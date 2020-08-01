РФ может вторгнуться в Украину, но пока это ей невыгодно, - глава Службы внешней разведки Кондратюк
Россия развернула вокруг Украины военную группировку, которая будет приведена в полную оперативную готовность в ближайшее время.
Об этом глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк написал в статье для ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.
Кондратюк напомнил, что Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия - уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия - около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус - объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих. Эти подразделения будут приведены в полную оперативную готовность в ближайшее время.
"Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство - для Москвы только вопрос времени и возможностей", - сказал он.
По данным Кондратюка, уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах - 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках - 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.
В публикации отмечается, что Москва создает долгосрочные угрозы, в том числе развитием новой военной базы возле границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений вновь 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.
Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны. Потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
В то же время сейчас, по словам Кондратюка, принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины (в частности в районе Северо-Крымского канала) ограничивают следующие факторы: падение цен на мировых рынках нефти и газа и уменьшение поступлений в российский бюджет; надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом; приближение местных выборов в Украине и намерение Москвы усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме; отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также, опосредованно, в рамках армяно-азербайджанского конфликта; местные выборы в РФ в сентябре 2020 года при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и рост протестной активности.
От приказа о наступлении Кремль также удерживают также перипетии предвыборной ситуации в США и развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минском и Нормандском форматах. Однако усиление концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах и ходе переговорного процесса "не по российскому сценарию" существенно повышает готовность Москвы раз пересечь "красную линию", констатируют в СВР.
"Однако, по нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года. Однако история учит, что Россия никогда не уважала суверенных прав других стран и государственная граница для нее - всего лишь линия на карте", - отмечает автор публикации.
Анализ, проведенный СВР, свидетельствует, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины "может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий". Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем (снижение рейтинга российских властей из-за ухудшения жизни населения, стремительное падение экономики, ослабление вертикали власти); необходимость решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона); концентрация внимания ведущих международных партнеров Украины исключительно на собственных внутренних проблемах (сложные избирательные процессы, радикальное обострение социальных, демографических, экономических вопросов, беженцы, терроризм).
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Що характерно, відносно простий (порівняно) наноасемблер-реплікатор із найпримітивнішою циклічною програмою може стати ґабсолютною зброєю, яку неможливо буде зупинити і яка невідворотно знищить УСЕ. Гуглимо "Сірий Слиз".
Се́рая слизь (англ. grey goo) - гипотетический сценарий конца света, связанный с успехами молекулярных нанотехнологий и предсказывающий, что неуправляемые самореплицирующиеся нанороботы поглотят всё доступное им вещество Земли, выполняя свою программу саморазмножения; или вещество биосферы - биомассу: данный сценарий известен под названием «экофагия». Впервые термин "серая слизь" был применён в 1986 году пионером нанотехнологий Эриком Дрекслером в книге "Машины созидания", где при описании подобного сценария Дрекслер предостерёг: "Мы не можем позволить себе определённого рода аварии с реплицирующимися ассемблерами".
"...представьте, что подобный репликатор, плавающий в бутылке с химикатами, делает свои копии… Первый репликатор собирает свою копию за одну тысячу секунд, затем уже два репликатора собирают ещё два за следующую тысячу секунд, теперь уже четыре собирают ещё четыре, а восемь собирают ещё восемь. Через десять часов их уже не тридцать шесть, а свыше 68 миллиардов. Менее чем за день они наберут вес в тонну, менее чем за два дня они будут весить больше, чем Земля, ещё за четыре часа их вес превысит массу Солнца и всех планет вместе взятых - если только бутылка с химикатами не опустеет задолго до того времени."
Наиболее реалистичный на сегодняшний день сценарий связан с микроорганизмами-биороботами. Строго говоря, это не нанороботы, использующие для создания своих копий любую материю; они ограничены органико - тем не менее агрессивные и быстро размножающиеся биороботы, вышедшие из-под контроля, могут достичь абсолютного эволюционного превосходства и буквально съесть всю биомассу планеты.
Жах в тому, що зупинити цей пздць буде неможливо. Ані ядерна зброя, ані ЕМІ або інші контрзаходи не допоможуть - за законом великих чисел все одно десь вціліють наномашини (а вони ж будуть ще й заглиблюватися під землю...)
Так само за законом великих чисел такий програмний глюк більш ніж можливий, якщо нанороботів мільярди та мільярди.
Представьте, что машина времени перенесла вас в 1750 год - во времена, когда связь между городами подразумевала выстрелы из пушки, а весь транспорт работал на сене. Допустим, вы попадаете туда, забираете кого-нибудь и приводите в 2015 год, показать, как оно тут все. Мы не в состоянии понять, каково ему было бы увидеть все эти блестящие капсулы, летящие по дорогам; поговорить с людьми по ту сторону океана; посмотреть на спортивные игры за тысячу километров от него; услышать музыкальное выступление, записанное 50 лет назад; поиграть с волшебным прямоугольником, который может сделать снимок или запечатлеть живой момент; построить карту с паранормальной голубой точкой, обозначающей его местоположение; смотреть на чье-то лицо и общаться с ним за много километров и так далее. Все это - необъяснимое волшебство для почти трехсотлетних людей. Не говоря уже об Интернете, Международной космической станции, Большом адронном коллайдере, ядерном оружии и общей теории относительности.
Такой опыт для него не будет удивительным или шокирующим - эти слова не передают всей сути мысленного коллапса. Наш путешественник вообще может умереть.
