Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера взяты под стражу, - глава Следкома РБ Носкевич

В отношении задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Носкевич.

По его словам, была получена информация о том, что "они все практически имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины".

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Сейчас со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов, добавил Носкевич. Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

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Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.