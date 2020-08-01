Наемникам РФ, подорвавшим мост на Луганщине в 2014 году, сообщили о подозрении, - прокуратура
Четырем наемникам РФ, которые во время оккупации в 2014 году взорвали мост на Луганщине, сообщено о подозрении. Одного участника события задержали правоохранители, остальные находятся в розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"В начале июля 2014 года житель Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ - так называемой армии "Юго-Востока" создал с тремя жителями Донецкой области группу, которая осуществляла минирование и подрыв важных объектов инфраструктуры", - говорят в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, проходившем через железнодорожные пути. Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.
Деятельность этой группы была остановлена еще 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ.
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Террористы уничтожившие мост (сомневаюсь что только мост) получат лет пять.
Наверно, будь нацисты с Майдана, нацистами, то с дерьмом вроде тебя, никто бы не церемонился.