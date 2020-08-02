За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).

Читайте также: Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.