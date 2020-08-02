COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, пандемия продлится еще долго, - чрезвычайный комитет ВОЗ

Прошло заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения для оценки угроз коронавируса. Следующее заседание запланировано на ноябрь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка (COVID-19) до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире. В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия COVID-19 продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне", - говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц. В частности ВОЗ советует и далее готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса, активизировать исследования, а также обеспечивать более широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.

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Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.

Ожидается, что следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет дана очередная оценка ситуации с пандемией COVID-19, состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 17,9 млн человек, из них 685,7 тыс. скончались, 11,26 млн пациентов выздоровели.

Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).

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Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).