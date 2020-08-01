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Наемникам РФ, подорвавшим мост на Луганщине в 2014 году, сообщили о подозрении, - прокуратура

Наемникам РФ, подорвавшим мост на Луганщине в 2014 году, сообщили о подозрении, - прокуратура

Четырем наемникам РФ, которые во время оккупации в 2014 году взорвали мост на Луганщине, сообщено о подозрении. Одного участника события задержали правоохранители, остальные находятся в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"В начале июля 2014 года житель Лисичанска, находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ - так называемой армии "Юго-Востока" создал с тремя жителями Донецкой области группу, которая осуществляла минирование и подрыв важных объектов инфраструктуры", - говорят в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, проходившем через железнодорожные пути. Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание российских боевиков в Беларуси - доказательство того, что наемники РФ, воевавшие на Донбассе, используются в других точках мира, - МИД Украины

Деятельность этой группы была остановлена ​​еще 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ.

Автор: 

мост (1031) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5035) силовики (2799) наемники рф (2092) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+2
Болвану который украл 30 000 грн с кредитных карт, влепят лет семь.
Террористы уничтожившие мост (сомневаюсь что только мост) получат лет пять.
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01.08.2020 23:09 Ответить
+2
Та й на вряд чи отримають... Їх немає в Україні, а після скоєного вони сюди й не поткнуться... Ну а якщо все ж таки, якимось неймовірним чином, заарештують, то обміняють на таксистів чи двірників з лугандонії... "Плавалі, знаєм" (с)
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01.08.2020 23:15 Ответить
+2
О, первый кацапский шакал за сегодня!
Наверно, будь нацисты с Майдана, нацистами, то с дерьмом вроде тебя, никто бы не церемонился.
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01.08.2020 23:16 Ответить
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Болвану который украл 30 000 грн с кредитных карт, влепят лет семь.
Террористы уничтожившие мост (сомневаюсь что только мост) получат лет пять.
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01.08.2020 23:09 Ответить
Та й на вряд чи отримають... Їх немає в Україні, а після скоєного вони сюди й не поткнуться... Ну а якщо все ж таки, якимось неймовірним чином, заарештують, то обміняють на таксистів чи двірників з лугандонії... "Плавалі, знаєм" (с)
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01.08.2020 23:15 Ответить
Да не получат они по 5 лет. Вон скоро им еще и особый статус дадут и неприкосновенность. Будут на Геликах с *ДНР*-номерами по Киеву с бабами кататься и стрелять из окон по прохожих.
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01.08.2020 23:26 Ответить
Одни персонажи вымышленные другие нет
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01.08.2020 23:15 Ответить
О, первый кацапский шакал за сегодня!
Наверно, будь нацисты с Майдана, нацистами, то с дерьмом вроде тебя, никто бы не церемонился.
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01.08.2020 23:16 Ответить
Расстрелять! Если у нас гибридная война с парашей, то значит к сепаратистам нужно принимать сталинские гибридные методы борьбы с сепаратизмом, ихтамнетизмом и другим ватнетизмом. И ***** поймёт, что недоимперия ни одина наследница СССР тут - Украина как и прежде претендует на свою часть золотого запаса СССР и его зарубежное иммущество.
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01.08.2020 23:38 Ответить
От єта аперативнисть!
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02.08.2020 00:09 Ответить
вы уверены что они вообще живы?) 6 лет прошло...
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02.08.2020 00:23 Ответить
ахахах опять подозрение ..это как щурят глаза и подозревают как тот тип из футурамы..только у нас такие законы и подозрения страна цирка..))
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02.08.2020 03:18 Ответить
Ну сообшили...а они шо?
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02.08.2020 07:36 Ответить
 
 