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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных

За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 72 168 человека, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 725 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 30 900 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110).

Читайте также: Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей

Напомним, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся.

карантин (16729) СНБО (4441) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А кто сказал, что наличие коронавируса в организе человека - уже болезнь? Даже космонавт является носителем различных микроорганизмов, которые не мешают ему быть абсолютно здоровым! Даже у абсолюно здорового человека только моча стерильна с точки зрения медицинской науки начала прошлого столетия. а все остальные органы и среды очень заселены и вирусами, и бактериями, и грибками, и палочками (только не Коха!) . и прочим, и прочим!
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02.08.2020 09:18 Ответить
+9
ну и вирусный минингит тогда не болезнь. и бубонная чума - просто особое состояние организма.
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02.08.2020 09:24 Ответить
+6
Вирусологи с эпидемиологами сказали.
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02.08.2020 09:22 Ответить
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А кто сказал, что наличие коронавируса в организе человека - уже болезнь? Даже космонавт является носителем различных микроорганизмов, которые не мешают ему быть абсолютно здоровым! Даже у абсолюно здорового человека только моча стерильна с точки зрения медицинской науки начала прошлого столетия. а все остальные органы и среды очень заселены и вирусами, и бактериями, и грибками, и палочками (только не Коха!) . и прочим, и прочим!
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02.08.2020 09:18 Ответить
Вирусологи с эпидемиологами сказали.
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02.08.2020 09:22 Ответить
Точнее врачи-паразиты сказали. Для них это клондайк.
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02.08.2020 11:35 Ответить
гришка дураков,давай на тебе проверим,этот просто вирус!
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02.08.2020 09:23 Ответить
И что? У моих родственников был коронавирус, 6 человек, две семьи. Была повышенная температура около недели. Обычный грипп.
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02.08.2020 11:36 Ответить
Жалко что твой комментарий мой сосед не успел прочитать и умер от короновируса!
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02.08.2020 13:11 Ответить
Может он не от коронавируса умер, а от его лечения. Я знаю как "лечат" в украинских больницах.
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02.08.2020 13:19 Ответить
Дорогой почти тезка! А также Антип и Максим! Это не вирусологи-эпи демиологи сказали( уже хорошо то. что вы знаете. что есть такие медики), а г-н Степанов и г-н Аваков, которые к медицине имеют очень мало отношения. Они просто НАШИ, украинские политики!
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02.08.2020 17:58 Ответить
ну и вирусный минингит тогда не болезнь. и бубонная чума - просто особое состояние организма.
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02.08.2020 09:24 Ответить
Да никто и не говорит что больны. Обычно говорят заражены вирусом или инфицированны вирусом.
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02.08.2020 09:25 Ответить
скока тестов сделано?
ибо наверное 5000 тестов в день делают всяким презервадентам, попам, мусорам и прочим служунам
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02.08.2020 09:20 Ответить
В клубе одного из лидеров первой лиги чемпионата Украиньі по футболу - харьковском «Металлисте 1925» - вспышка положительных результатов тестирования на коронавирус. Об этом сообщил бывший пресс-атташе «Арсенала-Киев» и «Олимпика» Олег Барков.
«Печальная история развивается в Харькове. В «Металлисте 1925» у минимум пяти сотрудников клуба обнаружен коронавирус (по другой информации - 12). В четверг вся команда вместе с персоналом сдавала тесты, которые показали вот такие результаты.
Интересно, что среди футболистов позитивных на CoViD-19 нет, но сегодня все ребята повторно сдали тесты. Тренировки приостановлены, результаты сегодняшнего тестирования будут завтра. Напомню, что совсем недавно от CoViD-19 https://dynamo.kiev.ua/news/349841-vrach-sbornoj-ukrainyi-ashot-hudaev-umer-ot-CoViD-19 умер врач клуба Антон Худаев», - написал Барков на своей странице в Телеграме.Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» 70-летний Сергей Стороженко госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает https://footballhub.com.ua FootballHub .

