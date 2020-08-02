Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями, но не главарями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они (представители ОРДЛО. - ред.) на самом деле хотят", - сказал Кравчук.
Он напомнил, что уже выступал с обращением к представителям ОРДЛО: "Когда начинались эти события, я на одном из телеканалов обратился к главарям Луганской и Донецкой областей с просьбой: пожалуйста, подготовьте письменно предложения, что вы хотите иметь на территории этих районов - это особый статус, автономия, признаки государственности, напишите, на какие шаги вы могли бы пойти для компромисса. Никакого ответа я не получил. Если их пригласят в Киев – они не приедут, а мы и не приглашали".
"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее… Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", - добавил Кравчук.
Как отметил первый президент, если искать пути решения проблемы - надо "вести разговор, договариваться, шаг за шагом".
"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - подчеркнул он.
При этом Кравчук уточнил, что готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине.
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І звичайно що за весь час переговорів росія було спроможною домовлятись? Вона хоч раз пішла на пошук точок дотику - тут уступаємо ми там вона, що є основою домовленостей? Ні вона тільки намагалась хрюкаючи диктувати умови за що її економіку різали санкціями.
З науковцями дамбасу ?
А про кацапів він забув ?
Медвечуківська номенклатура ! Посміховисько !!!
Макарыч, поправь, если я неправ
треба витягати країну з тої халепи, в яку її втягнули бариги
вже більше року мене щодня лякають соєві на всю голову страшним армагеддоном і тотальним апокаліпсисом, який повинен був трапитись ще пів року тому, але чомусь ніяк не настане і навіть ознак його не видно
На думку українців, підлабузництво і лизання брудної дупи смердючої кацапської пропагандонші- шкодить Україні.
Один такий говнокомандувач, стоячий перед ворогом на колінах, вже є. Це вилилось в скорочення армії, відступ та розброєння. Отаке воно, зелене стояння на колінах.
Старий маразматік - вже є представники Донбасу такі як Казанський які покинули Донбас при наступі сепаратистів і кацапів, вони і представляють Донбас
ХТО ПАЦІЄНТА З ДОМА ПРЕСТАРІЛИХ ВИПУСТИВ ?
ВІН ЖЕ ЛІКИ ЗАБУВАЄ ПРИЙМАТИ
Всі думають що завдяки хитрому комуняки Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати його спогади - то стає ясно що він яничар тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито демократичний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ ще визначалися, виходити зі складу кривавої в'язниці народів, або заливаться в уже оновленому срср.
РФ давно проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою Кравчуком поки що залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.