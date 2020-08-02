Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб

За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксированы три неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС.

"В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Обоих военных оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

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Также сообщается, что во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ГСЧС из состава ОС нашли 113 неизвестных взрывных устройств. Всего по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование более 4 гектаров территории.

Украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома. Вчера представители ГСЧС отремонтировали семь таких домов.

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Кроме того, личный состав ОС оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня", - подчеркивают в штабе ООС.



