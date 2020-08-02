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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Во время рабочего визита в Ривне глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал заявления луцких чиновников, которые выступили против усиления карантина в областном центре.

По словам Максима Степанова, на решение местных чиновников повлияла политика, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Нет человеческого фактора. Есть чисто цифры, отражающие динамику в том или ином регионе. Вот никто не будет создавать, простите, Чернобыль, когда от нас скрывали, что происходит. Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. В Министерстве здравоохранения нет даже намека на политику. Приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - говорит министр.

Степанов добавил: в Минздраве знают, что в регионах, попавших в "красную" и "оранжевую" зоны, люди будут против усиления карантинных мер. Местные власти, по мнению главы Минздрава, особенно накануне выборов, будут придерживаться такого же мнения. Такая позиция - считает министр - ошибочна, поскольку это касается жизни и здоровья людей.

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Глава министерства говорит, что мониторинг и сравнение того, куда движется каждая область, происходит еженедельно. Если в каком-то районе рост числа больных происходит в течение пяти и более дней - это означает тенденцию, и по этой территории будут принимать соответствующие решения, пояснил Степанов.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Автор: 

карантин (16729) Луцк (594) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Який переживальник за життя українців.А ж блювати хочеться.
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02.08.2020 00:26 Ответить
+13
Бунт! Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.

«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения« .. (с)
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02.08.2020 00:38 Ответить
+8
Мудрое решение.
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02.08.2020 00:41 Ответить
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Пошел нах костюмов
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02.08.2020 00:25 Ответить
Який переживальник за життя українців.А ж блювати хочеться.
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02.08.2020 00:26 Ответить
это точно прям страдает за то как живут простые люди,хотя сам передвигается на мерине 600 и не думает как прожить завтрашний день,и маску он одевает только перед тв для показухи.
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02.08.2020 20:27 Ответить
Стєпанов, расслабся, символ України - ТАЧАНКА З ПУЛЕМЬОТОМ та Веселий Роджер !

ми Вільні Люди у Вільній Країні !
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02.08.2020 00:33 Ответить
"Бей красных, пока не побелеют.
Бей белых, пока не покраснеют."
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02.08.2020 00:44 Ответить
Гауптштурмфюрер Йохан Дир,уймитесь наконец. Иначе-или пуля в висок на рейхсштандарте,или еще что похуже..
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02.08.2020 03:59 Ответить
Бунт! Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.

«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения« .. (с)
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02.08.2020 00:38 Ответить
Мудрое решение.
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02.08.2020 00:41 Ответить
Зеля файно дустав по пискові. Украінці,крім хохлів перекладу не потребують.
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02.08.2020 00:42 Ответить
"Украінці", кажеш?
Когось ти мені нагадуєш.
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02.08.2020 00:46 Ответить
так, УКРАЇНЦІ !

Українці, які тисячу років, з короткими проміжками, жили без Держави та давали собі лад самоврядними громадами та Національним Духом !
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02.08.2020 00:52 Ответить
Кого,Дир?
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02.08.2020 01:09 Ответить
От тепер зрозуміло.
Алекс, з двох акаунтів працюєш?
Чи з трьох?
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02.08.2020 01:13 Ответить
https://censor.net/user/465875 Трахтор в полі дир-дир-дир.Ми за мир.
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02.08.2020 01:18 Ответить
Ти переплутав.
Він - Алекс.
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02.08.2020 01:21 Ответить
ви мнє льстітє, я працюю всього ліш з трьох акаунтів - 0, 0, 7
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02.08.2020 01:32 Ответить
3 in 1

Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 1508
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02.08.2020 01:53 Ответить
Він переплутав-Він Алекс..-Гауптштурмфюрер Дир ,проходя с патрулем по Потсдамер-штрассе,увидя человека в буденновке,с автоматом ППШ и волочащем за собой парашут подумал-"Он-АЛЕКС..а может и Юстас".
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02.08.2020 02:17 Ответить
Пейте на ночь таблетки от головы !
Будете здоровы!
Дідусь Опанас ,😂
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02.08.2020 02:28 Ответить
Гауптману Диру таблетки не помогут-только гильотина.Самое верное средство от головной боли.
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02.08.2020 04:03 Ответить
Для вуйко з полонин кто живе нижче за дви тясячи метрив вид ривня моря той не украинець? Яремчи вони таки.
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02.08.2020 06:06 Ответить
Погано коли загроза епідемії- так, реальна загроза і реальної епідемії- перетворюється в інструмент привчання народу до покори.
Степанов о намерении Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2020 00:41 Ответить
Ботва.
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02.08.2020 01:16 Ответить
Степанов о намерении Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 7377
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02.08.2020 00:52 Ответить
За свідомих..))
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02.08.2020 00:53 Ответить
Наша візьме верх !
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02.08.2020 00:56 Ответить
в этом даже можете не сомневаться..
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02.08.2020 01:16 Ответить
але треба попрацювати..
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02.08.2020 01:17 Ответить
и тут степашка понял, что его вирусобесная истерика уже не действует на окружающих и очень скоро его начнут бить.
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02.08.2020 00:57 Ответить
вевель,ты нам лучше про тысячелетний райх промурлычь. Из окна замка .
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02.08.2020 04:05 Ответить
Степанов, иди на.......й.
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02.08.2020 01:05 Ответить
Комиссия при деле, все заняты работой на три ставки переднего фронта борьбы с COVID19 людей не хватает.
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02.08.2020 01:22 Ответить
Так в Києві більше хворих, ніж у Луцьку... Де логіка???
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02.08.2020 01:28 Ответить
https://censor.net/user/140860 Яка така логіка? Нічого не знаємо.
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02.08.2020 01:30 Ответить
Дик всі носять маски в магазинах... От давно не бачив у нас в Києві когось в магазині без маски. Не думаю, що в Луцьку інакше...
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02.08.2020 01:41 Ответить
Я вдягаю виключно ради продавців. Бо саме їх накажуть за відсутність масок на велику суму.
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02.08.2020 19:09 Ответить
Французи ввели масковий режим у всіх закритих приміщеннях і в громадському транспорті, а в місті Ліль, бо там кількість інфікованих подвоїлась за тиждень, маски треба носити ще й багатолюдних вулицях.
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02.08.2020 01:31 Ответить
Тільки от ані французи, ані італійці, ані американці (а в США найбільше хворих) не додумалися до такого ідіотизму, як закриття метро чи припинення руху наземного громадського транспорту!
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02.08.2020 01:34 Ответить
То правда.
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02.08.2020 01:35 Ответить
на вулицях, в магазинах, на базарах, в аптеках, адмін. приміщеннях і т.д.
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02.08.2020 01:35 Ответить
Вірус хорошо себе почуває при високій вологості повітря. Тут в відносно вологих регіонах нові осередки заражень, особливо на бойнях, бо там сиро і холодно.
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02.08.2020 01:41 Ответить
Злые руки приумножат зло заключенное в амфоре и приведут мир к гибели. Эта фраза очень четко говорит. Долина заклятия змей.
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02.08.2020 01:39 Ответить
Ковид это индустрия для бариг. Все олигархи с их сми топят за ковид. Тут они с зелей и государством социально близкие если надо с баранов шкуру драть.
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02.08.2020 06:14 Ответить
Федералізацією *******.
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02.08.2020 07:18 Ответить
У Луцьку все вирішує не міська влада , а Ігор Палиця
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02.08.2020 07:23 Ответить
Так. В Луцьку немає місцевої влади. Вже кілька років.
Містом керує цуцик палиці.
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02.08.2020 07:48 Ответить
Щоб не мінявся колір зон потрібно нікуди не пускати Степанова і все буде добре в Україні.
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02.08.2020 07:56 Ответить
Степанов,ты в Бердянск заедь или Урзуф... Там твой карантин и маски нах.никому не нужны
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02.08.2020 08:01 Ответить
Ошибочна позиція є степашка в Україні.
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02.08.2020 08:59 Ответить
Ошибочно решение народа не поразбивать вам головы об стену еще в начале дурантина!
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02.08.2020 11:15 Ответить
стіпанов-ти сам ошибочний, випадковий міністр.
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02.08.2020 11:35 Ответить
його взяли на роботу саме через таку слухняність до рішень зелених. Якби *********** (чи його ляльководам) потрібно було б інше рішення відносно пандемії, то степанов не підходив би на цю посаду. А так - меле хто знайшо і не красніє. Бо сам не може оцінити тупизну ним сказаного.
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02.08.2020 19:14 Ответить
 
 