Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ

Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, согласно опубликованному, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма.

"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э… Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя", - говорится во фрагменте переговоров.

По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович - заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

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В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.

"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". - Да, слушаю. - Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. - (...) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. (…) Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", - сказано в еще одной части переговоров.

Отмечается, что "Первым", видимо, был Сергей Аксенов, а Михаил - его помощником.

Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: ""Первому" даю. - Здорово, Гир. - Привет. Желаю здоровья. - (...) Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. - Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".

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В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.

"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", - подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

В свою очередь в Офисе Генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.