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Кравчук выступает за включение США в переговоры по Донбассу: "Может иметь наибольшее влияние"

Кравчук выступает за включение США в переговоры по Донбассу:

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что добиться мира на Донбассе без США будет очень сложно.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

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Он уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.

Кравчук Леонид (1226) США (27156) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+19
Старого маразматика поставили тіліпати язиком.
Це та сама ганька герман. Ніби українська мова, але тези російські - за мир з російським агресором.
Так і кравчучка буде вмовляти покинути обороняти державу, погодитись на умови сєпарів - автономію, статус їм надати. Він знову ж таки, не бачить росіского втручання та участі у війні.
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02.08.2020 09:09 Ответить
+17
оспади... оттащите его с трибуны...
еще не доехал до места... а уже столько планов .. уже столько сказано...
самолюбование, хорошо подвязанный язык и неутолимая жажда побазікать...пока слушают
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02.08.2020 09:13 Ответить
+14
после того как это медвичуковское ничтожество почитало что думают о нем украинцы - ему стало сыкатно...

Скоро призовет нанести ядренный удар по Маскве...
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02.08.2020 09:01 Ответить
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Страница 2 из 2
Наша песня хороша, начинай сначала. Если бьі участие США определялось исключительно желанием украинской стороньі, то они уже давньім давно бьі там бьіли. Єтот комуняка забьіл упомянуть, что рабсия не допустит участия США. Участие Франции и Германии рашистьі допустили исключительно ввиду импотентности стран ЕС.
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02.08.2020 17:51 Ответить
А хіба Україна була коли-небудь проти участі США і Британії? Це зовсім не нова ідея. Але реалізувати її набагато складнніше, ніж балакати. Навряд Кравчуку це вдасться, але попіаритись
і він, бачу, любить.
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02.08.2020 20:58 Ответить
коммунисты фантазеры по гроб жизни
это не лечится
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02.08.2020 23:21 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/02/********************************************************************* Путіну потрібна капітуляція України руками Зеленського

Незалежний російський політолог Андрій Піонтковський в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV, який нині живе і працює у Вашингтоні (США) пояснив, що криється за посиленням тиску на українську владу з боку Кремля у питанні майбутнього окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей
"У своїй статті про Другу світову війну він (Путін - ред.) пише: інкорпорація прибалтійських держав до Радянського Союзу відбулася добровільно за згодою керівників цих країн відповідно до норм міжнародного та національного права. Ось він хоче політичну капітуляцію України, тобто повну легітимізацію в українському правовому і політичному полі військово-терористичного плацдарму ОРДЛО теж провести руками керівників України. Про це каже його розмова із Зеленським та саме це він в грубій, абсолютно нахабної формі вимагає від Зеленського", - зазначив аналітик.
Разом з тим, як наголосив Піонтковський, настрої щодо подальших стосунків з Москвою всередині нинішньої української влади є неоднорідними.
"Мені здається що в найгостріший для України момент, коли, власне, вирішується доля її державності, на самій верхівці намітилося дві лінії, які суперечать одна одній. Це, умовно я би назвав, лінія Данілова-Рєзнікова-Кулеби і лінія Єрмака-Зеленського-Коломойського", - підкреслив політолог.
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03.08.2020 01:53 Ответить
интересно, почему потужный дал наказ какао-ботве писать брехню и гадости о Кравчуке?
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03.08.2020 04:49 Ответить
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