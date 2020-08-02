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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине

Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями, но не главарями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они (представители ОРДЛО. - ред.) на самом деле хотят", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что уже выступал с обращением к представителям ОРДЛО: "Когда начинались эти события, я на одном из телеканалов обратился к главарям Луганской и Донецкой областей с просьбой: пожалуйста, подготовьте письменно предложения, что вы хотите иметь на территории этих районов - это особый статус, автономия, признаки государственности, напишите, на какие шаги вы могли бы пойти для компромисса. Никакого ответа я не получил. Если их пригласят в Киев – они не приедут, а мы и не приглашали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук в ТКГ поднимет вопросы создания свободной экономической зоны и фонда для восстановления Донбасса

"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее… Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", - добавил Кравчук.

Как отметил первый президент, если искать пути решения проблемы - надо "вести разговор, договариваться, шаг за шагом".

"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - подчеркнул он.

При этом Кравчук уточнил, что готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине.

Также читайте: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+23
Самое страшное.что Кравчук не считает мир с расией на условиях кремля вредным и убийственным для Украины...
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02.08.2020 00:43 Ответить
+20
86 лет..
политика Украины заметно молодеет..
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02.08.2020 00:44 Ответить
+20
Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине - Цензор.НЕТ 6759
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02.08.2020 01:13 Ответить
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Страница 2 из 2
Кравчук вже втер носа схуубеєвим-втре й доунбасякам.Тільки от землю України в нього ніхто не відбере,навідміну від поросячих,які вже готові з тим Донбасом розпрощатися.
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02.08.2020 03:08 Ответить
Від поросячих? Сэр Джонс-я тябе на вашем,общепанятном коровьем языке скажу-поднимай восстание у себя на Брайтон-Бич и жди прибытия зеленых вежливых человечков. из Мордово-Бурятии. Они уже на подходе. Причаливают..
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02.08.2020 03:16 Ответить
Ти не думай,що ти один тут реврей."Зелені чоловічки" всі в Білорусії-бачиш,навіть перемиря на Донбасі і в Лівії.Це порось в Турцію відправили,аби не плутався під ногами під час "антитерористичної операції"пупіна проти Луки.Так що довго вам ще шмарклю зелену ковтати.
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02.08.2020 04:11 Ответить
Бачу велика образа є у вас на Україну))). Вкусили, а проковтнути не взмозі, ну то і добре, коли полізете знову, ми глибше горлянку вашу заткнем
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02.08.2020 05:59 Ответить
Згідно твого ніку-в тебе вже в горлянці.Виплюнь,бо вдавишся.
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02.08.2020 14:47 Ответить
" Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке"-русс.нар. поговорка.
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02.08.2020 03:09 Ответить
В чем может уверить 90 летнии старик? В таком возрасте кредит даже не дают.....
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02.08.2020 04:05 Ответить
Атомна зброя де?
І звичайно що за весь час переговорів росія було спроможною домовлятись? Вона хоч раз пішла на пошук точок дотику - тут уступаємо ми там вона, що є основою домовленостей? Ні вона тільки намагалась хрюкаючи диктувати умови за що її економіку різали санкціями.
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02.08.2020 04:32 Ответить
Дайте деду селедки!!! И поставьте чесночный клистир!!! Чемодан, вокзал, сеабеевой, до востребования!
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02.08.2020 06:01 Ответить
Та краще лопатою по мармизі.
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02.08.2020 08:11 Ответить
врунишка ))
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02.08.2020 06:08 Ответить
Это он научился у шмаркли предавать и в то же время нести такую ахинею.
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02.08.2020 06:56 Ответить
Не факт, що погляди українців і Кравчука про стан речей в Україні збігаються. Те що "НАТО не ТАК" було симпатичним Кравчуку і Медведчуку не означає , що так ьуло вигідно Україні.
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02.08.2020 07:21 Ответить
Я не зрозуміла з ким збирається спілкуватись старий маразматик ?
З науковцями дамбасу ?
А про кацапів він забув ?
Медвечуківська номенклатура ! Посміховисько !!!
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02.08.2020 07:22 Ответить
1996 год. Основатели СДПУ: Кравчук, Марчук, Медведчук, Суркис.
Макарыч, поправь, если я неправ
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02.08.2020 07:28 Ответить
СДПУо Онпенко- а так все верно)), дедушке даже 1 акцию Стыреного Динамо подарили)
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02.08.2020 08:52 Ответить
