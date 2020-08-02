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Новости Агрессия России против Украины Война
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Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб

Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб

За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксированы три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС.

"В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военных оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

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Также сообщается, что во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ГСЧС из состава ОС нашли 113 неизвестных взрывных устройств. Всего по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование более 4 гектаров территории.

Украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома. Вчера представители ГСЧС отремонтировали семь таких домов.

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Кроме того, личный состав ОС оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня", - подчеркивают в штабе ООС.

Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб 01
Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб 02

обстрел (27885) Донбасс (26957) перемирие (1687)


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Топ комментарии
+57
так осколочное ранение в ногу или травма? скоро пулю в голове за синяк выдавать будут!
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02.08.2020 08:19 Ответить
+48
Прикро споглядати, як власній армії не дають змоги захищати рідну землю.
Це ж яке приниження....
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02.08.2020 08:20 Ответить
+37
Про що йде мова ?
Чергове зе-"перемир*я= показало свою "ефективність".
Коли нашим повернуть все, що відібрали і дозволять БПЛА, розвідку ... ?
Хтось хоч якусь заяву від тлі чи хомчачка бачив ? Чи від МЗС ?
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02.08.2020 08:20 Ответить
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Страница 2 из 2
При чем здесь цензор? Он транслирует официальные сообщения пресслужбы.
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02.08.2020 10:14 Ответить
Хомчак, як тільки отримав посаду від велічайшого. Щоб звучало миролюбніше, і виплат за поранення позбутись.
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02.08.2020 10:15 Ответить
З часу так званого перемир*я виходить, що нашим військовим від нічого робити залишилося лише травмуватися і хворобливо помирати.
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02.08.2020 10:02 Ответить
Что значит провакационные? Это кто так решил? Была стрельба в воздух, был салют или как? Верховный главнокомандующий должен пройти хотя бы курс молодого бойца.
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02.08.2020 10:10 Ответить
Опять пострадала тишина?
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02.08.2020 10:13 Ответить
"командованию ООС" веры уже нет. Каждый день "провокационные и не систематические" обстрелы, каждый день раненые, а по отчетам - травмированные войны ВСУ. Кому нужна эта ложь кроме президента - зашквара и его свиты из рыгов, украинофобов и проходимцев всех мастей
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02.08.2020 10:15 Ответить
Заленський, його шептуни та бувший комбат Хомчак пререйменували солдат в спостерігачів. Відтепер все буде трактуватися , як виробича травма металічним предметом в виробничій зоні.Привели до тимчасової, або постійної втрати здоров'я
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02.08.2020 10:23 Ответить
Може вже варто переходити від хомчаківських звітів ,до звітів ОБСЄ,(над якими при Порошенку насміхались) ?
Наприклад,за 31.07. ,хомчаківці нарахували аж....4 порушення https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/712876662605340/?__xts__[0]=68.ARDVpadKFL3LOKPIp4vc7t_e-8L6gRWdzXIW0dV2LRsMy2-kSB0WLNyZlgN2gmL4P-mHrx1jdr5g8dbuZQwf2zSmcgVHJ1qpGAz8JkGXXVeQ0vefRqOMeL0MD8YwFXB2oFejdoD0OvByK4YVck1p5CSYwuaGpPDP2srWpes50KlWSKjBA2Qs9w2o5gISedPmsoSuIcaLN7RjKuL7rnanM2tDMrgmda-mudvwPaThcPBKoegfZbS44okCSI3ArGkAuH_mkxBLkC1Alin1ua5nJZ3Y9wdw2H4LpWjMDty78T6zrTGrI9Y60jHttKXfAc3-HtiCYtvhdZ8qsNo-*******************&__tn__=-R Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 01 серпня 2020 року
ОБСЄ,(станом лише на 19.30) за те ж 31-е, -9 в Донецькій,93-в Луганській !!!
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року

