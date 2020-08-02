Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Во время рабочего визита в Ривне глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал заявления луцких чиновников, которые выступили против усиления карантина в областном центре.

По словам Максима Степанова, на решение местных чиновников повлияла политика, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Нет человеческого фактора. Есть чисто цифры, отражающие динамику в том или ином регионе. Вот никто не будет создавать, простите, Чернобыль, когда от нас скрывали, что происходит. Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. В Министерстве здравоохранения нет даже намека на политику. Приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - говорит министр.

Степанов добавил: в Минздраве знают, что в регионах, попавших в "красную" и "оранжевую" зоны, люди будут против усиления карантинных мер. Местные власти, по мнению главы Минздрава, особенно накануне выборов, будут придерживаться такого же мнения. Такая позиция - считает министр - ошибочна, поскольку это касается жизни и здоровья людей.

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Глава министерства говорит, что мониторинг и сравнение того, куда движется каждая область, происходит еженедельно. Если в каком-то районе рост числа больных происходит в течение пяти и более дней - это означает тенденцию, и по этой территории будут принимать соответствующие решения, пояснил Степанов.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.