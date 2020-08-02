СММ ОБСЕ сообщает о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе с 27 июля
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в отчете Миссии от 1 августа, передает Цензор.НЕТ.
"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в документе.
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.
В СММ также сообщают, что видели оружие в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения.
"Свобода передвижения Миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на контрольно-пропускном пункте рядом с Еленовкой, не контролируемой государством", - говорится в информации.
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Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
или то НЛО ?
Ну хіб що один два рази.
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А кроме цензора, есть источник этой информации?