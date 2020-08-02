За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных
По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).
Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.
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ибо наверное 5000 тестов в день делают всяким презервадентам, попам, мусорам и прочим служунам
«Печальная история развивается в Харькове. В «Металлисте 1925» у минимум пяти сотрудников клуба обнаружен коронавирус (по другой информации - 12). В четверг вся команда вместе с персоналом сдавала тесты, которые показали вот такие результаты.
Интересно, что среди футболистов позитивных на CoViD-19 нет, но сегодня все ребята повторно сдали тесты. Тренировки приостановлены, результаты сегодняшнего тестирования будут завтра. Напомню, что совсем недавно от CoViD-19 https://dynamo.kiev.ua/news/349841-vrach-sbornoj-ukrainyi-ashot-hudaev-umer-ot-CoViD-19 умер врач клуба Антон Худаев», - написал Барков на своей странице в Телеграме.Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» 70-летний Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает https://footballhub.com.ua FootballHub .
Учредитель харьковского «Металлиста 1925» Сергей Стороженко раскрыл детали https://dynamo.kiev.ua/news/350214-70-letnij-sergej-storozhenko-gospitalizirovan-s-podozreniem-na-koronavirus вспышки коронавируса в клубе.
- Некоторые работники обслуживающего персонала получили позитивные тесты. Мы всегда контролируем ситуацию, особенно после приезда из Миная. У некоторых сотрудников все подтверждено, некоторые - получили сомнительный результат и были вынуждены пересдавать тест.
Можно официально сказать, что в клубе есть больные на коронавирус. Пока не скажу цифру и не назову фамилии без согласия людей. Но подтверждаю, что такое у нас случилось. Тренировочный процесс отменен до тех пор, пока мы не получим результаты последнего тестирования. Если кто-то из игроков окажется больным, будем действовать согласно протоколу и решать, - сказал Стороженко в эфире телеканала «Футбол 1».Добавим, что ближайший матч харьковчане должны провести в понедельник - на своем поле против «Черноморца».
https://dynamo.kiev.ua/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%201925%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
Закарпаття- 'цитадель 'кацапської РПЦ.
КОТРЕ ПРОДОВЖУЄ СПЕЦОПЕРАЦІЮ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ХОХЛІВ вІРУСОМ.
Да вот только не по тестам, а по спискам проскипционным.
С 8 вечера до 5 утра из дома выходить нельзя.
Мне придется нарушать, ведь по какой-то загадочной причине моя собака
а) не имеет часов
б) не сс*т и не срет в комнатах, вот назадача.
Прямо и не знаю, как собаке объяснить, чтобы держала в себе с 8-ми вечара до 5 утра, потому как наш коммуняцкий премьер штата, прокладка китайская, *бнулся окончательно.
Почему премьер Эндрюс съехал с катушек по-серьезному?
Потому что:
а) каждый вечер, все две недели, когда я выгуливала собаку с 7 до 8 вечера, я в течение часа на улице встречала за час максимум 8 -10 прохожих (а общественный транспорт в это время либо уже вообще не ходит, либо в электричке 2 - 3 (!) человека на весь (!) состав), так что комендантский час не имеет смысла, роста числа зараженных он не остановит, на улице с 8 вечера до 5 утра и так никого нет, ни-ко-го.
б) только последний *удак будет вводит военное положение (да-да, в Мельбурне введено военное положени) не имея ни армии (у премьера Эндрюса армия должна была быть китайская, а она почему-то до сих пор в Китае дислоцирована), ни денег (у Премьера Эндрюса деньги, то есть кредиты, денег то у него нет, из Китая, на сумму 70 миллиардов баксов.
Смотрите, зайчики из Слуг Народа, набирайтесь опыта.
Нет, не как военное положение вводить, а чем заканчиваются коммуняцкие, диктаторские забавы политиков, продавших страну иным державам, когда у политиков заканчиваются деньги. Зрелище будет не для слабонервных, предупреждаю. Выплаты за ковид федералы существенно уменьшают начиная с конца сентября, а в марте следующего года полностью прекращают.
Exit Эндрюс. Возможно, что и вперед ногами.
Вот и вы так же, Ляшко-Степановы и Степановы-Ляшко.
Правильно деляете, граждане военные, вам контроль над Украиной брать, когда вся эта зеленая мразь грохнется БЕЗ денег и БЕЗ армии, когда пойдут один за другим очаги макароновируса (желательно, в сепарских районах), которые имеют "неизвестное происхождение".
В масках мало кто ходит, и мало кто их носит нормально.
Менты никого не контролируют.
Тотальный пох*зм властей.
К добру не доведет.
так,лише допомагають організму побороти вірус..
Як при грипі.ТИх хто не вакцинований..
Це називається симптоматичне лікування
а від раку помирає...
а від Дтп помирає
а від інфарктів помирає... ((
Чому Ковід такий небезпечний ?
Так.. він не такий страшний порівняно з ******.... Справа у можливому ОБ"ЄМІ заражень внаслідок "позитивної" динаміки.
Вже СOVID-19 по кількості смертей в день "обійшов" ВІЛ(СПИД)і ДТП разом узяті(5 000)
47% ночные клубы . 12% рестораны , дальше не помню по мелочи
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.