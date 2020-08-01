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Новости Агрессия России против Украины
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Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера взяты под стражу, - глава Следкома РБ Носкевич

Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера взяты под стражу, - глава Следкома РБ Носкевич

В отношении задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.

По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов, добавил Носкевич. Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также читайте: Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков, - Офис генпрокурора

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Читайте также: Кулеба о задержании боевиков ЧВК Вагнера: Беларусь передала список украинских граждан, сейчас его проверяют

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7922) задержание (6690) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+14
В Украине таких даже не задерживают. Помню, как в 2014 году обнаружили с оружием росийских десантников. Так Путин сказал, что они заблудились. Так их тут же передали России. Получается, Беларусь боле антироссийская оказалась, чем Украина. И КГБ покруче оказалось статистов из СБУ, которые только могут как отжимать и крышывать бизнесы, а свою работу 6 лет упорно делать не хотят.
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02.08.2020 00:09 Ответить
+3
Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
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02.08.2020 00:00 Ответить
+3
Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич - Цензор.НЕТ 4199
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
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02.08.2020 00:05 Ответить
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надолго ли?
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01.08.2020 23:58 Ответить
До параду в Москві протримають
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02.08.2020 11:00 Ответить
Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
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02.08.2020 00:00 Ответить
Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич - Цензор.НЕТ 4199
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
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02.08.2020 00:05 Ответить
Лука-же сказал, что они не собирались лететь а билеты для отмазки, они не поехали в аэропорт а билеты, за ненадобностью, сожгли в урне
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02.08.2020 00:40 Ответить
Послє 9-тово чісла всьо устаканітса, і етіх уважаємих людєй випустят с формуліровкой "за отсутствієм состава прєступлєнія". А покашто охлос должен бить в тонусє, а государствєнная бєзопасность в опасності.
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02.08.2020 00:08 Ответить
Наскільки я розумію, хитродупа поза Лукашенка трохи прикумарила росіян і на черзі війна з Білорусією.
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02.08.2020 00:08 Ответить
В Украине таких даже не задерживают. Помню, как в 2014 году обнаружили с оружием росийских десантников. Так Путин сказал, что они заблудились. Так их тут же передали России. Получается, Беларусь боле антироссийская оказалась, чем Украина. И КГБ покруче оказалось статистов из СБУ, которые только могут как отжимать и крышывать бизнесы, а свою работу 6 лет упорно делать не хотят.
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02.08.2020 00:09 Ответить
Cпектакль
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02.08.2020 00:10 Ответить
Да, было. А теперь нявкни порохопридуровец что нибудь вразумительное. Ну...например...какая же ты скотина петя был. Или...особый стратегический ход...с далеко идущими выгодными последствиями..
Хоть какой нибудь критики.
Нифига этого не будет.
Лизать- не критиковать.
Так підлога?
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02.08.2020 01:27 Ответить
Ну никто их ( рус.десант.) не передавал. Их при попытке выхода из Иловайска,свои же и покрошили. И это правда. А в остальном ты права
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02.08.2020 08:09 Ответить
никто их не крошил,их обменяли
https://www.1tv.ru/news/2014-08-31/40690-v_obmen_na_devyat_desantnikov_rossiya_otpustila_63_ukrainskih_soldata
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02.08.2020 22:19 Ответить
это только 6 лет прошло и уже такую пургу постят и 14 лайков,дебилы млять
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03.08.2020 07:00 Ответить
покрошили вот этих
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ Пленные русские в Украине (полное видео: Иловайск, 29.08.14)

а обменяли вот их
https://www.youtube.com/watch?v=-CYvm-HnSpg Костромские десантники: "Нам сказали, мы на учениях" (Украина, Киев, 30.08.2014)
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03.08.2020 07:17 Ответить
Не вживай так багато лайна.Від тебе дуже смердить кацапом.
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02.08.2020 09:12 Ответить
а вообще игра какая - то хитрая получается, с кучей вариантов.
Но очевидно, что после выборов вагнеровцев отпустят.
Лука - президент, вагнеровцы - домой (или куда они там хотели лететь)
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02.08.2020 00:16 Ответить
Матвей Ганапольский о ситуации с арестом спецназовцами КГБ Беларуси 32 боевиков ЧВК :

"В пятницу 31 июля Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «возмутительном и безосновательном задержании российских граждан».

То есть, по кремлевской официальной версии это просто какие-то обычные граждане РФ, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали и посадили в камеры злобные белорусы. Эти 32 боевика ЧВК просто так приехали в Беларусь возудкхом подышать, как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор».
Еще на заседании Совбеза РФ отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.

Итак, Путин вступает в игру. Его позиция заключается в том, что в ситуации с задержанием 32-ух боевиков террорист - это Лукашенко, что именно он захватил невинных российских граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится."
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02.08.2020 03:05 Ответить
вычитал:
объяснение на поверхности- Лука хотел отвлечь общество от протестных настроений чем-то очень громким, невероятным. Читал блоги бел.оппозиции-как-то не очень произвело все это на электорат впечатление. . И там ему не верят
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02.08.2020 00:55 Ответить
Скоро появится забавная кинокомедия "Лукашенко , два стула и Федель Кастро",не пропустите
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02.08.2020 01:43 Ответить
Взяти под стражу?!
А досі вони по вулиці гуляли і чекали цього епохального рішення?
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02.08.2020 09:02 Ответить
"Всё страньше и страньше! Всё чудесатее,и чудесатие! Всё любопытственнее любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!" Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес.
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02.08.2020 10:51 Ответить
да что тут странного - обычная партия спецслужб
вагнера должны были дождаться "победы" Луки на выборах, устроить бучу, имитируя вторжение украинских радикалов, и прикончить, наконец, ненавистного кремлю Рыгоровича
пока Киев чухался бы, в РБ объявляют новые выборы, на которых побеждает совсем не Тихановский..., а на границу РБ с Украиной прибывают подкрепления российских "союзников"
Лука частично упредил кремль и даже рассердил - но кто знает, что написано в кремлёвском оперативном плане "Бульба-2020"?
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02.08.2020 11:13 Ответить
поведение Лукашенки сейчас определяется поиском предателей и российских агентов в собственном окружении
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02.08.2020 11:15 Ответить
батя чел прямолинейный не то что наши пеерасты,и демократизировать беларусь не даст
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02.08.2020 13:15 Ответить
 
 