Тут питання в тім що саме старий комуняка вважає шкідливим для України...
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02.08.2020 07:31 Ответить
+++++++++++++++++++++!!!!!!!
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02.08.2020 08:31 Ответить
Этот стары пердун не понимает что ли, что давать интервью кремлевским пропагандонам по меньшей мере непрелично и тем более приглашать их в Украину. Это больше смахивает на государственную измену. Старый маразматик совсем из ума вышел, падла.
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02.08.2020 07:33 Ответить
Коли на громадських засадах, то можна казати що завгодно і не нести за це ніякої відповідальності. Відповідати буде Вавочка.
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02.08.2020 07:37 Ответить
Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине - Цензор.НЕТ 2769
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02.08.2020 07:48 Ответить
Під стать головнокомандуючому.
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02.08.2020 08:15 Ответить
При його керівництві (секрктарр КП України) розпався союз.при його керівництві (голова ВР і президент) Україна була повністю розкрадена і майже економічно знищена. І тепер це маразматик.брехливий пес віліз і учить як жити. Сидів 20р і повітря портив.а тепер почав лизати дупу євреям і говорити,що ти був при владі 65р. Гнида ти і суть твоя,в якій ти жив і виріс--пустебалабольство побудоване на брехні окозамилюванні. Ідеолог від дьявола.
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02.08.2020 08:02 Ответить
все правильно сказав
треба витягати країну з тої халепи, в яку її втягнули бариги
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02.08.2020 08:24 Ответить
Обов'язково витягне, тільки потім не скавчи і не проклинай бариг, що змусили бєдних слуг зєльоного лайна вибрати саме цього "витягатєля"))
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02.08.2020 08:34 Ответить
та може досить вже
вже більше року мене щодня лякають соєві на всю голову страшним армагеддоном і тотальним апокаліпсисом, який повинен був трапитись ще пів року тому, але чомусь ніяк не настане і навіть ознак його не видно
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02.08.2020 08:46 Ответить
Згадуючи роки його "правління" і отримані результати, процитую тобі улюблену пословіцу ваших слуг-"мааскваа нє сразу строілась"
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02.08.2020 09:19 Ответить
Він думає, що ворог теж одноклітиний, як зелений Вова з його ОПУ, не даремно ж вони там в РФ збудували супер комплекс ГРУ.
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02.08.2020 09:04 Ответить
Мені здається, що Крачук добре розуміє, що робить, Вовчик пообіцяв якісь гроші дєдушкє. Навіть, якщо він напартачить, то судової відповідальності йому не бачити ЗА ВІКОМ! Ніхто такого старого персонального пенсіонера не посадить! Ось й вся правда. А Вовчик "нє прє дєлах". Ще й Фокіна "парубка" 88 річного хочуть притягнути - таж схема...
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02.08.2020 09:23 Ответить
Це відволіканя уваги від нагальних проблем нової влади, чи це повна зрада?, вороги в ролі колишнього горе президента виконують волю путіна медвечука .
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02.08.2020 09:25 Ответить
У нас з кравчуком різні розуміння того, що шкодить Україні.
На думку українців, підлабузництво і лизання брудної дупи смердючої кацапської пропагандонші- шкодить Україні.
Один такий говнокомандувач, стоячий перед ворогом на колінах, вже є. Це вилилось в скорочення армії, відступ та розброєння. Отаке воно, зелене стояння на колінах.
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02.08.2020 09:29 Ответить
Второй Зеленский! Говорит, в глаза заглядывает, а потом вредит! Этот начал разговаривать и выбрал мразь Скабееву! Да какой он переговорщик? Нашел уполномоченную путина по миру с Украиной! Нет ему доверия, как и не было!
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02.08.2020 11:20 Ответить
Шёл бы ты, Макарович, на дачу редиску выращивать, да мемуары сочинять. Ну, какой из тебя переговорщик? Ну, смешно же.
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02.08.2020 11:23 Ответить
Нехай з кобздоном побалакає про це
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02.08.2020 11:26 Ответить
бреше
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02.08.2020 11:33 Ответить
Маразм крепчает.. Он с тамошними " учеными" собирается решать вопросы деоккупации. Ну во первых там ни кто ни чего не решает.. а уж " ученые" тем более. Хотя если считать таких как Янукович " проФФессорами" то тогда возможно... Чудило.. Макарыч наперсточник.. Крутит вертит, словоблуд.. "Крокодильи слезы" льет об украинских хлопцах и девчатах погибающих в борьбе за независимость, а сам мутит с Медведчуком, ОПЗЖопсом, и московией. Нужно разговаривать говорит Кравчук, но там все решает Путинило.. они даже пукнуть без его позволения не могут, пример лишения должности " основателя независимой Лугандийской републики" опа и нет, поменяли. Макарыч конечно оратор еще тот, партийная школа, поход за светлым будущим коммунистического рая... в виде лапши всю свою сознательную жизнь втюхивал и втюхивает.
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02.08.2020 11:38 Ответить
"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее… Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. Источник: https://censor.net/n3211445

