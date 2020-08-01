Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера взяты под стражу, - глава Следкома РБ Носкевич
В отношении задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.
По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины".
Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов, добавил Носкевич. Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
Хоть какой нибудь критики.
Нифига этого не будет.
Лизать- не критиковать.
Так підлога?
https://www.1tv.ru/news/2014-08-31/40690-v_obmen_na_devyat_desantnikov_rossiya_otpustila_63_ukrainskih_soldata
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ Пленные русские в Украине (полное видео: Иловайск, 29.08.14)
а обменяли вот их
https://www.youtube.com/watch?v=-CYvm-HnSpg Костромские десантники: "Нам сказали, мы на учениях" (Украина, Киев, 30.08.2014)
Но очевидно, что после выборов вагнеровцев отпустят.
Лука - президент, вагнеровцы - домой (или куда они там хотели лететь)
"В пятницу 31 июля Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «возмутительном и безосновательном задержании российских граждан».
То есть, по кремлевской официальной версии это просто какие-то обычные граждане РФ, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали и посадили в камеры злобные белорусы. Эти 32 боевика ЧВК просто так приехали в Беларусь возудкхом подышать, как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор».
Еще на заседании Совбеза РФ отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.
Итак, Путин вступает в игру. Его позиция заключается в том, что в ситуации с задержанием 32-ух боевиков террорист - это Лукашенко, что именно он захватил невинных российских граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится."
объяснение на поверхности- Лука хотел отвлечь общество от протестных настроений чем-то очень громким, невероятным. Читал блоги бел.оппозиции-как-то не очень произвело все это на электорат впечатление. . И там ему не верят
А досі вони по вулиці гуляли і чекали цього епохального рішення?
вагнера должны были дождаться "победы" Луки на выборах, устроить бучу, имитируя вторжение украинских радикалов, и прикончить, наконец, ненавистного кремлю Рыгоровича
пока Киев чухался бы, в РБ объявляют новые выборы, на которых побеждает совсем не Тихановский..., а на границу РБ с Украиной прибывают подкрепления российских "союзников"
Лука частично упредил кремль и даже рассердил - но кто знает, что написано в кремлёвском оперативном плане "Бульба-2020"?