Кравчук выступает за включение США в переговоры по Донбассу: "Может иметь наибольшее влияние"
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что добиться мира на Донбассе без США будет очень сложно.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.
Он уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.
"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.
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і він, бачу, любить.
это не лечится
Незалежний російський політолог Андрій Піонтковський в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV, який нині живе і працює у Вашингтоні (США) пояснив, що криється за посиленням тиску на українську владу з боку Кремля у питанні майбутнього окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей
"У своїй статті про Другу світову війну він (Путін - ред.) пише: інкорпорація прибалтійських держав до Радянського Союзу відбулася добровільно за згодою керівників цих країн відповідно до норм міжнародного та національного права. Ось він хоче політичну капітуляцію України, тобто повну легітимізацію в українському правовому і політичному полі військово-терористичного плацдарму ОРДЛО теж провести руками керівників України. Про це каже його розмова із Зеленським та саме це він в грубій, абсолютно нахабної формі вимагає від Зеленського", - зазначив аналітик.
Разом з тим, як наголосив Піонтковський, настрої щодо подальших стосунків з Москвою всередині нинішньої української влади є неоднорідними.
"Мені здається що в найгостріший для України момент, коли, власне, вирішується доля її державності, на самій верхівці намітилося дві лінії, які суперечать одна одній. Це, умовно я би назвав, лінія Данілова-Рєзнікова-Кулеби і лінія Єрмака-Зеленського-Коломойського", - підкреслив політолог.