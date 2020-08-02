Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб
За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксированы три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС.
"В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военных оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.
Также сообщается, что во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ГСЧС из состава ОС нашли 113 неизвестных взрывных устройств. Всего по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование более 4 гектаров территории.
Украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома. Вчера представители ГСЧС отремонтировали семь таких домов.
Кроме того, личный состав ОС оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня", - подчеркивают в штабе ООС.
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Наприклад,за 31.07. ,хомчаківці нарахували аж....4 порушення https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/712876662605340/?__xts__[0]=68.ARDVpadKFL3LOKPIp4vc7t_e-8L6gRWdzXIW0dV2LRsMy2-kSB0WLNyZlgN2gmL4P-mHrx1jdr5g8dbuZQwf2zSmcgVHJ1qpGAz8JkGXXVeQ0vefRqOMeL0MD8YwFXB2oFejdoD0OvByK4YVck1p5CSYwuaGpPDP2srWpes50KlWSKjBA2Qs9w2o5gISedPmsoSuIcaLN7RjKuL7rnanM2tDMrgmda-mudvwPaThcPBKoegfZbS44okCSI3ArGkAuH_mkxBLkC1Alin1ua5nJZ3Y9wdw2H4LpWjMDty78T6zrTGrI9Y60jHttKXfAc3-HtiCYtvhdZ8qsNo-*******************&__tn__=-R Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 01 серпня 2020 року
ОБСЄ,(станом лише на 19.30) за те ж 31-е, -9 в Донецькій,93-в Луганській !!!
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
Не того генерала в нас судили за 2014-й....
Что подумает читатель, прочитав заголовок " Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, "?
А что на самом деле?
Об этом говорится в https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 отчете Миссии от 1 августа,Источник: https://censor.net/n3211454
травма это осколочные ранения
Сленг от 95 квартала завтра:
провокация со стороны ВСУ миролюбивой РФ это получение осколочных и пулевых ранений военнослужащими ВСУ в следствии с эмоциональными обстрелами русских оккупантов
https://censor.net/blogs/3211211/scho_vdbuvatsya_z_vtratami_na_front
Яка зараз на фронті і бачить поранення сама сособисто.
Это чтоб писюниста-ссыкунця не пугать?
Звучить так, ніби отримав травму на виробництві. Це якийсь сюр.
.Для Рєзнікова обстріли не обстріли,а тепер і осколкові поранення на ворожих розтяжках називають травмами.Розтяжки не зброя,обстріли не прицільні,росія не агресор.
Дожилися!!
https://censor.net/ua/news/3211454/smm_obsye_povidomlyaye_pro_225_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu_na_donbasi_z_27_lypnya