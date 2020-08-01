РФ может вторгнуться в Украину, но пока это ей невыгодно, - глава Службы внешней разведки Кондратюк

Россия развернула вокруг Украины военную группировку, которая будет приведена в полную оперативную готовность в ближайшее время.

Об этом глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк написал в статье для ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

Кондратюк напомнил, что Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия - уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия - около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус - объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения будут приведены в полную оперативную готовность в ближайшее время.

"Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство - для Москвы только вопрос времени и возможностей", - сказал он.

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По данным Кондратюка, уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах - 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках - 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

В публикации отмечается, что Москва создает долгосрочные угрозы, в том числе развитием новой военной базы возле границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений вновь 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны. Потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

В то же время сейчас, по словам Кондратюка, принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины (в частности в районе Северо-Крымского канала) ограничивают следующие факторы: падение цен на мировых рынках нефти и газа и уменьшение поступлений в российский бюджет; надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом; приближение местных выборов в Украине и намерение Москвы усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме; отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также, опосредованно, в рамках армяно-азербайджанского конфликта; местные выборы в РФ в сентябре 2020 года при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и рост протестной активности.

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От приказа о наступлении Кремль также удерживают также перипетии предвыборной ситуации в США и развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минском и Нормандском форматах. Однако усиление концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах и ходе переговорного процесса "не по российскому сценарию" существенно повышает готовность Москвы раз пересечь "красную линию", констатируют в СВР.

"Однако, по нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года. Однако история учит, что Россия никогда не уважала суверенных прав других стран и государственная граница для нее - всего лишь линия на карте", - отмечает автор публикации.

Анализ, проведенный СВР, свидетельствует, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины "может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий". Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем (снижение рейтинга российских властей из-за ухудшения жизни населения, стремительное падение экономики, ослабление вертикали власти); необходимость решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона); концентрация внимания ведущих международных партнеров Украины исключительно на собственных внутренних проблемах (сложные избирательные процессы, радикальное обострение социальных, демографических, экономических вопросов, беженцы, терроризм).

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