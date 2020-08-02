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Новости Взяточники
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Руководитель и инженер волынской шахты брали по 23 тыс. грн за незаконную отгрузку, а также растратили почти 100 тонн угля, - прокуратура

Руководитель и инженер волынской шахты брали по 23 тыс. грн за незаконную отгрузку, а также растратили почти 100 тонн угля, - прокуратура

Руководителю одной из Нововолынск шахт и инженеру объявили подозрение в растрате государственного имущества и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Должностных лиц задержали 30 июля, во время получения взятки в размере 23 тысячи гривен за каменный уголь, который был незаконно продан и отгружен. По версии следствия, руководитель шахты и инженер, нанесли государству ущерб более чем 500 тысяч гривен.

В прокуратуре говорят: зафиксировали три эпизода получения должностными лицами средств - на сумму 68 тысяч гривен. Установили также факт растраты руководителем и сообщником, почти 100 тонн угля на сумму 150 тысяч гривен.

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Прокуроры будут настаивать на отстранении подозреваемых от должностей и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Ищут также возможных сообщников задержанных, работающих в угледобывающей отрасли. Следствие продолжается.

Автор: 

взятка (6185) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) шахта (961) Волынская область (1012)


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Топ комментарии
+2
На юге и востоке такие суммы уже и за взятку не считают.
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02.08.2020 01:24 Ответить
+2
растратили 100 тон угля !!!!!!!!!!!!!

ужас, ужас, ужас !!!!!

Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
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02.08.2020 01:28 Ответить
+2
Берут, потому что больно не бьют и не наказывают серьёзно , а вообще такое уже издавна в Украине и при всех наших бывших презах успешно проводилось до сих пор а под ковид даже стало обыденным сужу по постановке на учёт авто , при ком больше при ком меньше это уже детали ,нам всем хочется что бы это прекратилось и все мы до сих пор не можем с подобным справиться и лишь только осуждаем и критикуем и проговариваем а вот в Европе всё не так,очевидно необходимо вмешиваться народу и подобное уничтожать, ведь даже постановка такой цели или задачи и есть начало полезного дела, которое останется продолжить и завершить
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02.08.2020 01:34 Ответить
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а 73/43%зебіли досі свистять що в Україні з корупцією покінчено...
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02.08.2020 01:16 Ответить
25/14% з цим не згодні.
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02.08.2020 02:24 Ответить
56%-і зебіли в 14-му рахували інакше.
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02.08.2020 04:16 Ответить
а що, 2014-го вже були ЗЕбіли?
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02.08.2020 14:38 Ответить
Зелені ПетяШарії ще https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html в 2005-му "мирні"зрадницькі плани для ПМР ,на зразок мінських домовленностей писали.От і ковтайте тепер зелену шмарклю за це-не подавіться.
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02.08.2020 15:00 Ответить
"Зелені ПетяШарії ще в 2005-му..." - тебе треба в міжнародний інститут стандартизації, під скляний ковпак і сигналізацію, як взірець еталонного ідіота...
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03.08.2020 13:23 Ответить
На юге и востоке такие суммы уже и за взятку не считают.
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02.08.2020 01:24 Ответить
Хороший Сапог - надо брать..))
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02.08.2020 01:25 Ответить
Ахренеть !

вот єто свинарчуки !
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02.08.2020 01:25 Ответить
растратили 100 тон угля !!!!!!!!!!!!!

ужас, ужас, ужас !!!!!

Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
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02.08.2020 01:28 Ответить
пока что там Сапог лучший в области по зп - а то что гузик кобениться..
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02.08.2020 01:31 Ответить
Ты, хоть, не лайкай себе.
Не позорься.
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02.08.2020 01:55 Ответить
Так ведь "ужас" и "кража века" заключается в том что эта шахта:А)состоит в аренде Ахметова и б)часть работников из этой,тоже ходили к офису президента и просили у его мамы,дать денег!!! И бубочке пришлось вернуть Ротердам +...и теперь зелёные непокорных волынян будут прессовать с утроенной силой!!!
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02.08.2020 10:08 Ответить
Ничесе, молодцы. А с Центрэнерго разобрались, где из-за завышенных цен на уголь и газ украли 4 млрд.?
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02.08.2020 01:30 Ответить
Берут, потому что больно не бьют и не наказывают серьёзно , а вообще такое уже издавна в Украине и при всех наших бывших презах успешно проводилось до сих пор а под ковид даже стало обыденным сужу по постановке на учёт авто , при ком больше при ком меньше это уже детали ,нам всем хочется что бы это прекратилось и все мы до сих пор не можем с подобным справиться и лишь только осуждаем и критикуем и проговариваем а вот в Европе всё не так,очевидно необходимо вмешиваться народу и подобное уничтожать, ведь даже постановка такой цели или задачи и есть начало полезного дела, которое останется продолжить и завершить
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02.08.2020 01:34 Ответить
весь український ******** бізнес побудований на схемах. Особливо - на держпідприємствах.

Де більше, де менше; і коли більше, і коли менше - але все-одно схеми рулять. Так що просто потрібно знищувати базу схем... Податкова реформа; приватизація... детінізація бізнесу, і таке інше.
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02.08.2020 01:46 Ответить
Які схеми?https://www.svaboda.org/a/29781480.html З правої руки наліво перекласти хіба то схема ?
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02.08.2020 04:21 Ответить
З такими співгромадянами і москалів не треба щоб знищити Україну.
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02.08.2020 06:52 Ответить
там тільки на зольності бабки малювати можна...Відсоток підняв...а різницю з покупцем по кишеням..і все ..ніякого напрягу )))
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02.08.2020 07:50 Ответить
Колись топив піч антрацитом АК, так він перегоряв на попіл.
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02.08.2020 08:10 Ответить
Вы зачем рукожопам схемы подсказываете?) Для них это высшая математика) Тупо украсть, это все что они могут)))
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02.08.2020 08:21 Ответить
Ну да, а потом гос шахты убыточные все
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02.08.2020 11:32 Ответить
Ну что? Снова касками на площади будут стучать?
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02.08.2020 11:44 Ответить
Шахтарі ішачать,а ці гнидники - продають,як своє.
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02.08.2020 13:40 Ответить
 
 