Учредитель харьковского «Металлиста 1925» Сергей Стороженко раскрыл детали https://dynamo.kiev.ua/news/350214-70-letnij-sergej-storozhenko-gospitalizirovan-s-podozreniem-na-koronavirus вспышки коронавируса в клубе.
- Некоторые работники обслуживающего персонала получили позитивные тесты. Мы всегда контролируем ситуацию, особенно после приезда из Миная. У некоторых сотрудников все подтверждено, некоторые - получили сомнительный результат и были вынуждены пересдавать тест.
Можно официально сказать, что в клубе есть больные на коронавирус. Пока не скажу цифру и не назову фамилии без согласия людей. Но подтверждаю, что такое у нас случилось. Тренировочный процесс отменен до тех пор, пока мы не получим результаты последнего тестирования. Если кто-то из игроков окажется больным, будем действовать согласно протоколу и решать, - сказал Стороженко в эфире телеканала «Футбол 1».Добавим, что ближайший матч харьковчане должны провести в понедельник - на своем поле против «Черноморца».
https://dynamo.kiev.ua/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%201925%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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02.08.2020 09:31 Ответить
. Мы всегда контролируем ситуацию, особенно после приезда из Миная,



Закарпаття- 'цитадель 'кацапської РПЦ.
КОТРЕ ПРОДОВЖУЄ СПЕЦОПЕРАЦІЮ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ХОХЛІВ вІРУСОМ.
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02.08.2020 11:05 Ответить
Через неделю будет 1500
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02.08.2020 09:54 Ответить
+100500
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02.08.2020 10:03 Ответить
При таком тотальном пофигизме, как сейчас, - легко
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02.08.2020 10:13 Ответить
За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих - Цензор.НЕТ 5154
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02.08.2020 10:16 Ответить
За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих - Цензор.НЕТ 9803
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02.08.2020 10:17 Ответить
Печалька.Я думал у нас все таки не так много дураков .
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02.08.2020 10:29 Ответить
Особеность этого вируса в том что, назначают зараженых по тестам а не по самочуствию и симптомам потом с ним обращаются как прокаженым отбирая свободу и бизнес и здоровье. Чем не инквизиция. Все возвращается на круги своя только в другой форме
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02.08.2020 11:08 Ответить
Назначают зараженных, это верно.
Да вот только не по тестам, а по спискам проскипционным.
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02.08.2020 15:11 Ответить
Выделяют из бюджета23 тыс гр. На лечение больного. Можно представить какая очередь стоит чтоб записаться в этот список.Осваивают по 25 млн. в день. Ковидная мафия бессмертна.
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02.08.2020 17:10 Ответить
За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих - Цензор.НЕТ 5608
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02.08.2020 19:42 Ответить
А в Мельбурне, Виктория, Австралия. коммуняка-премьер ввел комендантский час.
С 8 вечера до 5 утра из дома выходить нельзя.
Мне придется нарушать, ведь по какой-то загадочной причине моя собака
а) не имеет часов
б) не сс*т и не срет в комнатах, вот назадача.
Прямо и не знаю, как собаке объяснить, чтобы держала в себе с 8-ми вечара до 5 утра, потому как наш коммуняцкий премьер штата, прокладка китайская, *бнулся окончательно.
Почему премьер Эндрюс съехал с катушек по-серьезному?
Потому что:
а) каждый вечер, все две недели, когда я выгуливала собаку с 7 до 8 вечера, я в течение часа на улице встречала за час максимум 8 -10 прохожих (а общественный транспорт в это время либо уже вообще не ходит, либо в электричке 2 - 3 (!) человека на весь (!) состав), так что комендантский час не имеет смысла, роста числа зараженных он не остановит, на улице с 8 вечера до 5 утра и так никого нет, ни-ко-го.

б) только последний *удак будет вводит военное положение (да-да, в Мельбурне введено военное положени) не имея ни армии (у премьера Эндрюса армия должна была быть китайская, а она почему-то до сих пор в Китае дислоцирована), ни денег (у Премьера Эндрюса деньги, то есть кредиты, денег то у него нет, из Китая, на сумму 70 миллиардов баксов.