Но есть интересный момент. Если он вернется в 1750 год и ему станет завидно, что мы захотели взглянуть на его реакцию на 2015 год, он может захватить с собой машину времени и попробовать проделать то же самое, скажем, с 1500 годом. Прилетит туда, найдет человека, заберет в 1750 год и все покажет. Парень из 1500 года будет шокирован безмерно - но вряд ли умрет. Хотя он, конечно, будет удивлен, разница между 1500 и 1750 годом куда меньше, чем между 1750 и 2015. Человек из 1500 года удивится некоторым моментам из физики, поразится тому, какой стала Европа под жесткой пятой империализма, нарисует в голове новую карту мира. Но повседневная жизнь 1750 года - транспорт, связь и т. п. - вряд ли удивит его до смерти.
Нет, чтобы парень из 1750 года повеселился так же, как мы с ним, он должен отправиться куда дальше - возможно, год так в 12 000 до н. э., еще до того, как первая сельскохозяйственная революция позволила зародиться первым городам и понятию цивилизации. Если бы кто-либо из мира охотников-собирателей, со времен, когда люди в большей степени были еще очередным животным видом, увидел огромные человеческие империи 1750 года с их высокими церквями, судами, пересекающими океаны, их понятие быть «внутри» здания, все эти знания - он бы умер, скорее всего.
Но если бы выжил, он захотел бы сделать то же самое. Вернулся бы на 12 000 лет назад, в 24 000 год до н. э., забрал бы человека и притащил его в свое время. И новый путешественник сказал бы ему: «Ну такое, хорошо, спасибо». Потому что в этом случае человеку из 12 000 год до н. э. нужно было бы вернуться на 100 000 лет назад и показать местным аборигенам огонь и язык в первый раз.
Если нам нужно перевезти кого-то в будущее, чтобы тот был до смерти удивлен, прогресс должен пройти определенное расстояние. Должна быть достигнута Точка Смертельного Прогресса (ТСП). То есть, если во времена охотников-собирателей ТСП занимала 100 000 лет, следующая остановка состоялась уже в 12 000 году до н. э. За ней прогресс шел уже быстрее и кардинально преобразил мир к 1750 году (ориентировочно). Потом понадобилось пару сотен лет, и вот мы здесь.
Эту картину - когда человеческий прогресс движется быстрее по мере течения времени - футуролог Рэй Курцвейл называет законом ускоряющейся отдачи человеческой истории. Это происходит, потому что у более развитых обществ есть возможность двигать прогресс более быстрыми темпами, нежели у менее развитых обществ. Люди 19 века знали больше, чем люди 15 века, поэтому неудивительно, что прогресс в 19 веке шел более стремительными темпами, нежели в 15 веке, и так далее.
На меньших масштабах это тоже работает. Фильм «Назад в будущее» вышел в 1985 году, и «прошлое» было в 1955 году. В фильме, когда Майкл Джей Фокс вернулся в 1955 год, его застали врасплох новизна телевизоров, цены на содовую, отсутствие любви к гитарному звуку и вариации в сленге. Это был другой мир, безусловно, но если бы фильм снимали сегодня, а прошлое было в 1985 году, разница была бы куда более глобальна. Марти Макфлай, попавший в прошлое из времени персональных компьютеров, Интернета, мобильных телефонов, был бы гораздо более неуместным, чем Марти, отправившийся в 1955 год из 1985.
Все это благодаря закону ускоряющейся отдачи. Средняя скорость развития прогресса между 1985 и 2015 годами была выше, чем скорость с 1955 по 1985 годы - потому что в первом случае мир был более развитым, он был насыщен достижениями последних 30 лет.
Таким образом, чем больше достижений, тем быстрее происходят изменения. Но разве это не должно оставлять нам определенные намеки на будущее?
Курцвейл предполагает, что прогресс всего 20 века мог бы быть пройден всего за 20 лет при уровне развития 2000 года - то есть в 2000 году скорость прогресса была в пять раз выше, чем средняя скорость прогресса 20 века. Также он считает, что прогресс всего 20 века был эквивалентен прогрессу периода с 2000 по 2014 год, и прогресс еще одного 20 века будет эквивалентен периоду до 2021 года - то есть всего за семь лет. Спустя несколько десятков лет весь прогресс 20 века будет проходиться по несколько раз в год, а дальше - всего за месяц. В конечном итоге закон ускоряющейся отдачи доведет нас до того, что за весь 21 век прогресс будет в 1000 раз превышать прогресс 20 века.
Если Курцвейл и его сторонники правы, 2030 год удивит нас так же, как парня из 1750 года удивил бы наш 2015 - то есть следующая ТСП займет всего пару десятков лет - а мир 2050 года будет так сильно отличаться от современного, что мы едва ли его узнаем. И это не фантастика. Так полагает множество ученых, которые умнее и образованнее нас с вами. И если вы взглянете в историю, то поймете, что это предсказание вытекает из чистой логики.
Почему же, когда мы сталкиваемся с заявлениями вроде «мир через 35 лет изменится до неузнаваемости», мы скептически пожимаем плечами?
Красные линии давно проведены, стратегические коордионаты спутниками Пентагона давно зафиксированы для возможного и быстрого удара.
Одно неосторожное движение и ското-параши не будет на просторах географии.
Кстати, Зеленский сейчас не решает абсолютно ничего и от него ничего не зависит.
В Пентагоне всё давно расставлено, и не в пользу русни, а в пользу всемирной демократии и свободы.
Щоб фуйло не напало.
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Эх, генерал-лейтенант ... Что ж ты не поможешь стране? Расскажи со своих агентурных высот о кураторах Ермака и 11 иностранных счетах Тарана .
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Вот и посчитали в кремле, что если по 8 месяцев на каждый аэропорт, то ***** сдохнет раньше, чем хотя бы одну область в Украине захватят.