Старий маразматік - вже є представники Донбасу такі як Казанський які покинули Донбас при наступі сепаратистів і кацапів, вони і представляють Донбас
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02.08.2020 12:14 Ответить
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями, но не главарями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/n3211445

ХТО ПАЦІЄНТА З ДОМА ПРЕСТАРІЛИХ ВИПУСТИВ ?

ВІН ЖЕ ЛІКИ ЗАБУВАЄ ПРИЙМАТИ
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02.08.2020 12:23 Ответить
-
Всі думають що завдяки хитрому комуняки Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати його спогади - то стає ясно що він яничар тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито демократичний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ ще визначалися, виходити зі складу кривавої в'язниці народів, або заливаться в уже оновленому срср.
РФ давно проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою Кравчуком поки що залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.
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02.08.2020 13:24 Ответить
тамада капитуляции от цирка.
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02.08.2020 13:32 Ответить
---- Круто!!! Коли він все це почитає ---може й образитися... Проте : у брехливо-- невгамовних є вислів : " НЕ бьівает худо . без добра ! " Так на початку 2- тисячних обрали керманичем не Левка Лук*яненка. чи В*ячислава Чорновола . а саме його---- це гарантувало отримати НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАІНИ . По--перше : У ВР У --тотально переважали комунари..і вони його підтримали щодо голосування за дикрет " Про Незалежність України " / щоправда ---- це дозволило їм. і до тепер . залишатися при владі.../ По-- друге : Ніхто б з імперської . держимордівської росії не став би підписувати угоду про Незалежність України із вчорашніми бранцями СРСР окрім свого ставленика... І це його " +". Щоправда у поспіху відокремлення Макарович підмахнув їм і 2 мінуси : подарував їх кревно наші зароблені заощадження /і наше покоління .сьогодні в злиднях .../ та найжахливіше : віддав тактичну. ядерну зброю і нас тепер пінає кожен кому НЕ лінь... Ось тепер нехай і виправляє сво дурість .адже тепер він мудрий наш оракул.../хто сумнівається -- нехай загляне у його багатющу бібліотеку...
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02.08.2020 15:33 Ответить
И эта паскуда, которая сдала ядерное оружие 3-й в Мире страны по ней ещё что-то вякает про полезное для Украины?
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02.08.2020 17:39 Ответить
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