Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями, но не главарями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они (представители ОРДЛО. - ред.) на самом деле хотят", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что уже выступал с обращением к представителям ОРДЛО: "Когда начинались эти события, я на одном из телеканалов обратился к главарям Луганской и Донецкой областей с просьбой: пожалуйста, подготовьте письменно предложения, что вы хотите иметь на территории этих районов - это особый статус, автономия, признаки государственности, напишите, на какие шаги вы могли бы пойти для компромисса. Никакого ответа я не получил. Если их пригласят в Киев – они не приедут, а мы и не приглашали".

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"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее… Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", - добавил Кравчук.

Как отметил первый президент, если искать пути решения проблемы - надо "вести разговор, договариваться, шаг за шагом".

"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - подчеркнул он.

При этом Кравчук уточнил, что готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине.

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