Смотрите, зайчики из Слуг Народа, набирайтесь опыта.
Нет, не как военное положение вводить, а чем заканчиваются коммуняцкие, диктаторские забавы политиков, продавших страну иным державам, когда у политиков заканчиваются деньги. Зрелище будет не для слабонервных, предупреждаю. Выплаты за ковид федералы существенно уменьшают начиная с конца сентября, а в марте следующего года полностью прекращают.
Exit Эндрюс. Возможно, что и вперед ногами.
Вот и вы так же, Ляшко-Степановы и Степановы-Ляшко.
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02.08.2020 15:10 Ответить
Я надеюсь, что ВСУ внимательно следят за развитием ситуации в штате Виктория, Австралия, и заметки делают, конспектируют, так сказать.
Правильно деляете, граждане военные, вам контроль над Украиной брать, когда вся эта зеленая мразь грохнется БЕЗ денег и БЕЗ армии, когда пойдут один за другим очаги макароновируса (желательно, в сепарских районах), которые имеют "неизвестное происхождение".
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02.08.2020 15:28 Ответить
если 1100 на выходных, страшно представить что будет дальше.
В масках мало кто ходит, и мало кто их носит нормально.
Менты никого не контролируют.
Тотальный пох*зм властей.
К добру не доведет.
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02.08.2020 16:02 Ответить
Прикро, що в Україні лише фіксують скільки захворіло, скільки одужало, скільки померло. А чому не повідомляють, скількох вилікували, за скільки часу і якими способами? Таке враження, що люди самі виліковуються і медичні заклади взагалі ні до чого. То нащо тоді людей до лікарень забирають?..
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02.08.2020 16:15 Ответить
вам пояснили -медзаклади беруть зараз лише важких хворих..

так,лише допомагають організму побороти вірус..
Як при грипі.ТИх хто не вакцинований..

Це називається симптоматичне лікування
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02.08.2020 19:44 Ответить
В Україні 25 областей, померло 16 людей, тобто по півлюдини на область? А від туберкульозу щоденно в Україні помирає десь 120 людей. Суки зелені, кому ви лапшу на вухи вішаєте! Припиніть тестування і закрийте тему короножоповірусу. Коронавірус - паперовий тигр.
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02.08.2020 16:20 Ответить
заї..ав.. (((
а від раку помирає...


а від Дтп помирає


а від інфарктів помирає... ((

За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих - Цензор.НЕТ 6683

Чому Ковід такий небезпечний ?
Так.. він не такий страшний порівняно з ******.... Справа у можливому ОБ"ЄМІ заражень внаслідок "позитивної" динаміки.
Вже СOVID-19 по кількості смертей в день "обійшов" ВІЛ(СПИД)і ДТП разом узяті(5 000)
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02.08.2020 19:47 Ответить
Швейцарское исследование в стране за последние 2 недели о количестве новых заражений.
47% ночные клубы . 12% рестораны , дальше не помню по мелочи
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02.08.2020 19:52 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=AT0dPBNzC_CP6YTHcg_mHb9mF3bXdZIeOLEX3I8bStOMVPrGdbVdE7x87Cg6eaxPvXDNMzl4mQhTba__p1Ak0DfG5xs-LPA1xdeTPoqc1vr1DfSSKTG-eMlWhCbOyMl0t_w&h=AT0dPBNzC_CP6YTHcg_mHb9mF3bXdZIeOLEX3I8bStOMVPrGdbVdE7x87Cg6eaxPvXDNMzl4mQhTba__p1Ak0DfG5xs-LPA1xdeTPoqc1vr1DfSSKTG-eMlWhCbOyMl0t_w&h=AT0dPBNzC_CP6YTHcg_mHb9mF3bXdZIeOLEX3I8bStOMVPrGdbVdE7x87Cg6eaxPvXDNMzl4mQhTba__p1Ak0DfG5xs-LPA1xdeTPoqc1vr1DfSSKTG-eMlWhCbOyMl0t_w https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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02.08.2020 20:27 Ответить
Дети в подвале играли в больницу ,умер от родов сантехник Синицын.У вас есть коронавирус? А если найдём?Всего видов коронавируса-43 ,из них простудных-4.Это необъятное поле для фальсификаций с тестами .Если хорошо поискать-в каждом человеке можно один из 43 видов отыскать ,ну а дальше по накатанной дорожке .Карантин ,безработица ,обнищание .Понятно было бы -больницы забиты -но нет!Организаторы этой аферы сеют панику и наживаются на этом . В остатке что имеем?-Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия.А как эта кодла обогатится на вакцинации ? -Рокфеллер отдыхает.
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02.08.2020 22:11 Ответить
Что предлагаешь?
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03.08.2020 02:19 Ответить
 
 