с Россией. Украина должна перестать быть хрупкой, Украина должна быть антихрупкой и становиться от бед сильнее!!! Нужно закрыть все ходы для РФ!
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01.08.2020 22:01 Ответить
+3
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7982
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01.08.2020 22:48 Ответить
+3
Правильно.Если сравнивать с пиратским абордажем,то Рашка берёт Украину на абордаж кидая свою абордажные крюки,щоб зацепить и подтянуть к себе.Крюки-это пропаганда,культура мордовская,церковь,коррупция,бизнес активы в основном энергетические,засылка воров тобто подпитка криминала....ОПЗЖ крысы, сами те крюки подхватывают на лету и цепляют на нашу Чайку...Ну крысы одним словом.Так же, забрасывают по международным направлениям...И по всем этим крюкам, треба пройтись топориком и обрубить их назавжди.Тем более,що крюки у них гнилые и верёвка низкого качества.Просто покрашены и обвесами украшены,типа коллиматоров.На это обрати внимание,а то у тебя в основном всё об Украине.А Рашка та сама гниющая,как мумия в Мавзолее
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01.08.2020 23:20 Ответить
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц

Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.

https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
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01.08.2020 21:43 Ответить
Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3537
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01.08.2020 21:46 Ответить
редакция, а что такое "в окупированный донбас"? вы там не уху ели, случаем?
правильно писать "на оккупированном донбасе"
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01.08.2020 22:15 Ответить
какая разница..
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01.08.2020 22:29 Ответить
я реально здивований таким феєричним довгожителем аксьоновим гобліном
я був упевнений що його пустять в расход максимум через рік-півтора після окупації Криму, московія так завжди робила
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01.08.2020 21:56 Ответить
Улицы полны мастеров, но мы их не замечаем (с)
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01.08.2020 21:58 Ответить
Так и будет . Видать хитрый сильно приспособленец .
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01.08.2020 22:00 Ответить
А к чему эти аудиозаписи? Ведь Аксёнов ,Гиркин да и путин и не скрывают что Крым оккупировали и так понятно и что на Донбассе .В чём прикол выложенных аудиозаписей?
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01.08.2020 21:57 Ответить
В целом это был всего лишь еще один кирпич в стене
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01.08.2020 22:01 Ответить
Кому и так понятно, а кто 6 лет кричит про ихтамнет)
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02.08.2020 08:54 Ответить
Украина не сделала выводов с того, что сделала Россия в Крыму и Донбассе. Украина не уничтожила сепаратистов в других регионах, как Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Запорожье и т.д. Россия туда вторгнется и там будет сепары их встречать. Украина не сделала выводов от влияния психологической войны России оказываемой, через СМИ и все каналы Украины под Россией. Россия планомерно готовит захват Украины, а Украина вместо того, чтобы реагировать на все это, она не защищается, а значит больше урона получит. Спецслужбы Украины не зачищены от агентуры России. Не созданы новые спецслужбы. Коллаборанты во властях городов, как Кернес, Труханов, и во остальных городах тоже. И они ведут подготовку всего под вход Российских наемников. Население готовится тоже, чтобы они могли скрываться за ним. Олигахи тоже все завербованы российскими спецслужбами и у них на олигархов компроматы. Тоже самое власти все Украины на крючке, кто продался, на кого компромат, а кто вообще идейно про российский. И я вижу море угроз и их думаю все видят и нет никакой антихрупкости у Украины. То бишь читаю Антихрупкость сейчас - Нассима Талеба и он пишет, что есть антихрупкость - это когда происходят разные кризисы допустим и банки хрупкие и работники банков потеряв работу тоже хрупкие и им сложно найти работу, а таксист он антихрупкий и он будет всегда и на него кризисы сильно не скажутся. Или человеческий организм, который заболев вирусом начинает бороться с ним и вырабатываются антитела и иммунитет на будущие, чтобы реагировать мгновенно в будущем, а у Украины не выработался иммунитет от России и угрозы, которые уже заражали Украину. То бишь антихрупкий становиться сильнее от пережитой беды, а хрупкий становиться слабее и разбивается. Украина должна быть антихрупкость и беды должны делать Украину сильнее! Украина должна реагировать на угрозы! Нужно уничтожить агентуру русскую, СМИ агентуры России, меров уничтожить, которые коллаборанты, культуру запретить русскую, бизнес и деньги из России запретить потому что мы видим кучу примеров, как русские деньги зашли и обанкротили предприятия в Украине. РПЦ в Украине нужно ликвидировать потому что они работают на спецслужбы России и они управляют прихожанами в интересах России. Визовый режим надо ввести с РФ, потому что русские диверсанты продолжают ездить для подрывной деятельности. Спецслужбы нужно создать новые из воевавших с Россией. Украина должна перестать быть хрупкой, Украина должна быть антихрупкой и становиться от бед сильнее!!! Нужно закрыть все ходы для РФ!
показать весь комментарий
01.08.2020 22:01 Ответить
Со многим согласен.Украинские олигархи боятся США больше чем рассию. В этом прикол.Ведь при Порошенко Медведчук начал пускать щупальца в информационное пространство Украины. Остальные тезисы поддерживаю.
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01.08.2020 22:09 Ответить
Правильно.Если сравнивать с пиратским абордажем,то Рашка берёт Украину на абордаж кидая свою абордажные крюки,щоб зацепить и подтянуть к себе.Крюки-это пропаганда,культура мордовская,церковь,коррупция,бизнес активы в основном энергетические,засылка воров тобто подпитка криминала....ОПЗЖ крысы, сами те крюки подхватывают на лету и цепляют на нашу Чайку...Ну крысы одним словом.Так же, забрасывают по международным направлениям...И по всем этим крюкам, треба пройтись топориком и обрубить их назавжди.Тем более,що крюки у них гнилые и верёвка низкого качества.Просто покрашены и обвесами украшены,типа коллиматоров.На это обрати внимание,а то у тебя в основном всё об Украине.А Рашка та сама гниющая,как мумия в Мавзолее
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01.08.2020 23:20 Ответить
Очко сужается , енот подкрадывается и всё это незаметно для росии . )) .
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01.08.2020 22:03 Ответить
" В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом"
Но и тут Гиркина *******, вместо хорошего персонала прислали "товарищей по объявлению", которые не долго думая сбили гражданский самолёт т.к. до#уя подготовленные.
А вы думаете чего он такой злой и откровенный нынче.
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01.08.2020 22:10 Ответить
Хорошо, аксенов - редиска...
Но когда гиркин выехал из Славянска в Донецк, на ком лежит приказ авиации не уничтожать группу? Может ли хоть кто либо, назвать ф.и.о. того, кто не дал возможность уничтожить оккупантов и террористов?
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01.08.2020 22:30 Ответить
Опять манипуляции на тему «беспрепятственного выхода dиркина» и «сдачи Донецка»? А сколько колонн выходило из Славянска?
P.S.
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2728

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2468

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5591

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1912
показать весь комментарий
01.08.2020 22:47 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7982
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01.08.2020 22:48 Ответить
Это кацапы зажмуренные? Прекрасная композиция, и свет хорошо поставлен и горизонт не завален.
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02.08.2020 04:19 Ответить
 
 