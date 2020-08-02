РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10859 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 994 115

COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, пандемия продлится еще долго, - чрезвычайный комитет ВОЗ

COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, пандемия продлится еще долго, - чрезвычайный комитет ВОЗ

Прошло заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения для оценки угроз коронавируса. Следующее заседание запланировано на ноябрь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка (COVID-19) до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире. В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия COVID-19 продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне", - говорится в заявлении, распространенном в субботу по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Комитет подготовил ряд рекомендаций как для ВОЗ, так и для стран-участниц. В частности ВОЗ советует и далее готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса, активизировать исследования, а также обеспечивать более широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минздрав значительно расширил список стран "красной" зоны. СПИСОК

Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.

Ожидается, что следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет дана очередная оценка ситуации с пандемией COVID-19, состоится через три месяца по решению генерального директора ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились около 17,9 млн человек, из них 685,7 тыс. скончались, 11,26 млн пациентов выздоровели.

Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4,56 млн), Бразилии (2,6 млн) и Индии (1,7 млн).

Также читайте: Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями, - глава ВОЗ Гебрейесус

Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Да мы в курсе что у вас цель - Agenda 21: установление всемирного коммунофашистского режима.
Абизяна эфиопская уже снята с американской зарплаты. Вакцину ему в задницу.
показать весь комментарий
02.08.2020 02:03 Ответить
+10
Странам рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.Источник: https://censor.net/n3211450

От в чому вся суть.В грошах.Вас США послали,а скоро і інші пошлють,ще й подадуть в суди на вас шахраї.
показать весь комментарий
02.08.2020 02:12 Ответить
+6
Как только прекратится полное финансирование ВОЗ, так и "пандемия" сразу исчезнет.
показать весь комментарий
02.08.2020 07:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.

Саме за рахунок подібної фальсифікації по усьому світу, смертність від ковіду дійсно буде в кілька разів большою, ніж від сезонного грипу.
показать весь комментарий
02.08.2020 14:32 Ответить
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1

Сторінка 7
показать весь комментарий
02.08.2020 16:54 Ответить
"не повинні рахуватися" і "не рахуються" - це не одне й те ж саме

особливо досвід Англії показує, що там фальсифікація була дуже великою, порівняйте на euromomo надлишкову смертність у Англії та Уельсі, Півн. Ірландії, Шотландії
показать весь комментарий
02.08.2020 17:03 Ответить
Це ж якою наївною треба бути, щоб очікувати абсолютно однакову надлишкову смертність в різних за генетикою, росповсюдженням легеневих та серцево-судинних хвороб, забрудненню повітря та багатьом іншим факторам частинах великої країни?
показать весь комментарий
03.08.2020 10:08 Ответить
ти - маніпулятор, гуляй городами
показать весь комментарий
03.08.2020 10:24 Ответить
Ага, біжу аж спотикаюся.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:29 Ответить
https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.

МОЗ Англії визнало, що вони рахували півроку померлих неправильно і неадекватно, а ти з піною біля рота все одно доводиш, що "вода суха"
показать весь комментарий
03.08.2020 10:25 Ответить
Я доводжу те, що абсолютно ідентична картина смертності різних частин великої країни - це аномалія. І це зовсім не виключає похибок в роботі окремих чиновників або підрозділів.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:06 Ответить
Це не похибки, це навмисна фальсифікація

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcbs12.com%2Fnews%2Flocal%2Fi-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY https://cbs12.com/news/local/i-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county

Це вже навіть не дивує. Штат Флорида.
60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову.
90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна.
77-річна жінка, яка померла від хвороби Паркінсона.
...
Всі вони "померли від ковід-19".

Але після розслідування керівник відділу операцій Пол Петріно з офісу медичної експертизи округу Палм-Біч сказав, що дійсно "були помилки", і ці випадки не повинні були знаходитись у їх таблиці. За його словами, офіс зараз їх усуває.

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
Кількість смертей в будинках для літніх людей брехливо збільшили в кілька разів.

Таких випадків тисячі по усьому світу. І в Україні вистачає.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:28 Ответить
"77-річна жінка, яка померла від хвороби Паркінсона." З хворобою Паркінсона живуть приблизно 15 років. А на ковід хворіють 2-3 тижні. Ймовірність випадкового співпадіння таких подій вкрай мала.
"90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна." У лежачих хворих літнього віку легко розвивається запалення легенів. І ковід тут міг зіграти не останню роль. Та і впасти людина могла від впливу ковіду на її стан.
"60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову." тут треба дивитися історію цього пацієнта. Якщо довго лежав в лікарні після поранення - теж могло розвитися запалення або тромбоз.
"В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19" - Йому могло стати зле під час керування. І ковід - один з ймовірних факторів ризику.
показать весь комментарий
03.08.2020 12:09 Ответить
Але після розслідування керівник відділу операцій Пол Петріно з офісу медичної експертизи округу Палм-Біч сказав, що дійсно "були помилки", і ці випадки не повинні були знаходитись у їх таблиці. За його словами, офіс зараз їх усуває.

Ці смерті ВЖЕ прибрали із статистики.
Але ти, "експерт", іншої думки Це називається "всруся, але не покорюся".
показать весь комментарий
03.08.2020 19:09 Ответить
Я пояснюю, що не все в світі чорно-біле, але не Вам. А Ви не напружуйте те місце, де у всіх людей мозок. Це марна справа.
показать весь комментарий
03.08.2020 20:42 Ответить
Я наивно думал,что чиновники погубят нашу страну,теперь понял,что они весь мир погубят,и глазом не моргнут...
показать весь комментарий
02.08.2020 09:43 Ответить
Так,дегенерація інтернаціональна...
показать весь комментарий
02.08.2020 10:01 Ответить
ні ..
робота чиновників на власну СИСТЕМУ всюди однакова.
показать весь комментарий
02.08.2020 11:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 