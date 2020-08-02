Руководитель и инженер волынской шахты брали по 23 тыс. грн за незаконную отгрузку, а также растратили почти 100 тонн угля, - прокуратура
Руководителю одной из Нововолынск шахт и инженеру объявили подозрение в растрате государственного имущества и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Должностных лиц задержали 30 июля, во время получения взятки в размере 23 тысячи гривен за каменный уголь, который был незаконно продан и отгружен. По версии следствия, руководитель шахты и инженер, нанесли государству ущерб более чем 500 тысяч гривен.
В прокуратуре говорят: зафиксировали три эпизода получения должностными лицами средств - на сумму 68 тысяч гривен. Установили также факт растраты руководителем и сообщником, почти 100 тонн угля на сумму 150 тысяч гривен.
Прокуроры будут настаивать на отстранении подозреваемых от должностей и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Ищут также возможных сообщников задержанных, работающих в угледобывающей отрасли. Следствие продолжается.
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вот єто свинарчуки !
ужас, ужас, ужас !!!!!
Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
Не позорься.
Де більше, де менше; і коли більше, і коли менше - але все-одно схеми рулять. Так що просто потрібно знищувати базу схем... Податкова реформа; приватизація... детінізація бізнесу, і таке інше.