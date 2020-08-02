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СММ ОБСЕ сообщает о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе с 27 июля

СММ ОБСЕ сообщает о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе с 27 июля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Миссии от 1 августа, передает Цензор.НЕТ.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в документе.

К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

В СММ также сообщают, что видели оружие в нарушение линий отвода по обе стороны линии соприкосновения.

"Свобода передвижения Миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на контрольно-пропускном пункте рядом с Еленовкой, не контролируемой государством", - говорится в информации.

Читайте также: Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, - штаб

ОБСЕ (4885) Донбасс (26957) перемирие (1687)


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Топ комментарии
+23
мы живем в разных мирах один реальный где за 4 дня ничего я так понимаю не прекращалось и ничего не поменялось ОБСЕ с 27 июля 225 нарушений, и зеленый мир,мир коллаборантов предателей и потаканию врагу а это госизмена включая нынишнюю ООС где за вчера например -С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
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02.08.2020 08:43 Ответить
+15
а один неустановленный пролетевший боеприпас... пролетел в какую сторону???
или то НЛО ?
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02.08.2020 08:55 Ответить
+15
А наші пишуть - не стріляє сепарня.
Ну хіб що один два рази.
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02.08.2020 08:56 Ответить
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Брехня. Вава каже шо війна вже закінчилась.
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02.08.2020 08:38 Ответить
Я б не проти бути 5 копійок, але ти помилився. .
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02.08.2020 08:57 Ответить
СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 1891
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02.08.2020 09:01 Ответить
Дебіл.
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02.08.2020 09:02 Ответить
Чому не спиш, мериканець?
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02.08.2020 09:09 Ответить
вiн задовбавься впн встановлювати,тому й на самокритику козломордого потягнуло)
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02.08.2020 09:19 Ответить
мы живем в разных мирах один реальный где за 4 дня ничего я так понимаю не прекращалось и ничего не поменялось ОБСЕ с 27 июля 225 нарушений, и зеленый мир,мир коллаборантов предателей и потаканию врагу а это госизмена включая нынишнюю ООС где за вчера например -С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
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02.08.2020 08:43 Ответить
Глаза красивые....(клоун)
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02.08.2020 08:48 Ответить
Ну и доколе?До первой крови...
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02.08.2020 08:49 Ответить
а один неустановленный пролетевший боеприпас... пролетел в какую сторону???
или то НЛО ?
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02.08.2020 08:55 Ответить
Може то була пляшка горілки?
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02.08.2020 09:48 Ответить
А наші пишуть - не стріляє сепарня.
Ну хіб що один два рази.
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02.08.2020 08:56 Ответить
Ваші навіть кажуть що іхтамнєт.
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02.08.2020 09:04 Ответить
ти щось пукнуло ?
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02.08.2020 09:10 Ответить
Я ще пукну, лишень би ти нюхала.
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02.08.2020 17:06 Ответить
225/5=45 Это даже больше, чем без перемирия. Зеленые утырки опять врут.
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02.08.2020 08:59 Ответить
Одиночні постріли з стрілецької зброї почали ретельно рахувати, тому такі цифри.
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02.08.2020 10:42 Ответить
ОПУ не обстріляли, значить там мир.
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02.08.2020 09:01 Ответить
Даже не смешно, это полноценная война, какое еще перемирие. Двое раненых за сутки.
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02.08.2020 09:14 Ответить
якось згадались усі ці "хлібні", "шкільні" на інші "перемир'я"..і так вже більше шести років..
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02.08.2020 09:42 Ответить
Шесть лет назад Порошенко освободил Красногоровку от рузьге оккупации. Зеленскай освободил в прошлом году Станицу Луганскую от Украинской Армии
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02.08.2020 10:17 Ответить
ага..особисто звільнив..якщо з памяттю проблеми, то це до лікаря..
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02.08.2020 10:20 Ответить
ага ,только где сейчас мудрый наРот, который все делал сам ,без Порошенко ???Ау! или при зеле все испарились резко...
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02.08.2020 10:25 Ответить
слава слава порошенку..полегшало..?
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02.08.2020 10:28 Ответить
Це квіточки. ягідки будуть на 24 серпня,можливо в переддень.
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02.08.2020 09:52 Ответить
***** ******** влаштувати якусь пакость на свято.
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02.08.2020 10:12 Ответить
СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 2719
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02.08.2020 10:22 Ответить
В АП заявляют, что сепары стреляют в воздух и вообще - это салюты.
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02.08.2020 10:33 Ответить
Вот и добилась эта ЗЕленая ГНИДА Янелох мира. Чтоб тебе не увидеть завтрашнего дня, паскуда.
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02.08.2020 13:12 Ответить
Вместе с К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/n3211454

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А кроме цензора, есть источник этой информации?
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02.08.2020 13:21 Ответить
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports трошки треба погуглити, це не складно.
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02.08.2020 14:41 Ответить
Та есть ответ на мой вопрос?
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02.08.2020 15:05 Ответить
 
 