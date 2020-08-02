COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, пандемия продлится еще долго, - чрезвычайный комитет ВОЗ
Прошло заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения для оценки угроз коронавируса. Следующее заседание запланировано на ноябрь.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка (COVID-19) до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире. В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия COVID-19 продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне", - говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц. В частности ВОЗ советует и далее готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса, активизировать исследования, а также обеспечивать более широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.
Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.
Ожидается, что следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет дана очередная оценка ситуации с пандемией COVID-19, состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 17,9 млн человек, из них 685,7 тыс. скончались, 11,26 млн пациентов выздоровели.
Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).
Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).
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Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
Саме за рахунок подібної фальсифікації по усьому світу, смертність від ковіду дійсно буде в кілька разів большою, ніж від сезонного грипу.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
Сторінка 7
особливо досвід Англії показує, що там фальсифікація була дуже великою, порівняйте на euromomo надлишкову смертність у Англії та Уельсі, Півн. Ірландії, Шотландії
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
МОЗ Англії визнало, що вони рахували півроку померлих неправильно і неадекватно, а ти з піною біля рота все одно доводиш, що "вода суха"
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcbs12.com%2Fnews%2Flocal%2Fi-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY https://cbs12.com/news/local/i-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county
Це вже навіть не дивує. Штат Флорида.
60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову.
90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна.
77-річна жінка, яка померла від хвороби Паркінсона.
...
Всі вони "померли від ковід-19".
Але після розслідування керівник відділу операцій Пол Петріно з офісу медичної експертизи округу Палм-Біч сказав, що дійсно "були помилки", і ці випадки не повинні були знаходитись у їх таблиці. За його словами, офіс зараз їх усуває.
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
Кількість смертей в будинках для літніх людей брехливо збільшили в кілька разів.
Таких випадків тисячі по усьому світу. І в Україні вистачає.
"90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна." У лежачих хворих літнього віку легко розвивається запалення легенів. І ковід тут міг зіграти не останню роль. Та і впасти людина могла від впливу ковіду на її стан.
"60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову." тут треба дивитися історію цього пацієнта. Якщо довго лежав в лікарні після поранення - теж могло розвитися запалення або тромбоз.
"В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19" - Йому могло стати зле під час керування. І ковід - один з ймовірних факторів ризику.
Ці смерті ВЖЕ прибрали із статистики.
Але ти, "експерт", іншої думки Це називається "всруся, але не покорюся".
робота чиновників на власну СИСТЕМУ всюди однакова.