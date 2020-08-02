Кравчук выступает за включение США в переговоры по Донбассу: "Может иметь наибольшее влияние"

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что добиться мира на Донбассе без США будет очень сложно.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

Читайте также: Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине

Он уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.