Не того генерала в нас судили за 2014-й....
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02.08.2020 10:26 Ответить
Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 5983
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02.08.2020 10:27 Ответить
200-ті тепер померлі від загострення хворіб а 300-ті травмовані від необережності.
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02.08.2020 10:30 Ответить
Предательство или глупость ?
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02.08.2020 10:32 Ответить
И то и другое.
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03.08.2020 00:04 Ответить
обстрелы па-рашкиных регулярных войск в это "перемирье " теперь просто называются " провокационными выстрелами "- новая стратегия ведения войны от украинского хенералитета с гавнокомом во главе !!
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02.08.2020 10:34 Ответить
Власть Зеленского или предатели или идиоты.
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02.08.2020 10:36 Ответить
Те і друге. Віри немає цій владі.
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02.08.2020 10:38 Ответить
Капітуляція Зеленського є що ? Зрада чи дурість ?
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02.08.2020 10:40 Ответить
Кацапсинка, перед тем как писать, ты бы изучил мат.часть. Один патрон к АК не стоит доллар, в рожке (магазине на самом деле) 30 патронов (увеличенный к РПК - 45, улитка - 75). По поводу орудийного и танкового выстрела ты даже близко не угадал. А поскольку налогоплательщиком Украины ты не являешься априори, то тебе лучше заткнуться, по поводу куда нам наши деньги тратить.
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02.08.2020 14:44 Ответить
Желание "журналиста" слепить новость "погорячее" ничего, корме раздражения, не вызывает.
Что подумает читатель, прочитав заголовок " Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, "?
А что на самом деле?
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02.08.2020 12:00 Ответить
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 отчете Миссии от 1 августа,Источник: https://censor.net/n3211454
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02.08.2020 12:18 Ответить
Два, три, четыре " провокационных" обстрела ежедневно , каждые сутки начиная с 27 июля, уже семь дней.. И это называется " повсеместное, полное , неукоснительное и т.д." прекращение ведения огня , разведки и т.д... Это больше похоже на издевательство над украински военными и неравнодушным обществом.. Остается только понять кто издевается больше - путинская раша или украинское руководство , которое определило для себя позицию слегка изменив первоначальный лозунг с " главное перестать стрелять " на " главное перестать... отвечать на огонь".
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02.08.2020 12:26 Ответить
Сленг от 95 квартала сегодня:
травма это осколочные ранения

Сленг от 95 квартала завтра:
провокация со стороны ВСУ миролюбивой РФ это получение осколочных и пулевых ранений военнослужащими ВСУ в следствии с эмоциональными обстрелами русских оккупантов
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02.08.2020 12:41 Ответить
Травми кульові чи від осколків?
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02.08.2020 13:22 Ответить
Позорная коллаборантская власть будет теперь брехнёй прятать то, как путя их на"""ывает ... обстрелы вместо нарушений соглашения будут называть провокационными, раненых будут называть травмированными, а убитых - скончавшимися от пандемии...
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02.08.2020 13:35 Ответить
Именно вот этого и добивались 73% украинцев. Враньё, предательство - одна из отличительных традиций большинства украинцев - и главное отдых на море, потап и вся попса, пиво.... так устать от дивана - это ж ё.бнуться можно.
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02.08.2020 14:27 Ответить
Прежде чем кричать "зрада" почитайте Мирослава Гая здесь же, на Цензоре:
https://censor.net/blogs/3211211/scho_vdbuvatsya_z_vtratami_na_front
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02.08.2020 15:52 Ответить
Ми читаємо Оксану Корчинську.
Яка зараз на фронті і бачить поранення сама сособисто.
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02.08.2020 16:50 Ответить
Особисто*
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02.08.2020 16:51 Ответить
Только три? А ОБСЕ (Общество Слепых Енотов) 225.
Это чтоб писюниста-ссыкунця не пугать?
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02.08.2020 16:05 Ответить
Травмувався на невідомому вибуховому пристрої.
Звучить так, ніби отримав травму на виробництві. Це якийсь сюр.
.Для Рєзнікова обстріли не обстріли,а тепер і осколкові поранення на ворожих розтяжках називають травмами.Розтяжки не зброя,обстріли не прицільні,росія не агресор.
Дожилися!!
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02.08.2020 17:18 Ответить
Во время этого перемирия теперь будут всякую чушь писать, лишь бы перемирие зелёному не нарушать
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02.08.2020 17:51 Ответить
В тоже самое время СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня
https://censor.net/ua/news/3211454/smm_obsye_povidomlyaye_pro_225_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu_na_donbasi_z_27_lypnya
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02.08.2020 20:07 Ответить
14 обстрелов за неделю, 2 травмированных. Интересно, скажут, что нибудь сами военные, которые ' травмировались', найдут в себе мужество и силу - что же причинило травмирование.
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02.08.2020 20:47 Ответить
Травма звучит совсем не так как ранение.
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03.08.2020 04:44 Ответить
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